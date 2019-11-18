Трансферный дайджест. 12-18 ноября

Иван Ракитич

«Барселона», полузащитник, 31 год

Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич на прошедшей неделе выразил недовольство своей ролью в команде и посетовал на нехватку игрового времени.

С приходом Френки де Йонга и Артура Мело хорват сел на скамейку запасных. Он сыграл всего семь матчей Ла Лиги и три в Лиге чемпионов в этом сезоне.

Как футболист может получать удовольствие? Играть. Как себя чувствует моя маленькая дочь, когда у нее забирают ее игрушку? Она грустит. Я чувствую себя точно так же: они забрали мой мяч, и мне грустно. Я понимаю и уважаю решения тренера и клуба. Однако я думаю, что отдал многое за те пять лет, что я здесь. Я провел здесь лучшие годы своей карьеры и просто хочу продолжать получать удовольствие. Это самое важное для меня. Мне 31 год, а не 38. Я чувствую себя отлично Иван Ракитич

Более того, хавбек признался, что для него важнее играть и выигрывать трофеи, чем остаться в «Барсе».

В свою очередь Diario Sport сообщил, что «Барселона» хочет продать трех футболистов в январе по желанию главного тренера Эрнесто Вальверде, который хочет уменьшить состав команды.

Одним из трех игроков стал Ракитич, на которого претендуют такие клубы как «Интер», «Милан» и «Манчестер Юнайтед».

Более того, как утверждает Movistar+, Ракитич может перейти в «Атлетико» в январе. Сообщается, что мадридский клуб готов заплатить требуемые каталонцами 40 млн евро.

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Mundo Deportivo сообщает, что проблемой для «Атлетико» является не сумма трансфера, а зарплата 31-летнего хорвата в размере 6,5 млн евро в год.

Из-за этого «матрасники» должны продать кого-то из своих игроков, чтобы не выбиться из лимита зарплат в случае трансфера Ракитича.

Как пишет Sport.es, хавбек также заинтересован в переходе в «Ювентус», поскольку считает его проект наиболее убедительным.

Однако туринцы не смогут подписать Ракитича до тех пор, пока не расстанутся с кем-то из своих полузащитников.

Одним из вероятных кандидатов на уход считается Блез Матюиди, срок контракта которого истекает летом 2020 года.

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Также отмечается, что Ракитич против трансфера в АПЛ, а «Барселона» не хочет продавать его дешевле, чем за 35 миллионов евро, и поэтому отклонила предложение одного из английских клубов в размере 15 миллионов.

Ракитич был одним из ключевых футболистов «Барселоны» на протяжении последних пяти лет, с тех пор как присоединился к клубу в 2014 году. Контракт 31-летнего хорвата с каталонцами рассчитан до лета 2021 года.

Наш прогноз: «Ювентус»

Александр Соболев

«Крылья Советов», нападающий, 22 года

Нападающий «Крыльев Советов» Александр Соболев — главное открытие сезона. Форвард забил 10 голов в чемпионате России и вместе с Элдором Шомуродовым возглавляет гонку бомбардиров.

По информации Sport24, им интересуются клубы из Англии, Германии, Италии и Турции. Ранее сообщалось об интересе к Соболеву со стороны «Манчестер Юнайтед», «Боруссии» (Дортмунд) и «Вольфсбурга».

Виталий Шашков Генеральный директор «Крыльев Советов» Интерес к Соболеву есть. Летом было предложение из Италии, которое нас не устроило. Так что до конкретики тогда не дошло. Мы хотели бы сохранить Александра до окончания сезона в нашей команде. И сам он хочет помочь клубу, где он раскрылся. Так что у нас в этом плане хороший диалог с ним. Соболев — адекватный парень, он понимает, что ему надо играть и доказывать, доказывать, доказывать. Контракт с «Крыльями Советов» у него действует еще долго.

По данным СМИ, в летнее трансферное окно в самарский клуб приходило предложение от «Лечче» на сумму 2 млн евро.

Но итальянский клуб рассчитывал взять футболиста в рассрочку, выплачивая сумму в течение нескольких лет. Это условие и не устроило «Крылья Советов».

Также российский форвард отказался переходить в «Бешикташ». У него есть варианты и в России: к Соболеву проявляют интерес «Динамо», ЦСКА и «Локомотив».

При этом главный тренер «Локо» Юрий Сёмин предлагает другого кандидата — Николая Комличенко (его зарплата вдвое меньше, забивает он чаще), но руководство лоббирует Соболева.

По информации «БИЗНЕС Online», в контракте Соболева прописана сумма отступных в 150 млн рублей. За такую сумму клуб готов отпустить игрока.

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Срок соглашения Соболева с «Крыльями» рассчитан до декабря 2021 года. В Самаре он получает 2,2 млн рублей в месяц.

Отметим, в четырех последних матчах Соболев не смог забить, а самарцы выиграли лишь раз.

Наш прогноз: «Крылья Советов»

Лерой Сане

«Манчестер Сити», полузащитник, 23 года

Лерой Сане globallookpress.com

Немецкий хавбек, несмотря на свою травму продолжает оставаться одной из трансферных целей мюнхенской «Баварии», сообщает The Telegraph.

Немецкий клуб хотел подписать Сане прошлым летом, но отложил трансфер после того, как полузащитник в августе разорвал переднюю крестообразную связку правого колена.

Но в «Баварии» с оптимизмом смотрят на перспективы приобретения игрока, несмотря на то, что «Сити» оценивает его в 137 миллионов фунтов, рассчитывая на снижение цены следующим летом из-за того, что у Сане останется всего год контракта.

