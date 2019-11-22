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    Не время горевать. Почеттино потерял работу, но его лучшие дни — впереди

    Почему не стоит жалеть Маурисио Почеттино после увольнения из «Тоттенхэма»

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    Маурисио Почеттино
    Маурисио Почеттино
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    Спустя пять лет работы в «Тоттенхэме» Маурисио Почеттино покинул пост главного тренера команды после неудачного отрезка текущего сезона. Автор Sky Sports Адам Бэйт уверен, что для аргентинца это лишь начало большого пути.

    Почеттино изменил менталитет

    Первый инстинкт — пожалеть Маурисио Почеттино. В конце концов, человек потерял работу. Но печальные чувства только подтверждают истину. Она заключается в том, что тренер проделал большую работу и не испортил свою репутацию. Болельщики «Тоттенхэма» его очень любят, но есть и уважение в мировых масштабах.

    Новость об увольнении стала шоком, но на самом деле ничего удивительного в этом нет. Еще перед финалом Лиги чемпионов в июне тренер заявил, что летом его проект в Лондоне завершен.

    Многое в очаровании болельщиков уходящей эпохой будет зависеть от того, что будет с командой дальше. «Тоттенхэм» просто обязан улучшать результаты, учитывая их ничтожные 14 очков в 12 матчах нынешнего сезона АПЛ. Еще один момент — Почеттино так и не удалось завоевать ни одного трофея у руля команды.

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    • Даже фанаты «шпор», которые ждали отставки тренера, признают, что Почеттино, вероятно, будет процветать в будущем. Они знают, что тренер преобразовал клуб. Они вместе с ним прошли огромный путь прогресса.

    При нем «Тоттенхэм» стал завсегдатаем Лиги чемпионов, а все это в итоге кончилось выходом в финал турнира. Нынешний клуб — масштабное явление с новым стадионом и большими планами на будущее.

    Тренера погубили растущие ожидания

    «Тоттенхэм» вышел в финал ЛЧ
    globallookpress.com

    Критики будут продолжать утверждать, что Хуанде Рамос остается последним тренером «Тоттенхэма», выигравшим трофей, но это скорее анекдот. Три финиша команды в топ-3 АПЛ при Почеттино — этого не удавалось никому, кроме Билла Николсона очень давно.

    В субботу «шпоры» проведут матч против «Вест Хэма» на выезде. Именно эта команда была первым соперником под руководством Почеттино в августе 2014 года. И тогда «Тоттенхэм» был совершенно другим. Несмотря на все промахи последних месяцев, надо помнить, насколько далеко продвинулся клуб.

    Сзади тогда играл Юнес Кабул, а в атаке — Эммануэль Адебайор. Потенциал «Тоттенхэма» в те дни был не столь очевиден. Все только начиналось, но в тот день «шпоры» одолели «Вест Хэм», а за тем выиграли еще 158 игр за пять с половиной захватывающих лет. Команда начала играть с большим энтузиазмом, новой идентичностью, строгой организацией и амбициями. «Шпоры» получили менталитет, которого давно не хватало.

    Сэр Алекс Фергюсон назвал Почеттино лучшим менеджером в Англии. Ясность его идей отличала команду. «Тоттенхэм» чаще всего переигрывал своих противников и почти всегда — перерабатывал.

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    • Было много взлетов. Победный рекорд в матчах с лондонским «Арсеналом», долгожданная победа над «Челси» на «Стэмфорд Бридж», а в этом году «шпоры» ликвидировали «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов, а также поразили Европу тремя голами во втором тайме амстердамского поединка с «Аяксом», перевернув все с ног на голову.

    Растущие ожидания показывают прогресс. «Тоттенхэм» никогда не заканчивал выше четвертого места в АПЛ до прибытия Почеттино. В прошлом сезоне этого уже оказалось мало, а ситуацию усугубило поражение в финале ЛЧ.

    Почеттино понимал, что так будет, говоря об этом еще два года назад. Стабильность приносила вред, который выражался в стремлении игроков зарабатывать больше и искать для этого другие команды.

    От Моуринью зависит наследие Почеттино

    Моуринью — новый наставник «шпор»
    globallookpress.com

    Заманчиво рассматривать Почеттино как жертву обстоятельств. Тренер постоянно тащил камень в гору и понимал, что это не кончится никогда. В итоге все его решения начали критиковать, хотя однажды многие поймут, насколько классно он преодолевал многие трудности, которые не возникают у его коллег в топ-клубах.

    Будущее «Тоттенхэма» может определить весомость наследия Почеттино. Если Жозе Моуринью сможет продвинуться еще дальше и начнет выигрывать турниры, то станет ясно, что у аргентинца просто был предел возможностей и дело не в относительно скромных возможностях клуба.

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    • В любо случае, у ныне свободного тренера будет много вариантов для продолжения карьеры. Концовка во главе «шпор» не сотрет пяти лет качественной работы, благодаря которым Почеттино вошел в элиту тренерского цеха. «Манчестер Юнайтед» не станет единственным клубом, претендующим на этого специалиста.

    В свои 47 лет Почеттино есть что доказывать. Многие из его коллег, побеждавших в ЛЧ, были моложе. Он умеет работать с перспективными футболистами, хоть и признается, что найти к ним подход становится все сложнее. Велика разница между поколениями. Тем не менее, его навыки управления людьми никуда не делись, а стиль футбола находится в топе.

    Пожалеет ли «Тоттенхэм» о своем решении? Станет ясно позже. Но самому Почеттино не о чем жалеть. Его история в клубе подошла к концу, но лучшие дни еще впереди. 0

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