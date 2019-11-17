С небес на землю. Братья Азары устроили сборной России показательную порку

Сборная России уступила команде Бельгии (1:4) в матче отборочного турнира Евро-2020. На 19-й минуте бельгийцы вышли вперед благодаря голу Торгана Азара. Через 14 минут его старший брат Эден Азар увеличил преимущество гостей, откликнувшись на передачу Ромелу Лукаку. Под конец первого тайма он же оформил дубль, доведя счет до разгромного. На 72-й минуте нападающий сборной Бельгии Ромелу Лукаку поразил ворота Маринато Гилерме. Через 7 минут Георгий Джикия отквитал один мяч, забив после розыгрыша углового.

Потеря Головина — фатальная?

Обозреватель «Советского Спорта» Захар Мощенко изучает стартовые составы команд, и держа в уме, как тренерский выбор в итоге повлиял на конечный результат.

«Когда стал известен стартовый состав российской сборной на матч с бельгийцами, могло показаться, что Станислав Черчесов решил удивить своего коллегу Роберто Мартинеса и тактической схемой (с тремя центральными защитниками), и ее кадровым наполнением. Дело в том, что Федор Кудряшов, чье место в основном составе вроде бы не подвергалось сомнению при любой расстановке, на сей раз оказался в резерве, а вакантную позицию занял Сергей Петров.

Краснодарец мог исполнить роль правого центрального защитника, но Черчесов поступил иначе: Петров был передислоцирован на левый фланг обороны, а схема нашей сборной оказалась классической: 4-2-3-1. Юрий Жирков выдвинулся в среднюю линию по левой бровке, справа ожидаемо оказался Алексей Ионов, а роль плеймейкера досталась Алексею Мирачнуку. Да, железнодорожнику пришлось подхватывать падающее знамя на позиции под нападающим, которая стала проблемной ввиду повреждения Александра Головина.

Календарь и таблица Евро-2020

У Роберто Мартинеса тоже были причины для головной боли при определении стартового состава. И если на позицию правого хавбека в отсутствие травмированного Тома Менье наставник "красных дьяволов" предсказуемо выставил Тимоти Кастаня, то проблему левого из трех своих номинальных защитников тренерский штаб решил нетривиально. Томас Вермален сместился в эту зону, компенсируя отсутствие Яна Вертонгена, а позицию центрального игрока обороны было поручено контролировать представителю "Селтика" Дедрику Боята.

Кроме того, Мартинес не стал решать дилемму "Кевин де Брюйне или Дрис Мертенс", а попросту нашел место в стартовом составе для обоих. Атакующий хавбек "Ман Сити" расположился чуть глубже, в центральной зоне вместе с Акселем Витселем, а фланговый форвард "Наполи" отправился на усиление и без того монструозной линии атаки, в которой ужас на любого соперника могли навести Ромелу Лукаку и Эден Азар».

⚽ Торган Азар после передачи от брата сместился к центру штрафной и мощно пробил в ближний угол.

📺 #РоссияБельгия на #МАТЧПРЕМЬЕР

💻 https://t.co/yH9Ux8Qm1r

📱 Приложение «МАТЧ!» pic.twitter.com/DQGQOKRBLu — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) November 16, 2019

Смелости хватило на 10 минут

Автор «Спорта День за Днем» Тимур Валеев иронично аплодирует желанию сборной России сыграть в атакующий футбол, которое столкнулось с суровой реальностью.

«Сыграть смело — это отличный ход по двум причинам. Во-первых, болельщики не обвинят в слабости характера. Во-вторых, это отличная проверка, а вдруг Россия и вправду доросла до уровня Бельгии. Так что даже Дзюба в день матча в Инстаграме заявил, что команда будет биться, все — как львы.

Первые 10 минут сборная России действительно давила соперника прессингом. Дважды команде Станислава Черчесова удалось отобрать мяч на чужой половине поля. При большом везении могли бы даже наказать Бельгию за ошибки. Но Дзюба на фоне защитника "Герты" Дедрика Бояты казался футболистом из ФНЛ.

Точно так же он смотрелся против Дайо Упамекано в матче с "Лейпцигом". У него не получалось зацепиться за мяч, лишь один раз он пробил по воротам после углового головой. В подыгрыше нападающий "Зенита" тоже действовал невпопад. Передачи под удар он исполнял так же безуспешно, как принимал мяч в штрафной.

