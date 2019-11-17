Германия — не фаворит Евро-2020, но успешно перестраивается

В предпоследнем туре отбора на Евро-2020 сборная Германии со счетом 4:0 разгромила на своем поле команду Белоруссии. Приводим самые интересные комментарии медиа об этой игре.

Нойер сохранил за собой статус первого номера сборной

«Сборная Германии выполнила свою миссию, выйдя на Евро-2020. Однако она далека от своей классической формы. И если "Бундестим" действительно хочет побороться за трофей, ей нужно играть лучше, чем это было против аутсайдеров из Белоруссии, которые также могли вызвать проблемы чемпиону мира-2014 на другом конце поля», — констатирует в отчете Goal.com об игре Бен Спратт.

«В последнее время было много дискуссий о роли вратарей в немецкой национальной команде, где Мануэль Нойер конкурирует с Марком-Андре тер Штегеном. Хотя за последние полтора года у первого были непростые времена, это его выступление можно считать одним из лучших.

Его двойной сэйв от Стасевича и Лаптева при счете 0:0 оставлял хозяев в игре после слабых 40 минут после стартового свистка, а отраженный пенальти сохранил ворота в неприкосновенности».

Германия открыла в себе внутренние резервы

«Были серьезные опасения по поводу глубины резерва у Германии [из-за травм], но в этот вечер, по общему признанию против более слабого противника и без необходимости особенно обороняться, Гинтер превосходно закрыл эту позицию.

То же самое можно сказать и о Горецке, который вернулся в состав сборной Германии после длительного отсутствия: полузащитник "Баварии" вместе с Гюндоганом составил пару центрхавов, которая диктовала ход игры и сделала достаточно, чтобы к ней присмотреться», — пишет в материале DW Джонатан Хардинг.

«Гол Гюндогана был забит хладнокровно, тогда как его энергичность приободряла партнеров — он не просто хотел вернуться в основу, но попытался доказать свою значимость. Перед игрой наставник немцев Йоахим Лёв был прав, признав, что Германия не является фаворитом турнира следующим летом.

Но сегодня, хотя стиль игры Германии сделал небольшой шаг вперед, появление долгосрочных фигур на поле, которые могли бы сыграть свою роль следующим летом, было гораздо важнее».

Белоруссия навязала борьбу Германии во 2-м тайме

«Кажется, сборная Беларуси версии Михаила Мархеля потихонечку приучает нас к неплохим вторым таймам в своем исполнении. С Эстонией в гостях "белыя крылы" в концовке вырвали победу. С ними же дома после перерыва имели куда больше шансов на гол, чем до.

А вторая половина "домашки" с Голландией вообще была очень классной: белорусы здорово накрывали соперников в центре поля, хорошо выходили в атаку и забили очень классный мяч», — отмечает в материале белорусской Tribuna Андрей Масловский.

«Что-то похожее мы увидели и в Германии. После провального (по игре) первого тайма, белорусы выдали бодрый второй, в котором достаточно неплохо атаковали и имели несколько настоящих голевых момента. Правда, в итоге тайм оказался провален по части результата 0:3.

Да и вообще матч "националке" не удался — четыре пропущенных мяча, незабитый пенальти, гол пяткой от центрального защитника и отсутствие реальных шансов на положительный исход».

Чемпионат Белоруссии тормозит развитие сборной

«Будь дело в чемпионате Беларуси, наверняка все трое в схожих ситуациях оказались бы красавцами. Стасевич — перспективно подал бы, Драгун — опасно пробил бы (или даже забил), а Ковалев — сохранил бы мяч.

Наши лидеры привыкли, что против "Городеи", "Слуцка" или даже минского "Динамо" все это работает, да даже в матчах друг с другом работает», — сетует на страницах Прессбол Артем Фандо.

«Главное, что показал этот матч, — привычку наших звезд к уровню и скоростям внутреннего чемпионата, которых катастрофически не хватает за пределами Беларуси. Тем более в этом сезоне все белорусские клубы рано остались без еврокубков. У сборников просто нет камертона, по которому можно было бы сверяться: у Нехайчика и Стасевича даже не было домашней встречи с немцами, чтобы что-то понять о сопернике». 0