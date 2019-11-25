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    Трансферный дайджест. 19-25 ноября

    Переберется ли в АПЛ форвард ЦСКА, договорятся ли «Ювентус» и «Локомотив», где продолжит карьеру итальянский скандалист и другие трансферные новости последних дней

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    Федор Чалов
    Федор Чалов
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    Слухи, сплетни и большие деньги — в очередном трансферном обзоре от LiveSport.Ru.

    Федор Чалов

    ЦСКА, нападающий, 21 год

    Лондонский «Челси» интересуется форвардом ЦСКА Федором Чаловым, сообщает Sky Sports.

    Лондонцы могут приобрести 21-летнего россиянина в январе, если УЕФА отменит запрет на трансферы.

    В середине декабря будет известно, будет ли удовлетворена апелляция «Челси» против этого наказания.

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    • По данным издания, в переходе Чалова в английский клуб заинтересован его владелец Роман Абрамович.

    Интерес к нападающему также сохраняет «Кристал Пэлас». Клуб готов заплатить за него 25 миллионов фунтов стерлингов, что на 2 млн больше их последнего летнего предложения, отклоненного ЦСКА.

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    Еще одним из претендентов на форварда является «Эвертон». Ливeрпульский клуб давно следит за россиянином и также готов заплатить за его трансфер 25 миллионов фунтов уже зимой.

    Отмечается, что ЦСКA оценивает своего игрока в 30 миллионов. Чалов является воспитанником ЦСКА. За первую команду «армейцев» выступает с 2017 года.

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    В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги Фёдор Чалов в 16 матчах за ЦСКА забил 5 голов и отдал две результативные передачи.

    Наш прогноз: ЦСКА

    Алексей Миранчук

    «Локомотив», полузащитник, 24 года

    Алексей Миранчук

    Туринский «Ювентус» ведет переговоры по полузащитнику «Локомотива» Алексею Миранчуку, подтверждает сайт Calciomercato.

    Спортивный директор «Ювентуса» Фабио Паратичи начал следить за Миранчуком после матчей с «Локо» в Лиге чемпионов, в которых игрок отметился двумя голами.

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    • По данным издания, представители россиянина действительно предложили его туринцам, и сам Миранчук хотел бы перейти в «Юве».

    Туринский клуб изучает возможность подписания игрока и ведет переговоры, но пока не договорился с «Локомотивом» по экономической составляющей. Напомним, что «Железнодорожники» оценили хавбека в 40 миллионов евро.

    Агенты Миранчука также контактируют и с другими итальянскими клубами, но без какой-либо конкретики.

    Ранее Sport Mediaset сообщил, что «бьянконери» уже согласовали переход российского игрока летом следующего года.

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    • Московский клуб и сторона 24-летнего хавбека выдали итальянскому агенту Габриэле Джуффриде авторизацию на ведение переговоров с туринцами, утверждает «Спорт-Экспресс».

    Обсуждается вариант с трансфером летом 2020 года или в январское трансферное окно сезона-2020/21.

    Наш прогноз: «Локомотив»

    Хави Мартинес

    «Бавария», полузащитник, 31 год

    Хави Мартинес

    Полузащитник «Баварии» Хави Мартинес может вернуться в Испанию, сообщает EITB.

    Трансфер футболиста с мюнхенским клубом обсуждает «Атлетик», воспитанником которого Мартинес и является. Сделка оценивается в 10 миллионов евро.

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    • По информации издания, «Баварию» устраивает такая сумма. Мартинес подпишет с «Атлетиком» контракт сроком на два сезона. Речь идет о переходе уже этой зимой.

    Отметим, что в октябре на игрока претендовал «Милан». В СМИ фигурировали суммы в 25-30 млн евро.

    Все прогнозы на Бундеслигу

    «Бавария» приобрела Мартинеса у «Атлетика» в 2012 году за 40 млн евро. В нынешнем сезоне Бундеслиги хавбек появлялся на поле лишь в 7 матчах.

