ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Не оступились на финише. Сборная России размялась на Сан-Марино

    Реакция спортивных СМИ на победу сборной России над командой Сан-Марино

    Футбол Евро-2020 Сборная России Футбол России Сборная Сан-Марино Календарь Евро-2020 Прогнозы на Евро-2020
    Вся лентаСамое главное
    Евро-2020Как пройдет жеребьевка финальной стадии Евро-2020 Россия — Сан-МариноНе оступились на финише. Сборная России размялась на Сан-Марино Касорла стал ключевым игроком сборной ИспанииНесмотря на смену тренера, Испания на правильном пути
  • 00:39
    • Сборная России закончила отбор Евро-2020 разгромом Сан-Марино
  • 22:51
    • «Тоттенхэм» уволил Почеттино
  • 00:47
    • Уэльс обыграл Венгрию и вышел на Евро-2020, Словакия победила Азербайджан
  • 00:27
    • Моуриньо может прийти на смену Почеттино
  • 23:21
    • Рублев вывел Россию вперед в матче Кубка Дэвиса с Испанией
  • 23:00
    • Молодежная сборная России победила Сербию в отборе Евро-2021
  • 20:59
    • Гендиректор «Зенита» об интересе к Андрессону: Не смешите меня, а то у меня губы потрескаются
    Все новости спорта
    Россия — Сан-Марино
    Россия — Сан-Марино
  • LIVE
    • ТВ-трансляции спортаИграть!
    Сборная России провела заключительный матч группового этапа к Евро-2020. Подопечные Станислава Черчесова на выезде обыграли команду Сан-Марино со счетом 5:0. В матче отличились Далер Кузяев, Сергей Петров, Алексей Миранчук, Алексей Ионов и Николай Комличенко.

    Дублеры проявили себя — но не все

    Глава редакционного совета «Спорта День за Днем» Сергей Бавли считает, что не все получившие шанс в заключительном матче отбора игроки сумели им воспользоваться.

    «Станислав Черчесов в значительной мере оправдал ожидания. Остался в запасе Гильерме и в воротах сборной появился Антон Шунин, впервые вызванный в главную команду в 2007 году и с тех пор проведший в ее составе 1 матч. Кстати, в этой простенькой игре динамовский голкипер был предельно надежен и уверен в себе. Запомним.

  • Как пройдет жеребьевка финальной стадии Евро-2020
  • Рассказываем все подробности о предстоящей жеребьевке финальной стадии Евро-2020
  • Сегодня

    • Сергей Петров выкладывался, будто матч финальный. Едва ли он одолеет Марио Фернандеса в борьбе за правую бровку, но этот капитан золотой молодежки Анатолия Давыдова, выигравшей чемпионат страны среди сверстников 10 лет назад, — универсал, тренерский штаб об этом прекрасно знает, может и на проблемной позиции опорного полузащитника сыграть, вообще-то для него родной, есть за что биться.

    Все прогнозы на Евро-2020

    Дебют в официальных встречах Максима Беляева ярким бы не назвал. Тем более, что туляк неоправданно терял концентрацию и мяч вместе с ней в центре поля, привычка, приобретенная в ходе скитания по клубам ПФЛ, от которой способный воспитанник "Локомотива" так и не избавился».

    Дебютный гол Кузяева

    Обозреватель «Советского Спорта» Артем Зибрак отмечает подавляющее преимущество россиян в первом тайме.

    «Этот матч стал развлечением для российских футболистов. Открыв счет уже на третьей минуте (Кузяев первым успел в штрафной к отскоку), гости окончательно расслабились и в оставшееся время просто наслаждались игрой и пением российских болельщиков, регулярно перекрикивавших хозяев.

  • Несмотря на смену тренера, Испания на правильном пути
  • Реакция прессы на матч Испания — Румыния
  • Вчера

    • Впервые отличившись в футболе сборной Кузяев, помог открыть счет своим голам и Петрову. Красивый крученый удар полузащитника "Зенита" в дальнюю девятку вратарь Альдо Симончини парировал, но точно на ногу набежавшему защитнику. Так к 19-й минуте игра лишилась последней официальной интриги.

