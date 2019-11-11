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    Трансферный дайджест. 5 — 11 ноября

    Переберется ли хавбек «Локо» в Италию, покинет ли «Арсенал» опальный капитан, кто победит в борьбе за трансфер габонского бомбардира и другие трансферные новости последних дней

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    Алексей Миранчук
    Алексей Миранчук
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    Слухи, сплетни и большие деньги — в очередном трансферном обзоре от LiveSport.Ru.

    Алексей Миранчук

    «Локомотив», полузащитник, 24 года

    Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук попал в сферу интересов «Ювентуса», сообщает Calciomercato со ссылкой на Tuttosport.

    По информации издания, спортивный директор итальянского клуба Фабио Паратичи следит за Миранчуком. Россиянин — одна из трансферных целей туринцев.

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    • Стоимость полузащитника «Локомотива» составляет 15-20 миллионов евро. Также СМИ утверждает, что 24-летний футболист попал в сферу интересов «Наполи» и «Милана».

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    Алексей Миранчук забил в обоих матчах против «Ювентуса» в Лиге чемпионов. В этом сезоне РПЛ на счету хавбека 12 игр, он забил 4 гола и отдал 2 результативных паса.

    Наш прогноз: «Локомотив»

    Гранит Джака

    «Арсенал», полузащитник, 27 лет

    Гранит Джака

    Полузащитник «Арсенала» Гранит Джака может перейти в «Милан» в зимнее трансферное окно, сообщает RSI SPORT.

    По данным издания, 27-летний швейцарец уже начал поиски жилья в Милане в связи со своим потенциальным переходом в итальянский клуб.

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    • Отмечается, что на трансфер может повлиять нынешний генеральный директор «россонери» Иван Газидис, который в период с 2009 по 2018 гг. работал в лондонском клубе на аналогичной должности.

    Напомним, что хавбек уже не первый месяц находится в серьезным конфликте с болельщиками «Арсенала» и перестал появляться в составе команды.

  • Унаи Эмери
  • Главный тренер «Арсенала»
  • Как тренер, я несу ответственность за команду. Нам нужен такой игрок, как Гранит Джака. Однако я не знаю, будет ли он играть снова. Если у него есть желание продолжать помогать нам и защищать футболку «Арсенала», думаю, со временем мы придем к решению. Затем я решу, с нами ли он, готов ли он и сконцентрирован ли на 100% на том, чтобы помогать нам и выступать на своем уровне.

    • Он получает в соцсетях сообщения с угрозами в адрес своей семьи, а наставник «канониров» Унаи Эмери лишил его капитанской повязки.

    Наш прогноз: «Милан»

    Франк Кессиэ

    «Милан», полузащитник, 22 года

    Франк Кессиэ

    Полузащитник Франк Кессиэ может покинуть «Милан» в январе, сообщает журналист La Gazzetta dello Sport Николо Скира.

    Клуб оценивает 22-летнего футболиста в 35 миллионов евро. Опорником «россонери» интересуются «Монако» и «Вулверхэмптон».

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    • Как сообщает Calciomercato, англичане уже предпринимали попытку приобрести игрока летом и до сих пор сохраняют к нему интерес, собираясь сделать новое предложение в январе.

    «Волки» желают восстановить связку Франка Кессиэ и форварда Патрика Кутроне. Ивуариец может согласиться покинуть «Милан» ради более высокой зарплаты.

    Все прогнозы на Серию А

    В нынешнем сезоне Кессиэ сыграл за «Милан» в 10 матчах Серии А и забил 1 гол с пенальти. В прошлом сезоне полузащитник провел в Серии А 34 матча, забив 8 мячей и отдав 2 голевые передачи.

    Наш прогноз: «Вулверхэмптон»

    Дрис Мертенс

    «Наполи», нападающий, 32 года

    Дрис Мертенс

    Форвард Дрис Мертнес может покинуть «Наполи» в зимнее трансферное окно, сообщает La Gazzetta dello Sport.

    К такому решению бельгийца может подтолкнуть ситуация в клубе: «Наполи» выдал худший старт в Серии А за последние 10 лет, игроки устроили бунт и воюют с президентом, а главному тренеру Карло Анчелотти грозит отставка.

