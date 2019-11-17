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    Германия — не фаворит Евро-2020, но успешно перестраивается

    Реакция прессы на матч Германия — Белоруссия

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    Гинтер (справа) сыграл ключевую роль в матче
    Гинтер (справа) сыграл ключевую роль в матче
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    В предпоследнем туре отбора на Евро-2020 сборная Германии со счетом 4:0 разгромила на своем поле команду Белоруссии. Приводим самые интересные комментарии медиа об этой игре.

    Нойер сохранил за собой статус первого номера сборной

    «Сборная Германии выполнила свою миссию, выйдя на Евро-2020. Однако она далека от своей классической формы. И если "Бундестим" действительно хочет побороться за трофей, ей нужно играть лучше, чем это было против аутсайдеров из Белоруссии, которые также могли вызвать проблемы чемпиону мира-2014 на другом конце поля», — констатирует в отчете Goal.com об игре Бен Спратт.

    «В последнее время было много дискуссий о роли вратарей в немецкой национальной команде, где Мануэль Нойер конкурирует с Марком-Андре тер Штегеном. Хотя за последние полтора года у первого были непростые времена, это его выступление можно считать одним из лучших.

    Его двойной сэйв от Стасевича и Лаптева при счете 0:0 оставлял хозяев в игре после слабых 40 минут после стартового свистка, а отраженный пенальти сохранил ворота в неприкосновенности».

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    Германия открыла в себе внутренние резервы

    «Были серьезные опасения по поводу глубины резерва у Германии [из-за травм], но в этот вечер, по общему признанию против более слабого противника и без необходимости особенно обороняться, Гинтер превосходно закрыл эту позицию.

    То же самое можно сказать и о Горецке, который вернулся в состав сборной Германии после длительного отсутствия: полузащитник "Баварии" вместе с Гюндоганом составил пару центрхавов, которая диктовала ход игры и сделала достаточно, чтобы к ней присмотреться», — пишет в материале DW Джонатан Хардинг.

    «Гол Гюндогана был забит хладнокровно, тогда как его энергичность приободряла партнеров — он не просто хотел вернуться в основу, но попытался доказать свою значимость. Перед игрой наставник немцев Йоахим Лёв был прав, признав, что Германия не является фаворитом турнира следующим летом.

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    • Но сегодня, хотя стиль игры Германии сделал небольшой шаг вперед, появление долгосрочных фигур на поле, которые могли бы сыграть свою роль следующим летом, было гораздо важнее».

    Белоруссия навязала борьбу Германии во 2-м тайме

    «Кажется, сборная Беларуси версии Михаила Мархеля потихонечку приучает нас к неплохим вторым таймам в своем исполнении. С Эстонией в гостях "белыя крылы" в концовке вырвали победу. С ними же дома после перерыва имели куда больше шансов на гол, чем до.

    А вторая половина "домашки" с Голландией вообще была очень классной: белорусы здорово накрывали соперников в центре поля, хорошо выходили в атаку и забили очень классный мяч», — отмечает в материале белорусской Tribuna Андрей Масловский.

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    • «Что-то похожее мы увидели и в Германии. После провального (по игре) первого тайма, белорусы выдали бодрый второй, в котором достаточно неплохо атаковали и имели несколько настоящих голевых момента. Правда, в итоге тайм оказался провален по части результата 0:3.

    Да и вообще матч "националке" не удался — четыре пропущенных мяча, незабитый пенальти, гол пяткой от центрального защитника и отсутствие реальных шансов на положительный исход».

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    «Будь дело в чемпионате Беларуси, наверняка все трое в схожих ситуациях оказались бы красавцами. Стасевич — перспективно подал бы, Драгун — опасно пробил бы (или даже забил), а Ковалев — сохранил бы мяч.

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    • Наши лидеры привыкли, что против "Городеи", "Слуцка" или даже минского "Динамо" все это работает, да даже в матчах друг с другом работает», — сетует на страницах Прессбол Артем Фандо.

    «Главное, что показал этот матч, — привычку наших звезд к уровню и скоростям внутреннего чемпионата, которых катастрофически не хватает за пределами Беларуси. Тем более в этом сезоне все белорусские клубы рано остались без еврокубков. У сборников просто нет камертона, по которому можно было бы сверяться: у Нехайчика и Стасевича даже не было домашней встречи с немцами, чтобы что-то понять о сопернике». 0

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