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    Первые заявления Моуринью. С чего начал португалец в «Тоттенхэме»

    Основные выводы по итогам первой пресс-конференции португальца в Лондоне

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    Жозе Моуринью
    Жозе Моуринью
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    Футбольный мир наблюдал за тем, как в четверг новый главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью провел первую пресс-конференцию у руля команды. Автор Squawka Стив Дженнингс подвел итоги данного мероприятия.
    Моуринью заменил на этой должности Маурисио Почеттино, который был освобожден от своих обязанностей после пяти с половиной лет работы. Экс-наставник «Челси» и «МЮ» вернулся к тренерской работе спустя 11 месяцев после своего увольнения из «Юнайтед». «Особенный» провел две тренировки с «Тоттенхэмом», после чего пообщался с журналистами.

    Был затронут ряд тем, в том числе его цели и задачи в «Тоттенхэме», потенциальные трансферы, наследие Почеттино и другое. Вот пять самых интересных моментов пресс-конференции.

    Моуринью настроен на титул

    «Шпоры» считались той командой, которая сможет вклиниться в борьбу «Манчестер Сити» и «Ливерпуля» в этом сезоне. Вместо этого команда занимает 14-е место, отставая от мерсисайдцев на 20 очков.

    Первая задача нового тренерского штаба — поднять команду со дна и попробовать навязать борьбу «Челси» и «Лестеру» за место в зоне Лиги чемпионов. Однако уже в следующем сезоне, как считает Моуринью, его подопечные смогут бороться за чемпионство.

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    • «Мы не можем выиграть АПЛ в этом сезоне. В следующем сезоне я не утверждаю, что мы точно возьмем титул, но можем это сделать».

    Фанаты «шпор» будут рады видеть такой оптимизм Моуринью, но многое в следующем сезоне будет зависеть от того, как будет работать клуб на трансферном рынке зимой и летом.

    Новички в январе — маловероятны

    Моуринью уже тренирует «шпор»
    twitter.com/spursofficial

    Многое было сказано о нынешнем подборе игроков. Тоби Алдервейрелд, Ян Вертонген и Кристиан Эриксен доигрывают свои контракты, поэтому многие заговорили о необходимости усилиться этой зимой.

    Но уже известно, что Моуринью не получит больших денег на трансферы.

    «Лучший подарок — игроки, которые есть у меня в распоряжении. Новые мне не нужны. Надо просто поближе познакомиться», — отметил тренер.

    Даже если клуб тайно планирует какие-то переходы, Моуринью все равно потребуется больше времени для полной оценки состава.

    Стиль игры не изменится, если не считать детали

    Моуринью не станет ломать игру команды
    globallookpress.com

    Далее португалец заявил, что он примет стиль игры, который привил команде Почеттино, но детали изменятся и будут исходить из философии самого Жозе.

    Он подчеркнул, что его подход будет «адаптивным» и принимать во внимание клубную культуру, а также футболистов, с которыми он будет работать.

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    • «Стиль игры останется примерно таким же. Конечно, я добавлю детали, которые будут иметь значение. Постепенно мы сможем приблизиться к уникальной формуле», — отметил Моуринью.

    Почеттино считается менеджером, который приветствует атаку, в то время Моуринью концентрируется на защите. Будет интересно, как новый тренер соединит оба подхода.

    Шумиха от Моуринью возвращается

    Моуринью был в хорошем настроении
    twitter.com/spursofficial

    Клуб был вынужден отклонить ряд запросов от журналистов, которые хотели посетить пресс-конференцию. Комната была заполнена представителями СМИ до отказа, ведь Моуринью — настоящий генератор заголовков.

    В этот раз ситуация не отличалась. 56-летний коуч был в хорошем настроении, шутил с журналистами и смеялся над некоторыми вопросами. Один из журналистов вспомнил, как португалец обещал никогда не работать в «Тоттенхэме» из-за верности «Челси».

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    • «Да, я так говорил до того, как меня уволили. Я не собираюсь повторять свои ошибки. Я буду совершать новые, но становиться сильнее», — парировал Жозе.

    Наследие Почеттино получило признание

    Моуринью поблагодарил Почеттино
    globallookpress.com

    Перед тем, как говорить о будущем, Моуринью в первую очередь решил отметить работу Маурисио Почеттино в клубе — такова дань уважения аргентинцу.

    «Я должен сказать о Маурисио. Хочу поздравить его с невероятной работой, которую он проделал. Этот клуб всегда будет его домом, эта тренировочная база — его тренировочная база. Ему всегда здесь рады. Завтра будет новый день и он обязательно вновь будет счастлив.

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    • Почеттино вновь покажет свой уровень. Он уходил с грустью и чувством проделанной работы. Это переживали все в клубе».

    Это искреннее послание от сердца одного уважаемого тренера другому. Теперь Моуринью должен вывести «Тоттенхэм» на новый уровень.

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