«МЮ» столкнулся с настоящей командой. Манкунианцев спасет только молодежь

Манкунианцы забили три гола за семь минут

Молодежь «МЮ» (почти) спасла матч

«Манчестер Юнайтед» порой выглядел совершенно безнадежно. Абсолютно кошмарно. Затем появился Брандон Уильямс, который своим голом разжег огонь в партнерах и «Юнайтед» пошел вперед.

Вскоре после красивого удара Уильямса, Гринвуд заменил беспомощного Андреаса Перейры и оживил атаку гостей. Он сравнял счет, а затем Джеймс ракетой ворвался в штрафную и направил мяч на Рашфорда, а Маркус первым касанием вывел гостей вперед.

В типичной манере команда Сульшера в концовке умудрилась упустить победный счет, но один положительный момент — Гринвуд показал, что уже сейчас может делать разницу в основном составе «МЮ».

Фред и Перейра — не игроки уровня АПЛ

Гринвуд оживил атаку «МЮ» globallookpress.com

В критике Сульшера надо не забывать пожалеть его, ведь норвежец унаследовал худший состав «Ман Юнайтед» за последние годы. Кроме того, эту команду еще и начали добивать травмы.

Поль Погба, Неманья Матич и Скотт Мактоминей оказались в лазарете и заставили менеджера сделать ставку в средней линии на Фреда и Перейру. Очевидно, что оба не готовы к темпу Премьер-лиге.

Эта пара была ужасно расточительной с мячом, демонстрируя точность передач в первом тайме 70 и 67 процентов. После перерыва ситуация не улучшилась, а Перейра был просто статистом, когда «Шеффилд» забивал второй гол.

Сульшера ждет серьезная работа на трансферном рынке в январе.

Крис Уайлдер заслуживает похвалы

Команда Уайлдера — бойцы globallookpress.com

В «Манчестер Юнайтед» еще до стартового свистка понимали, что этот матч не будет простым.

В течение 72 минут подопечные Криса Уайлдера полностью доминировали в игре с манкунианскими гостями, демонстрируя просто бешеный темп и не давая «МЮ» ни минуты передышки.

Игра «Шеффилда» при Уайлдере построена на строгой организации, стремлении владеть мячом и проводить острые и смелые атаки. Это выглядело впечатляюще.

Муссе и Макголдрик регулярно разывали защиту «МЮ», Флек и Ландстрем поддерживали форвардов из глубины и действовали непредсказуемо, а Фил Ягелка создавал комфортное спокойствие сзади.

Авторитет Уайлдера только растет, ведь его команда не просто не боялась более звездного соперника, но и превосходила его.

Рашфорд выглядел блекло из-за действий партнеров

Маркус Рашфорд globallookpress.com

Во время международной паузы Маркус Рашфорд забил два гола за сборную Англии и в целом форвард набрал хорошую форму в последнее время. Но в воскресенье он выглядел порой так, словно поднимается в гору. Рашфорд напоминал свою тень.

В течение первого тайма 22-летний футболист несколько раз пытался опередить защитников в надежде на передачу из глубины, но Фред и Перейра не могли обеспечить ему достойную поддержку.

Со временем Рашфорд устал делать рывки и надеяться на передачи, которых ему не поступало. В какой-то момент стало ясно, что он опустил руки.

Только выход на поле Гринвуда оживил нападающего, но времени оставалось уже не так много и Маркус сумел забить только один гол.

«Шеффилд» продолжает удерживать невероятный рекорд

«Шеффилд» сражался до последнего globallookpress.com

«Клинки» еще перед игрой с «МЮ» оставались непобедимыми в последних 89 играх, в которых они вели в счете после завершения первого тайма. Речь идет о 76 победах и 13 ничьих.

Все началось еще в январе 2014 года. Ударная семиминутка от «Юнайтед» могла все испортить, но сила команды Уайлдера как раз в том, что футболисты сражаются до последнего.

На этот раз команда сравняла счет и спасла ничью в самой концовке. Проверка с помощью VAR заставила понервничать, но не более того. Гол Макберни был засчитан. Это — яркая демонстрация единства «Шеффилда» и нежелания сдаваться. Именно такой менталитет поможет команде в этом сезоне. 0