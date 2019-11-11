Ничья в пользу «Зенита». «Локо» потерял Крыховяка, но сдержал «Краснодар»

Шапи в оттяжке
Глава редакционного совета «Спорта День за Днем» Сергей Бавли изучает тактические схемы, выбранные главными тренерами «Локомотива» и «Краснодара».
«Все, конечно, привыкли к бронебойной самоуверенности "Краснодара" и верности декларируемому атакующему стилю, но все же три форварда в Москве против "Локомотива" — это решение тренеров немного удивило, даже с учетом того, что Магомед-Шапи Сулейманов действовал несколько в оттяжке. А вот Ари — на одной линии с Маркусом Бергом.
Под бесконечные разговоры о потерях гостей реально потери Юрия Семина были несравнимо значимее. Палыч лишился оплота обороны Ведрана Чорлуки и незаменимого, по сути, в опорной зоне, Дмитрия Баринова.
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Возможно, учтя особенности своего перекроенного состава, Семин еще больше удивил тактическим рисунком. Казалось бы, для него-то чего проще, играя с "быками": вторым номером, плотно прихватывая прессингом и используя частые ошибки гостей в обороне. Но хозяева предпочли инициативу и больше владели мячом в активном поиске шансов у ворот Матвея Сафонова».
Очередная ошибка Гильерме
Корреспондент «Спорт-Экспресса» Александр Рогулев не удержался от критики в адрес голкипера «Локомотива», в очередной раз допустившего ошибку.
«При этом начался матч с очередной ошибки Гильерме: вратарь "Локо" отдал слишком сильную передачу на Хеведеса, и ее перехватил Фернандеш. Португалец подал на Ари, и тот легко забил в ближний угол. К сожалению для гостей — из офсайда. И пускай гола в этом моменте не было, но мы снова убедились: Гильерме в эти дни далек от оптимальной формы и чувствует себя в рамке неуверенно.
И вообще весь первый тайм команды играли на встречных курсах, будто не замечая чужой центр поля. А что ты сделаешь, если в одной команде атаки разгоняет суперсвязка Фернандеш и Сулейманов, а в другой — великолепный Миранчук, который, по слухам, уже на карандаше у боссов "Ювентуса"? Алексей, по сути, стал соавтором первого гола в матче, закрутив мяч с любимой позиции в самую "девятку". Тот попал в перекладину, а Крыховяк первым поспел на добивание».
⚽ Шестой гол Гжегожа Крыховяка в текущем сезоне РПЛ!— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) November 10, 2019
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Скучный «Локомотив»
Обозреватель «Советского Спорта» Захар Мощенко критикует железнодорожников за не слишком острую атакующую игру.
«Камболов стал автором первого удара в створ ворот в этой встрече. Дело было на 32-й минуте, когда гости провели очередную атаку с быстрым переводом мяча на среднюю и короткую дистанцию. В целом же пять зафиксированных попыток пробить по воротам с единственным попаданием в створ за 35 минут — откровенно мало для команд с хорошо поставленной игрой в нападении. По этой причине центральный матч тура на протяжении 40 минут выглядел скучноватым и излишне осторожным — и прежде всего, по вине москвичей.
Впрочем, концовка тайма с лихвой компенсировала всю предшествующую академичность на поле. Сначала красно-зеленые в контратаке заработали опасный штрафной метрах в 22 от ворот — и как раз под левую ногу Алексея Миранчука. Тот в своем стиле эффектно пробил над стенкой, но попал в перекладину. И все же гол состоялся — на подборе первым был Крыховяк, забивший свой шестой мяч в чемпионате».
Художник Миранчук
Автор Sportbox.ru Юрий Иванов высоко оценивает игру плеймейкера «Локомотива».
«Как ни прискорбно, но футбол у нас в большей степени ремесло, нежели искусство. Квалифицированных, назовем их так, "маляров" — хорошо обученных полузащитников, умеющих вкалывать от свистка до свистка, — в каждой команде хоть отбавляй. А вот художников, способных одним мазком придать комбинациям лоск и завершенность, не хватает хронически.
У "Локомотива" такой мастер имеется. Алексей Миранчук практически в каждом матче подтверждает высокий класс. Он и во встрече с южанами был на первых ролях — в основном перепахивал половину поля гостей, появляясь в центре, и на краях, выдвигаясь на острие и атакуя вторым темпом из глубины. Участвовал и в прессинге, когда команда теряла мяч.
Игра Алексея неординарна по стилистике и базируется на высоком футбольном интеллекте. Он остро чувствует ее нерв, редко ошибается в принятии решений, да и с техническим исполнением приемов у него все в порядке. Причем задумки его, как правило, трудно поддаются прочтению».
ВАР — не панацея. Особенно когда судит Безбородов
Автор Rusfootball.info Роман Гуськов считает, что гол «Локомотива» был забит из-за ошибки судьи.
«Гол "Локомотива" возник из нарушения правил — уже предвкушаем соответствующий твит с видеороликом от пресс-службы "Краснодара". Мариу действительно сфолил на Камболове, но ВАР не мог вмешиваться, пока "Локомотив" не забил гол.
"Локо" забил, но уже в другой фазе — фол Спайича был зафиксирован правильно. По штрафному вопросы у Мусаева могут быть разве к Фернандешу, который просто смотрел, как Крыховяк добивает мяч в ворота.
Я уже отмечал, что "Краснодар" провёл хорошую работу по сдерживанию контратак хозяев, но этот незафиксированный фол всё перечеркнул — команда Мусаева пропустила именно с выпада Миранчука, которого так избегала.
К слову, это не первое странное решение судьи в пользу "Локо": ранее возмущение гостей вызвал эпизод, в котором Безбородов свистнул фол Ари, хотя его держал руками Хёведес».
Травмированный Крыховяк
Автор Sport24 Леонид Волотко сочувствует «Локомотив», потерявшему лидера команды.
«Чтобы сравнять, "Краснодару" пришлось вырубить Крыховяка. Прямо перед перерывом Ари протаранил Гжегожа так мощно, что тот потерял сознание в воздухе и рухнул в газон лицом. Поляка минуты три поднимали на ноги, но не поменяли — перерыв был совсем скоро. Крыховяк остался на поле, но еле ходил и полностью выключился из игры. В этот момент Берг открылся под пас Ари, выскочив из-под Живоглядова, и прошил Гилерме.
На второй тайм Крыховяк уже не вышел — Семину пришлось снова менять состав. На тренировке сломался Баринов (его заменил Коломейцев), на разминке — Рыбус (Игнатьеву пришлось уходить налево и освобождать фланг Живоглядову), Чорлука пропускал матч из-за перебора карточек. Крыховяка сменил Антон Миранчук — из-за этого в центр опустился Жоао Марио».
📹 Маркус Берг забивает свой четвертый гол в сезоне РПЛ.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) November 10, 2019
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Закономерный результат
Автор «Спорта День за Днем» Евгений Морозов считает ничью справедливым исходом матча, учитвая слабую активность команд в атаке.
«Ничья команды вообще никак не устраивала, поэтому вторую половину им пришлось провести активнее первой. Прибавил и Алексей Миранчук, а его брат Антон заменил автора первого гола, появившись на поле впервые за два месяца: 14 сентября в матче против "Сочи" он получил травму. Вышел и Федор Смолов, травмировавшийся 6 октября в матче с "Арсеналом".
"Краснодар" тоже пытался изменить игру заменами, выпустив Ульссона, Игнатьева и Уткина. Южане в какой-то момент даже стали играть первым номером, однако результата это не дало. Игра так и закончилась вничью, а за матч команды нанесли всего 4 удара в створ — по два на каждую. Такой результат закономерен, учитывая состояние команд, но ни "Локо", ни "Краснодар" ему явно не рады».
Фернандеш — мозг «Краснодара»
Обозреватель «Спорт-Экспресса» Дмитрий Зеленов хвалит новичка кубанского клуба, ранее выступавшего за «Локомотив».
«Вообще удивительно, как быстро "быки" перестроились с романтичного кружевного стиля на современный эффективный лад. Даже в этом матче южане действовали максимально прагматично. Пара форвардов Ари-Берг, по флангам им помогали Шапи и Фернандеш, из глубины баланс держали Вильена и чистый разрушитель Камболов.
Мозгом в этой расстановке должен был стать Фернандеш. Он и стал — но не так, как мы привыкли. Ману, прекрасно справлявшийся с ролью креативщика в чемпионском "Локо", сейчас тоже выделялся на фоне других. Старался вести игру, часто получал мяч. В самом начале Ари забил из офсайда именно после мягкого заброса португальца.
Но Фернандеш работал в условиях жестких дед-лайнов — временных и пространственных. Железнодорожники накрывали соперника, не давали продохнуть, забирали мяч себе и старались играть во владение. Это заставляло торопиться. Даже гол "быков" под занавес первого тайма — результат быстрой контратаки и действий на опережение в исполнении Берга, а не длительная позиционная осада. Сыграй швед поточнее в середине второго тайма, когда так же выскакивал и бил с нескольких метров, "Краснодар" вообще мог выиграть».
Не нашлось Дугласа Косты
Колумнист «Чемпионата» Антон Михашенок вспоминает матч «Локомотив» — «Ювентус» и сетует, что в составах «Краснодара» и «железнодорожников» не нашлось игрока, которые может переломить ход встречи.
«До нынешнего сезона у меня было два любимых индикатора, скажем так, неоднозначности матча. Первый — если комментатор начинает посреди игры перечислять следующих соперников команды: есть подозрение, что на поле ничего не происходит (в центральном матче тура соперники были перечислены).
Второй — если комментатор сообщает о том, как за день до этого сыграли молодёжные составы: это значит, что на поле совсем караул (до этого сегодня не дошло). В нынешнем сезоне добавился ещё один индикатор — когда комментаторы начинают задаваться вопросом, кого могут признать лучшим игроком матча, и оба не имеют чёткого ответа на этот вопрос.
На неделе Дуглас Коста показал, как можно затащить тяжёлый матч в одиночку, и такие игры, как в Черкизово в среду и воскресенье, дают простор для того, чтобы один футболист на своём мастерстве смог бы проложить дорогу к победе. На поле такого игрока не нашлось, поэтому ничья действительно представляется закономерным исходом».