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    Атакующая мощь Англии заставляет забыть о ее проблемах

    Реакция прессы на матч Косово — Англия

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    Кейн забил рекордный 12-й мяч в году за Англию
    Кейн забил рекордный 12-й мяч в году за Англию
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    В заключительном туре отбора на Евро-2020 сборная Англии разгромила на выезде команду Косово со счетом 4:0. Приводим самые интересные комментарии медиа об этой игре.

    Англия забила рекордное число мячей в этом отборе

    «Уже вышедшая на Евро-2020 Англия забила три гола в концовке матча, завершив свою отборочную кампанию с очередной выразительной победой в Приштине. Гол Уинкса в первом тайме сделал почин, но игра еще не была завершена за 11 минуте до конца поединка, пока Кейн не забил 12-й мячей, чем сравнялся с рекордом по голам за сборную Англии за один год», — вспоминает события матча на сайте УЕФА Саймон Харт.

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    • «Затем Рашфорд и Маунт записали свое имя на табло. Команда Саутгейта уже забронировала себе путевку на Евро-2020, но эта седьмая победа в группе А оставляет за ними рекордный результат в 37 голов. Это первые взятия ворот для Уинкса и Маунта в национальной команде, и первый при этом только подтвердил свои перспективы в сборной на более продвинутой роли».

    Результат не отражает ход игры

    «Англия прошла через свою квалификационную группу Евро-2020, выйдя в финальную часть благодаря легким с точки зрения результативности и впечатляющим выступлениям, и, опять же, у них было слишком много для слабых соперников. Это была демонстрация контроля со стороны молодой команды Гарета Саутгейта, которая была отмечена дебютным голом Уинкса на 32-й минуте и несколькими мячами в концовке игры», — пишет на страницах The Guardian Дэвид Хайтнер.

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    «Это показало, насколько безжалостными они могут быть, когда устанавливают свои игровые связи. Итоговый результат не отражает ход игры, которая продолжительными периодами носила напряженный характер, но Англия все равно добилась своего — то, как она дожимает оппонентов, сулит хорошие перспективы перед Евро-2020. Скорость и нацеленность Рашфорда были мощным оружием против утомленной обороны Косова».

    Пара центрхавов Райс — Уинкс показала себя слабо

    «Лишенный болезнью капитана "Ливерпуля" Хендерсона, Саутгейт решил использовать Деклана Райса и Харри Уинкса в центре поля, но их партнерство не выглядело успешным. Первый действовал в центре, а второй — левее, однако слишком они занимали одни и те же места. Если Англия не играет с обычной "десяткой", тогда это должен быть кто-то из них, и сейчас это Уинкс», — убежден в материале BBC Фил Макналти.

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    • «20-летний Райс переживает понятный спад формы, как для такого молодого человека, который установил высокие стандарты в начале своей карьеры, и он сделал решающий блок во втором тайме на Милоте Рашице, когда голкипер Ник Поуп поскользнулся. И все же, Уинкс явно прибавляет в сборной Англии, и должен считаться серьезным претендентом на поездку на Евро-2020».

    Англия обладает большой атакующей мощью

    «Каким бы ни было обоснованное беспокойство по поводу обороны и полузащиты Англии, одно можно сказать наверняка: они забивают голы и их много. Какое-то время угроза исходила только от Косова, и Саутгейт признал, что по-прежнему существуют опасения по поводу обороны сборной Англии, особенно при стандартах», — пишет на страницах The Telegraph Джейсон Берт.

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    • «В то время как у Харри Магуайра и Тайрона Мингса возникали проблемы при владении мячом, ни один из которых, казалось, был не в состоянии комфортно доставить мяч вперед. И это проблема, поскольку Англия испытала трудности с тем, чтобы справлять с прессингом Косова... Англия продолжила забивать, что нравится Саутгейту, и то, что она не останавливается, выделяет действительно успешные команды». 0

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