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    Эдерсон и ребята. Лучшие вратари АПЛ-2019/20

    Шесть лучших голкиперов Английской Премьер-лиги прямо сейчас

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    Голкипер «Ливерпуля» Алиссон выиграл «Золотую перчатку» в прошлом сезоне АПЛ, но, выбыв на большую часть нынешней кампании, он внес интригу в гонку за звание лучшего вратаря.
    Во время своего первого сезона на «Энфилде» бразильский охотник за мячами выдал 21 «сухой» матч — приличное достижение.

    Но на этот раз ему придется постараться, чтобы повторить его, так как в первом же матче нового сезона он получил травму ноги, выведшую его из строя на два месяца.

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    • Он уже вернулся в игру, но пока его не было целый ряд вратарей довольно успешно включился в борьбу за безделушку, вручаемую в конце сезона.

    Как мы знаем, футбол — это не только индивидуальные награды или первоклассная статистика: за некоторыми «первыми номерами» было просто приятно наблюдать, в такой хорошей форме они были в этом сезоне.

    Автор Squawka Бен Грин выбрал игроков, которые, по его мнению, входят в шестерку лучших на своей позиции прямо сейчас.

    Эдерсон

    «Манчестер Сити»

    Эдерсон

    Эдерсона считают одним из лучших вратарей мирового футбола, а игре ногами и вовсе едва ли не лучшим. Он произвел революцию в створе ворот, выступая в качестве стартера, запускающего атаки «Сити», благодаря точности своих пасов, быстроте реакции и самообладанию.

    Но не только его умение играть в мяч вывело его в лидеры этого сезона. Он также доказал свой высокий класс, когда речь заходит о его основной функции: предотвращение пропущенных голов.

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    • Обладая высочайшей ловкостью и до безобразия хорошими рефлексами, бразилец был в отличной форме, когда дело доходило до отражения ударов, имея пятый лучший процент сэйвов за этот период (74,36%) и сохранив наибольшее количество «сухарей» (пять).

    Его отсутствие в рамке сразу било по глазам, поскольку Клаудио Браво пропустил три гола в матче против «Ливерпуля» на «Энфилде».

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    Ключевая статистика: Эдерсон в настоящее время обладает лучшей точностью пасов среди всех вратарей Премьер-лиги в этом сезоне (90,08%).

    Дин Хендерсон

    «Шеффилд Юнайтед» (арендован у «МЮ»)

    Дин Хендерсон

    У арендованного у «Манчестер Юнайтед» вратаря был в этом сезоне момент, который хочется забыть, после того, как его грубый промах стоил «клинкам» драгоценного очка в матче против «Ливерпуля» в начале этого сезона.

    Но 22-летний футболист отреагировал наилучшим образом, сыграв два последующих матча подряд «насухо». Именно благодаря этому «Шеффилд Юнайтед» так ярко начал сезон, занимая второе с конца место по количеству пропущенных голов в лиге (девять).

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    • Отличная форма Хендерсона может дать Давиду Де Хеа много пищи для размышлений в следующем сезоне, в то время как Гарет Саутгейт недавно наградил молодого вратаря за героизм на старте сезона вызовом в сборную Англию в начале ноября.

    Ключевая статистика: Дин Хендерсон занимает третье место по проценту успешных сэйвов (78,57%) и сделал больше всего передач (127), заканчивающихся в финальной трети из всех вратарей АПЛ в этом сезоне.

    Каспер Шмейхель

    «Лестер»

    Каспер Шмейхель

    «Лестер» просто рвет и мечет, они в отличной форме, сомнений нет. Но дело не только в том, как удало и размашисто они играют в атаке.

    При Брендане Роджерсе «лисы» отлично выглядят на обоих концах поля: весело клепая голы на одной половине и оказываясь почти непробиваемыми на другой.

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    • В лице Шмейхеля у Роджерса есть не только опытный и высокоэффективный отражатель ударов, но также и вратарь, способный начинать атаки из глубины благодаря своим точным длинным пасам — две важные черты в его игровой системе.

    Пока что Шмейхель играет от звонка до звонка и пропустил всего восемь голов в 12 играх, помогая «Лестеру» подняться на третье место в таблице АПЛ.

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    Ключевая статистика: Каспер Шмейхель записал на свой счет лучший процент сэйвов в Премьер-лиге в этом сезоне (79,49%).

    Берндт Лено

    «Арсенал»

    Берндт Лено

    Лено, возможно, слегка выпадал из поля зрения, когда речь заходила про вратарей мирового уровня, но его подвиги в этом сезоне, несомненно, вернули его в обсуждение.

    Немецкий голкипер показывал исключительную игру и считался бы одним из лучших на континенте, если бы ему помогала более уверенная линия защиты.

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    • Невероятно, но на долю Лено пришлось второе по величине количество ударов по воротам в этом сезоне (197) — только Том Хитон из «Астон Виллы» столкнулся с большим количеством ударов (213).

    Удивительно, что «Арсенал» пропустил только 17 голов и остается шестым в таблице, хотя их голкипер еженедельно находится под постоянным давлением.

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    Ключевая статистика: в этом сезоне Бернд Лено совершил сэйвов больше, чем любой вратарь в Премьер-лиге (49)

    Лукаш Фабианский

    «Вест Хэм»

    Лукаш Фабианский

    «Вест Хэм» хорошо начал сезон и имел неплохие шансы закрепиться в шестерке лидеров, но затем… Фабианский получил травму.

    Признанный в прошлом сезоне в клубе «Молотобойцем года» вратарь записал на свой счет три «сухаря» в семи матчах, прежде чем повредить мышцы бедра.

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    • И с того момента «Вест Хэм» не провел ни одного матча «на ноль». С тех пор Роберто заменил Лукаша в воротах, «молотобойцы» проиграли четыре матча и выиграли лишь один из последних пяти игр.

    Это оказало серьезное влияние на надежды «Вест Хэма» закончить сезон в верхней половине таблицы, причем поляка можно не ждать до Нового года.

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    Перед травмой в начале этого месяца Фабианский показывал ту же отличную игру, что и в прошлом сезоне, и, возможно, до этого момента был лучшим игроком «Вест Хэма».

    Ключевая статистика: вплоть до своей травмы в конце сентября Фабианский имел наибольшее число «сухарей» среди всех вратарей АПЛ (три).

    Тим Крул

    «Норвич»

    Тим Крул

    Начало сезона совершенно не оправдало ожиданий «Норвича» и к этому моменту команда сползла в трясину зоны вылета. Но если у «канареек» и будет шанс избежать вылета в мае, он зависит от того, насколько хорошо они будут поддерживать Крула в форме и готовности.

    Две недели назад в матче против «Манчестер Юнайтед» он продемонстрировал, почему он так высоко ценится в АПЛ, и не только за спасение от двух пенальти, но за еще более впечатляющие сэйвы при ударах в упор Антони Марсьяля.

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    • Француз с пушечной силой пробил по воротам «Норвича». Но Крул, каким-то образом обзавелся кошачьими рефлексами, чтобы держать форвардов «Манчестер Юнайтед» в узде. Этот момент, безусловно, войдет в историю как один из лучших сэйвов сезона.

    Ключевая статистика: Тим Крул в этом сезоне занял пятое место по количеству сэйвов среди всех вратарей в Премьер-лиге (40). 0

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