    Наш прогноз: «Атлетико»

    Маттиа Де Шильо

    «Ювентус», защитник, 27 лет

    Маттиа Де Шильо

    «Пари Сен-Жермен» намерен укрепить защиту в период зимнего трансферного окна, сообщает Orange со ссылкой на L’Equipe.

    В качестве одного из кандидатов на укрепление обороны они рассматривают защитника «Ювентуса» Маттиа Де Шильо, и итальянец может согласиться на переход в январе.

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    • Как сообщает Le Parisen, боссы «красно-синих» готовы заплатить «старой синьоре» 15 миллионов евро за трансфер 27-летнего фулбека, который в текущем сезоне практически не играет.

    Ожидается, что стороны начнут переговоры по Де Шильо уже в следующем месяце, чтобы закрыть потенциальную сделку в первых числах января, когда откроется новое трансферное окно.

    Кроме того, существует вариант, при котором ПСЖ и «Ювентус» могут произвести обмен крайними защитниками.

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    Соглашение правого латераля парижан Тома Менье истекает следующим летом, в связи с чем существует риск его ухода свободным агентом.

    Руководство ПСЖ рассматривает возможность обмена Менье на Де Шильо.

    Наш прогноз: ПСЖ

    Левен Курзава

    «Пари Сен-Жермен», защитник, 27 лет

    Левен Курзава

    Защитник «ПСЖ» Левен Курзава может продолжить карьеру в Англии или Италии, сообщает Mercato 365 со ссылкой на L’Equipe.

    По данным источника, 27-летним футболистом интересуются «Милан», а также клуб из топ-6 АПЛ.

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    • Контракт Курзава истекает летом 2020 года, однако француз хочет уже зимой перейти в новую команду ради игровой практики — защитник не выдержал конкуренции со стороны Хуана Берната.

    Курзава перешел в парижскую команду за 25 млн евро из «Монако» в 2015 году, но уже в этом январе он может переехать в «Милан» менее чем за 10 млн, сообщает La Gazzetta dello Sport.

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    Зарплата футболиста составляет почти 4 млн евро в год. В нынешнем сезоне Курзава сыграл за «ПСЖ» в 8 матчах Лиги 1 и получил 2 желтые карточки.

    Наш прогноз: «Милан»

    Марио Балотелли

    «Брешия», нападающий, 29 лет

    Марио Балотелли

    Нападающий Марио Балотелли может покинуть «Брешию» в январе, сообщает La Gazzetta dello Sport.

    21 ноября форварда выгнали с тренировки. Тренеру Фабио Гроссо не понравилось, что Марио ленился на занятии.

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    • Балотелли сразу отправился в раздевалку, после чего уехал с тренировочной базы на своей машине.

    В пресс-службе клуба сообщили, что Гроссо просто заменил Балотелли во время тренировочного матча, после чего игрок досрочно ушел в раздевалку.

    После разговора Балотелли с президентом клуба Массимо Челлино конфликт между игроком и клубом лишь обострился.

    Календарь и таблица Серии А

    Ранее в матче с «Вероной» итальянец подвергся расистским оскорблениям со стороны болельщиков соперника, после чего пнул мяч в фанатов «Вероны» и хотел уйти с поля уже на 9-й минуте, в итоге доиграв мяч и забив гол.

    Интерес к Балотелли проявляет «Галатасарай». Футболист забил 2 гола в 7 матчах Серии А в этом сезоне.

    Наш прогноз: «Галатасарай»

    Николас Гайтан

    «Чикаго Файр», полузащитник, 31 год

    Николас Гайтан

    Полузащитник «Чикаго Файр» Николас Гайтан может продолжить карьеру в АПЛ, сообщает The Guardian.

    По данным издания, «Вест Хэм», «Астон Вилла» и «Шеффилд Юнайтед» готовы заключить с 31-летним аргентинцем двухлетний контракт в январе.

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    • Соглашение Гайтана с американским клубом заканчивается в декабре и, скорее всего, не будет продлено.

    Игрок намерен вернуться в Европу, где он выступал за «Атлетико» и «Бенфику».

    Наш прогноз: «Вест Хэм»

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