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    Несмотря на смену тренера, Испания на правильном пути

    Реакция прессы на матч Испания — Румыния

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    В рамках заключительного матча отбора на Евро-2020 сборная Испании со счетом 5:0 разгромила команду Румынии. Приводим самые интересные комментарии медиа об этой игре.

    Испания эффектно завершила отбор

    «Испания эффектно завершила отборочную кампанию, забив пять безответных мячей сборной Румынии», — рассказывает официальный сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

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    • «Счет ударом с близкого расстояния открыл Фабиан Руис, после чего в течение десяти минут первого тайма дубль оформил Жерар Морено. Незадолго до перерыва Адриан Рус срезал мяч в свои ворота, а точку в матче поставил вышедший на замену Микель Оярсабаль».

    Испания сломила сопротивление перспективных соперников

    «От Морено до Морено — это был вечер, который был холоден в градусах и горяч в голах. Морено-футболист оформил первый дубль в составе сборной Испании, что только подтверждает, что кантера "Вильярреала" остается синонимом качества. Что касается Морено-тренера, то мы можем только поблагодарить его за то, что вывел сборную Испании на Евро-2020», — пишет на страницах AS Эктор Мартинес.

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    «Румыния при этом не была готова капитулировать. Гости сразу же отреагировали на пропущенный мяч, и лишь Кепа помешал установиться ничьей. У этой национальной команды есть новое поколение перспективных игроков вроде Хаджи, Комана и Пушкаша, которые провели отличный матч».

    Касорла стал одним из лидеров сборной Испании

    «Морено без проблем прошел отборочный путь после ухода Луиса Энрике и разочарования на ЧМ-2018 — Испания в омоложенном составом наверняка станет претендентом на главный приз в следующем году. Возрождение Касорлы в Испании — замечательная история, и в этом случае полузащитник, которому перед финальной частью будет 35 лет, вполне может стать одним из главных плеймейкеров пиренейцев на Евро-2020», — отмечает в материале Goal.com Патрик Ридж.

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    • «Бывшему плеймейкеру "Арсенала" отчаянно не повезло, что он не открыл счет на ранних стадиях, прежде чем сделать голевой пас с помощью кросса в эпизоде со вторым голом, а также сыграл ключевую роль во время организации третьего взятия ворот. Что касается Румынии, то если команда Космина Контры не проявит большей устойчивости в обороне, чем в понедельник, у них будет мало надежды на то, чтобы пройти через плей-офф».

    Испания находится на правильном пути

    «В день, когда стало ясно, что Роберт Морено не будет возглавлять сборную Испании на Евро-2020, под его руководством команда разгромила дома Румынию. Как будто игроки захотели отдать ему должное, выдав такое выступление. Морено — личная ставка наставника — оправдал оказанную ему веру своим голом, в то время, как Кепа отличился отличный сэйвом», — пишет на страницах Marca Хуан Игнасио Гарсия-Очоа.

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    • «Бомба взорвалась перед самой игрой, когда стало известно, что Роберт Морено не будет работать со сборной, и это, казалось, погнало "Фурию Роху" вперед в первом тайме, где она демонстрировала свою лучшую игру под его руководством. С ним во главе команда не только вышла на континентальный турнир, но и показала, что находится на правильном пути». 0

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