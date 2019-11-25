Трансферный дайджест. 19-25 ноября

Федор Чалов
ЦСКА, нападающий, 21 год
Лондонский «Челси» интересуется форвардом ЦСКА Федором Чаловым, сообщает Sky Sports.
Лондонцы могут приобрести 21-летнего россиянина в январе, если УЕФА отменит запрет на трансферы.
В середине декабря будет известно, будет ли удовлетворена апелляция «Челси» против этого наказания.
По данным издания, в переходе Чалова в английский клуб заинтересован его владелец Роман Абрамович.
Интерес к нападающему также сохраняет «Кристал Пэлас». Клуб готов заплатить за него 25 миллионов фунтов стерлингов, что на 2 млн больше их последнего летнего предложения, отклоненного ЦСКА.
Еще одним из претендентов на форварда является «Эвертон». Ливeрпульский клуб давно следит за россиянином и также готов заплатить за его трансфер 25 миллионов фунтов уже зимой.
Отмечается, что ЦСКA оценивает своего игрока в 30 миллионов. Чалов является воспитанником ЦСКА. За первую команду «армейцев» выступает с 2017 года.
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В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги Фёдор Чалов в 16 матчах за ЦСКА забил 5 голов и отдал две результативные передачи.
Наш прогноз: ЦСКА
Алексей Миранчук
«Локомотив», полузащитник, 24 года
Туринский «Ювентус» ведет переговоры по полузащитнику «Локомотива» Алексею Миранчуку, подтверждает сайт Calciomercato.
Спортивный директор «Ювентуса» Фабио Паратичи начал следить за Миранчуком после матчей с «Локо» в Лиге чемпионов, в которых игрок отметился двумя голами.
По данным издания, представители россиянина действительно предложили его туринцам, и сам Миранчук хотел бы перейти в «Юве».
Туринский клуб изучает возможность подписания игрока и ведет переговоры, но пока не договорился с «Локомотивом» по экономической составляющей. Напомним, что «Железнодорожники» оценили хавбека в 40 миллионов евро.
La prima pagina di #Tuttosport ⤵️— Tuttosport (@tuttosport) November 22, 2019
— La #Juve russa: bloccato #Miranchuk
— #Izzo, clausola #Toro. D'Ambrosio: che inter!
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Агенты Миранчука также контактируют и с другими итальянскими клубами, но без какой-либо конкретики.
Ранее Sport Mediaset сообщил, что «бьянконери» уже согласовали переход российского игрока летом следующего года.
Московский клуб и сторона 24-летнего хавбека выдали итальянскому агенту Габриэле Джуффриде авторизацию на ведение переговоров с туринцами, утверждает «Спорт-Экспресс».
Обсуждается вариант с трансфером летом 2020 года или в январское трансферное окно сезона-2020/21.
Наш прогноз: «Локомотив»
Хави Мартинес
«Бавария», полузащитник, 31 год
Полузащитник «Баварии» Хави Мартинес может вернуться в Испанию, сообщает EITB.
Трансфер футболиста с мюнхенским клубом обсуждает «Атлетик», воспитанником которого Мартинес и является. Сделка оценивается в 10 миллионов евро.
По информации издания, «Баварию» устраивает такая сумма. Мартинес подпишет с «Атлетиком» контракт сроком на два сезона. Речь идет о переходе уже этой зимой.
Отметим, что в октябре на игрока претендовал «Милан». В СМИ фигурировали суммы в 25-30 млн евро.
«Бавария» приобрела Мартинеса у «Атлетика» в 2012 году за 40 млн евро. В нынешнем сезоне Бундеслиги хавбек появлялся на поле лишь в 7 матчах.
Наш прогноз: «Атлетико»
Маттиа Де Шильо
«Ювентус», защитник, 27 лет
«Пари Сен-Жермен» намерен укрепить защиту в период зимнего трансферного окна, сообщает Orange со ссылкой на L’Equipe.
В качестве одного из кандидатов на укрепление обороны они рассматривают защитника «Ювентуса» Маттиа Де Шильо, и итальянец может согласиться на переход в январе.
Как сообщает Le Parisen, боссы «красно-синих» готовы заплатить «старой синьоре» 15 миллионов евро за трансфер 27-летнего фулбека, который в текущем сезоне практически не играет.
Ожидается, что стороны начнут переговоры по Де Шильо уже в следующем месяце, чтобы закрыть потенциальную сделку в первых числах января, когда откроется новое трансферное окно.
Кроме того, существует вариант, при котором ПСЖ и «Ювентус» могут произвести обмен крайними защитниками.
Соглашение правого латераля парижан Тома Менье истекает следующим летом, в связи с чем существует риск его ухода свободным агентом.
Руководство ПСЖ рассматривает возможность обмена Менье на Де Шильо.
Наш прогноз: ПСЖ
Левен Курзава
«Пари Сен-Жермен», защитник, 27 лет
Защитник «ПСЖ» Левен Курзава может продолжить карьеру в Англии или Италии, сообщает Mercato 365 со ссылкой на L’Equipe.
По данным источника, 27-летним футболистом интересуются «Милан», а также клуб из топ-6 АПЛ.
Контракт Курзава истекает летом 2020 года, однако француз хочет уже зимой перейти в новую команду ради игровой практики — защитник не выдержал конкуренции со стороны Хуана Берната.
Курзава перешел в парижскую команду за 25 млн евро из «Монако» в 2015 году, но уже в этом январе он может переехать в «Милан» менее чем за 10 млн, сообщает La Gazzetta dello Sport.
Зарплата футболиста составляет почти 4 млн евро в год. В нынешнем сезоне Курзава сыграл за «ПСЖ» в 8 матчах Лиги 1 и получил 2 желтые карточки.
Наш прогноз: «Милан»
Марио Балотелли
«Брешия», нападающий, 29 лет
Нападающий Марио Балотелли может покинуть «Брешию» в январе, сообщает La Gazzetta dello Sport.
21 ноября форварда выгнали с тренировки. Тренеру Фабио Гроссо не понравилось, что Марио ленился на занятии.
Балотелли сразу отправился в раздевалку, после чего уехал с тренировочной базы на своей машине.
В пресс-службе клуба сообщили, что Гроссо просто заменил Балотелли во время тренировочного матча, после чего игрок досрочно ушел в раздевалку.
После разговора Балотелли с президентом клуба Массимо Челлино конфликт между игроком и клубом лишь обострился.
Ранее в матче с «Вероной» итальянец подвергся расистским оскорблениям со стороны болельщиков соперника, после чего пнул мяч в фанатов «Вероны» и хотел уйти с поля уже на 9-й минуте, в итоге доиграв мяч и забив гол.
Интерес к Балотелли проявляет «Галатасарай». Футболист забил 2 гола в 7 матчах Серии А в этом сезоне.
Наш прогноз: «Галатасарай»
Николас Гайтан
«Чикаго Файр», полузащитник, 31 год
Полузащитник «Чикаго Файр» Николас Гайтан может продолжить карьеру в АПЛ, сообщает The Guardian.
По данным издания, «Вест Хэм», «Астон Вилла» и «Шеффилд Юнайтед» готовы заключить с 31-летним аргентинцем двухлетний контракт в январе.
Соглашение Гайтана с американским клубом заканчивается в декабре и, скорее всего, не будет продлено.
Игрок намерен вернуться в Европу, где он выступал за «Атлетико» и «Бенфику».
Наш прогноз: «Вест Хэм»