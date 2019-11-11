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    Ничья в пользу «Зенита». «Локо» потерял Крыховяка, но сдержал «Краснодар»

    Реакция спортивных СМИ на ничью «Локомотива» и «Краснодара»

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    «Локомотив» — «Краснодар»
    «Локомотив» — «Краснодар»
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    «Локомотив» сыграл вничью с «Краснодаром» в домашнем матче 16-го тура премьер-лиги (1:1). Голом в составе железнодорожников отметился хавбек Гжегож Крыховяк, у «быков» отличился форвард Маркус Берг. «Локомотив» набрал 31 очко и расположился на 2-м месте в турнирной таблице, «Краснодар» с 30 баллами занимает 5-ю строчку. Отрыв «Зенита» от второго места после ничьей — 5 очков.

    Шапи в оттяжке

    Глава редакционного совета «Спорта День за Днем» Сергей Бавли изучает тактические схемы, выбранные главными тренерами «Локомотива» и «Краснодара».

    «Все, конечно, привыкли к бронебойной самоуверенности "Краснодара" и верности декларируемому атакующему стилю, но все же три форварда в Москве против "Локомотива" — это решение тренеров немного удивило, даже с учетом того, что Магомед-Шапи Сулейманов действовал несколько в оттяжке. А вот Ари — на одной линии с Маркусом Бергом.

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    • Под бесконечные разговоры о потерях гостей реально потери Юрия Семина были несравнимо значимее. Палыч лишился оплота обороны Ведрана Чорлуки и незаменимого, по сути, в опорной зоне, Дмитрия Баринова.

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    Возможно, учтя особенности своего перекроенного состава, Семин еще больше удивил тактическим рисунком. Казалось бы, для него-то чего проще, играя с "быками": вторым номером, плотно прихватывая прессингом и используя частые ошибки гостей в обороне. Но хозяева предпочли инициативу и больше владели мячом в активном поиске шансов у ворот Матвея Сафонова».

  • Юрий Семин
  • Главный тренер «Локомотива»
  • В данной ситуации, перед перерывом на матчи сборных, ничья для нас — очень хороший результат. Тем более на неделе был очень энергозатратный матч в Лиге чемпионов, было много травмированных игроков, которые пропустили по месяцу-полтора. Поэтому в комплексе — хороший результат. Играли моментами неплохо, за исключением потери концентрации при пропущенном мяче на последних минутах тайма. Рыбусь перед игрой был под сомнением, на разминке не смог продолжить работу из-за мышечных болей. У Крыховяка что-то серьезное. А у Баринова голеностоп после «Ювентуса» не позволил провести ни одной тренировки. Утром сказал, что играть не сможет.

    • Очередная ошибка Гильерме

    Корреспондент «Спорт-Экспресса» Александр Рогулев не удержался от критики в адрес голкипера «Локомотива», в очередной раз допустившего ошибку.

    «При этом начался матч с очередной ошибки Гильерме: вратарь "Локо" отдал слишком сильную передачу на Хеведеса, и ее перехватил Фернандеш. Португалец подал на Ари, и тот легко забил в ближний угол. К сожалению для гостей — из офсайда. И пускай гола в этом моменте не было, но мы снова убедились: Гильерме в эти дни далек от оптимальной формы и чувствует себя в рамке неуверенно.

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    • И вообще весь первый тайм команды играли на встречных курсах, будто не замечая чужой центр поля. А что ты сделаешь, если в одной команде атаки разгоняет суперсвязка Фернандеш и Сулейманов, а в другой — великолепный Миранчук, который, по слухам, уже на карандаше у боссов "Ювентуса"? Алексей, по сути, стал соавтором первого гола в матче, закрутив мяч с любимой позиции в самую "девятку". Тот попал в перекладину, а Крыховяк первым поспел на добивание».

  • Сергей Матвеев
  • Главный тренер «Краснодара»
  • Первый тайм был за «Локо», второй мы провели довольно хорошо. И замены были хорошие, и моментов имели больше, чтобы выиграть этот матч. У нас есть качественные нападающие. Почему бы не использовать их в паре. Они хорошо понимают друг друга. Ситуация у нас не самая лучшая, стараемся использовать любые связи, чтобы брать очки. И показываем при этом неплохой футбол. Мы в принципе много уделяем времени анализу соперника. Но понимали, что для Фернандша это будет интересный матч. Отличающийся от других. Как и для Ари.

    • Скучный «Локомотив»

    Обозреватель «Советского Спорта» Захар Мощенко критикует железнодорожников за не слишком острую атакующую игру.

    «Камболов стал автором первого удара в створ ворот в этой встрече. Дело было на 32-й минуте, когда гости провели очередную атаку с быстрым переводом мяча на среднюю и короткую дистанцию. В целом же пять зафиксированных попыток пробить по воротам с единственным попаданием в створ за 35 минут — откровенно мало для команд с хорошо поставленной игрой в нападении. По этой причине центральный матч тура на протяжении 40 минут выглядел скучноватым и излишне осторожным — и прежде всего, по вине москвичей.

    Миранчук вел «Локомотив»

    Впрочем, концовка тайма с лихвой компенсировала всю предшествующую академичность на поле. Сначала красно-зеленые в контратаке заработали опасный штрафной метрах в 22 от ворот — и как раз под левую ногу Алексея Миранчука. Тот в своем стиле эффектно пробил над стенкой, но попал в перекладину. И все же гол состоялся — на подборе первым был Крыховяк, забивший свой шестой мяч в чемпионате».

  • Алексей Миранчук
  • Полузащитник «Локомотива»
  • Одно очко — это лучше, чем ничего. Игра хорошая, было достаточно моментов, но реализация подвела. Повторюсь, что результат такой, какой есть. Повлияли ли игры в еврокубках на неделе? Не думаю. Мы уже успели отойти от матча с «Ювентусом». Мы уже привыкли играть в таком графике. Что сказал Антону? Вспомнил, как сам пропустил месяц и вышел на поле в первый раз. Думал, что физически готов и многое могу сделать. Посоветовал Антону сыграть попроще, а дальше уже игра подскажет. Антон и все ребята, которые вышли после травм, здорово справились, отрабатывали в защите. Нужно, чтобы ребята дальше продолжали набирать игровые кондиции.

    • Художник Миранчук

    Автор Sportbox.ru Юрий Иванов высоко оценивает игру плеймейкера «Локомотива».

    «Как ни прискорбно, но футбол у нас в большей степени ремесло, нежели искусство. Квалифицированных, назовем их так, "маляров" — хорошо обученных полузащитников, умеющих вкалывать от свистка до свистка, — в каждой команде хоть отбавляй. А вот художников, способных одним мазком придать комбинациям лоск и завершенность, не хватает хронически.

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    • У "Локомотива" такой мастер имеется. Алексей Миранчук практически в каждом матче подтверждает высокий класс. Он и во встрече с южанами был на первых ролях — в основном перепахивал половину поля гостей, появляясь в центре, и на краях, выдвигаясь на острие и атакуя вторым темпом из глубины. Участвовал и в прессинге, когда команда теряла мяч.

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    Игра Алексея неординарна по стилистике и базируется на высоком футбольном интеллекте. Он остро чувствует ее нерв, редко ошибается в принятии решений, да и с техническим исполнением приемов у него все в порядке. Причем задумки его, как правило, трудно поддаются прочтению».

  • Матвей Сафонов
  • Вратарь «Краснодара»
  • Тактическая игра, особо много моментов не было. Боролись за подбор, не получилось навязать свою игру ни нам, ни «Локомотиву». Моменты были из быстрых атак и контратак. Результат закономерный? Не могу сейчас сказать, очень устал, надо повторы смотреть. Кажется, что игра была равная.

    • ВАР — не панацея. Особенно когда судит Безбородов

    Автор Rusfootball.info Роман Гуськов считает, что гол «Локомотива» был забит из-за ошибки судьи.

    «Гол "Локомотива" возник из нарушения правил — уже предвкушаем соответствующий твит с видеороликом от пресс-службы "Краснодара". Мариу действительно сфолил на Камболове, но ВАР не мог вмешиваться, пока "Локомотив" не забил гол.

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    • "Локо" забил, но уже в другой фазе — фол Спайича был зафиксирован правильно. По штрафному вопросы у Мусаева могут быть разве к Фернандешу, который просто смотрел, как Крыховяк добивает мяч в ворота.

    Я уже отмечал, что "Краснодар" провёл хорошую работу по сдерживанию контратак хозяев, но этот незафиксированный фол всё перечеркнул — команда Мусаева пропустила именно с выпада Миранчука, которого так избегала.

    Не все нарушения были зафиксированы

    К слову, это не первое странное решение судьи в пользу "Локо": ранее возмущение гостей вызвал эпизод, в котором Безбородов свистнул фол Ари, хотя его держал руками Хёведес».

  • Василий Кикнадзе
  • Генеральный директор «Локомотива»
  • Потеряли два очка. У «Краснодара» обязательно надо было выигрывать, но не сложилось. Нужно лечить футболистов и стараться максимально привлекать молодых к работе,

    • Травмированный Крыховяк

    Автор Sport24 Леонид Волотко сочувствует «Локомотив», потерявшему лидера команды.

    «Чтобы сравнять, "Краснодару" пришлось вырубить Крыховяка. Прямо перед перерывом Ари протаранил Гжегожа так мощно, что тот потерял сознание в воздухе и рухнул в газон лицом. Поляка минуты три поднимали на ноги, но не поменяли — перерыв был совсем скоро. Крыховяк остался на поле, но еле ходил и полностью выключился из игры. В этот момент Берг открылся под пас Ари, выскочив из-под Живоглядова, и прошил Гилерме.

    Ари вырубил Крыховяка

    На второй тайм Крыховяк уже не вышел — Семину пришлось снова менять состав. На тренировке сломался Баринов (его заменил Коломейцев), на разминке — Рыбус (Игнатьеву пришлось уходить налево и освобождать фланг Живоглядову), Чорлука пропускал матч из-за перебора карточек. Крыховяка сменил Антон Миранчук — из-за этого в центр опустился Жоао Марио».

  • Владислав Игнатьев
  • Полузащитник «Локомотива»
  • Закономерен ли результат? Раз так закончили, значит все закономерно. Опять пропустили гол в последние минуты первого тайма. Наверно, это связано с концентрацией. Мы последние матчи неплохо играем, но нет результата. Сейчас во время паузы надо хорошо поработать и потом набирать очки, не хочется отпускать конкурентов. Надеюсь, пауза пойдет в плюс, потому что очков мало. Нужно одерживать победы, чтобы приблизиться к лидирующей группе

    • Закономерный результат

    Автор «Спорта День за Днем» Евгений Морозов считает ничью справедливым исходом матча, учитвая слабую активность команд в атаке.

    «Ничья команды вообще никак не устраивала, поэтому вторую половину им пришлось провести активнее первой. Прибавил и Алексей Миранчук, а его брат Антон заменил автора первого гола, появившись на поле впервые за два месяца: 14 сентября в матче против "Сочи" он получил травму. Вышел и Федор Смолов, травмировавшийся 6 октября в матче с "Арсеналом".

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    • "Краснодар" тоже пытался изменить игру заменами, выпустив Ульссона, Игнатьева и Уткина. Южане в какой-то момент даже стали играть первым номером, однако результата это не дало. Игра так и закончилась вничью, а за матч команды нанесли всего 4 удара в створ — по два на каждую. Такой результат закономерен, учитывая состояние команд, но ни "Локо", ни "Краснодар" ему явно не рады».

  • Мануэл Фернандеш
  • Полузащитник «Краснодара»
  • Результат не очень хорош для обеих команд, особенно учитывая, что у нас были моменты, чтобы забить. Игра была довольно равной, но при этом, считаю, мы создали больше моментов, и они должны были привести к голу. Поэтому мы не очень довольны результатом. Возможно, то что было меньше времени на подготовку, сказалось только в концовке матча, когда команды не успевали быстро переходить из обороны в атаку. Игра стала из-за этого менее организована.

    • Фернандеш — мозг «Краснодара»

    Обозреватель «Спорт-Экспресса» Дмитрий Зеленов хвалит новичка кубанского клуба, ранее выступавшего за «Локомотив».

    «Вообще удивительно, как быстро "быки" перестроились с романтичного кружевного стиля на современный эффективный лад. Даже в этом матче южане действовали максимально прагматично. Пара форвардов Ари-Берг, по флангам им помогали Шапи и Фернандеш, из глубины баланс держали Вильена и чистый разрушитель Камболов.

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    • Мозгом в этой расстановке должен был стать Фернандеш. Он и стал — но не так, как мы привыкли. Ману, прекрасно справлявшийся с ролью креативщика в чемпионском "Локо", сейчас тоже выделялся на фоне других. Старался вести игру, часто получал мяч. В самом начале Ари забил из офсайда именно после мягкого заброса португальца.

    Эдер отличиться не сумел

    Но Фернандеш работал в условиях жестких дед-лайнов — временных и пространственных. Железнодорожники накрывали соперника, не давали продохнуть, забирали мяч себе и старались играть во владение. Это заставляло торопиться. Даже гол "быков" под занавес первого тайма — результат быстрой контратаки и действий на опережение в исполнении Берга, а не длительная позиционная осада. Сыграй швед поточнее в середине второго тайма, когда так же выскакивал и бил с нескольких метров, "Краснодар" вообще мог выиграть».

    Не нашлось Дугласа Косты

    Колумнист «Чемпионата» Антон Михашенок вспоминает матч «Локомотив» — «Ювентус» и сетует, что в составах «Краснодара» и «железнодорожников» не нашлось игрока, которые может переломить ход встречи.

    «До нынешнего сезона у меня было два любимых индикатора, скажем так, неоднозначности матча. Первый — если комментатор начинает посреди игры перечислять следующих соперников команды: есть подозрение, что на поле ничего не происходит (в центральном матче тура соперники были перечислены).

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    Второй — если комментатор сообщает о том, как за день до этого сыграли молодёжные составы: это значит, что на поле совсем караул (до этого сегодня не дошло). В нынешнем сезоне добавился ещё один индикатор — когда комментаторы начинают задаваться вопросом, кого могут признать лучшим игроком матча, и оба не имеют чёткого ответа на этот вопрос.

    Все футбольные трансферы

    На неделе Дуглас Коста показал, как можно затащить тяжёлый матч в одиночку, и такие игры, как в Черкизово в среду и воскресенье, дают простор для того, чтобы один футболист на своём мастерстве смог бы проложить дорогу к победе. На поле такого игрока не нашлось, поэтому ничья действительно представляется закономерным исходом».

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