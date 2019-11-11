Клопп — большая беда Гвардиолы. «Ливерпуль» подтвердил свое величие на фоне «Сити»

Фабиньо укрепил свой авторитет

Клопп держал Фабиньо на поле в матче с «Астон Виллой», когда бразилец находился всего в одной желтой карточке от дисквалификации. Решение довериться полузащитнику оказалось верным, что показал и минувший матч с «Сити». Хавбек показал, насколько важной единицей он стал для этой команды.

Салах и ван Дейк очень часто забирают все внимание СМИ и болельщиков, но в этом сезоне Фабиньо стал еще одной точкой опоры для мерсисайдцев. Его темп и элегантность сотворили революцию в центре полузащиты, а в последнее время он также прибавил в плане атаки.

В игре с «Сити» Фабиньо нанес сокрушительный удар, который приблизил «Ливерпуль» к победе. Набор навыков этого игрока делает его одним из самых универсальных в мире прямо сейчас. Он отобрал этот статус у Фернандиньо из «Сити».

Клопп привил чемпионский менталитет

Фабиньо — один из героев матча globallookpress.com

Перед игрой Клопп призвал своих игроков не бояться действующего чемпиона. «Ливерпуль» не просто играл храбро, но и старался хладнокровно атаковать, демонстрируя лучшую версию немецкого стиля футбола и вскрывая все недостатки в защите команды Гвардиолы.

Да, «Ман Сити» ярко начал матч и долго владел мячом, но это вряд ли беспокоило Клоппа. «Ливерпуль» в очередной раз показал, что способен продавливать защиту «горожан». «Красные» не испугались и сделали все, чтобы убрать доминирование «Сити» и перенести борьбу на половину поля соперника. «Ливерпуль» обрел менталитет чемпиона.

На прошлой неделе «красные» также отказались уступать преимущество «Астон Вилле» и вырвали победу на последних секундах. «Чемпионы выигрывают матчи, даже когда они не в лучшей своей форме». Эта поговорка относится теперь и к «Ливерпулю».

В игре хозяев была уверенность, никто не нервничал и все знали, как действовать дальше. «Ливерпуль» просто придерживался своего стиля и получил три очка. Это очень важный результат, ведь «Ман Сити» установил планку — надо выиграть практически все матчи, иначе «Ливерпуль» не сможет впервые за много лет стать чемпионов.

Ну и сейчас мы вновь убедились, что Клопп — большая беда Гвардиолы. Немец в очередной раз побеждает.

Гвардиоле нужен Ляпорт

Ляпорт отсутствует из-за травмы globallookpress.com

Каталонский тренер вынужден использовать в центре защиты Фернандиньо и Родри в последнее время, а Отаменди и Стоунз, даже когда оба были в форме, вместе не появлялись на поле. Без ушедшего из команды Венсана Компани и Эмерика Ляпорта защита «Сити» порой выглядит очень хрупко, тогда как второй должен вернуться на поле только в феврале.

Потери в защите оставили огромную дыру в центре защиты «горожан», а трио атакующих игроков уровня Мане-Фирмино-Салах способно безжалостно пользоваться такой ситуацией и резать защиту, как горячий нож — масло.

Когда был оглашен стартовый состав — стало ясно, что Кайл Уокер, Джон Стоунз, Фернандиньо и Анхелиньо не удержат столь мощного соперника. Клоппу оставалось воспользоваться этой слабостью оппонента и он это сделал.

Кошмар Агуэро на «Энфилде» продолжается

«Энфилд» заколдован для нападающего «Манчестер Сити» Серхио Агуэро. Аргентинец забивал где только мог, но только не дома у «Ливерпуля».

В середине второго тайма Кун был очень близок, чтобы забить, но каким-то образом не смог замкнуть взвешенный пас от Кевина де Брейне.

Агуэро — один из величайших форвардов в истории чемпионата Англии, но против «Ливерпуля» на выезде он — не помощник. Ни один из его 173 голов не был в ворота «Ливерпуля» на «Энфилде». Серия нападающего на этом стадионе без голов составляет уже 601 минуту.

«Сити» остается в борьбе за второе место

«Ман Сити» пока не конкурент «Ливерпулю» globallookpress.com

Очень маловероятно, что «Ливерпуль» даст полностью убрать ту пропасть, которая создана между «красными» и второй командой в таблице, которой является не «Ман Сити», а «Лестер».

Более того, «Сити» вовсе занимает четвертое место в чемпионате и после провалов, которые были против «Норвича» и «Вулверхэмптона», немыслимо представить, чтобы «Ман Сити» сражался за титул с «Ливерпулем».

Конечно, впереди еще много матчей, чтобы все изменить, а рождественские игры всегда приносят сюрпризы, но уже сейчас понятно, что «Ливерпуль» выглядит более решительным и грозным, чем в прошлом сезоне, а вот у «Ман Сити» появились заметные трещины в игре. 0