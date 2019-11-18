Игра без Салаха. Три варианта для «Ливерпуля»

Похоже, травма отнимет Мохамеда Салаха у «Ливерпуля» на более длительный срок, чем предполагалось изначально.

Нападающий сборной Египта — один из главных творцов успеха «красных» в Лиге чемпионов. Неудивительно, что с ним связаны большие надежды в плане долгожданного чемпионского титула в Англии, который мерсисайдцы не могут выиграть вот уже почти 30 лет.

Впрочем, нынешний сезон Салах начал настолько вяло, что некоторые эксперты стали называть Садио Мане более важным нападающим для «Ливерпуля».

Салаха больше не оценивают по привычным параметрам. В 17 матчах во всех турнирах он забил девять голов и сделал четыре результативные передачи — в целом хороший результат. Но от человека, забившего рекордные 32 мяча в течение одного сезона АПЛ, многие ждут большего.

Тем не менее, в ближайшем матче он вряд ли сможет улучшить свою статистику, ведь, по данным Sky, он продолжит восстановление после травмы лодыжки и не сыграет с «Кристал Пэлас».

Это серьезный удар для Юргена Клоппа, которому теперь придется думать о жизни без игрока, не пропустившего ни одной встречи в чемпионате Англии из-за травмы до нынешнего сезона. Стоит также отметить, что единственный матч, пропущенный Салахом в сезоне 2019/20, завершился ничьей с «Манчестер Юнайтед». Это был первый случай, когда «красные» потеряли очки в АПЛ.

Но разве может быть жизнь без единой проблемы? Обозреватель Squawka Мохамед Моалим предложил «Ливерпулю» три варианта состава на тот период, пока «египетский король» будет продолжать реабилитацию.

1. Прямая замена

Жозе Моуринью недавно назвал причину, по которой считает, что «Ливерпуль» однозначно станет чемпионом в этом сезоне. Экс-наставник «Манчестер Юнайтед» назвал мерсисайдцев «сложившимся пазлом», похвалив систему, которую Клопп идеально адаптировал к качеству своих футболистов.

Прямая замена Салаха squawka.com

Несомненно, Салах — ключевой элемент пазла. Но стоит ли Клоппу менять всю систему из-за потери одного элемента, независимо от его важности? Возможно, не стоит. В распоряжении немецкого специалиста нет полноценной замены египтянину, но это не значит, что он не найдет человека, который способен выйти на поле и выполнить свою работу.

Мы уже видели, как во время выезда на «Олд Траффорд», где Салах пропустил свою третью игру АПЛ со времен перехода из «Ромы», египтянина заменил «культовый герой» Дивок Ориги. Возможно, после паузы на матчи сборных он же сыграет и на «Селхерст Парк».

Это означает что полузащита останется прежней. Джордан Хендерсон, Фабиньо и Жорджиньо Вейналдум составят в центре поля триумвират, который позволит фланговым защитникам работать над созиданием. В то же время Роберто Фирмино исполнит роль «ложной девятки», а Садио Мане займет противоположный фланг.

2. Дать волю Брюстеру

Клоппу нравится его схема 4-3-3, которую он использует наиболее часто с момента переезда на «Энфилд». Впрочем, это не значит, что он никогда не пересматривает планы. «Ливерпуль» уже менял игровые схемы в зависимости от соперника или определенного набора игроков. Например, в недавнем матче Кубка лиги с «Арсеналом» экс-наставник дортмундской «Боруссии» применил схему 4-2-3-1, которую в теории мы можем увидеть вновь.

«Ливерпуль» с Брюстером в составе squawka.com

В то время, как Салах восстанавливается, Клопп может довериться молодому Райану Брюстеру, который ждет момента, чтобы себя проявить. 19-летнего парня высоко ценят в клубе, но он пока не дебютировал в АПЛ, проведя две встречи за основную команду в рамках кубков.

В матче с «канонирами» Брюстер действовал в атаке, имея поддержку сзади от Алекса Окслейда-Чемберлена. На самом деле, уроженец Портсмута предлагает Клоппу множество вариантов. При схеме 4-3-3 он мог бы сыграть даже в центре полузащиты, но все-таки куда лучше доверить позицию «десятки» Окслейду-Чемберлену, доказавшему, что он умеет забивать — пять голов в последних четырех встречах со стартового состава за клуб и сборную.

При данной схеме Фирмино и Мане будут играть с флангов. Также можно опустить бразильца глубже, а Окслейда-Чемберлена отправить ближе к флангу. При этом минимум шесть игроков будут претендовать на то, чтобы занять две позиции в опорной зоне.

3. Пойти по классическому пути

А почему бы не стать чуточку сумасшедшим? Клопп не прочь время от времени выбросить тактическую гранату. Да, подобные дни случаются редко, и в последнее время он почти не отказывает победной формуле, и все же обмануть соперника и заставить его гадать — один из способов быть на шаг впереди. Все знают, что Салах травмирован, но разве кто-то может ожидать, что «красные» откажутся от проверенной и надежной схемы 4-3-3?

Классическая схема squawka.com

Соперники «Ливерпуля» вынуждены рассматривать все сценарии. Одна из альтернатив Клоппа — схема 4-4-2, при которой команда недавно победила «Манчестер Сити» со счетом 3:1. Всего в подобном стиле «красные» играли при Клоппе 18 раз в том числе и тогда, когда выиграли у «Кристал Пэлас» 4:3 в начале года.

Тогда «Ливерпуль» начал игру с Салахом и Фирмино на острие атаки и с Мане и Наби Кейта, которые расположились на флангах. Сейчас трудно поверить, что гвинеец появится на поле с первых минут, более вероятный сценарий — Джеймс Милнер и Окслейд-Чемберлен на флангах, а Мани и Фирмино — в атаке.

Опять же остается много вариантов для центра полузащиты. Чтобы добыть вышеупомянутую победу над «Кристал Пэлас» 18-кратные чемпионы Англии выставили в центр поля Хендерсона и Фабиньо, у которых есть все необходимое, чтобы заставить слаженно работать оборону и атаку. 0