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    • Контракт Мертенса с «Наполи» действует до лета 2020 года. Зарплата игрока составляет 4 млн евро в год, однако по следующему контракту бельгиец хотел бы зарабатывать больше, а президент «Наполи» Аурелио де Лаурентис предлагает Мертенсу 3-летний контракт без изменения зарплаты.

    При этом в октябре бельгиец отклонил предложение от китайского «Гуанчжоу Фули», который предлагал контракт сроком на 2 года с зарплатой 12 млн евро в год.

    Игроком интересуется «Интер». Отмечается, что спортивный директор клуба Беппе Маротта высоко оценивает футболиста.

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    • Еще одним вариантом продолжения карьеры является дортмундская «Боруссия».

    В нынешнем сезоне Серии А Мертенс в 11 матчах забил 4 гола и отдал 1 голевую передачу.

    Наш прогноз: «Наполи»

    Оливье Жиру

    «Челси», нападающий, 33 года

    Оливье Жиру

    Миланский «Интер» заинтересован в подписании форварда «Челси» Оливье Жиру в зимнее трансферное окно, сообщает журналист La Gazzetta dello Sport Николо Скира.

    Сообщается, что руководство миланцев провело первые переговоры с агентом 33-летнего француза. Нападающий заинтересован в работе с тренером «Интера» Антонио Конте, под руководством которого играл в «Челси».

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    • Ранее 33-летний француз получил предложения о трансфере от клубов MLS «Нью-Йорк Сити» и «Ванкувер Уайткэпс».

  • Хочу ли я покинуть «Челси»? Необязательно. Но если мне предстоит сделать выбор... у меня впереди несколько прекрасных лет. Мне 33 года, у меня все еще есть ноги, я веду здоровый образ жизни и чувствую себя хорошо физически. Я хочу получать удовольствие и играть больше матчей. «Челси» — мой приоритет, но если я буду вынужден сделать выбор, поступлю так же, как когда покинул «Арсенал».
  • Оливье Жиру

    • В АПЛ Жиру провел на поле всего 123 минуты в этом сезоне. В октябрьских матчах квалификации Евро-2020 Жиру забил за сборную Франции 2 гола в ворота Исландии и Турции.

    Наш прогноз: «Интер»

    Неманья Матич

    «Манчестер Юнайтед», полузащитник, 31 год

    Неманья Матич

    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Неманья Матич может покинуть клуб в зимнее трансферное окно.

    По информации Manchester Evening News, 31-летний футболист недоволен отсутствием игровой практики перед Евро-2020 и готов сменить команду в январе.

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    • В текущем сезоне АПЛ серб выходил на поле в трех матчах и не отметился результативными действиями.

    Контракт Матича с клубом рассчитан до лета 2020 года, «МЮ» может активировать опцию по продлению соглашения еще на один сезон.

    Ранее сообщалось, что Матичем интересуется «Интер». Главный тренер «нерадзурри» Антонио Конте хотел бы видеть серба в составе своей команды. Хавбек уже выступал под руководством Конте в «Челси».

    Календарь и таблица Серии А

    Также стало известно, что Матич был включен в список трансферных целей «Интера» на январь.

    Наш прогноз: «Интер»

    Пьер-Эмерик Обамеянг

    «Арсенал», нападающий, 30 лет

    Пьер-Эмерик Обамеянг

    Нападающий «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг может продолжить карьеру в Испании. 30-летним форвардом интересуется «Барселона», сообщает El Chiringuito.

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    По информации ElDesmarque, мадридский «Реал» также рассматривает кандидатуру габонца в качестве потенциального усиления команды в летнее трансферное окно.

    Будущее футболиста в лондонской команде в данный момент под вопросом из-за неудачного старта «Арсенала» в сезоне 2019/2020.

    В контракте Обамеянга есть пункт, обязующий «канониров» рассматривать все предложения, поступающие в клуб от трансфере игрока.

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    • Если игрок решит покинуть Лондон летом, то «Арсенал» будет просить за него 80 миллионов евро. Но Флорентино Перес намерен «сэкономить» на трансфере и включить Хамеса в сделку.

    Обамеянг перешел в «Арсенал» из дортмундской «Боруссии» в январе 2018 года за 64 миллиона евро. В этом сезоне габонец забил 8 голов в 12 матчах АПЛ.

    Наш прогноз: «Арсенал» 0

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