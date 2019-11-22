Не время горевать. Почеттино потерял работу, но его лучшие дни — впереди

Почеттино изменил менталитет

Первый инстинкт — пожалеть Маурисио Почеттино. В конце концов, человек потерял работу. Но печальные чувства только подтверждают истину. Она заключается в том, что тренер проделал большую работу и не испортил свою репутацию. Болельщики «Тоттенхэма» его очень любят, но есть и уважение в мировых масштабах.

Новость об увольнении стала шоком, но на самом деле ничего удивительного в этом нет. Еще перед финалом Лиги чемпионов в июне тренер заявил, что летом его проект в Лондоне завершен.

Многое в очаровании болельщиков уходящей эпохой будет зависеть от того, что будет с командой дальше. «Тоттенхэм» просто обязан улучшать результаты, учитывая их ничтожные 14 очков в 12 матчах нынешнего сезона АПЛ. Еще один момент — Почеттино так и не удалось завоевать ни одного трофея у руля команды.

Даже фанаты «шпор», которые ждали отставки тренера, признают, что Почеттино, вероятно, будет процветать в будущем. Они знают, что тренер преобразовал клуб. Они вместе с ним прошли огромный путь прогресса.

При нем «Тоттенхэм» стал завсегдатаем Лиги чемпионов, а все это в итоге кончилось выходом в финал турнира. Нынешний клуб — масштабное явление с новым стадионом и большими планами на будущее.

Тренера погубили растущие ожидания

«Тоттенхэм» вышел в финал ЛЧ globallookpress.com

Критики будут продолжать утверждать, что Хуанде Рамос остается последним тренером «Тоттенхэма», выигравшим трофей, но это скорее анекдот. Три финиша команды в топ-3 АПЛ при Почеттино — этого не удавалось никому, кроме Билла Николсона очень давно.

В субботу «шпоры» проведут матч против «Вест Хэма» на выезде. Именно эта команда была первым соперником под руководством Почеттино в августе 2014 года. И тогда «Тоттенхэм» был совершенно другим. Несмотря на все промахи последних месяцев, надо помнить, насколько далеко продвинулся клуб.

Сзади тогда играл Юнес Кабул, а в атаке — Эммануэль Адебайор. Потенциал «Тоттенхэма» в те дни был не столь очевиден. Все только начиналось, но в тот день «шпоры» одолели «Вест Хэм», а за тем выиграли еще 158 игр за пять с половиной захватывающих лет. Команда начала играть с большим энтузиазмом, новой идентичностью, строгой организацией и амбициями. «Шпоры» получили менталитет, которого давно не хватало.

Сэр Алекс Фергюсон назвал Почеттино лучшим менеджером в Англии. Ясность его идей отличала команду. «Тоттенхэм» чаще всего переигрывал своих противников и почти всегда — перерабатывал.

Было много взлетов. Победный рекорд в матчах с лондонским «Арсеналом», долгожданная победа над «Челси» на «Стэмфорд Бридж», а в этом году «шпоры» ликвидировали «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов, а также поразили Европу тремя голами во втором тайме амстердамского поединка с «Аяксом», перевернув все с ног на голову.

Растущие ожидания показывают прогресс. «Тоттенхэм» никогда не заканчивал выше четвертого места в АПЛ до прибытия Почеттино. В прошлом сезоне этого уже оказалось мало, а ситуацию усугубило поражение в финале ЛЧ.

Почеттино понимал, что так будет, говоря об этом еще два года назад. Стабильность приносила вред, который выражался в стремлении игроков зарабатывать больше и искать для этого другие команды.

От Моуринью зависит наследие Почеттино

Моуринью — новый наставник «шпор» globallookpress.com

Заманчиво рассматривать Почеттино как жертву обстоятельств. Тренер постоянно тащил камень в гору и понимал, что это не кончится никогда. В итоге все его решения начали критиковать, хотя однажды многие поймут, насколько классно он преодолевал многие трудности, которые не возникают у его коллег в топ-клубах.

Будущее «Тоттенхэма» может определить весомость наследия Почеттино. Если Жозе Моуринью сможет продвинуться еще дальше и начнет выигрывать турниры, то станет ясно, что у аргентинца просто был предел возможностей и дело не в относительно скромных возможностях клуба.

В любо случае, у ныне свободного тренера будет много вариантов для продолжения карьеры. Концовка во главе «шпор» не сотрет пяти лет качественной работы, благодаря которым Почеттино вошел в элиту тренерского цеха. «Манчестер Юнайтед» не станет единственным клубом, претендующим на этого специалиста.

В свои 47 лет Почеттино есть что доказывать. Многие из его коллег, побеждавших в ЛЧ, были моложе. Он умеет работать с перспективными футболистами, хоть и признается, что найти к ним подход становится все сложнее. Велика разница между поколениями. Тем не менее, его навыки управления людьми никуда не делись, а стиль футбола находится в топе.

Пожалеет ли «Тоттенхэм» о своем решении? Станет ясно позже. Но самому Почеттино не о чем жалеть. Его история в клубе подошла к концу, но лучшие дни еще впереди. 0