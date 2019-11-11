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    Роналду перестает помогать «Ювентусу»

    Реакция прессы на матч «Ювентус» — «Милан»

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    В матче 12-го тура Серии А «Ювентус» победил на своем поле «Милан» 1:0. Приводим самые интересные комментарии в медиа об этой игре.

    Ситуация вокруг Роналду грозит проблемам «Ювентусу»

    «Твит Криштиану Роналду сегодня утром: "Трудный матч, важная победа #доконца" читается итальянской прессой как попытка успокоить ситуацию после того, как он был заменен и, очевидно, покинул стадион во время матча "Ювентуса" против "Милана". Буря в стакане воды или начало серьезной острой дилеммы для клуба и для наставника Маурицио Сарри?», — пишет на страницах The Guardian Ники Бандини.

    «Замена Роналду, Пауло Дибала, который, как и Дуглас Коста посреди прошлой недели забил победный мяч в ворота московского "Локомотива" после замены португальца. Это заставляет с иронией смотреть на этот хештег "до конца". Это тяжелое поражение для "Милана", который, возможно, продемонстрировал свою лучшую игру и нанес наибольшее число ударов в выездном поединке с "Ювентусом" с 2013 года».

    «Милан» проявил себя с хорошей стороны

    «Лишившись владения мячом, гости в первом тайме с 4-3-3 переключились на 4-3-2-1, где Сусо и Чалханоглу неустанно трудились над тем, чтобы отогнать дирижера атак соперника Пьянича — босниец не мог найти свою игру, ведь каждый его шаг блокировался. У "Старой Синьоры" не было ответов на эти действия оппонентов, в их игре явно не хватало подвижности и качества», — отмечает Элио Салерно в материале Football Italia.

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    • «Несмотря на результат, в действиях "Милана" был позитив: индивидуально лучше себя показали Конти и Беннасер, но что более важно — вектор атак и сплоченность команды, что должно стать основой для дальнейшего прогресса. Что касается Сарри, то на первый взгляд его команда уходит на международную паузу в роли лидера Серии А и участника плей-офф ЛЧ, но из-за вопросов о форме Роналду и других некачественных выступлений на него будет оказываться давление».

    Дибала доказал свою важность «Ювентусу»

    «Дибала делает то, что многие игроки "Ювентуса" делают хорошо в эти дни: входят в игру (вместо Роналду, что становится дополнительной ответственностью) и решают судьбу матча. Восьмой гол против "россонери" в карьере (шесть из них — в составе "бьянконери"), причем нерабочей для него правой ногой.

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    Болельщики туринцев вздохнули с облегчением: слава Богу, спортивный директор клуба Паратичи не смог его продать...», — пишет на страницах La Gazzetta dello Sport Фабиана Делла Валле.

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    • «Неделя была не самой лучшей для Криштиану: он не только не забивает третью игру кряду, но и создает беспорядок, который мог бы легко не допустить после того, как Сарри меняет его второй матч подряд.

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    Португалец воспринимает это плохо и не следует прямо в раздевалку с мрачным лицом, тогда как поле отличается малым — лишь один удар, отраженный Доннаруммой в конце первого тайма. И помимо того, что он не слишком остр, при этом еще недостаточно мобилен — проблемы с коленом не позволяет ему играть на топ-уровне».

    Роналду уже не выглядит прежним

    «Прямо сейчас Роналду играет плохо, и решение заменить его было верным. Для этого требуется характер, но в итоге это принесло Сарри победу. Тот факт, что Криштиану не сел на скамейку запасных и нагрубил тренеру, не делают картину произошедшего лучше для него», — заявил в эфире Sky Sport Italia экс-наставник «Ювентуса» и сборной России Фабио Капелло.

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    • «Ты должен быть чемпионом и тогда, когда тебя меняют, а не только когда все хорошо. Сейчас Роналду играет не лучшим образом, а Дибала находится в отличной форме.

    Правда в том, что Роналду не обводит никого уже три года. Я помню, как раньше он проходил соперников, оставляя их не у дел. Сейчас такое не происходит, в то время как Дуглас Коста и Дибала преуспевают в этом аспекте игры — "Юве", кажется, зависим от португальца, но отличный состав помогает им побеждать». 0

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