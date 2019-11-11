ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Клопп — большая беда Гвардиолы. «Ливерпуль» подтвердил свое величие на фоне «Сити»

    «Красные» увеличили свой отрыв от «горожан» в чемпионской гонке

    Футбол Футбол Англии Англия. Премьер-лига Ливерпуль Манчестер Сити Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ
    Вся лентаСамое главное
    Юрген КлоппКлопп — большая беда Гвардиолы. «Ливерпуль» подтвердил свое величие на фоне «Сити» «Локомотив» — «Краснодар» Ничья в пользу «Зенита». «Локо» потерял Крыховяка, но сдержал «Краснодар» «Лестер»Огненный «Лестер» подвел Эмери к отставке
  • 17:45
    • СМИ стала известна зарплата Слуцкого в «Витессе»
  • 17:28
    • Джака близок к переходу в «Милан»
  • 16:29
    • Капелло: Роналду три года никого не обводит
  • 15:59
    • Черчесов: После ЧМ дети кричат, что они Головин, Акинфеев и Дзюба
  • 15:13
    • Месси не покинет «Барселону» в ближайшие годы
  • 08:49
    • «Торонто» прервал победную серию «Лейкерс», «Милуоки» обыграл «Оклахому»
  • 07:31
    • Елистратов одержал победу на этапе Кубка мира в Канаде
    Все новости спорта
    Юрген Клопп
    Юрген Клопп
  • 1000
  • Фрибет для всехЗабрать!
    В матче 12-го тура чемпионата Англии «Ливерпуль» одержал домашнюю победу над «Манчестер Сити» со счетом 3:1 и оторвался от конкурента уже на девять очков. Автор Squawka Бен Грин подвел итоги минувшего поединка.

    Фабиньо укрепил свой авторитет

    Клопп держал Фабиньо на поле в матче с «Астон Виллой», когда бразилец находился всего в одной желтой карточке от дисквалификации. Решение довериться полузащитнику оказалось верным, что показал и минувший матч с «Сити». Хавбек показал, насколько важной единицей он стал для этой команды.

    Салах и ван Дейк очень часто забирают все внимание СМИ и болельщиков, но в этом сезоне Фабиньо стал еще одной точкой опоры для мерсисайдцев. Его темп и элегантность сотворили революцию в центре полузащиты, а в последнее время он также прибавил в плане атаки.

  • Огненный «Лестер» подвел Эмери к отставке
  • Реакция прессы на матч «Лестер» — «Арсенал»
  • Сегодня

    • В игре с «Сити» Фабиньо нанес сокрушительный удар, который приблизил «Ливерпуль» к победе. Набор навыков этого игрока делает его одним из самых универсальных в мире прямо сейчас. Он отобрал этот статус у Фернандиньо из «Сити».

    Клопп привил чемпионский менталитет

    Фабиньо — один из героев матча
    globallookpress.com

    Перед игрой Клопп призвал своих игроков не бояться действующего чемпиона. «Ливерпуль» не просто играл храбро, но и старался хладнокровно атаковать, демонстрируя лучшую версию немецкого стиля футбола и вскрывая все недостатки в защите команды Гвардиолы.

    Да, «Ман Сити» ярко начал матч и долго владел мячом, но это вряд ли беспокоило Клоппа. «Ливерпуль» в очередной раз показал, что способен продавливать защиту «горожан». «Красные» не испугались и сделали все, чтобы убрать доминирование «Сити» и перенести борьбу на половину поля соперника. «Ливерпуль» обрел менталитет чемпиона.

    На прошлой неделе «красные» также отказались уступать преимущество «Астон Вилле» и вырвали победу на последних секундах. «Чемпионы выигрывают матчи, даже когда они не в лучшей своей форме». Эта поговорка относится теперь и к «Ливерпулю».

    В игре хозяев была уверенность, никто не нервничал и все знали, как действовать дальше. «Ливерпуль» просто придерживался своего стиля и получил три очка. Это очень важный результат, ведь «Ман Сити» установил планку — надо выиграть практически все матчи, иначе «Ливерпуль» не сможет впервые за много лет стать чемпионов.

    Ну и сейчас мы вновь убедились, что Клопп — большая беда Гвардиолы. Немец в очередной раз побеждает.

    Гвардиоле нужен Ляпорт

    Ляпорт отсутствует из-за травмы
    globallookpress.com

    Каталонский тренер вынужден использовать в центре защиты Фернандиньо и Родри в последнее время, а Отаменди и Стоунз, даже когда оба были в форме, вместе не появлялись на поле. Без ушедшего из команды Венсана Компани и Эмерика Ляпорта защита «Сити» порой выглядит очень хрупко, тогда как второй должен вернуться на поле только в феврале.