    Все футбольные трансферы

    Преимущество россиян было настолько подавляющим, что к чужой штрафной прибегал даже Георгий Джикия. Счет после первого тайма мог быть и крупнее, но Алексей Миранчук со штрафного, послав мяч в обвод стенки, угодил в штангу. Игра походила на двусторонку, и даже Черчесов очень спокойно взирал на происходящее на поле, изредка подсказывая игрокам. Так мы узнали, что Миранчука он зовет Мирой, а Кузяева — Кузяем».

    Без Головина никак!

    Автор Rusfootball.info Роман Гуськов удивляется решению Станислава Черчесова рисковать здоровьем полузащитника «Монако» в ничего не решающем матче.

    «Станислав Черчесов вроде бы разобрался в турнирных раскладах и понимал, что от количества голов в матче с Сан-Марино и от этого матча вообще не зависит ну вообще ничего. Тем более странно было слышать его слова: "Высока вероятность, что Жирков не сыграет. По Головину завтра скажут врачи".

  • Cледующий клуб Златана: с кем швед снова будет покорять Европу?
  • Ибрагимович покидает США и близок к возвращению в европейский футбол
  • Вчера

    • По-хорошему, Александра надо было отпускать назад в клуб сразу после того, как стало известно, что он не сыграет с Бельгией. Ладно, не отпустили. Но отправлять только восстановившегося человека играть ничего не значащий матч против ребят, которые горазды на экстремальный массаж икроножных мышц шипами бутс — решение своеобразное даже для Черчесова.

    Всё о футболе России

    После выхода Головина Россия забила лишь однажды, и сделал это не "любимец" трибун, а другой форвард: Сергей Петров выкатил на гол Николаю Комличенко. Ранее защитник "Краснодара", ставший самым результативным игроком встречи, здорово "прокатил" Дзюбу, навесив точно в голову Миранчуку».

    Неудачный матч для Дзюбы

    Автор Soccer.ru Синклейр сочувствует форварду сборной России, который имел до игры девять мячей и вполне мог побороться за звание лучшего бомбардира цикла, но им стал Харри Кейн с 12 голами.

    «Вообще, для Дзюбы игра получилась нервной и какой-то неуютной. Почему-то почти всем игроки сборной Сан-Марино давали достаточно пространства, а вот Дзюба всегда оказывался в плотном окружении. Но даже такое "укутывание" форварда не мешало ему наносить удары. Тогда в дело включались другие факторы. Артему просто не везло с точностью, даже в убойных эпизодах, а таких в матчах с Сан-Марино много у каждой команды.

    8000ПолучитьБонус с промокодом LIVESPORT1xstavka.ru 1000ЗабратьПросто за регистрациюwinline.ru

    Либо же блестяще себя проявлял вратарь хозяев Альдо Симончини. Он вообще, вероятно, самый уникальный вратарь в мире сборных. Потому что только такой голкипер сборной Сан-Марино может становиться лучшим игроком команды чаще остальных, пропуская при этом по пять мячей и больше. Команда дает ему возможность проявлять героизм, даже если получается не всегда.

  • Трансферный дайджест. 12-18 ноября
  • Где продолжит карьеру звезда «Барселоны», избавится ли «Реал» от ненужного форварда, удержат ли «Крылья» лучшего бомбардира РПЛ и другие трансферные новости последних дней
  • 18/11/2019

    • А вот вратарю сборной России Антону Шунину, который дебютировал в свои 32 года в сборной России именно не в товарищеском матче, работать почти не приходилось. Только на 85-й минуте встречи сборная Сан-Марино нанесла удар в створ ворот российской команды и вообще толком подобралась к ним».

    Фанаты «Спартака» против Дзюбы

    Обозреватель «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер рассказывает о неприятном инциденте, который омрачил матч с Сан-Марино.