Дзюба пытался «биться как лев» globallookpress.com

В гораздо более удобных позициях получал мяч Алексей Ионов. Дважды партнеры пользовались открывшейся зоной в правом полуфланге, но каждый раз полузащитник "Ростова" выполнял нечто невразумительное, одновременно с тем теряясь между Вермаленом и Витселем в прессинге на своей половине поля.

Однако еще более неубедительно действовал в обороне Марио Фернандес».

Вот те раз, а вот те два...

Обозреватель «Спорт-Эспресса» Дмитрий Зеленов описывает, как легко и непринужденно бельгийская команда завладела преимуществом в первом тайме.

«Бельгия спокойно переждала этот натиск, а дальше легко и играючи пошла в отрыв.

Первый гол возник вроде бы из удачного действия нашей команды. Зобнин в центре отобрал мяч у Де Брейне, но потерял равновесие и тут же отдал обратно. Далее последовал пас на неприкрытого Эдена Азара, который одним касанием принял, еще тремя протащил мяч до штрафной Гильерме (при этом наши защитники от него пятились), а затем отдал налево на брата Торгана. Тот без сопротивления сместился в центр и щелкнул в ближнюю "девятку".

Кто в нашей команде может так же легко пробить? Разве что Черышев. Может, Головин. Но они не играли.

Второй гол случился через 15 минут, и это была уже позиционная атака. Заброс слева на Лукаку, борьба с Семеновым, результат которой — скидка на открытого Азара (Эдена). Расстрел Гильерме — 2:0

Показательно, что очень похожий момент через минуту возник у ворот Куртуа.

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Дзюба скинул под удар Оздоеву, тот пробил, вратарь бельгийцев отбил перед собой, но наши уже выключились из эпизода, и никто не добил. И так — во многих других эпизодах. А против такого соперника выключаться даже на секунду — смерти подобно».

Тотальное преимущество Бельгии до перерыва

Корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов констатирует, что в первом тайме бельгийцы полностью доминировали на поле.

«Первый тайм сборная Бельгии выиграла по ударам — 7:3 (в створ — 5:1). По игре же превосходство одного из фаворитов Евро-2020 выглядело внушительнее. По крайней мере, так казалось с трибун.

Не совсем к месту, но вспомнилось, что главного тренера "Зенита" Сергея Семака критиковали за пять защитников и оборонительную тактику в матче с "РБ Лейпциг" на этом же стадионе. Сегодня бельгийцы продемонстрировали, что будет, если дать пространство более быстрому и классному сопернику. У защитников из чемпионата России просто нет привычки к игре на таких скоростях.

Эден Азар оформил дубль globallookpress.com

В эпизоде с третьим голом гости настолько просто разорвали хозяев, что Де Брёйне, а не Лукаку или Азар, убегал один на один, но не стал бить сам, а получил возможность сделать передачу опять же совершенно свободному Эдену. Занавес».

⚽ Ромелу Лукаку мощно пробил низом в ближний угол, Гилерме не смог выручить.

📺 #РоссияБельгия на #МАТЧПРЕМЬЕР

💻 https://t.co/yH9Ux8Qm1r

📱 Приложение «МАТЧ!» pic.twitter.com/RSvOB9uSuJ — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) November 16, 2019

Ну, хоть не «всухую»...

Редакция Sport24 оценивает не такой печальный для россиян второй тайм, не забывая, что игра к тому времени уже была сделана.

«Почти сразу после перерыва наш тренерский штаб заменил ветерана Жиркова на молодого Бакаева. А еще через 10 минут уставший Зобнин уступил место Кузяеву. Стало чуть бодрее, но Бельгия смогла забить четвертый, причем без участия Азаров. Лукаку — машина.

За 10 минут до конца гол престижа удался Джикии. Неплохая подача Миранчука с углового, хороший удар Кузяева и результативное добивание от защитника "Спартака". Ну, хоть не всухую!

Сразу после этого мяча Черчесов показал, какой из двух матчей ему важнее, и снял Артема Дзюбу. Капитану сборной не удалось побороться как льву — он уступил место Николаю Комличенко. Наш чешский бомбардир был поострее и даже пару раз зацепился за мяч, но забить еще так и не смог.

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Разгром от единственной крутой сборной в отборочной группе настораживает. Бельгия приехала к нам домой и показала: даже питерский стадион не поможет прыгнуть через голову и стать топом. На Евро мы точно едем, и точно со второго места. Но на исправление ошибок есть как минимум полгода».

