Как Моуринью заменил Почеттино. «Тоттенхэм» пережил неспокойный день

Скорость — самая удивительная величина. В течении всего 11 часов «Тоттенхэм» уволил Маурисио Почеттино с поста главного тренера и поставил во главе команды Жозе Моуринью. «Шпорам» понадобилось всего полдня, чтобы попрощаться с тем, кто работал в клубе пять с половиной лет и последовать в совершенно новом направлении.

Возможно, это даже хорошо, что все произошло настолько быстро, и все же источники сообщают, что сложившаяся ситуация не была спонтанной, а готовилась уже давно. Журналисты ESPN рассказали , как прошел один из самых неспокойных дней в Северном Лондоне.

Как игроки «Тоттенхэма» обо всем узнали

Игроки всегда обо всем узнают последними. Никто из футболистов «Тоттенхэм», ни те, кто разъехались по сборным, ни те, кто работали на клубной базе, не знал, что грядут столь серьезные перемены. Источники ESPN сообщили, что многие игроки основы понимали, насколько испортились отношения между Почеттино и президентом Дэниэлом Леви, но они по-прежнему продолжали доверять аргентинскому специалисту. Большая часть основы настолько была привязана к принципам Почеттино, что была сильно потрясена его увольнением.

Точно так же состав был ошеломлен назначением Моуринью. Никто не ожидал этого. Источники ESPN заявили, что отдельные личности в команде скептически относятся к полной смене философии и стиля. Как и следовало ожидать, кандидатуру нового главного тренера с футболистами никто не обсуждал. Леви в привычной для себя манере быстро провел переговоры, тем более что его советники говорили ему о том, что португалец ждет возможности вернуться в «Реал».

Перемены активно обсуждались в группе «Тоттенхэма» в WhatsApp, как только стало известно о назначении Моуринью. Но никакие разговоры и дискуссии не могли подготовить игроков к тому, что с утра на клубной базе их ждал уже не Маурисио, а Жозе.

Моуринью прибыл на базу в 6:30 утра. Он позавтракал с членами клуба, надел свой новый спортивный костюм и начал работу: сеанс видеоанализа, тактический анализ и подготовка к первой тренировке. Он хотел, чтобы занятие состоялось во второй половине дня, чтобы члены его нового штаба успели добраться в Лондон. В первую очередь речь шла о Жоау Сакраменту, прибывшего из «Лилля».

«Поддержите меня, и я сделаю вас победителями»

Моуринью подготовил все в своей голове, распланировав весь день: раннее прибытие, встреча с персоналом, планирование первой тренировки и так далее. Он знал, что самым важным событием дня будет его первая беседа с футболистами — Жозе был просто обязан завоевать доверие в раздевалке. Конечно, в таких ситуациях он король. Ему удается находить правильные слова и сплачивать людей, чтобы вселить в них веру.

Моуринью также встретился с Дэниэлом Леви в среду утром. Накануне вечером, когда подтвердился уход Почеттино, португалец был у себя дома, внимательно следя за каждым событием. Пини Захави, который очень близок как к Моуринью, так и к Леви, выступил посредником. Обе стороны ему доверяли, поэтому сделка прошла гладко и быстро, хотя, согласно источникам ESPN, израильский суперагент предложил Моуринью Леви еще три недели назад, сделав переговоры во вторник вечером скорее формальностью.

В среду перед игроками Моуринью предстал в типичном для себя образе. Он излучал энергию, харизму и веру в свою новую команду. Своим новым подопечным он заявил, что они сформировали талантливый коллектив, способный добиться больших результатов. Он напомнил, что выигрывал трофеи везде, где только ни был — даже в «Манчестер Юнайтед», где создавал конфликты, но привел «красных дьяволов» к победам в Кубке лиги и Лиги Европы в сезоне 2016/17. Подобного он хочет добиться и со «шпорами».

Моуринью запланировал серию личных интервью со своими новыми игроками в ближайшие дни. При этом на тренировке он заявил, что все о них знает, поскольку умеет выполнять домашнюю работу.

По словам источников, это привлекло внимание команды. Все игроки оказались готовы к тренировке после общего разговора, и Моуринью провел довольно игривое и расслабленное занятие, без особых сложностей. В конце концов, у него будет достаточно времени, чтобы поработать более конкретно над самыми проблемными игровыми моментами.

Почему Почеттино покинул клуб

Как написал Марк Огден после ухода Почеттино, в «Тоттенхэме» уже давно появились признаки раскола. Фундаментальные проблемы в коммуникации между бывшим наставником и Леви тянулись несколько лет, а поражение в финале Лиги чемпионов и летние события только поспособствовали неизбежности ухода аргентинца.

Ключевым звеном между Леви и Почеттино был экс-глава трансферного отдела Пол Митчелл, который ушел из лондонского клуба в феврале 2018 года. Вместе с ним ушел и надежный контакт между тренерским штабом и руководством.

Не получая никаких ценных указаний по подбору новых игроков, Леви и Почеттино смотрелись крайне нерешительно. Митчелл пришел в «Тоттенхэм» вскоре после назначения аргентинца. С ним клуб подписал некоторых ведущих футболистов, а без него Почеттино и Леви так и не поняли, кем усиливать команду, и что делать с игроками с истекающими контрактами.

