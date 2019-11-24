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    По особому пути. «МанСити» сломил сопротивление «Челси»

    Команда Пепа Гвардиолы отдала владение сопернику, но отлично среагировала на пропущенный мяч

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    Давид Сильва и Кевин Де Брейне
    Давид Сильва и Кевин Де Брейне
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    «Манчестер Сити» подходил к встрече с «Челси», отставая на 12 очков от лидирующего «Ливерпуля», которому «горожане» проиграли 1:3 перед паузой на матчи сборных. В важнейшей игре 13-го тура подопечные Пепа Гвардиолы все же победили 2:1, еще раз напомнив, что они продолжают борьбу в чемпионской гонке, пишет обозреватель SkySports Ник Райт.
    Пропустив мяч от Н'Голо Канте, «Манчестер Сити» ответил точным ударом Кевине Де Брейне, после чего решающий гол на свой счет записал Рияд Марез. Победа позволила «горожанам» сохранить отставание от «Ливерпуля» в пределах девяти очков.

    Чемпионский ответ

    В первые полчаса казалось, что «Манчестер Сити» ждет очередная катастрофа. «Челси», пережив панику в дебюте игры, когда Де Брейне едва не попал в угол, играл увереннее и создал несколько опасных моментов, прежде чем Канте все-таки добился своего.

    Тем не менее, «горожане» продемонстрировали свое ментальное превосходство, ведь смогли сломить сопротивление соперника и взять игру под свой контроль. Де Брейне во многом повезло поразить ворота Кепы Аррисабалаги, поскольку мяч после удара срикошетил от защитника, но спустя еще восемь минут Марез забил абсолютно заслуженный гол, после чего «Сити» не подпускал «Челси» к своим воротам.

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    • Пережив неприятные моменты в начале игры, когда Родри никак не мог взять под контроль центр поля, «Манчестер Сити» впечатляюще сплотился. Если за первую 21 минуту игры «Челси» нанес шесть ударов по воротам, то за оставшиеся 69 — всего пять.

    «Сегодня "Челси" не припарковал автобус, гости хорошо двигались, но все равно проиграли. Такое случается, когда ты играешь против действительно хорошей команды. "Манчестер Сити" ответил по-чемпионски. "Горожане" не сыграли на 100 процентов своих возможностей, но наказали "Челси" за ошибки и заслужили победу», — сказал Рой Кин в эфире SkySports.

    Нет владения, нет проблем

    Что было наиболее впечатляющим, так это то, что «Манчестер Сити» держал ситуацию под контролем, владея мячом лишь в течение 46,7 процента игрового времени. По данным Opta, это самый низкий показатель владения мячом со стороны команды Гвардиолы в любом из его 381 матче на топ-уровне в качестве тренера. Несмотря на эти крайне необычные обстоятельства, «горожане» без проблем адаптировались к вызову.

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    «Люди ожидают, что у нас будет 70-процентное владения мячом, но у соперника тоже качественные игроки, которые способны подолгу удерживать мяч. Однако мы еще раз доказали, что можем контролировать игру, оставаясь преимущественно без мяча», — заявил Кевин Де Брейне.

    Решительные оборонительные действия хозяев сняли большинство вопросов, возникших в последнее время. Эмерик Ляпорт по-прежнему выступал в качестве зрителя на «Этихаде», пройдет еще несколько месяцев, прежде чем он сможет вернуться на поле. Впрочем, Фернандиньо был великолепен на позиции центрального защитника, как и его партнер Джон Стоунз.

    Кайл Уокер и Анхелиньо ужасно сыграли на флангах обороны в матче с «Ливерпулем», поэтому в этот раз их заменили Бенжамен Менди и Жоау Канселу, которые на протяжении всей игры не позволяли раскрыться Виллиану и Кристиану Пулишичу. Тем временем в полузащите блестяще играл Родри, прежде чем его из-за травмы не заменил Илкай Гюндоган во втором тайме.

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    • Как только хозяева перехватывали мяч, они молниеносно рвались вперед, находя свободные зоны в обороне «Челси». Лишь благодаря превосходным рефлексам Кепы, который отразил опаснейший удар Мареза в середине второго тайма, «Челси» так долго сохранял интригу.

    Марез имеет значение

    В своем первом старте в Премьер-лиге с начала октября, когда «Манчестер Сити» проиграл «Вулверхэмптону» со счетом 0:2, Марез напомнил об умении играть чрезвычайно качественно. Кажется, алжирец не является явным любимчиком Гвардиолы, но после игры против «Челси» он явно заслуживает дополнительного шанса.

    Его гол — отличный крученый удар, не оставивший ни единого шанса Кепе. При этом проход между Матео Ковачичем и Эмерсоном был просто выдающимся, хотя подобных моментов было много. К концу матча он выполнил больше ударов, чем любой другой игрок на поле, и сделал в два раза больше дриблингов, чем любой из его партнеров по команде.

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    • Марез был настолько хорош, что вымотанного Эмерсона пришлось менять уже после часа игры, когда более опытный Сесар Аспиликуэта перешел с правого фланга на левый, пытаясь остановить алжирца. На последних минутах Марез был не слишком активен, но его работа была уже сделана. 0

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