Георгий Джикия забил единственный мяч нашей сборной в сегодняшней встрече. #МАТЧПРЕМЬЕР #РоссияБельгия pic.twitter.com/TwZjGExTpk — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) November 16, 2019

Назад, в унылое прошлое

Автор Rusfootbal.info Роман Гуськов сравнивает матч сборной России с еврокубковыми выступлениями «Локомотива» и сравнение получается не в пользу национальной команды.

«Второй тайм стал формальностью, поскольку в первом Бельгии хватило ровно четырёх атак, чтобы разгромить сборную России. Даже с иными соперниками по группе команде Мартинеса наверняка потребовалось больше наступлений.

Наши вроде бы пытались не ставить автобус, но в каждой голевой атаке были неграмотны и медленны на фоне соперников. Топ-класс от Бельгии: "Ювентус", не включая форсаж, намучился с "Локомотивом", а лучшая сборная рейтинга ФИФА легко забила трижды России, которая на ЧМ-2018 славилась своей игровой дисциплиной.

Фернандес не блистал в обороне globallookpress.com

По итогу мы вернулись в безнадёжную весну 2018-го, когда перед чемпионатом мира терпели поражения от топовых сборных и не видели просвета. Тогда это оказалось полезно, а как будет дальше… Хочется верить, что вот так больше не будет».

В поисках автобуса

Главный редактор «Советского Спорта» Николай Яременко призывает не стесняться игры от обороны и не стыдиться припаркованного в матчах с топ-сборными «автобуса».

«Можно сколь угодно много говорить о том, что рейтинги не всегда отражают истинное положение дел. Бельгия никогда не была чемпионом мира, например, а уже довольно давно уверенно держит первую строчку в рейтинге ФИФА. Но вы обратили внимание на то, когда наши гости впервые сделали фол? Ровно в середине второго тайма, когда уже просто играли на сохранение результата!

Игра в полноги не помешала на 73-й минуте Лукаку ускориться на чужой половине поля и точнехонько положить из-за штрафной мяч в левый от Гилерме угол — 0:4.

Гол Джикии немного подсластил пилюлю, но от крупного домашнего поражения не спас — 1:4. Грустить из-за отрицательного счета не стоит точно. Результат есть: мы по крайней мере теперь уже точно на своем опыте убедились, как играть с такими командами. Так, как прошлым летом с Испанией. Просто ставить у своей штрафной автобус и ждать шанса, вгрызаясь в него. Играть "в свою игру" с Бельгией нельзя. А то, что эти шансы будут появляться, сомнений нет.

И не надо стесняться такой игры на результат. Очень с высокой степенью вероятности нам в июне играть снова с Бельгией. На этом же стадионе».

Показательная порка

Корреспондент «Спорт-Экспресса» Дмитрий Гирин находит в разгромном поражении свой позитив и полезный для национальной команды урок.

«Это было больно. Даже очень больно. И не скажешь сходу, когда сборной России устраивали такую жестокую образцово-показательную порку в официальном матче. Можно вспомнить, пожалуй, матч с Уругваем на ЧМ-2018, но три гола мы там получили за всю игру, а не к концу первого тайма.

Выйти против ленивой и немотивированной Бельгии и добиться хорошего результата — это было бы куда хуже, чем такое жестокое и болезненное поражение. Так можно совсем потерять свое место в системе координат. После хорошего чемпионата мира и разгромов Шотландии, Кипра и Сан-Марино здоровая уверенность в своих силах начала перерастать во что-то неправильное. После того, как Россия обеспечила себе путевку в финальный турнир, разговоров из серии "порвем Европу" стало неприлично много. Хорошо, не от футболистов и тренерского штаба, но они ведь не в вакууме живут.

Комличенко, заменивший Дзюбу, пытался навязать борьбу globallookpress.com

Бельгия опустила нас на землю, причем максимально цинично, но не стоит закапывать сборную России еще глубже, а потом танцевать сверху. По крайней мере, она не бросила играть ни после первого тайма, ни при счете 0:4 — стоит отдать ей должное хотя бы за это. Нам, пусть и жестоко, но просто напомнили, что сегодня мы — крепкие середняки, в хороший день способные на многое. Главное сейчас — правильно этот результат воспринять и сделать нужные выводы, как бы банально это не звучало».

Показатель уровня

Автор Sport24 Марк Бессонов также считает, что из крупного поражения от бельгийцев можно сделать свои полезные выводы.

«По владению мячом и числу ударов сборная России превзошла Бельгию (56% на 44%, 11 на 9). Понятно, что в отрыве от сути матча такие цифры мало о чем говорят. Зато показывают, что эта команда может играть в атаку. Может уничтожать соперников уровня Казахстана или Кипра, может повозить носом по газону Шотландию, но в матчах с топ-соперниками добывать результат за счет быстрого розыгрыша мяча и навязывания своей игры она не в силах.