    «Но голевых подвигов ждали не от Кузяева с Петровым и не от забивших позже Миранчука с Ионовым и Комличенко (он, кстати, вышел отлично), а от Артема Дзюбы. Однако у него совсем не шло. Все-таки даже против Сан-Марино сказывалось, что форвард сейчас в далеко не идеальной форме. Ситуацию мог бы улучшить пенальти, но до него дело не доходило. И даже забитый-таки гол лайнсмен после паузы отменил из-за офсайда.

  • Атакующая мощь Англии заставляет забыть о ее проблемах
  • Реакция прессы на матч Косово — Англия
  • 18/11/2019

    • Хуже того — о Дзюбе вспомнили некоторые спартаковские фанаты, начавшие ему скандировать то же "Оп, давай-давай" с нецензурным продолжением, что и во время матчей "Спартак" — "Зенит". А потом в его адрес пошли и вовсе прямые оскорбления. Во втором тайме это продолжилось.

    И тут другой наш сектор не выдержал и еще громче начал скандировать: "Дзюба! Дзюба!" Артем им тут же поаплодировал. Меньшинство продолжило оскорбления, но стало ясно, что мнения на трибунах как минимум разделились.

  • Игра без Салаха. Три варианта для «Ливерпуля»
  • «Красным», возможно, придется менять тактику, пока египтянин полностью не восстановится
  • 18/11/2019

    • Те, кто за Артема, еще несколько раз проскадировали: "Дзюба — лучший!" Но эта спонтанная поддержка — единственное, что могло порадовать Дзюбу в этот мрачный лично для него вечер в карликовом государстве. После финального свистка он моментально пошел в раздевалку, в отличие от остальных игроков, не подойдя к трибуне с российскими болельщиками». 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Германия — не фаворит Евро-2020, но успешно перестраивается
  • 17/11/2019 в 14:33
    •
  • Прогноз
  • «Тамбов» — «Локомотив»
  • 1.80
  • Послезавтра в 19:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Россия — Бельгия
  • С небес на землю. Братья Азары устроили сборной России показательную порку
    • 02:46 17/11/2019     Роналду находится не в форме
  • «Ювентус» не позволит Роналду и Сарри конфликтовать
    • 07:11 14/11/2019     Гильерме в форме сборной России
  • Сборная не в форме. Как поссорились РФС и Adidas
    • 23:12 15/11/2019
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 1000ЗабратьБонус за регистрацию
    Тоже интересно
    Златан Ибрагимович Футбол Cледующий клуб Златана: с кем швед снова будет покорять Европу?Ибрагимович покидает США и близок к возвращению в европейский футбол Вчера в 17:520
  • 20:46
    • «Зенит» заинтересован в наставнике сборной Швеции
  • 01:06
    • Латвия обыграла Австрию, Польша одолела Словению, Македония выиграла у Израиля
  • 00:50
    • Германия разгромила Северную Ирландию, Нидерланды поиздевались над Эстонией
    Иван Ракитич Футбол Трансферный дайджест. 12-18 ноябряГде продолжит карьеру звезда «Барселоны», избавится ли «Реал» от ненужного форварда, удержат ли «Крылья» лучшего бомбардира РПЛ и другие трансферные новости последних дней 18/11/2019 в 20:130
  • Экспресс дня

  • Продолжит ли «Ак Барс» серию побед?
  • 4.26
    •
  • 00:14
    • Влашич: Подумал, что травма серьезная, но сейчас мне так не кажется
  • 00:00
    • Спортивный директор РФС: Кержаков может вырасти в тренера, работающего с топ-игроками
  • 23:55
    • Даниэль Леви: Почеттино всегда будет частью истории «Тоттенхэма»
    Кейн забил рекордный 12-й мяч в году за Англию Футбол Атакующая мощь Англии заставляет забыть о ее проблемахРеакция прессы на матч Косово — Англия 18/11/2019 в 13:210
  • 22:09
    • «Торпедо» обыграло минское «Динамо»
  • 21:51
    • Жоау Фелиш вернулся к тренировкам после травмы
  • 18:48
    • Бразилия разгромила команду Южной Кореи
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие