Как пройдет жеребьевка финальной стадии Евро-2020

К ним добавятся четыре победителя стыков Лиги наций, которые определятся только весной будущего года. Жеребьевка этих игр пройдет 22 ноября.
За оставшиеся 4 путевки будут вести борьбу Исландия, Босния, Венгрия, Словакия, Северная Ирландия, Ирландия, Шотландия, Норвегия, Сербия, Болгария, Израиль, Румыния, Грузия, Северная Македония, Косово, Белоруссия.
30 ноября 2019 года на жеребьевке в Бухаресте 24 сборные поделят на шесть групп.
Перед жеребьевкой команды будут «посеяны» в соответствии с рейтингом выступления в отборе. Четыре корзины составят следующим образом:
Корзина 1. Шесть лучших из 10 победителей групп (Бельгия, Италия, Англия, Германия, Испания, Украина)
Корзина 2. Четыре победителя групп и две лучшие команды из 10, занявших вторые места (Франция, Польша, Швейцария, Хорватия, Голландия,
Корзина 3. Шесть команд, занявших вторые места (Португалия, Турция, Дания, Австрия, Швеция, Чехия)
Корзина 4. Две команды, занявшие вторые места (Финляндия, Уэльс) и четыре победителя стыков Лиги наций.
Сборные-хозяйки Евро-2020, которые пробьются в финальную стадию, автоматически попадут в соответствующие группы. Если вышли обе хозяйки в группе, жребий определит, где пройдет их поединок.
Группа A: Италия («Олимпико», Рим), Азербайджан («Олимпийский», Баку)
Группа B:
Группа C: Нидерланды («Йохан Кройфф Арена», Амстердам), Румыния («Арена Националэ», Бухарест)
Группа D: Англия («Уэмбли», Лондон), Шотландия («Хэмпден Парк», Глазго)
Группа E: Испания («Сан-Мамес», Бильбао), Ирландия («Дублин Арена», Дублин)
Группа F: Германия («Арена Мюнхен», Мюнхен), Венгрия («Пушкаш Арена», Будапешт)
Сборной России не по пути со сборными-хозяйками туринра. Кроме того, Россию по политическим причинам разводят с Украиной и с Косово.
Также россиянам наверняка не попадут соперники из числа тех, кто будет соревноваться в стыках Лиги наций — с большой вероятностью ими станут хозяева Евро-2020 (Ирландия, Шотландия, Венгрия, Румыния), а для них группы определены заранее.
В итоге из первой корзины нашей сборной может достаться только Бельгия, из третьей — только Дания, из четвертой — Финляндия или Уэльс.
Матч открытия пройдет в Риме 12 июня, финал — 12 июля в Лондоне.
Групповой этап завершится 24 июня, в день играется до четырех матчей. Время матчей назовут позднее; в третьем туре матчи в группе играются в одно время.
В 1/8 финала выходят две сильнейшие команды каждой группы и четыре лучших третьих места. 0