    Потери в защите оставили огромную дыру в центре защиты «горожан», а трио атакующих игроков уровня Мане-Фирмино-Салах способно безжалостно пользоваться такой ситуацией и резать защиту, как горячий нож — масло.

  • «Манчестер Сити» стал более уязвимым перед битвой с «Ливерпулем»
  • Разбор матча «Аталанта» — «Манчестер Сити» (1:1)
  • 07/11/2019

    • Когда был оглашен стартовый состав — стало ясно, что Кайл Уокер, Джон Стоунз, Фернандиньо и Анхелиньо не удержат столь мощного соперника. Клоппу оставалось воспользоваться этой слабостью оппонента и он это сделал.

    Кошмар Агуэро на «Энфилде» продолжается

    «Энфилд» заколдован для нападающего «Манчестер Сити» Серхио Агуэро. Аргентинец забивал где только мог, но только не дома у «Ливерпуля».

    В середине второго тайма Кун был очень близок, чтобы забить, но каким-то образом не смог замкнуть взвешенный пас от Кевина де Брейне.

    Агуэро — один из величайших форвардов в истории чемпионата Англии, но против «Ливерпуля» на выезде он — не помощник. Ни один из его 173 голов не был в ворота «Ливерпуля» на «Энфилде». Серия нападающего на этом стадионе без голов составляет уже 601 минуту.

    «Сити» остается в борьбе за второе место

    «Ман Сити» пока не конкурент «Ливерпулю»
    globallookpress.com

    Очень маловероятно, что «Ливерпуль» даст полностью убрать ту пропасть, которая создана между «красными» и второй командой в таблице, которой является не «Ман Сити», а «Лестер».

    Более того, «Сити» вовсе занимает четвертое место в чемпионате и после провалов, которые были против «Норвича» и «Вулверхэмптона», немыслимо представить, чтобы «Ман Сити» сражался за титул с «Ливерпулем».

  • Бенефис Ману. «Краснодар» вернулся в гонку за путевкой в плей-офф ЛЕ
  • Уверенная домашняя победа «Краснодара» над «Трабзонспором» — в нашем обзоре прессы
  • 08/11/2019

    • Конечно, впереди еще много матчей, чтобы все изменить, а рождественские игры всегда приносят сюрпризы, но уже сейчас понятно, что «Ливерпуль» выглядит более решительным и грозным, чем в прошлом сезоне, а вот у «Ман Сити» появились заметные трещины в игре. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Сверхсила «Челси» помогла сдержать шикарный «Аякс»
  • 06/11/2019 в 16:36
    •
  • Прогноз
  • «Химки» — «Ротор»
  • 1.79
  • Послезавтра в 18:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    «Зенит» — «Лейпциг»
  • Несостоявшийся реванш. «Лейпциг» показал «Зениту» разницу в классе
    • 02:31 06/11/2019     Юрген Клопп
  • Камбэки «Ливерпуля». Как мерсисайдцы это делают
    • 14:40 05/11/2019     Доменико Тедеско
  • Полезный опыт или тревожный симптом? «Спартак» Тедеско потерпел первое поражение
    • 02:10 05/11/2019
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 1000ЗабратьБонус за регистрацию
    Тоже интересно
    ЦСКА — «Сочи» Футбол Лицо попроще. ЦСКА снял проклятие вторых таймов и приблизил отставку ТочилинаПервая за полтора месяца победа ЦСКА в РПЛ — в нашем обзоре прессы 00:040
  • 17:58
    • Гендузи заменит Матюиди в сборной Франции
  • 17:14
    • Бэйл не играет за «Реал» не из-за проблем со здоровьем
  • 16:58
    • Гвардиола не будет наказан за общение с судьями
    Россия- Чехия Хоккей Дебютный турнир Кудашов закончил неудачноСМИ — о выступлении сборной России на Кубке Карьяла 12:500
  • Экспресс дня

  • Разгромит ли ЦСКА «Спартак» снова?
  • 3.57
    •
  • 16:44
    • Моуринью: Верю, что «Челси» закончит сезон в топ-4
  • 16:14
    • УЕФА осудил расизм в матче УПЛ «Шахтер» — «Динамо»
  • 15:44
    • Сборные Германии, Бельгии и Испании представили форму к Евро-2020
    «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Флорида» Хоккей НХЛ. Три очка Дадонова, два ассиста Панарина и хет-трик МакдэвидаОбзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 11 ноября 08:300
  • 15:29
    • Renault не планирует покидать Формулу-1
  • 10:03
    • Головин вошел в сборную тура чемпионата Франции
  • 21:27
    • «Ливерпуль» обыграл «Ман Сити» на «Энфилде»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие