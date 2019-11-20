Как пройдет жеребьевка финальной стадии Евро-2020

После завершения матчей 10-го тура отборочного турнира Евро-2020 определились 20 из 24 команд, которые примут участие в финальной части чемпионата Европы.

Россия

Ими стали Австрия, Англия, Бельгия, Германия, Дания, Испания, Италия, Голландия, Польша, Португалия,, Турция, Украина, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Швейцария, Швеция и Уэльс.

К ним добавятся четыре победителя стыков Лиги наций, которые определятся только весной будущего года. Жеребьевка этих игр пройдет 22 ноября.

За оставшиеся 4 путевки будут вести борьбу Исландия, Босния, Венгрия, Словакия, Северная Ирландия, Ирландия, Шотландия, Норвегия, Сербия, Болгария, Израиль, Румыния, Грузия, Северная Македония, Косово, Белоруссия.

30 ноября 2019 года на жеребьевке в Бухаресте 24 сборные поделят на шесть групп.

Календарь и таблица Евро-2020

Перед жеребьевкой команды будут «посеяны» в соответствии с рейтингом выступления в отборе. Четыре корзины составят следующим образом:

Корзина 1. Шесть лучших из 10 победителей групп (Бельгия, Италия, Англия, Германия, Испания, Украина)

Корзина 2. Четыре победителя групп и две лучшие команды из 10, занявших вторые места (Франция, Польша, Швейцария, Хорватия, Голландия, Россия )

Корзина 3. Шесть команд, занявших вторые места (Португалия, Турция, Дания, Австрия, Швеция, Чехия)

Корзина 4. Две команды, занявшие вторые места (Финляндия, Уэльс) и четыре победителя стыков Лиги наций.

Сборные-хозяйки Евро-2020, которые пробьются в финальную стадию, автоматически попадут в соответствующие группы. Если вышли обе хозяйки в группе, жребий определит, где пройдет их поединок.

Группа A: Италия («Олимпико», Рим), Азербайджан («Олимпийский», Баку)

Группа B: Россия («Санкт-Петербург», Санкт-Петербург), Дания («Паркен», Копенгаген)

Группа C: Нидерланды («Йохан Кройфф Арена», Амстердам), Румыния («Арена Националэ», Бухарест)

Группа D: Англия («Уэмбли», Лондон), Шотландия («Хэмпден Парк», Глазго)

Группа E: Испания («Сан-Мамес», Бильбао), Ирландия («Дублин Арена», Дублин)

Группа F: Германия («Арена Мюнхен», Мюнхен), Венгрия («Пушкаш Арена», Будапешт)

Сборной России не по пути со сборными-хозяйками туринра. Кроме того, Россию по политическим причинам разводят с Украиной и с Косово.

Также россиянам наверняка не попадут соперники из числа тех, кто будет соревноваться в стыках Лиги наций — с большой вероятностью ими станут хозяева Евро-2020 (Ирландия, Шотландия, Венгрия, Румыния), а для них группы определены заранее.

В итоге из первой корзины нашей сборной может достаться только Бельгия, из третьей — только Дания, из четвертой — Финляндия или Уэльс.

Матч открытия пройдет в Риме 12 июня, финал — 12 июля в Лондоне.

Все прогнозы на Евро-2020

Групповой этап завершится 24 июня, в день играется до четырех матчей. Время матчей назовут позднее; в третьем туре матчи в группе играются в одно время.

В 1/8 финала выходят две сильнейшие команды каждой группы и четыре лучших третьих места. 0