Также есть ощущение, что Почеттино подходил к работе слишком персонально. Источники ESPN сообщили, что он расстроился, когда некоторые игроки отказались продлевать контракты. Леви был готов найти им новые клубы, но Почеттино отстранился от президента.

Нежелание Леви взяться за продажу бунтарей в личном порядке загнало клуб в тупик, ведь он остался с недовольными игроками и не получил дополнительных средств на трансферы. Критическое нарушение их отношений происходило всякий раз, когда Почеттино брал на себя ответственность: предлагая возможные замены уходящим футболистам, Леви редко действовал быстро, чтобы угодить тренеру.

Эта путаница продолжалась, когда речь шла об уходящих игроках, особенно тех, чьи контракты не были продлены. Речь идет о Дэнни Роузе, Яне Вертонгене и Кристиане Эриксене. Почеттино и Леви в принципе согласились с тем, что стратегия должна состоять в том, чтобы либо продать их, либо улучшить предложение по новому соглашению, а не рисковать потерять их бесплатно или с большой скидкой в последний момент.

И хотя источник подтвердил, что по этим игрокам поступило несколько предложений, ни одной сделки мы не увидели. Опять же, это была проблема нерешительности. Леви играл в «хардбол» («шпоры» чувствовали, что предложения были слишком скромными), а Почеттино не решался поговорить и убедить Леви в том или ином вопросе.

Тем временем близкие к Почеттино люди отрицают, что были заслуживающие доверия предложения. И подобные расхождения в словах говорят нам о какой-то пропасти между Почеттино и Леви. Предложения, вероятно, все-таки были, но они скрылись за бездействием клуба, который с радостью все отклонял и почему-то не шел на переговоры.

Еще одна проблема, которая очень тревожила Почеттино, заключалась в отсутствии «футбольных людей» вокруг команды. Источники утверждают, что Леви держал контакт с Почеттино только через главного скаута Стива Хитчена, который плохо справлялся с дополнительной работой.

Понимание увольнения Почеттино

По словам источников, сотрудники клуба ожидали, что Почеттино уйдет после летних каникул. Они были удивлены, когда он вернулся на работу. И все же старые проблемы давали о себе знать.

Хорошо известно, что Почеттино был открыт для ухода перед стартом сезона 2019/20, но остался на старом месте, поскольку не получил предложения от одного из немногих клубов, которые он рассматривал в качестве достойных вариантов.

Понятно, что его взгляд был ориентирован на четко определенные позиции, но ни один из клубов не был доступен для переговоров после финала Лиги чемпионов в Мадриде. «Манчестер Юнайтед» заключил с Уле Гуннаром Сульшером новый контракт, «Реал» убедил вернуться Зинедина Зидана, а «Бавария» и «Пари Сен-Жермен» решили не менять Нико Ковача и Томаса Тухеля соответственно.

Почеттино был уверен, что все скоро изменится: по крайней мере один из вышеуказанных клубов будет искать тренера. И он был прав — «Бавария» с тех пор уволила Ковача и назначила исполняющим обязанности Ханса-Дитера Флика.

Даже «Барселона» не стала исключать, что в какой-то момент Почеттино может заменить Эрнесто Вальверде. И это при том, что аргентинец в прошлом неоднократно заявлял, что не будет работать в этом клубе, ведь он предан «Эспаньолу».

Причины увольнения Почеттино кроются в двух деталях. Во-первых, сам он не хотел уходить в отставку или договариваться о взаимном расторжении договора. Он был готов к уходу только в том случае, если получит выгодное предложение со стороны или если Леви его уволит. По словам источников, уход на более мирной основе выглядел бы в уме Почеттино как признание собственных ошибок. Его идея проста: если под руководством Моуринью что-то пойдет не так, виноват будет Леви, которому не хватило терпения, а не Почеттино, умывший руки.

Вторая причина — финансовая. Источники говорят, что компенсация за досрочное увольнение будет гораздо большей, чем та сумма, которую Почеттино получил бы после мирных переговоров с руководством. Важно понимать, что в отличие от других топ-тренеров, Почеттино зарабатывал в лондонском клубе не очень много.

Ясно одно: Почеттино привлечет внимание многих клубов. Только за последние два года он получал неофициальные запросы от «Реала» и «Манчестер Юнайтед», но так и не вступал в переговоры. Он считает, что покинул «шпор» в выгодное время, ведь сохранил репутацию и практически обеспечил «Тоттенхэму» выход в 1/8 финала Лиги чемпионов: команда опережает «Црвену Звезду» на четыре очка за два тура до завершения группового этапа.

Причина нанять Моуринью

Самый интригующий момент в назначении Моуринью, подписавшего контракт до конца сезона 2022/23 с зарплатой в около 15 миллионов фунтов в год, заключается в том, что новый тренер должен положительно повлиять на клуб не только в игровом плане.

Подписание столь именитого тренера считается первым шагом на пути к потенциальной продаже клуба. Компания ENIC Group заинтересована в продаже «Тоттенхэма», и громкое назначение Моуринью сделает «шпор» более привлекательными для потенциального покупателя, которому к тому же должен понравиться новый стадион, местоположение в Лондоне и последние успехи в Лиге чемпионов.

ENIC Group является мажоритарным владельцем «Тоттенхэма» с 2001 года. На данный момент она владеет 85 процентами акций клуба. В последнем рейтинге Forbes «шпоры» заняли девятое место в списке самых ценных футбольных клубов мира. 0