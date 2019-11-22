Неуважительно, неправильно, неблагородно? Мадридисты взбешены поступком Бейла

Отношенияс «Реалом» и так долгое время оставались натянутыми, а теперь расставание становится неизбежным из-за насмешки валлийца, которая, как ожидается, надолго останется в футбольном фольклоре.

После того, как он помог своей команде обыграть Венгрию со счетом 2:0 и завоевать прямую путевку на Евро-2020, вингер с улыбкой на лице сфотографировался на фоне флага Уэльса, украшенного следующей фразой: «Уэльс. Гольф. Мадрид. Именно в таком порядке».

Бейл явно расценил это как юмористический ответ на обвинения о том, что он предпочитает выступать за сборную или играть в гольф, а не тренироваться на «Сантьяго Бернабеу».

Мадридисты, тем не менее, не увидели в этом ничего смешного. Для клуба, болельщиков и столичных СМИ фраза на флаге стала признаком неуважения. В так называемой «шутке» они увидели гораздо больше, чем зерно правды.

Самое интересное, что Бейл позволил себе издеваться над клубом, который платит ему 17,5 миллиона евро в год. Возможно, в этом был некий смысл. Может быть, у Бейла просто не было иной возможности отправить острое сообщение всем тем, кто отворачивался от него в клубе в течение последних двух лет.

До паузы на матчи сборных вингер не делился своими переживаниями. Его агент неоднократно выступал с острыми заявлениями, но Бейл молчал перед лицом жесткой критики.

Тем не менее, после слов о том, что ему приятнее играть за Уэльс, чем за «Реал», и после этого инцидента с флагом стало ясно, что Бейл покончил с дипломатией.

Теперь очевидно, что дело подходит к концу: Бейл покинет Мадрид либо в январе, либо в конце сезона.

А вот Зинедин Зидан продолжит опираться на 30-летнего футболиста до тех пор, пока не попрощается с ним. Бейл — самый стабильный игрок атакующей линии после Карима Бензема, и именно французский специалист вернул его в стартовый состав в начале сезона, хотя все лето пытался публично продать.

Зидан признал, что нет никакого смысла делать Бейлу выговор или пытаться изменить его привычки. Тренер будет холодно и разумно извлекать всю пользу из самого дорогого игрока в истории клуба.

По сообщениям СМИ, Бейл не будет оштрафован клубом за скандальный инцидент, но пресса все равно не простит валлийца.

В среду новости о возвращении Луиса Энрике в сборную Испании дали Бейлу небольшую передышку, но две основные спортивные газеты Мадрида не заставили долго ждать ответа уже в четверг утром.

«Неуважительно. Неправильно. Неблагородно. Именно в таком порядке», — свирепствовало издание Marca, тогда как газета AS озаглавила свой материал с отсылкой к гольфу — «Бейл попал в яму».

Редактор отдела мадридского «Реала» в AS Томас Ронсеро заявил, что Бейлу нужно уходить. Ведущий телешоу на El Chiringuito Хосеп Педрерол также призвал Флорентино Переса «выгнать его из клуба».

«Реал» имел возможность сделать это еще летом, когда Бейл готовился к переезду в китайскую Суперлигу, вот только президент мадридского клуба заблокировал трансфер из-за травмы Марко Асенсио, к большому разочарованию и смущению Зидана.

Инцидент с флагом должен быть истолкован как юмористический ответ на постоянную критику, а не как непрофессиональное поведение, хотя здесь есть много пересечений.

Слова на флаге, нанесенные валлийскими болельщиками и спетые его соотечественниками Джо Алленом и Сэмом Воуксом, изначально произошли после комментариев, сделанных экс-игроком «Реала» Предрагом Миятовичем, который утверждал, что Бейл думает больше об Уэльсе и гольфе, чем о Мадриде.

Несомненно, в столице Испании против Бейла была развернута настоящая кампания в СМИ. Он не святой и точно мог бы работать на клуб с большей самоотдачей, но с ним все равно жестко обращались.

Частые травмы и огромная зарплата сделали его легкой мишенью для журналистов, которым в день приходилось чем-то заполнять 30 спортивных страниц.

Его публичный отказ говорить по-испански и сообщения, что он не ладит с лидерами команды в раздевалке, сделали из него постороннего, что означает, что в трудные периоды он всегда был козлом отпущения.

Бейл сыграл ключевую роль в четырех победах в Лиге чемпионов и одном триумфе в Ла Лиге с момента своего прибытия в 2013 году, но об успехах быстро забывают, как только ты не предан Мадриду на 100 процентов.

«Бейл не умеет играть в футбол. Он умеет бегать», — написала Marca после того, как валлиец забил гол в дебютной игре против «Вильярреала». Эти слова отлично демонстрируют то, с чем пришлось столкнуться вингеру в Испании.

Конечно, данная оценка в какой-то степени оправдана, ведь атлетичный и скоростной стиль Бейла плохо сочетался с техничным футболом Примеры. И все же он может похвастаться впечатляющей статистикой: 104 гола в 238 матчах.

Тем не менее, негативные слова в адрес Бейла никогда не утихали, то есть он никогда не был любимцем публики. Следовательно, последний эпизод наверняка вызовет негативную реакцию болельщиков, когда в субботу в Мадрид пожалует «Реал Сосьедад».

Теперь, когда Бейл снова набрал форму, он, вероятно, войдет в стартовый состав команды Зидана, что означает, что его ждет враждебный прием.

Несмотря на то, что Бейл привык к свисту трибун и издевкам, он предстанет перед лицом яростных фанатов, ведь валлиец позволил себе открыто высмеивать клуб. Болельщики «Реала» могут даже продемонстрировать несколько собственных «юмористических» флагов.

Однако на данном этапе Бейлу уже все равно. На самом деле, весь этот скандал может его повеселить. В конце концов, мадридисты обвинили его в отсутствии благодарности и уважения после того, как сами не уважали игрока в течение последних двух лет. 0