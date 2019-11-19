Cледующий клуб Златана: с кем швед снова будет покорять Европу?

По информации ESPN, Ибра хочет присоединиться к клубу-участнику Лиги чемпионов — трофей этого турнира он никогда не выигрывал. Альтернатива — команда, с которой у Златана осталась теплая эмоциональная связь. За свою карьеру он выступал за восемь европейских клубов, завоевав 31 трофей в пяти странах. Не удивительно, что несколько команд могут заинтересоваться Ибрагимовичем, несмотря на то, что ему уже 38 лет.

По нашей информации, Златан уже получил несколько предложений и «близок к переезду в Италию». Давайте разберем его варианты по всему миру, согласно информации из всех источников.

Дважды в одну реку

Златан стал легендой ПСЖ goal.com

Первая группа команд, которую нужно рассмотреть, — это места, где он играл раньше: их девять, охватывающих два десятилетия, хотя мы можем исключить «Гэлакси» в этом уравнении.

Что касается остальных восьми, имеет смысл вернуться назад: отношения налажены, адаптация пройдет быстро, учитывая старые связи. Кроме того, большинство из этих клубов также имеют финансовые возможности, чтобы заплатить Златану. Он неплохо выступал в каждой из этих команд, но, по данным источников, предметного интереса пока нет.

«Милан», с которым он выиграл титул Серии А в 2011-м году, являлся одним из лидеров среди всех вариантов, а агент шведа Мино Райола предлагал форварда клубу в последние недели. Однако руководство «Милана» так и не определилось по данному вопросу. Клуб в последние два сезона ориентирован на подписание игроков младше 25 лет, но заставляет задуматься о ветеране нынешняя форма форварда «россонери» Кшиштофа Пентека, который в последнее время растерял свою форму.

Кроме того, «Милан» готов предложить только краткосрочный контракт с относительно низкой зарплатой. Вряд ли Ибрагимович пойдет на это.

Еще один клуб в Италии — это «Интер», с которым Ибра выиграл три титула чемпиона за три года, а также два Суперкубка. Антонио Конте нужен новый нападающий после того, как не удалось подписать Эдина Джеко из «Ромы». Проблема в том, что Конте будет вынужден перестраивать команду под такого новичка. Кроме того, миланцы еще не гарантировали себе место в плей-офф ЛЧ.

Более 150 голов в 180 матчах и четыре подряд титула чемпиона Франции — в «Пари Сен-Жермен» Златан стал настоящей легендой. Но есть ли смысл возвращаться в Лигу 1? В клубе есть два центрфорварда — Эдинсон Кавани и Мауро Икарди, а также Килиан Мбаппе и Неймар. Наши источники сообщали, что в 2016-м году Ибра был готов остаться в Париже, но его переход в «МЮ» все равно состоялся.

Ибра помог парижанам подняться на новый уровень, но катарские инвесторы чувствовали, что им нужна новая суперзвезда. Возможно, в будущем Златан сможет стать послом клуба или кем-то в этом роде, но это будет позже.

«Манчестер Юнайтед» и английская Премьер-лига? Ибра выиграл там Кубок Лиги и Лигу Европы всего за 18 месяцев, но клубу не интересен этот вариант. Стратегия клуба направлена на поиск молодых талантов. Все может измениться, если в ближайший месяц Маркус Рашфорд или Антони Марсьяль получат серьезную травму.

В «Барселоне» Ибрагимович не сошелся с Месси Marca

Остается четыре клуба. «Барселона»? Мы помним, чем кончился период карьеры Златана в каталонском клубе. Он мог бы стать классной альтернативой Лионелю Месси, но это маловероятно.

Возвращение домой в «Аякс» cтало бы сумасшедшим ходом, но это также не входит в рамки стратегии клуба — у них и так в запасе остается пожилой герой прошлого Хунтелаар. У «Ювентуса» просто много форвардов — Роналду, Игуаин, Дибала и Манджукич. Денег на зарплаты туринцы тратят и так слишком много. Ну а родной «Мальме» начнет играть только в марте, поэтому маловероятно, что швед будет ждать так долго.

От «Зенита» до «Болоньи»

Ибрагимович в «Интере» inter.it

Если брать другие клубы, то можно вспомнить «Реал», однако у мадридцев есть Бэйл, Бензема, Азар, а «в очереди» находятся Йович, Родриго, Жуниор и Асенсио. Клуб не видит смысла инвестировать в эту позицию.

У «Атлетико» также хватает форвардов — Мората, Фелиш и Коста. Однако последнего ждет операция из-за грыжи и Симеоне пригодился бы нападающий, но клуб находится на пределе в плане потолка зарплат Примеры.

Ибрагимович тепло отзывался про «Наполи», но клуб в смятении после мятежа игроков. Президент клуба Аурелио Де Лаурентис публично заявил об интересе к Златану, но у Мертенса и Кальехона скоро истекают контракты, а Карло Анчелотти тоже может покинуть клуб, поэтому строить проект вокруг шведа никто не рискнет.

Романтическим сценарием могла бы стать «Болонья». Златан был бы готов поиграть там в поддержку наставника команды Синиши Михайловича, который борется с лейкемией. Другой вопрос — финансовые возможности клуба, которые могут не привлечь форварда.

Источники сообщили ESPN, что российский «Зенит» остается серьезной опцией для продолжения карьеры Ибрагимовича. У клуба есть финансовые возможности для такого шага, но зимняя пауза также может заставить Златана ответить отказом. Дортмундская «Боруссия» также могла бы сделать предложение, но финансовые запросы шведа клуб не устраивают.

Мюнхенская «Бавария» могла бы пойти на это, чтобы иметь резервную копию Роберта Левандовски. Однако Златан никогда не играл в Германии и ему может потребоваться много времени на адаптацию.

А если не Европа?

Златан не боится вызовов globallookpress.com

Учитывая американский опыт Златана, становится ясно, что он не боится делать шаг в неизвестность, становясь послом спорта.

В октябре австралийский клуб «Перт Глори» объявил, что сделал ставку на подписание Ибрагимовича. Этот шаг кажется маловероятным, а представители футболиста сразу отклонили этот вариант. Никто даже не стал рассматривать условия возможной сделки.

Аргентинский «Бока Хуниорс» — не новичок в подписании звезд. Можно вспомнить возвращение на родину Карлоса Тевеса и подписание капитана «Ромы» Даниэле Де Росси, которое стало полной неожиданностью. По информации Marca, клуб контактировал с Иброй еще в сентябре.

Остается связь с Катаром через ПСЖ, но пока конкретики в этом направлении нет. Также не ясно, захочет ли Златан оказаться в каком-то другом клубе MLS. Что касается китайской Суперлиги, то это все более популярное место для стареющих звезд, но пока никто открыто не пытался провести переговоры со шведом.

Для Ибрагимовича сейчас открыт весь мир. Если бы спросили ESPN, то мы хотели бы увидеть его в «Милане». 0