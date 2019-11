Не спешите его хоронить. Сульшер все еще остается лучшим выбором для «МЮ»

Недавно заговорили о том, что Уле Гуннар Сульшер выглядит изможденным из-за стресса работы в «Манчестер Юнайтед».

Доказательствами этого обычно является какая-нибудь четырехсекундная gif-ка, снятая с телевизора, которая не слишком удачно отражает действительность, зато распространяется с невероятной скоростью, потому что так устроены алгоритмы соцсетей — им нравятся скандальные набросы и они питаются вниманием.

Но это все бред. Норвежец совсем не поплыл. Я говорил с ним в пятницу и описал бы его как оживленного, страстного, целеустремленного человека, который решительно настроен вернуть «Юнайтед» на вершину.

Да, в чем-то он ошибается. Например, когда считает, что Кристиансунн — величайший город на земле — лучше, чем Нью-Йорк, Париж или Лондон. Но что плохого в том, что он гордится своим родным городом, местом, где началась его одержимость футболом?

Именно здесь он изучал тактику с 14 лет, ездя на велосипеде от района к району, чтобы набрать игроков для своей местной команды, название которой было комбинацией имен трех его любимых игроков: Марадоны, Кройфа и Платини.

Сульшер точно знает, что он должен сделать и чего хочет добиться. Он не терпит дураков и знает, каких игроков он хотел бы оставить, а также тех, у кого нет будущего в команде. У него нет никаких иллюзий относительно того, что, хотя он и занят долгосрочным строительством, он все еще должен давать результат здесь и сейчас.

Он не мягкотел, как многие думали. В этом сезоне он наказывал игроков за их поведение, дисциплинируя их. Некоторые случаи стали достоянием публики, некоторые нет. Ему приходится иметь дело с целым рядом проблем, с которыми не сталкивался его наставник сэр Алекс Фергюсон (с которым он до сих пор общается регулярно — никаких проблем с эго).

Свои проблемы приносят как социальные сети, так и агенты игроков. Унаследовавшему чужую команду Сульшеру не проще, чем было Фергюсону, но у него не будет трехлетней отсрочки до того момента, как на трибунах появятся протестные баннеры, потому что сейчас терпение фанатов короче, а запросы выше, чем это было в 1980-х годах. Сульшер выиграл 23 из своих первых 46 игр в качестве тренера «Юнайтед», Фергюсон выиграл 21 матч — и он не играл с командами вроде «Барселоны».

Нынешние высокие ожидания нельзя назвать необоснованными, учитывая, что у «Юнайтед» самый высокий уровень заработной платы в лиге, но вряд ли Сульшер виноват в плохой селекции, которая проводилась до его назначения.

Шумиха вокруг «Юнайтед» и его паршивой игры вряд ли помогают Сульшеру выполнять свою работу, но он всегда получал поддержку от фанатов на всех матчах. Теперь ему нужно, чтобы фанаты набрались терпения.

У него был непростой период с самого марта, но сейчас, постепенно, начали успокаиваться эти чертовы любители статистических данных, которые оценивали его результаты с того момента, как он получил работу на полную ставку (как будто то, что он делал в качестве исполняющего обязанности, уже не имеет значения), а также начали исчезать комментарии об его уходе в отставку к Рождеству и слухи о Почеттино, который только и ждет, чтобы занять его место.

«МЮ» на четыре очка отстает от того места, на котором он находился на этой стадии чемпионата в прошлом сезоне. Давайте не будем притворяться, что 16 очков в 12 матчах — это не кромешный ужас, но в целом настроение у команды оптимистичное, и есть вера в то, что ситуация начинает улучшаться.

После печального поражения в Ньюкасле в прошлом месяце «Юнайтед» выиграл пять матчей, один раз сыграл вничью и проиграл в Борнмуте. Три из этих побед были выездными.

Циник, из тех, что в очередь выстраиваются, чтобы высказать свое мнение о Сульшере, может с полным основанием заметить, что «Партизан» уступает по своему уровню «МЮ», «Норвич» находится не в лучшей форме, а у «Челси» не было оптимального стартового состава.

Но за шесть дней «Юнайтед» выиграл три выездные игры вдали от дома (когда добираешься на автобусе, дорога до Норвича занимает больше времени, чем до Астаны), а эта победа в матче Кубка лиги на «Стэмфорд Бридж» была просто превосходной.

Эта победа вывела «Юнайтед» на четвертьфинал с «Колчестер Юнайтед». При всем уважении к «Колчестеру» и его фанатам, восьмая команда в четвертом дивизионе чемпионата Англии — самый удачный жребий, на который «МЮ» мог рассчитывать. Победа в Кубке лиги была бы идеальной для Сульшера в этом сезоне, но «Сити», «Ливерпуль», «Лестер» и «Эвертон» все еще в игре.

В Лиге Европы все идет по плану. Что касается молодежки «МЮ», то команда, полная талантливых 16-леток пока выигрывает все матчи против команд английской Лиги 1 в турнире за Трофей Английской футбольной лиги.

Нет смысла притворяться, что это как-то компенсирует то, что происходит в Премьер-лиге, но «Манчестер Юнайтед» также стал единственной командой с марта, которая набрала очки у победителя Лиги чемпионов «Ливерпуля», и манкунианцы были в пяти минутах от победы.

Посмотрите на верхнюю часть таблицы Премьер-лиги, от которой «Юнайтед» в настоящее время находится далеко. «МЮ» побеждал «Лестер Сити» в последние три встречи, дважды превзошел «Челси» в этом сезоне, сыграл вничью с «Арсеналом», лишив «канониров» победы. До сих пор ни одна команда из первой восьмерки не победила «Юнайтед».

Этот отрезок сезона прошел без Поля Погба, самого талантливого игрока команды. Против «Барйтона» играла команда, средний возраст которой составлял 23 года. Шестеро ребят, которые играли в воскресенье, прошли через молодежную систему. Антони Марсьяль к ним не относится, зато он, впервые за долгое время, демонстрирует форму, которой от него уже даже не ждали, а робко надеялись.

Будут новые выезды, новые игроки и дальнейшие неудачи, но когда они проиграли в Борнмуте, команда собралась после игры, изучая, что они сделали неправильно, чтобы не повторить ошибки в матче против «Брайтона», команды, которая выиграла три из своих четырех предыдущих игр. Это сработало.

И, благодаря усилиям активной части фанатов «Красной армии», которая вросла в землю в воскресенье, скандируя «Вперед Юнайтед!», и которая полностью поддерживает Сульшера, манкунианцы проводят игры в достойной атмосфере, где игроков не освистывают, когда те уходят с поля во время замены.

Сульшер популярен среди тренеров, сотрудников клуба и болельщиков. Никто не знает, является ли он долгосрочным решением, некоторые даже думают, что его назначили, чтобы пройти сложный участок, привести в порядок «Манчестер Юнайтед» и дать ему прочную платформу и трамплин для будущих успехов, которыми будет наслаждаться уже другой тренер.

Другие думают, что ему в тренерский штаб нужен блестящий опытный специалист вроде Карлуша Кейроша, чтобы быть пожестче с игроками, — но Сульшер доверяет своему персоналу и знает, что это значит — быть тренером «Юнайтед».

Ole Gunnar gets an ovation from 630 fans at the MU disabled supporters association dinner at Old Trafford tonight. pic.twitter.com/57eNWuu6k5