Черчесов попробовал атакующий состав с активно подключающимся по флангу Петровым, с техничным Миранчуком под Дзюбой, с нацеленными на атаку, а не удержание зон в обороне Жиркова и Ионова. Во втором тайме выпустил Кузяева с Бакаевым, и команда еще больше прибавила в генерировании моментов у ворот Куртуа через короткий пас. Это классный резерв в играх против хороших сборных, но не против мотивированных селебрити.

Всё о футболе России

Потому 1:4 от Бельгии — отличный показатель нашего уровня. И того, что эта сборная может играть в красивый футбол с топ-сборной, даже уступая в три мяча. Однако для достижения результата с такими командами нам рано нестись на них с открытым забралом. Теперь Черчесову важно правильно распорядиться таким опытом. Главное, что возможность для этого будет уже ближайшим летом».

Полузащита без фантазии

Автор Sportbox.ru Юрий Иванов изучил игру каждой линии российской команды — и у каждой нашел поводы для критики.

«Нашей средней линии не по силам конкурировать с коллегами, которые практически во всех компонентах футбольного ремесла ее превосходят. Взять хотя бы оперативность в работе с мячом. Бельгийцы управлялись с ним на порядок быстрее россиян. Одно, максимум два касания уходило у них на остановки, многие из которых плавно перерастали либо в обводки, либо в передачи, благо адресатов было предостаточно. Так стоит ли удивляться, что пытавшиеся воспрепятствовать этому россияне успевали в горячие точки лишь к "шапочному разбору"?

Еще более удручающе обстояли дела с культурой паса, говорить о которой применительно к нашим хавбекам попросту нет оснований. Каждая передача была дежурной, легко читаемой, а потому бельгийцы не позволяли хозяевам контролировать мяч подолгу — либо успевали накрывать в моменты приема, либо завладевали им с помощью перехватов. И уж совсем беспомощными выглядели полузащитники в концовках.

Креативности Миранчука не хватило на всех globallookpress.com

Пожалуй, единственный, кто хотя бы пытался нестандартными ходами бросать партнеров в прорыв, — Миранчук. Но и он быстро скис. Что же касается коллег железнодорожника, то они сосредоточенно и старательно (этого не отнять) занимались черновой неблагодарной работой, поскольку на творческую в большинстве своем не способны».

Черчесов выбрал неправильный состав?

Автор Soccer.ru Станислав Горин считает поражение от Бельгии — тренерским, ругая наставника российской команды Станислава Черчесова за неудачно выбранную тактику.

«Против команды с тремя центральными защитниками играть неприятно. А Черчесов выбрала стандартную схему "4-2-3-1". Поскольку не могли выйти Головин и Черышев, то приняли решение сделать Алексея Миранчука блуждающим плеймейкером, а Жирковым подстраховать Петрова — поменял фланг.

Из Сергея не получился российский Мальдини, Миранчук не центральный хавбек, Оздоев не играет чистого опорника, как и Зобнин — отсюда такие разрывы между линиями без агрессивного Баринова, который на Евро-2020 нужен. Черчесов применил стандартную идею к нестандартному сопернику — с Эденом Азаром на полуфланге и Торганом Азаром на бровке.

В итоге Ионов не помог в атаке и не подстраховал Фернандеса, братья Азары легко разорвали оборону соперника, а Де Брюйне подчеркнул слабости опорной зоны. Но зачем сборная России нарывалась? Зачем в центре играл Миранчук, если плох в такой роли? Почему всегда ставят Ионова, хотя есть выбор? Зачем слева вышел Жирков, если нужен был темп на фланге?

Бельгия села глубоко — Мартинес ругался, когда Кастань и Торган Азар оттягивались в линию обороны, но мгновенно выбегали в атаку, пользуясь тем, как наивно и высоко расположились футболисты сборной России. При этом моментов не создавали, ведь Дзюбу держали втроем, а Витсель недоуменно искал глазами на поле в сборной России людей с мозгами Аршавина, Зырянова или Широкова.

Если нет фантазии, нет скорости, нет выносливости и цепкости — будут грубые ошибки в игре. Мартинес банально выманил Черчесова, окружил и уничтожил. Станислав Саламович ошибся с тактикой, не смог настроить команду на бой вторым номером — Бельгии не создали сложные условия».

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