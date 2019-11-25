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    «МЮ» столкнулся с настоящей командой. Манкунианцев спасет только молодежь

    «Шеффилд» и «Манчестер Юнайтед» устроили яркую голевую перестрелку

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    Манкунианцы забили три гола за семь минут
    Манкунианцы забили три гола за семь минут
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    «Шеффилд Юнайтед» в четвение 72 минут переигрывал «Манчестер Юнайтед» и лидировал в счете 2:0, но манкунианцы выдали ударные семь минут и вышел вперед. Тем не менее, Оли Макберни спас для хозяев ничью в самой концовке — 3:3. Автор Squawka Крис Смит подвел итоги минувшего поединка 13-го тура АПЛ.

    Молодежь «МЮ» (почти) спасла матч

    «Манчестер Юнайтед» порой выглядел совершенно безнадежно. Абсолютно кошмарно. Затем появился Брандон Уильямс, который своим голом разжег огонь в партнерах и «Юнайтед» пошел вперед.

    Вскоре после красивого удара Уильямса, Гринвуд заменил беспомощного Андреаса Перейры и оживил атаку гостей. Он сравнял счет, а затем Джеймс ракетой ворвался в штрафную и направил мяч на Рашфорда, а Маркус первым касанием вывел гостей вперед.

    В типичной манере команда Сульшера в концовке умудрилась упустить победный счет, но один положительный момент — Гринвуд показал, что уже сейчас может делать разницу в основном составе «МЮ».

    Фред и Перейра — не игроки уровня АПЛ

    Гринвуд оживил атаку «МЮ»
    globallookpress.com

    В критике Сульшера надо не забывать пожалеть его, ведь норвежец унаследовал худший состав «Ман Юнайтед» за последние годы. Кроме того, эту команду еще и начали добивать травмы.

    Поль Погба, Неманья Матич и Скотт Мактоминей оказались в лазарете и заставили менеджера сделать ставку в средней линии на Фреда и Перейру. Очевидно, что оба не готовы к темпу Премьер-лиге.

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    • Эта пара была ужасно расточительной с мячом, демонстрируя точность передач в первом тайме 70 и 67 процентов. После перерыва ситуация не улучшилась, а Перейра был просто статистом, когда «Шеффилд» забивал второй гол.

    Сульшера ждет серьезная работа на трансферном рынке в январе.

    Крис Уайлдер заслуживает похвалы

    Команда Уайлдера — бойцы
    globallookpress.com

    В «Манчестер Юнайтед» еще до стартового свистка понимали, что этот матч не будет простым.

    В течение 72 минут подопечные Криса Уайлдера полностью доминировали в игре с манкунианскими гостями, демонстрируя просто бешеный темп и не давая «МЮ» ни минуты передышки.

    Игра «Шеффилда» при Уайлдере построена на строгой организации, стремлении владеть мячом и проводить острые и смелые атаки. Это выглядело впечатляюще.

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    • Муссе и Макголдрик регулярно разывали защиту «МЮ», Флек и Ландстрем поддерживали форвардов из глубины и действовали непредсказуемо, а Фил Ягелка создавал комфортное спокойствие сзади.

    Авторитет Уайлдера только растет, ведь его команда не просто не боялась более звездного соперника, но и превосходила его.

    Рашфорд выглядел блекло из-за действий партнеров

    Маркус Рашфорд
    globallookpress.com

    Во время международной паузы Маркус Рашфорд забил два гола за сборную Англии и в целом форвард набрал хорошую форму в последнее время. Но в воскресенье он выглядел порой так, словно поднимается в гору. Рашфорд напоминал свою тень.

    В течение первого тайма 22-летний футболист несколько раз пытался опередить защитников в надежде на передачу из глубины, но Фред и Перейра не могли обеспечить ему достойную поддержку.

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    • Со временем Рашфорд устал делать рывки и надеяться на передачи, которых ему не поступало. В какой-то момент стало ясно, что он опустил руки.

    Только выход на поле Гринвуда оживил нападающего, но времени оставалось уже не так много и Маркус сумел забить только один гол.

    «Шеффилд» продолжает удерживать невероятный рекорд

    «Шеффилд» сражался до последнего
    globallookpress.com

    «Клинки» еще перед игрой с «МЮ» оставались непобедимыми в последних 89 играх, в которых они вели в счете после завершения первого тайма. