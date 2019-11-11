Ничья в пользу «Зенита». «Локо» потерял Крыховяка, но сдержал «Краснодар»

«Локомотив» сыграл вничью с «Краснодаром» в домашнем матче 16-го тура премьер-лиги (1:1). Голом в составе железнодорожников отметился хавбек Гжегож Крыховяк, у «быков» отличился форвард Маркус Берг. «Локомотив» набрал 31 очко и расположился на 2-м месте в турнирной таблице, «Краснодар» с 30 баллами занимает 5-ю строчку. Отрыв «Зенита» от второго места после ничьей — 5 очков.

Шапи в оттяжке

Глава редакционного совета «Спорта День за Днем» Сергей Бавли изучает тактические схемы, выбранные главными тренерами «Локомотива» и «Краснодара».

«Все, конечно, привыкли к бронебойной самоуверенности "Краснодара" и верности декларируемому атакующему стилю, но все же три форварда в Москве против "Локомотива" — это решение тренеров немного удивило, даже с учетом того, что Магомед-Шапи Сулейманов действовал несколько в оттяжке. А вот Ари — на одной линии с Маркусом Бергом.

Под бесконечные разговоры о потерях гостей реально потери Юрия Семина были несравнимо значимее. Палыч лишился оплота обороны Ведрана Чорлуки и незаменимого, по сути, в опорной зоне, Дмитрия Баринова.

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Возможно, учтя особенности своего перекроенного состава, Семин еще больше удивил тактическим рисунком. Казалось бы, для него-то чего проще, играя с "быками": вторым номером, плотно прихватывая прессингом и используя частые ошибки гостей в обороне. Но хозяева предпочли инициативу и больше владели мячом в активном поиске шансов у ворот Матвея Сафонова».

Юрий Семин Главный тренер «Локомотива» В данной ситуации, перед перерывом на матчи сборных, ничья для нас — очень хороший результат. Тем более на неделе был очень энергозатратный матч в Лиге чемпионов, было много травмированных игроков, которые пропустили по месяцу-полтора. Поэтому в комплексе — хороший результат. Играли моментами неплохо, за исключением потери концентрации при пропущенном мяче на последних минутах тайма. Рыбусь перед игрой был под сомнением, на разминке не смог продолжить работу из-за мышечных болей. У Крыховяка что-то серьезное. А у Баринова голеностоп после «Ювентуса» не позволил провести ни одной тренировки. Утром сказал, что играть не сможет.

Очередная ошибка Гильерме

Корреспондент «Спорт-Экспресса» Александр Рогулев не удержался от критики в адрес голкипера «Локомотива», в очередной раз допустившего ошибку.

«При этом начался матч с очередной ошибки Гильерме: вратарь "Локо" отдал слишком сильную передачу на Хеведеса, и ее перехватил Фернандеш. Португалец подал на Ари, и тот легко забил в ближний угол. К сожалению для гостей — из офсайда. И пускай гола в этом моменте не было, но мы снова убедились: Гильерме в эти дни далек от оптимальной формы и чувствует себя в рамке неуверенно.

И вообще весь первый тайм команды играли на встречных курсах, будто не замечая чужой центр поля. А что ты сделаешь, если в одной команде атаки разгоняет суперсвязка Фернандеш и Сулейманов, а в другой — великолепный Миранчук, который, по слухам, уже на карандаше у боссов "Ювентуса"? Алексей, по сути, стал соавтором первого гола в матче, закрутив мяч с любимой позиции в самую "девятку". Тот попал в перекладину, а Крыховяк первым поспел на добивание».

Сергей Матвеев Главный тренер «Краснодара» Первый тайм был за «Локо», второй мы провели довольно хорошо. И замены были хорошие, и моментов имели больше, чтобы выиграть этот матч. У нас есть качественные нападающие. Почему бы не использовать их в паре. Они хорошо понимают друг друга. Ситуация у нас не самая лучшая, стараемся использовать любые связи, чтобы брать очки. И показываем при этом неплохой футбол. Мы в принципе много уделяем времени анализу соперника. Но понимали, что для Фернандша это будет интересный матч. Отличающийся от других. Как и для Ари.

Скучный «Локомотив»

Обозреватель «Советского Спорта» Захар Мощенко критикует железнодорожников за не слишком острую атакующую игру.

«Камболов стал автором первого удара в створ ворот в этой встрече. Дело было на 32-й минуте, когда гости провели очередную атаку с быстрым переводом мяча на среднюю и короткую дистанцию. В целом же пять зафиксированных попыток пробить по воротам с единственным попаданием в створ за 35 минут — откровенно мало для команд с хорошо поставленной игрой в нападении. По этой причине центральный матч тура на протяжении 40 минут выглядел скучноватым и излишне осторожным — и прежде всего, по вине москвичей.

Миранчук вел «Локомотив» «Локомотив»

Впрочем, концовка тайма с лихвой компенсировала всю предшествующую академичность на поле. Сначала красно-зеленые в контратаке заработали опасный штрафной метрах в 22 от ворот — и как раз под левую ногу Алексея Миранчука. Тот в своем стиле эффектно пробил над стенкой, но попал в перекладину. И все же гол состоялся — на подборе первым был Крыховяк, забивший свой шестой мяч в чемпионате».

Алексей Миранчук Полузащитник «Локомотива» Одно очко — это лучше, чем ничего. Игра хорошая, было достаточно моментов, но реализация подвела. Повторюсь, что результат такой, какой есть. Повлияли ли игры в еврокубках на неделе? Не думаю. Мы уже успели отойти от матча с «Ювентусом». Мы уже привыкли играть в таком графике. Что сказал Антону? Вспомнил, как сам пропустил месяц и вышел на поле в первый раз. Думал, что физически готов и многое могу сделать. Посоветовал Антону сыграть попроще, а дальше уже игра подскажет. Антон и все ребята, которые вышли после травм, здорово справились, отрабатывали в защите. Нужно, чтобы ребята дальше продолжали набирать игровые кондиции.

Художник Миранчук

Автор Sportbox.ru Юрий Иванов высоко оценивает игру плеймейкера «Локомотива».

«Как ни прискорбно, но футбол у нас в большей степени ремесло, нежели искусство. Квалифицированных, назовем их так, "маляров" — хорошо обученных полузащитников, умеющих вкалывать от свистка до свистка, — в каждой команде хоть отбавляй. А вот художников, способных одним мазком придать комбинациям лоск и завершенность, не хватает хронически.

У "Локомотива" такой мастер имеется. Алексей Миранчук практически в каждом матче подтверждает высокий класс. Он и во встрече с южанами был на первых ролях — в основном перепахивал половину поля гостей, появляясь в центре, и на краях, выдвигаясь на острие и атакуя вторым темпом из глубины. Участвовал и в прессинге, когда команда теряла мяч.

Календарь и таблица РПЛ

Игра Алексея неординарна по стилистике и базируется на высоком футбольном интеллекте. Он остро чувствует ее нерв, редко ошибается в принятии решений, да и с техническим исполнением приемов у него все в порядке. Причем задумки его, как правило, трудно поддаются прочтению».

Матвей Сафонов Вратарь «Краснодара» Тактическая игра, особо много моментов не было. Боролись за подбор, не получилось навязать свою игру ни нам, ни «Локомотиву». Моменты были из быстрых атак и контратак. Результат закономерный? Не могу сейчас сказать, очень устал, надо повторы смотреть. Кажется, что игра была равная.

ВАР — не панацея. Особенно когда судит Безбородов

Автор Rusfootball.info Роман Гуськов считает, что гол «Локомотива» был забит из-за ошибки судьи.

«Гол "Локомотива" возник из нарушения правил — уже предвкушаем соответствующий твит с видеороликом от пресс-службы "Краснодара". Мариу действительно сфолил на Камболове, но ВАР не мог вмешиваться, пока "Локомотив" не забил гол.

"Локо" забил, но уже в другой фазе — фол Спайича был зафиксирован правильно. По штрафному вопросы у Мусаева могут быть разве к Фернандешу, который просто смотрел, как Крыховяк добивает мяч в ворота.

Я уже отмечал, что "Краснодар" провёл хорошую работу по сдерживанию контратак хозяев, но этот незафиксированный фол всё перечеркнул — команда Мусаева пропустила именно с выпада Миранчука, которого так избегала.

Не все нарушения были зафиксированы «Локомотив»

К слову, это не первое странное решение судьи в пользу "Локо": ранее возмущение гостей вызвал эпизод, в котором Безбородов свистнул фол Ари, хотя его держал руками Хёведес».

Василий Кикнадзе Генеральный директор «Локомотива» Потеряли два очка. У «Краснодара» обязательно надо было выигрывать, но не сложилось. Нужно лечить футболистов и стараться максимально привлекать молодых к работе,

Травмированный Крыховяк

Автор Sport24 Леонид Волотко сочувствует «Локомотив», потерявшему лидера команды.

«Чтобы сравнять, "Краснодару" пришлось вырубить Крыховяка. Прямо перед перерывом Ари протаранил Гжегожа так мощно, что тот потерял сознание в воздухе и рухнул в газон лицом. Поляка минуты три поднимали на ноги, но не поменяли — перерыв был совсем скоро. Крыховяк остался на поле, но еле ходил и полностью выключился из игры. В этот момент Берг открылся под пас Ари, выскочив из-под Живоглядова, и прошил Гилерме.

Ари вырубил Крыховяка «Локомотив»

На второй тайм Крыховяк уже не вышел — Семину пришлось снова менять состав. На тренировке сломался Баринов (его заменил Коломейцев), на разминке — Рыбус (Игнатьеву пришлось уходить налево и освобождать фланг Живоглядову), Чорлука пропускал матч из-за перебора карточек. Крыховяка сменил Антон Миранчук — из-за этого в центр опустился Жоао Марио».

Владислав Игнатьев Полузащитник «Локомотива» Закономерен ли результат? Раз так закончили, значит все закономерно. Опять пропустили гол в последние минуты первого тайма. Наверно, это связано с концентрацией. Мы последние матчи неплохо играем, но нет результата. Сейчас во время паузы надо хорошо поработать и потом набирать очки, не хочется отпускать конкурентов. Надеюсь, пауза пойдет в плюс, потому что очков мало. Нужно одерживать победы, чтобы приблизиться к лидирующей группе

Закономерный результат

Автор «Спорта День за Днем» Евгений Морозов считает ничью справедливым исходом матча, учитвая слабую активность команд в атаке.

«Ничья команды вообще никак не устраивала, поэтому вторую половину им пришлось провести активнее первой. Прибавил и Алексей Миранчук, а его брат Антон заменил автора первого гола, появившись на поле впервые за два месяца: 14 сентября в матче против "Сочи" он получил травму. Вышел и Федор Смолов, травмировавшийся 6 октября в матче с "Арсеналом".

"Краснодар" тоже пытался изменить игру заменами, выпустив Ульссона, Игнатьева и Уткина. Южане в какой-то момент даже стали играть первым номером, однако результата это не дало. Игра так и закончилась вничью, а за матч команды нанесли всего 4 удара в створ — по два на каждую. Такой результат закономерен, учитывая состояние команд, но ни "Локо", ни "Краснодар" ему явно не рады».

Мануэл Фернандеш Полузащитник «Краснодара» Результат не очень хорош для обеих команд, особенно учитывая, что у нас были моменты, чтобы забить. Игра была довольно равной, но при этом, считаю, мы создали больше моментов, и они должны были привести к голу. Поэтому мы не очень довольны результатом. Возможно, то что было меньше времени на подготовку, сказалось только в концовке матча, когда команды не успевали быстро переходить из обороны в атаку. Игра стала из-за этого менее организована.

Фернандеш — мозг «Краснодара»

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Дмитрий Зеленов хвалит новичка кубанского клуба, ранее выступавшего за «Локомотив».

«Вообще удивительно, как быстро "быки" перестроились с романтичного кружевного стиля на современный эффективный лад. Даже в этом матче южане действовали максимально прагматично. Пара форвардов Ари-Берг, по флангам им помогали Шапи и Фернандеш, из глубины баланс держали Вильена и чистый разрушитель Камболов.

Мозгом в этой расстановке должен был стать Фернандеш. Он и стал — но не так, как мы привыкли. Ману, прекрасно справлявшийся с ролью креативщика в чемпионском "Локо", сейчас тоже выделялся на фоне других. Старался вести игру, часто получал мяч. В самом начале Ари забил из офсайда именно после мягкого заброса португальца.

Эдер отличиться не сумел «Локомотив»

Но Фернандеш работал в условиях жестких дед-лайнов — временных и пространственных. Железнодорожники накрывали соперника, не давали продохнуть, забирали мяч себе и старались играть во владение. Это заставляло торопиться. Даже гол "быков" под занавес первого тайма — результат быстрой контратаки и действий на опережение в исполнении Берга, а не длительная позиционная осада. Сыграй швед поточнее в середине второго тайма, когда так же выскакивал и бил с нескольких метров, "Краснодар" вообще мог выиграть».

Не нашлось Дугласа Косты

Колумнист «Чемпионата» Антон Михашенок вспоминает матч «Локомотив» — «Ювентус» и сетует, что в составах «Краснодара» и «железнодорожников» не нашлось игрока, которые может переломить ход встречи.

«До нынешнего сезона у меня было два любимых индикатора, скажем так, неоднозначности матча. Первый — если комментатор начинает посреди игры перечислять следующих соперников команды: есть подозрение, что на поле ничего не происходит (в центральном матче тура соперники были перечислены).

Второй — если комментатор сообщает о том, как за день до этого сыграли молодёжные составы: это значит, что на поле совсем караул (до этого сегодня не дошло). В нынешнем сезоне добавился ещё один индикатор — когда комментаторы начинают задаваться вопросом, кого могут признать лучшим игроком матча, и оба не имеют чёткого ответа на этот вопрос.

Все футбольные трансферы

На неделе Дуглас Коста показал, как можно затащить тяжёлый матч в одиночку, и такие игры, как в Черкизово в среду и воскресенье, дают простор для того, чтобы один футболист на своём мастерстве смог бы проложить дорогу к победе. На поле такого игрока не нашлось, поэтому ничья действительно представляется закономерным исходом».

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