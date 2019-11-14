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    «Ювентус» не позволит Роналду и Сарри конфликтовать

    Чем разрешится размолвка наставника и топ-звезды?

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    Маурицио Сарри во втором матче кряду заменил Криштиану Роналду к его явному недовольству. На фоне слухов о конфликте между наставником «Ювентуса» и его главной звездой, разбираемся, как разрешится ситуация.

    Сарри показал свой авторитет, заменив Роналду

    Решив заменить второй матч кряду Криштиану Роналду, наставник «Ювентуса» Маурицио Сарри показал, что именно он контролирует ситуацию в команде, и его смелый шаг был оправдан на все сто — именно вышедшие вместо португальца Дуглас Коста и Пауло Дибала принесли победу.

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    • То, что специалист не боится принимать непопулярные решения и даже расстраивать болельщиков клуба, не есть сюрпризом для болельщиков «Челси», которые быстро разочаровались из-за тактики и безумной манеры итальянца в его единственном сезоне на «Стэмфорд Бридж». «К черту Саррибол!» стало пением, которое расстроило правление лондонцев и привело рассерженного Сарри к тому, чтобы взять дело в свои руки.

    Приблизившись к отставке в «Челси» перед финалом Кубка Лиги против «Манчестер Сити» в феврале, спектакль, в котором Кепа Аррисабалага устроил печальное шоу инакомыслия по отношению к менеджеру, он, в конце концов, ушел с успехом, выиграв Лигу Европы и заняв третье место в АПЛ. Уйдя так, как он сделал, Сарри стал первым менеджером клуба при Романе Абрамовиче, который ушел на своих условиях.

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    Таким образом, Сарри не будет беспокоить шумиха после замены Роналду на 55-й минуте — наиболее ранняя замена португальца — в домашнем матче Серии А «Ювентуса» против «Милана», и не в последнюю очередь потому, что заменивший форварда Пауло Дибала стал автором единственного в матче гола.

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    Никто в туринском клубе не отрицает, что Роналду был недоволен этим решением, не в последнюю очередь потому, что камеры поймали его на том, что он бросил взгляд и что-то бормотал на португальском языке в адрес наставника, прежде чем двинуться прямо к подтрибунному помещению.

    Что отрицается, так это то, что Криштиану покинул стадион до финального свистка. Вскоре после того, как игра закончилась, он ушел и не стал ждать, чтобы присоединиться к празднованию победы в раздевалке, хотя и написал в соцсетях свое удовлетворение непростой победой. То, что этот пост понравился 3 млн людей, показывает, насколько велико любое высказывание Роналду и как пусть и небольшое по сути событие в виде его замены может иметь волнообразные последствия.

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    • Преисполненные амбициями «бьянконери» заплатил 100 млн евро за Роналду, которому уже давно за 30, не только из-за его феноменальных футбольных способностей. Они знают его, насколько тот знаменит и умен, что должно помочь продвижению бренда, и поэтому должны признать, что, когда дела пойдут наперекосяк, это будет иметь большой резонанс.

    Чего ожидать дальше?

    К чему это приведет? Вполне возможно — ни к чему, но в последний раз Роналду заменяли в двух матчах кряду, в «Реале» в мае 2018 года — в конце его последнего сезона в Мадриде перед своим неожиданным переходом в «Ювентус». Несмотря на то, что ему 34 года, он явно не рассчитывает, что эта ситуация продолжится.

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    Проблема еще и в том, что эта ситуация возникла на следующий день после хет-трика Лионеля Месси в победном матче «Барселоны» над «Сельтой» в Примере — тем самым тот сравнялся с рекордом португальца, и всем известно об их личном соперничестве. Для нападающего, так сильно жаждущего голов, личных достижений и рекордов, то, что сделал Месси, не останется незамеченным Роналду, который, по согласно его собственным стандартам, скромно начал эту кампанию, имея всего пять голов в Серии А, включая два пенальти.

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    • Это его самые скромные показатели на данном отрезке сезона после второй кампании в составе «Манчестер Юнайтед» в 2004, когда он еще не был машиной по забиванию мячей. Реализация моментов у Роналду в этом сезоне снизилась до 8,8 процента, что является его самым низким показателем за 14 лет и намного ниже, чем когда он достиг невероятной цифры в 21,3 процента в 2014/15 годах в Мадриде.

    Только дурак может сделать ставку против Роналду, который невероятным образом способен ожить, как только наступит стадия плей-офф Лиги чемпионов в начале весны, когда его забивучесть резко возрастает. В прошлом у Роналду были трудные осенние времена, и вполне может быть, что травма давит на него и заставляет расстраиваться. Тем не менее, с учетом той ставки, которую делается на него, «Ювентус» постарается как можно скорее замять эту ситуацию. 0

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