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    Кейн установил новый рекорд. Оценки игроков сборной Англии и Черногории

    Подопечные Гарета Саутгейта победили 7:0 и вышли на Евро-2020

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    Гарри Кейн
    Гарри Кейн
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    Сборная Англии обеспечила себе выход в финальную часть Евро-2020 благодаря уверенной победе над Черногорией со счетом 7:0, пишет обозреватель Squawka Гарри Эдвардс.
    Гарри Кейн оформил хет-трик, в то время как Маркус Рашфорд, Алекс Окслейд-Чемберлен и Тэмми Абрахам забили по голу, а в еще одном случае был зафиксирован автогол.

    Предлагаем ознакомиться с оценками футболистов, сыгравших на «Уэмбли».

    Англия

    Джордан Пикфорд — 7. Он провел относительно спокойный матч, но ему приходилось время от времени подстраховывать оборону, как, например, в моменте с прекрасным сейвом в первом тайме, когда Марко Симич пробил в падении головой. Также он не позволил Фатосу Бечираю реализовать выход один на один.

    Трент Александер-Арнольд — 9. Прекрасная игра от атакующего правого защитника, который выявил серьезные проблемы в обороне команды Черногории. Выполнил хороший прострел в моменте с третьим голом Гарри Кейна, хотя ему и помог небольшой рикошет. Финальные 20 минут провел в полузащите, где выглядел уместным — еще одно доказательство того, что ему можно задуматься о смене позиции.

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    • Джон Стоунз — 6. В целом отыграл без серьезных ляпов, ведь Англия контролировала ход встречи, но порой с его стороны наблюдались элементы разгильдяйства.

    Гарри Магуайр — 6. Позволил Симичу опередить себя и пробить головой в падении после углового. Порой ему следовало больше общаться со Стоунзом. В упор пробивал по чужим воротам головой, его удар отбил вратарь, после чего Рашфорд все же добил игровой снаряд в сетку.

    Бен Чилуэлл — 10. Левый защитник оформил ассистентский хет-трик всего за 25 минут. В эпизоде с первым голом он сделал отлично выверенный заброс на Окслейда-Чемберлена. Затем красиво навесил прямо на голову Кейна, после чего блестяще выполнил подачу с углового, еще раз ассистировав капитану сборной Англии. Любые споры по поводу того, кто должен быть основным левым защитником, наверняка, улажены.

    Гарри Уинкс — 8. Устанавливал темп в центре поля, выполняя хорошие передачи. Ему позволили контролировать игру, поэтому он спокойно двигался и находился там, где был наиболее необходим.

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    • Алекс Окслейд-Чемберлен — 8. Отличная игра в первом матче в стартовом составе за 19 месяцев. Показал, насколько он ценен для сборной Англии благодаря своим передачам и работе с мячом. Открыл счет, точно пробив низом в дальний угол с острого угла.

    Мейсон Маунт — 6. Полузащитник «Челси» провел довольно скромную игру по сравнению с остальными партнерами по команде, но нашлось место и для многообещающих моментов. Был близок к тому, чтобы забить первый гол за национальную команду во втором тайме, однако его точный удар арбитр не засчитал из-за минимального, но все же справедливого офсайда.

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    Джейдон Санчо — 8. Захватывающая игра молодого вингера, который регулярно тревожил черногорских игроков своими фланговыми забегами. Записал на свой счет результативную передачу, когда в концовке встречи точно прострелил на Абрахама.

    Гарри Кейн — 10. Капитан сборной Англии хотел бы играть против Черногории каждую неделю, ведь против этого соперника он оформил хет-трик уже в первом тайме, улучшив свое положение в списке бомбардиров национальной команды. Первый гол он забил аккуратным ударом головой после навеса Чилуэлла. Второй мяч он тоже забил головой, но в этот раз добавил агрессии. Серию результативных ударов форвард довершил выстрелом с разворота с близкой дистанции. Сейчас он занимает шестое место в списке лучших бомбардиров сборной Англии.

    Маркус Рашфорд — 9. Действительно яркий нападающий излучал уверенность в составе сборной Англии. Мог забить ранний гол после того, как обыгрался с Окслейдом-Чемберленом, но его удар отразил голкипер. Зато забил четвертый мяч своей команды и поспособствовал автоголу Шофранаца.

    Резервисты

    Тэмми Абрахам — (заменил Кейна на 56-й минуте) — 8. Оказался готов записать свое имя на табло, когда в концовке встречи воспользовался прострелом Санчо.

    Джеймс Мэддисон (заменил Окслейда-Чемберлена на 56-й минуте) — 7. В дебютном матче за национальную команду игрок «Лестера» действовал ярко и помог команде Саутгейта сыграть удачно.

    Джо Гомес (заменил Маунта на 70-й минуте) — 6. Выйдя на поле, не получил серьезных задач и просто надежно отыграл справа.

    Черногория

    Милан Миятович — 6. Несмотря на семь пропущенных мячей, голкипер стал лучшим игроком в составе сборной Черногории. Если бы не он, Англия могла бы забить десять раз или даже больше. Выполнил несколько сейвов.

    Марко Вешович — 4. В первом тайме напоминал яркую искру, проверяя на прочность левый фланг сборной Англии. Однако в обороне не справлялся с Рашфордом и не смог остановить разгром. После перерыва перешел на противоположный фланг, где тоже особо не преуспел.

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    • Александар Шофранац — 3. В первом тайме порой неплохо оборонялся, как, например, в моменте с заблокированным прострелом Санчо на Кейна, хотя едва и не срезал мяч в свои ворота. Тем не менее, во втором тайме он все же отметился автоголом, неудачно подставившись под удар.

    Марко Симич — 3. Стал частью развалившейся обороны и постоянно не успевал за действиями английских нападающих. Имел лучший момент в своей команде, но его удар в падении блестяще отразил Пикфорд.

    Ристо Радунович — 2. Левый защитник провел тяжелый вечер против Александера-Арнольда, Санчо и Окслейда-Чемберлена. Чилуэлл застал его врасплох своей результативной передачей в моменте с первым голом. Был заменен в перерыве, что, возможно, немного помогло Черногории.

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    • Дени Хочко — 4. Пытался, но не смог оказать влияния на игру, поскольку Англия полностью доминировала в центре поля. Успешно выполнил 36 передач, но все они оказались бесполезными.

    Душан Лагатор — 3. Провалил игру в центре поля и не помог обороне, позволив Кейну беспрепятственно пробить после навеса с углового от Чилуэлла.

    Никола Вукчевич — 4. Много возился с мячом, как и Хочко, но тоже не отметился продуктивными действиями.

    Владимир Йовович — 3. Во многом тихая и неэффективная игра форварда, который нанес всего один удар по чужим воротам.

    Фатос Бечирай — 3. За весь матч он сделал лишь 27 касаний к мячу. Должен был забить гол в первом тайме, но пробил прямо в Пикфорда, выйдя с ним один на один.

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    • Сеад Хакшабанович — 3. Как и его партнеры, форвард изо всех сил пытался создать для Англии хоть какие-то проблемы, прежде чем его сняли с игры.

    Резервисты

    Момчило Распопович (заменил Радуновича на 46-й минуте) — 4. Сыграл чуть лучше, чем тот, кого он заменил после перерыва, но, возможно, это было связано с тем, что Англия сбавила обороты.

    Бранислав Янкович (заменил Йововича на 65-й минуте) — 3. Отправился в центр поля, но почти не касался мяча за 35 сыгранных минут.

    Александар Болевич (заменил Хакшабановича на 74-й минуте) — 4. После выхода на поле удача ему не сопутствовала. 0

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