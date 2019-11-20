Новые вызовы Моуринью. Португальца ждут важные проблемы в «Тоттенхэме»

Приехав в расположение «Тоттенхэма»,однозначно столкнется с некоторыми серьезными проблемами. Например, он унаследует кризисный состав, выдавший худший старт в Премьер-лиге за более чем десятилетие и отстающий от топ-4 уже на 11 баллов.

Предлагаем разобраться, какие вызовы станут основными для португальского специалиста в лондонском клубе.

1. Вернуть былую форму

Нынешняя форма «Тоттенхэма» — настоящий ужас. Команда не побеждала в АПЛ с 28 сентября, и, по правде говоря, ни разу не порадовала действительно хорошей игрой в нынешнем сезоне. С тех пор, как в августе «шпоры» проиграли «Ньюкаслу», они так и не нашли возможности вернуться на былой уровень. Кроме того, на выезде они не выигрывали с января.

Эту неприятную серию, которая тянется уже десять месяцев, Моуринью попробует прервать уже в ближайшую субботу, когда отправится в гости к «Вест Хэму». Учитывая тот факт, что клуб отстает от топ-4 на 11 очков, победа будет жизненно необходимой.

2. Обрести собственный стиль

За последние несколько лет «Тоттенхэм» успешно развил собственную философию игры, основанную на активном прессинге, и она, безусловно, подходит команде, даже несмотря на последние неудачи.

В то же время Моуринью предпочитает действовать в совершенно ином стиле, и поначалу его прагматизм должен восприниматься хорошо, ведь главное в данный момент — результат.

Однако в долгосрочной перспективе может произойти то, что случилось с Моуринью в «Манчестер Юнайтед», где его стиль подвергся жесткой критике. Если фанаты «шпор» не увидят возврата к атакующему футболу, их терпение может начать ослабевать.

3. Заставить замолчать всех критиков

Реакция на приезд Моуринью в «Тоттенхэма» получилась в целом неоднозначной. Многие критики этого назначения упоминают не только его стиль игры, но и в целом взрывоопасный характер, особенно после работы в Манчестере. Увидим ли мы старого Моуринью, выигрывавшего АПЛ в 2005, 2006 и 2014 годах или получим его обратную сторону?

Его манера поведения, безусловно, контрастирует с тем, как работал Почеттино, который редко обвинял своих игроков и с огромной болью переживал каждую неудачу. Возможно, Моуринью придется стать более мягким, чтобы завоевать любовь болельщиков «шпор».

Еще одним яблоком раздора является его любовь тратить деньги на трансферном рынке, и «обеспокоенность» фанатов «Тоттенхэма» уже выросла по поводу того, как он сработается с Дэниелом Леви.

4. Выжать максимум из Эриксена и Алли

Когда «шпоры» радовали нас своей игрой под руководством Почеттино, Деле Алли и Кристиан Эриксен, как правило, играли ведущие роли. Впрочем, они уже длительное время пребывают в кризисе и нуждаются в чем-то, что придало бы им импульс.

Проблемы с контрактом Эриксена, несомненно, негативно сказались на игре датчанина, в то время как Алли подвергся критике со стороны Роя Кина за потерю «остроты». Так что же, Моуринью — тот, кто все исправит? Ну, в футболе не так много тренеров, которые в этом вопросе лучше португальца.

Вспомните слезы в тот момент, когда он уходил из «Интера». Фрэнк Лэмпард и Джон Терри продолжают советоваться с ним. Если кто-то и заставит лидеров «Тоттенхэма» заиграть с новым азартом, то это Моуринью.

5. Улучшить игру в обороне

Не нужно быть ученым, чтобы понять, что в «Тоттенхэме» не работает. В сезоне 2019/20 лондонцы позволили соперникам нанести втрое больше ударов по своим воротам, чем три года назад. В течение трех сезонов кряду оборона «шпор» не выпадала из лучшей тройки в АПЛ, а на данный момент команда уже пропустила 18 голов в 12 матчах, отыграв всего одну встречу на ноль.

Любопытно, что состав особо не изменился. Да, у Яна Вертонгена появились игровые проблемы, правый фланг чуть ослабел с уходом Кирана Триппьера, но на этом все.

«Манчестер Юнайтед» в последнем сезоне под руководством Моуринью пропустил всего 28 голов, поэтому у португальца наверняка есть ноу-хау, чтобы все уладить.

6. Разобраться с контрактами бунтарей

Одной из самых больших проблем Почеттино было то, что тройка его ключевых игроков — Эриксен, Тоби Алдервейрелд и Вертонген — имеет истекающие контракты. Этот факт негативно повлиял на гармонию команды. Казалось, что тренер даже не понимал, нужно ли им доверять место в составе или нет.

Моуринью должен твердо решить, входит ли эта тройка в его планы. Если да, то задача будет заключаться в том, чтобы убедить ее продлить контракты и покончить с неопределенностью.

Моуринью — давний поклонник Алдервейрелда, которого хотел видеть еще в «Манчестер Юнайтед», но не изменились ли его взгляды? И что он сделает с Дэнни Роузом? Защитник, чей контракт истекает в 2021 году, является еще одним игроком, будущее которого находится под вопросом.

7. Выиграть трофей

Несмотря на все успехи Почеттино в «Тоттенхэме», аргентинец не может похвастаться завоеванными трофеями. Конечно, «шпоры» близко подобрались к триумфу в Лиге чемпионов в июне этого года, но Кубок Лиги-2008 остается единственным трофеем клуба за последние 20 лет.

Изменение этой ситуации — приоритет номер один для Моуринью. Его резюме включает не менее 25 титулов: начиная с «Порту», где он выиграл свою первую Лигу чемпионов, и заканчивая «Манчестер Юнайтед», который он привел к успеху в Лиге Европы. Полагаем, что в этом сезоне португалец бросит все силы на Лигу чемпионов и Кубок Англии.

8. Перестроить команду при ограниченном бюджете

Моуринью пообещали выделить средства на трансферы зимой и летом, но долги «Тоттенхэма» по строительству нового стадиона таковы, что тренер вряд ли получит такой же уровень финансовой поддержки, как в его предыдущих клубах. В «Манчестер Юнайтед» он потратил 317 миллионов фунтов стерлингов, что почти в три раза больше, чем потратил Почеттино за все время пребывания в «Тоттенхэме».

Обсуждая состав новой команды, Моуринью упомянул, что готов присмотреться к молодежи из академии, но в то же время он прекрасно понимает, что нужно усилить оборону, пропустившую столько же голов, сколько «Брайтон», и атаку, которая чрезмерно полагается на Гарри Кейна.

В этот раз, впрочем, португальцу придется вести переговоры, осознавая, что финансовые возможности ограничены.

9. Ускорить адаптацию новичков

Моуринью унаследовал трио новичков — Танги Ндомбеле, Джовани Ло Чельсо и Райана Сессеньона. В сумме за этих игроков «Тоттенхэм» заплатил около 140 миллионов фунтов, а они до сих пор не адаптировались в команде. Радует то, что Ло Чельсо и Сессеньон недавно избавились от проблем со здоровьем.

10. Самому влиться в проект

При всех проблемах нынешнего «Тоттенхэма», наиболее важно, чтобы Моуринью пришел в клуб всерьез и надолго, а не рассматривал новый этап карьеры в Лондоне как краткосрочное задание.

Он подписал со «шпорами» контракт на три с половиной года, но ни на одной из двух предыдущих должностей не дотянул до конца третьего сезона, а до конца четвертого и вовсе не доходил нигде.

Португалец пришел на смену тренера, который оставил гордое наследие в «Тоттенхэме», и его задача — сделать то же самое. Многое будет зависеть от отношений с Леви, но в конечном итоге именно Моуринью должен гарантировать, что он не наступит на те же грабли. 0