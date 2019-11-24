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    «Ливерпуль» должна беспокоить его выездная игра

    Реакция прессы на матч «Кристал Пэлас» — «Ливерпуль»

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    В 13-м туре английской Премьер-лиги «Ливерпуль» победил на выезде «Кристал Пэлас» (2:1). Приводим самые интересные комментарии медиа об этой игре.

    «Ливерпуль» вышел сухим из воды

    «Гости начали мощно и зажали "Кристал Пэлас" на своей половине поля на протяжении большей части первой 10-минутки. Даже когда подопечные Клоппа действуют ниже своих возможностей, они, кажется, всегда находят способ выиграть. Победа над "Орлами" довела из беспроигрышную серию в АПЛ до 30 матчей, и мерсисайдцы забивали в каждом матче чемпионата этого сезона», — констатирует в материале ESPN Лиам Уилер.

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    • «В последние недели лондонцы выглядят непростым соперником и могли забить быстрый мяч, где Джордан Айю и Уилфрид Заа несколько раз доставляли особые проблемы чужой обороне. "Красные" не смогли нанести ни одного удара в створ ворот до перерыва и едва не были наказаны за то, что позволили визави заработать серию стандартов, которых можно было избежать».

    «Ливерпуль» сыграл бледно

    «Это была мощная демонстрация того, как выигрываются титулы: в конце матча и когда игра явно не удается. Однако по ходу марафона поединков такие предостережения становятся неактуальными. И статистика, которая имеет значение, показывает, что "Ливерпуль", как и положено, одержал 12-ю победу из 13-ти в АПЛ этого сезона», — пишет на страницах The Telegraph Джим Уайт.

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    «Уже задолго до Рождества у остальных команд уже наверняка болит шея от того, как насколько долго приходится смотреть вверх. В первом тайме "Красные" выглядели тяжело, как будто устали от всего этого забега впереди пелотона. Мерсисайдцы, возможно, доминировали во владении мячом, но делали это малоэффективно».

    «Кристал Пэлас» заслуживал ничью

    «Поражение подопечных Роя Ходжсона стало их четвертым в пяти матчах тяжелой серии против клубов из верхнего эшелона таблицы. Сыграв с "Манчестер Сити", "Арсеналом", вторым "Лестером" и "Челси" перед встрече с "Ливерпулем", теперь они отправятся в гости к шестому "Бернли". С бОльшим хладнокровием от Заа они могли бы легко добыть ничью, которую заслуживала их игра», — убежден в материале BBC Алистер Магоуэн.

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    • «Хозяева на протяжении всего поединка угрожали воротам гостей, Джеффри Шлупп заставил Алиссона изо всех сил попытаться сделать хороший сэйв, прежде чем Заа отличным ударом покончил со своей голевой засухой на домашнем поле, которая началась 9 февраля. То, что "Орлы" сравняли счёт так поздно, но не смогли заработать очки — большое разочарование для бывшего менеджера "Ливерпуля" и сборной Англии».

    Не лучшая игра на выезде должна беспокоить «Ливерпуль»

    «Мерсисайдцы, возможно, не выиграют титул в этом сезоне, но они продолжают играть как чемпионы — не обязательно с точки зрения игры, поскольку это было еще одно неубедительное выступление на выезде он дружины Клоппа, но, несомненно, с точки зрения своего нежелания сдаваться. За пять минут до конца игры "Ливерпуль" сделал то, что они так часто делают: забил в конце матча», — пишет на страницах The Guardian Сахин Накрани.

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    • «Гости небрежно играли в обороне, тускло — в центре поля и разрозненно — в атаке. Отсутствие Мохамеда Салаха, несомненно, сказывалось в последнем аспекте, но точно это не относилось к остальным проблемам. Большее беспокойство должно вызывать то, что этот матча так похож на три предыдущих выезда — к "Шеффилд Юнайтед",»МЮ« и "Астон Вилле", где в каждом случае "Ливерпуль" играл не лучшим образом, но каждый раз умудрялся спасти ситуацию». 0

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