Одноклубники 23-летнего хавбека считают, что он захочет покинуть клуб в следующем году и перейти в мюнхенскую команду.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» рассматривает хабека «Баварии» Кингсли Комана в качестве замены Лерою Сане, но, по информации журналиста TZ Мануэля Бонке, мюнхенцы не собираются включать игрока в сделку.

Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич и шеф-скаут клуба Марко Неппе побывали в среду, 13 ноября, в Англии, сообщил шеф отдела футбола Sport Bild Кристиан Фальк.

При этом представители мюнхенцев отказались говорить о том, связана ли их поездка с возможным трансфером Сане и интересом «горожан» к Коману.

Наш прогноз: «Бавария»

Милан Шкриньяр

«Интер», защитник, 24 года

Милан Шкриньяр globallookpress.com

Защитник «Интера» Милан Шкриньяр привлек внимание двух испанских клубов — «Барселоны» и «Реала», сообщает Corriere dello Sport.

В каталонском клубе недовольны частыми травмами Самюэля Умтити, и готовы приобрести нового игрока в центр обороны в пару к Жерару Пике следующим летом.

В контракте игрока нет суммы отступных после того, как словак подписал новый контракт с миланцами. Ранее «Интер» отказывался продать Шкриньяра за 60 миллионов евро.

Я очень счастлив здесь. Я чувствую себя очень хорошо, у меня прекрасные отношения с фанатами. Я регулярно играю, и это для меня решающая вещь. Я не планирую никакой перемены. В интернете много написано, и я вижу это, но я не позволяю этому проникнуть в мою голову. Летом у меня не было никаких предложений, но в медиа-клубах, таких как Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед и Барселона, упоминалось моё имя. Конечно, мы всегда будем думать, если получим предложение от таких клубов, но это будет зависеть больше от моей ситуации в Интере и от роли и важности, которую я здесь имею. Если бы вы всегда были на скамейке, было бы трудно сказать «нет». Милан Шкриньяр

«Интер» может получить предложение по футболисту уже в январе, но, скорее всего, это случится в летнее трансферное окно.

В этом сезоне на счету защитника 12 матчей и одна голевая передача в Серии А.

Наш прогноз: «Интер»

Таит Чонг

«Манчестер Юнайтед», нападающий, 19 лет

Таит Чонг globallookpress.com

Нападающий «МЮ» Таит Чонг может перейти в «Ювентус», сообщает Corriere dello Sport.

По информации издания, туринцы изучают возможность подписать 19-летнего голландца в качестве свободного агента, если его контракт, рассчитанный до лета 2020 года, не будет продлен.

Сейчас рано говорить об этом. Я все еще являюсь игроком «Манчестер Юнайтед», и сезон в самом разгаре. Я сосредоточен только на этом. О контракте будем думать, когда придет время. Сейчас я думаю только об игре. Таит Чонг

Издание Calciomercato сообщает, что полузащитник отказывается продлевать контракт с «Манчестер Юнайтед».

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Интересы Чонга представляет Джонатан Барнетт, также являющийся агентом голкипера «Ювентуса» Войчеха Шченсного.

В нынешнем сезоне Чонг сыграл за «МЮ» в двух матчах АПЛ.

Наш прогноз: «Ювентус»

Мариано Диас

«Реал», нападающий, 26 лет

Мариано Диас globallookpress.com

Нападающий «Реала» Мариано Диас может перейти в «Рому» на правах аренды, сообщает Football Italia со ссылкой на Corriere dello Sport.

По данным издания, римляне, уже пытавшиеся арендовать доминиканца летом, в январе вновь попробуют договориться с мадридским клубом.

Президент «Реала» Флорентино Перес готов продать Диаса за 20 миллионов евро в январе, однако «Рома» рассматривает вариант с арендой и правом выкупа футболиста следующим летом.

Летом Мариано получил ряд привлекательных предложений от различных команд, включая «Шальке» и «Севилью» но решил остаться в «Мадриде», хотя руководство и главный тренер ясно дали понять, что не рассчитывают на игрока.

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Клуб из Гельзенкирхена был единственным, предложившим 26-летнему доминиканцу такую же зарплату, как и в «Реале» — 4 млн евро в год.

В нынешнем сезоне Мариано Диас еще не выступал за «Реал». В прошлом году он провел 13 матчей в Ла Лиге и забил 3 гола.

Наш прогноз: «Реал»

Ферран Торрес

«Валенсия», полузащитник, 19 лет

Ферран Торрес globallookpress.com

Полузащитник «Валенсии» Ферран Торрес может перейти в туринский «Ювентус», сообщает Goal.com.

Сообщается, что «бьянконери» заинтересованы в подписании 19-летнего хавбека, так как хотят укрепить команду на долгосрочную перспективу.

В апреле Торрес подписал новый контракт с «Валенсией» до лета 2021 года с отступными 100 миллионов евро.

В игроке также заинтересована дормундская «Боруссия». Представители немецкого клуба просматривали Торреса на матче Ла Лиги «Валенсия» — «Севилья» (1:1).

Как сообщает Marca, в Дортмунде рассматривают испанца в качестве замены Джейдону Санчо, которого хотят приобрести английские топ-клубы.

Календарь и таблица Бундеслиги

Летом в числе претендентов на 19-летнего испанца назывались мадридский «Атлетико», а также английские «Арсенал» и «Лестер». Трансфер игрока сборной Испании (U-19) оценивался в 25 миллионов фунтов.

В этом сезоне испанский полузащитник сыграл 12 матчей Ла Лиги, забив 1 гол и сделав 1 голевую передачу.

Наш прогноз: «Валенсия» 0