Атакующая мощь Англии заставляет забыть о ее проблемах

В заключительном туре отбора на Евро-2020 сборная Англии разгромила на выезде команду Косово со счетом 4:0. Приводим самые интересные комментарии медиа об этой игре.

Англия забила рекордное число мячей в этом отборе

«Уже вышедшая на Евро-2020 Англия забила три гола в концовке матча, завершив свою отборочную кампанию с очередной выразительной победой в Приштине. Гол Уинкса в первом тайме сделал почин, но игра еще не была завершена за 11 минуте до конца поединка, пока Кейн не забил 12-й мячей, чем сравнялся с рекордом по голам за сборную Англии за один год», — вспоминает события матча на сайте УЕФА Саймон Харт.

«Затем Рашфорд и Маунт записали свое имя на табло. Команда Саутгейта уже забронировала себе путевку на Евро-2020, но эта седьмая победа в группе А оставляет за ними рекордный результат в 37 голов. Это первые взятия ворот для Уинкса и Маунта в национальной команде, и первый при этом только подтвердил свои перспективы в сборной на более продвинутой роли».

Результат не отражает ход игры

«Англия прошла через свою квалификационную группу Евро-2020, выйдя в финальную часть благодаря легким с точки зрения результативности и впечатляющим выступлениям, и, опять же, у них было слишком много для слабых соперников. Это была демонстрация контроля со стороны молодой команды Гарета Саутгейта, которая была отмечена дебютным голом Уинкса на 32-й минуте и несколькими мячами в концовке игры», — пишет на страницах The Guardian Дэвид Хайтнер.

«Это показало, насколько безжалостными они могут быть, когда устанавливают свои игровые связи. Итоговый результат не отражает ход игры, которая продолжительными периодами носила напряженный характер, но Англия все равно добилась своего — то, как она дожимает оппонентов, сулит хорошие перспективы перед Евро-2020. Скорость и нацеленность Рашфорда были мощным оружием против утомленной обороны Косова».

Пара центрхавов Райс — Уинкс показала себя слабо

«Лишенный болезнью капитана "Ливерпуля" Хендерсона, Саутгейт решил использовать Деклана Райса и Харри Уинкса в центре поля, но их партнерство не выглядело успешным. Первый действовал в центре, а второй — левее, однако слишком они занимали одни и те же места. Если Англия не играет с обычной "десяткой", тогда это должен быть кто-то из них, и сейчас это Уинкс», — убежден в материале BBC Фил Макналти.

«20-летний Райс переживает понятный спад формы, как для такого молодого человека, который установил высокие стандарты в начале своей карьеры, и он сделал решающий блок во втором тайме на Милоте Рашице, когда голкипер Ник Поуп поскользнулся. И все же, Уинкс явно прибавляет в сборной Англии, и должен считаться серьезным претендентом на поездку на Евро-2020».

Англия обладает большой атакующей мощью

«Каким бы ни было обоснованное беспокойство по поводу обороны и полузащиты Англии, одно можно сказать наверняка: они забивают голы и их много. Какое-то время угроза исходила только от Косова, и Саутгейт признал, что по-прежнему существуют опасения по поводу обороны сборной Англии, особенно при стандартах», — пишет на страницах The Telegraph Джейсон Берт.

«В то время как у Харри Магуайра и Тайрона Мингса возникали проблемы при владении мячом, ни один из которых, казалось, был не в состоянии комфортно доставить мяч вперед. И это проблема, поскольку Англия испытала трудности с тем, чтобы справлять с прессингом Косова... Англия продолжила забивать, что нравится Саутгейту, и то, что она не останавливается, выделяет действительно успешные команды». 0