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    Расклады Лиги чемпионов: кто вышел в плей-офф, у кого есть шансы

    В плей-офф по итогам пяти туров уже вышли восемь команд

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    Во всех группах Лиги чемпионов завершились поединки пятого тура. LiveSport.Ru рассказывает о том, кто пробился в плей-офф и у кого еще есть шансы это сделать.

    Группа A

    Положение команд: ПСЖ — 13 очков, «Реал» — 8, «Брюгге» — 3, «Галатасарай» — 2.

    Вышли в плей-офф: ПСЖ, «Реал».

    В плане распределений мест в борьбе за плей-офф здесь уже все ясно и парижане не потеряют первую строчку в любом случае — отрыв слишком велик.

    «Брюгге» и «Галатасарай» уже потеряли шансы, но все еще не решили, кому достанется путевка в Лигу Европы.

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    • В заключительном туре «Брюгге» будет принимать «Реал», а «Галатасарай» на выезде встретится с ПСЖ. У соперников будет нулевая мотивация, а туркам надо побеждать и надеяться, что «Брюгге» уступит или сыграет вничью с «Реалом».

    Если «Брюгге» проиграет, а «Галатасарай» сыграет вничью, то у команд будет равное количество очков, а в ЛЕ выйдут бельгийцы за счет гола на выезде в личных встречах — 0:0, 1:1.

    Группа B

    Положение команд: «Бавария» — 15 очков, «Тоттенхэм» — 10, «Црвена Звезда» — 3, «Олимпиакос» — 1.

    Вышли в плей-офф: «Бавария», «Тоттенхэм».

    Первые два места уже не изменятся, а в шестом туре «Црвена Звезда» и «Олимпиакос» определят обладателя путевки в Лигу Европы.

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    • Команды проведут очный матч в Греции и хозяева будут обязаны побеждать. При другом исходе сербы сохранят третью строчку.

    Группа C

    Положение команд: «Манчестер Сити» — 11 очков, «Шахтер» — 6, «Динамо» Загреб — 5, «Аталанта» — 4.

    Вышел в плей-офф: «Манчестер Сити».

    «Горожане» уже гарантировали себе первое место, а вот борьба за вторую строчку продолжается.

    «Шахтер» в последнем туре будет принимать «Аталанту» и ничья гарантирует дончанам второе место и выход в плей-офф, если Загреб проиграет или сыграет вничью с «Сити» дом.

    «Динамо» надо обязательно обыгрывать чемпиона Англии и надеяться на то, что «Шахтер» не сможет обыграть итальянцев. «Аталанта» выйдет в плей-офф, если победит «Шахтер», а хорваты сыграют вничью или уступят «Сити».

    Группа D

    Положение команд: «Ювентус» — 13 очков, «Атлетико» — 7, «Байер» — 6, «Локомотив» — 3.

    Вышел в плей-офф: «Ювентус».

    «Юве» уже гарантировал себе победу в группе, тогда как «Локомотив» никак не сможет подняться на третье место и остался без еврокубковой весны.

    Главный вопрос — судьба второго места. В последнем туре «Атлетико» встретится с «Локо», а «Байер» будет принимать «Ювентус». Мадридцы имеют преимущество в виде гола на выезде в личных встречах при равенстве очков.

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    • Таким образом, «Байер» обязан обыгрывать туринцев и надеяться, что «Атлетико» сыграет вничью или уступит москвичам дома. Мадридцы могут и остаться вторыми, уступив «Локо», но для этого надо, чтобы «Байер» не победил «Юве».

    Группа E

    Положение команд: «Ливерпуль» — 10 очков, «Наполи» — 9, «Зальцбург» — 7, «Генк» — 1.

    Здесь все шансы на еврокубковую весну потерял только «Генк».

    «Ливерпуль» выйдет в плей-офф, если не проиграет «Зальцбургу». «Наполи» пройдет дальше, если обыграет «Генк», либо в случае ничьи или поражения «Зальцбурга» в игре с «Ливерпулем».

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    Группа F

    Положение команд: «Барселона» — 11 очков, «Интер» — 7, «Боруссия» Д — 7, «Славия» — 2.

    Вышла в плей-офф: «Барселона».

    Шансов на еврокубковую весну уже нет у «Славии».

    Чехи в последнем туре на выезде сыграют с «Боруссией». Дортмундцы при равенстве очков уступают «Интеру» и обязаны обыгрывать «Славию», надеясь на то, что миланцы не смогут одолеть «Барселону». Дортмунд устроит ничья, если «Интер» уступит каталонцам.

    «Интер» может просто повторить результат дортмундцев, чтобы выйти в плей-офф.

    Группа G

    Положение команд: «РБ Лейпциг» — 10 очков, «Зенит» — 7, «Лион» — 7, «Бенфика» — 4.

    Вышел в плей-офф: «РБ Лейпциг.

    "Зенит" выйдет в плей-офф ЛЧ, если не уступит "Бенфике", а "Лейпциг" избежит поражения против "Лиона". Кроме того, питерцы станут вторыми в случае поражения от португальцев, но при этом "Лион" уступит "Лейпцигу". У трех команд будет равенство очков, но подопечные Семака окажутся выше по личным встречам.

    Однако может быть и обратная ситуация. Если "Зенит" одолеет "Бенфику", а "Лион" победит "Лейпциг", то у всех команд будет по десять очков, но питерцы уступят по личным встречам.

    Группа H

    Положение команд: "Аякс" — 10 очков, "Валенсия" — 8, "Челси" — 8, "Лилль" — 1.

    "Аякс" выйдет в плей-офф, если не проиграет "Валенсии" дома. Если амстердамцы уступят, останутся вторыми в том случае, если "Челси" уступит "Лиллю" или сыграет вничью.

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    • "Валенсия" должна обыгрывать "Аякс" или играть вничью. Но последний вариант подойдет, если "Челси" не сможет обыграть французов. Испанцам подойдет и поражение, если лондонцы проиграют "Лиллю".

    "Челси" надо побеждать "Лилль" — этот результат гарантирует "синим" плей-офф. Ничья также устроит, если "Валенсия" проиграет "Аяксу". 0

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