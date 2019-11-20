Не оступились на финише. Сборная России размялась на Сан-Марино

Сборная России провела заключительный матч группового этапа к Евро-2020. Подопечные Станислава Черчесова на выезде обыграли команду Сан-Марино со счетом 5:0. В матче отличились Далер Кузяев, Сергей Петров, Алексей Миранчук, Алексей Ионов и Николай Комличенко.

Дублеры проявили себя — но не все

Глава редакционного совета «Спорта День за Днем» Сергей Бавли считает, что не все получившие шанс в заключительном матче отбора игроки сумели им воспользоваться.

«Станислав Черчесов в значительной мере оправдал ожидания. Остался в запасе Гильерме и в воротах сборной появился Антон Шунин, впервые вызванный в главную команду в 2007 году и с тех пор проведший в ее составе 1 матч. Кстати, в этой простенькой игре динамовский голкипер был предельно надежен и уверен в себе. Запомним.

Сергей Петров выкладывался, будто матч финальный. Едва ли он одолеет Марио Фернандеса в борьбе за правую бровку, но этот капитан золотой молодежки Анатолия Давыдова, выигравшей чемпионат страны среди сверстников 10 лет назад, — универсал, тренерский штаб об этом прекрасно знает, может и на проблемной позиции опорного полузащитника сыграть, вообще-то для него родной, есть за что биться.

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Дебют в официальных встречах Максима Беляева ярким бы не назвал. Тем более, что туляк неоправданно терял концентрацию и мяч вместе с ней в центре поля, привычка, приобретенная в ходе скитания по клубам ПФЛ, от которой способный воспитанник "Локомотива" так и не избавился».

Дебютный гол Кузяева

Обозреватель «Советского Спорта» Артем Зибрак отмечает подавляющее преимущество россиян в первом тайме.

«Этот матч стал развлечением для российских футболистов. Открыв счет уже на третьей минуте (Кузяев первым успел в штрафной к отскоку), гости окончательно расслабились и в оставшееся время просто наслаждались игрой и пением российских болельщиков, регулярно перекрикивавших хозяев.

Впервые отличившись в футболе сборной Кузяев, помог открыть счет своим голам и Петрову. Красивый крученый удар полузащитника "Зенита" в дальнюю девятку вратарь Альдо Симончини парировал, но точно на ногу набежавшему защитнику. Так к 19-й минуте игра лишилась последней официальной интриги.

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Преимущество россиян было настолько подавляющим, что к чужой штрафной прибегал даже Георгий Джикия. Счет после первого тайма мог быть и крупнее, но Алексей Миранчук со штрафного, послав мяч в обвод стенки, угодил в штангу. Игра походила на двусторонку, и даже Черчесов очень спокойно взирал на происходящее на поле, изредка подсказывая игрокам. Так мы узнали, что Миранчука он зовет Мирой, а Кузяева — Кузяем».

Без Головина никак!

Автор Rusfootball.info Роман Гуськов удивляется решению Станислава Черчесова рисковать здоровьем полузащитника «Монако» в ничего не решающем матче.

«Станислав Черчесов вроде бы разобрался в турнирных раскладах и понимал, что от количества голов в матче с Сан-Марино и от этого матча вообще не зависит ну вообще ничего. Тем более странно было слышать его слова: "Высока вероятность, что Жирков не сыграет. По Головину завтра скажут врачи".

По-хорошему, Александра надо было отпускать назад в клуб сразу после того, как стало известно, что он не сыграет с Бельгией. Ладно, не отпустили. Но отправлять только восстановившегося человека играть ничего не значащий матч против ребят, которые горазды на экстремальный массаж икроножных мышц шипами бутс — решение своеобразное даже для Черчесова.

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После выхода Головина Россия забила лишь однажды, и сделал это не "любимец" трибун, а другой форвард: Сергей Петров выкатил на гол Николаю Комличенко. Ранее защитник "Краснодара", ставший самым результативным игроком встречи, здорово "прокатил" Дзюбу, навесив точно в голову Миранчуку».

Неудачный матч для Дзюбы

Автор Soccer.ru Синклейр сочувствует форварду сборной России, который имел до игры девять мячей и вполне мог побороться за звание лучшего бомбардира цикла, но им стал Харри Кейн с 12 голами.

«Вообще, для Дзюбы игра получилась нервной и какой-то неуютной. Почему-то почти всем игроки сборной Сан-Марино давали достаточно пространства, а вот Дзюба всегда оказывался в плотном окружении. Но даже такое "укутывание" форварда не мешало ему наносить удары. Тогда в дело включались другие факторы. Артему просто не везло с точностью, даже в убойных эпизодах, а таких в матчах с Сан-Марино много у каждой команды.

Либо же блестяще себя проявлял вратарь хозяев Альдо Симончини. Он вообще, вероятно, самый уникальный вратарь в мире сборных. Потому что только такой голкипер сборной Сан-Марино может становиться лучшим игроком команды чаще остальных, пропуская при этом по пять мячей и больше. Команда дает ему возможность проявлять героизм, даже если получается не всегда.

А вот вратарю сборной России Антону Шунину, который дебютировал в свои 32 года в сборной России именно не в товарищеском матче, работать почти не приходилось. Только на 85-й минуте встречи сборная Сан-Марино нанесла удар в створ ворот российской команды и вообще толком подобралась к ним».

Фанаты «Спартака» против Дзюбы

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер рассказывает о неприятном инциденте, который омрачил матч с Сан-Марино.

«Но голевых подвигов ждали не от Кузяева с Петровым и не от забивших позже Миранчука с Ионовым и Комличенко (он, кстати, вышел отлично), а от Артема Дзюбы. Однако у него совсем не шло. Все-таки даже против Сан-Марино сказывалось, что форвард сейчас в далеко не идеальной форме. Ситуацию мог бы улучшить пенальти, но до него дело не доходило. И даже забитый-таки гол лайнсмен после паузы отменил из-за офсайда.

Хуже того — о Дзюбе вспомнили некоторые спартаковские фанаты, начавшие ему скандировать то же "Оп, давай-давай" с нецензурным продолжением, что и во время матчей "Спартак" — "Зенит". А потом в его адрес пошли и вовсе прямые оскорбления. Во втором тайме это продолжилось.

И тут другой наш сектор не выдержал и еще громче начал скандировать: "Дзюба! Дзюба!" Артем им тут же поаплодировал. Меньшинство продолжило оскорбления, но стало ясно, что мнения на трибунах как минимум разделились.

Те, кто за Артема, еще несколько раз проскадировали: "Дзюба — лучший!" Но эта спонтанная поддержка — единственное, что могло порадовать Дзюбу в этот мрачный лично для него вечер в карликовом государстве. После финального свистка он моментально пошел в раздевалку, в отличие от остальных игроков, не подойдя к трибуне с российскими болельщиками». 0