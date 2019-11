Сборная не в форме. Как поссорились РФС и Adidas

В церемонии презентации формы, прошедшей в Москве приняли участие футболисты Алексей Миранчук, Владислав Игнатьев, Зелимхан Бакаев, Маринато Гилерме и Рифат Жемалетдинов.

Не было откровением, что в новой форме были традиционно переосмыслены главные цвета национального флага. Ключевым цветом нового домашнего комплекта сборной стал красный. Без синего и белого цветов в новой форме, разумеется, тоже не обошлось — в виде полосок на плечах и рукавах.

Вопросы к презентации возникли сразу — во-первых, вратарь Гильерме был в форме полевого игрока, и вратарского комплекта формы зрители так и не увидели. Главный тренер сборной России Станислав Черчесов объяснил это тем, что вратарская форма не менялась, что не может не удивлять.

Куда больше недоумения вызвали те самые полоски на рукавах, которые, которые, вместе с самим рукавом, складывались в красно-сине-белый триколор, вместо бело-сине-красного. Получается, что у игроков сборной России на рукавах будет флаг Сербии.

Впрочем, у компании adidas был заранее заготовлен ответ на этот вопрос — амбассадор бренда в России Ильзат Ахметов был уже проинструктирован.

Ильзат Ахметов Полузащитник сборной России Я очень надеюсь, что мы сможем продолжить победные традиции той чемпионской команды и побороться на чемпионате Европы за самые высокие места. По крайней мере, цвет новой формы и её дизайн точно к этому располагает! Хочется поднять Кубок над головой, и все увидят на рукавах нашей формы флаг России.

Ту же версию излагал и нахваливавший новый комплект формы Станислав Черчесов, среди прочего сообщивший, что, в отличие от игроков, видел форму заранее и «давал добро» до запуска в производство.

Результат нам всем понравился: и дизайн, и цветовая гамма, и качество материала. Интересное решение с рукавами: когда болельщики поддерживают команду хлопками над головой, на рукавах виден флаг России. Станислав Черчесов

Итак, флаг Сербии превращается во флаг России, когда игроки и болельщики поднимают руки вверх — такова официальная версия adidas.

Болельщиков, правда, она не устроила — шум в соцсетях по поводу новой формы становился все громче. Критиковали полоски, критиковали качество ткани, швы, вэ-образный вырез воротника.

В результате, 12 ноября пресс-служба Российского футбольного союза сообщила, что сборная России не сыграет в новой форме в предстоящих матчах отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с командами Бельгии (16 ноября, Санкт-Петербург) и Сан-Марино (19 ноября, Серравалле).

«Сборная России сыграет в ближайших матчах в той форме, в которой и начинала отборочный цикл», — гласит официальное заявление.

Пока общественность переваривала это заявление, между РФС и adidas шли активные переговоры. Российский футбольный союз напирал на активное недовольство новой формой со стороны болельщиков, игроков и тренеров, и «рассчитывал на понимание партнеров», которые должны были исправить ситуацию, переработав форму.

Adidas особого понимания испытывать не хотел, ведь для компании это означало бы отзыв уже запущенных в продажу комплектов формы — ведь о том, что она будет официальной на матчах с Бельгией и Сан-Марино было объявлено загодя и продажи уже начались.

К тому же, производители формы напирали на то, что дизайн был одобрен РФС. Появились слухи о возможном разрыве заключенного о 2021 года контракта с техническим спонсором и новом контракте с Nike.

РФС принимал участие на протяжении всего процесса разработки, и мы прошли все этапы согласования. Новая форма для Евро-2020 является результатом этого тесного сотрудничества и была запущена в производство сразу после того, как мы совместно утвердили финальный дизайн формы. Мы гордимся долгосрочным успешным партнерством между РФС и adidas на протяжении последних 12 лет. На основании опыта нашего сотрудничества и с большим уважением к РФС, мы верим, что сможем найти решение возникшей ситуации Пресс релиз adidas

В РФС тем временем путаются в показаниях относительно того, утвержден ли дизайн нового комплекта формы. Президент РФС Александр Дюков утверждает, что в согласовании дизайна было отказано, а спонсор самоуправно запустил форму в производство и теперь не хочет нести ответственность.

«Адидас» начал работу по нашей новой форме летом 2018 года. РФС высказал пожелания и не согласовал первый вариант. В январе 2019 года «адидас» предложил новую версию, но также не получили нашего одобрения. Однако комплекты были пущены в производство без нашего согласования. В результате мы получили то, что получили. Считаем этот дизайн неудачным и надеемся, что «адидас» проведёт работу над ошибками. А пока будем играть в старой форме. Александр Дюков

В свою очередь гендиректор РФС Александр Алаев, который курировал проект, не спешит с шашкой наголо кидаться на технического спонсора, признавая, что процесс согласования был долгим и полоски, от которых изначально хотели избавиться, было в итоге решено вернуть.

Мы просили «адидас» убрать триколор на рукавах ещё в сентябре. Это было сделано, после чего вернулись к дискуссии о том, чтобы всё-таки вернуть символику, потому что форма казалась простоватой. Но окончательного решения не было. Плюс те варианты, которые мы рассматривали на эскизах, немного не совпали с увиденными на презентации. Но мы будем решать проблему вместе, потому что сотрудничаем 12 лет. Всё это наша общая ошибка, в том числе и презентация. Просто в тот момент, когда мы увидели реакцию СМИ и фанатов, поняли, что в ситуацию надо вмешиваться. Ничего критичного не произошло, у нас есть время, чтобы исправить ситуацию. Сейчас мы надеемся, что «адидас» сделает нам эксклюзивную форму. Александр Алаев

Итак, вывод из речей Алаева можно сделать такой — дизайн был в целом был одобрен, скорее всего практически не глядя — «Черчесову и игрокам понравилось? Ну и ладно». Об этом же ссылаясь на исайдерскую информацию, пишут и деловые СМИ.

А теперь, когда болельщики подняли шум в соцсетях, недовольные шаблонным комплектом формы, РФС врубил задний ход и пытается выжать из спонсора уникальный комплект. Этого, скорее всего, у них не выйдет.

Каждый технический спонсор делает форму по тому или иному шаблону, или, по крайней мере, придерживаясь определенной стилистики.

Новая форма выполнена на шаблоне Adidas Condivo 20 и в следующем сезоне он будет применяться для всех команд, кого экипирует компания.

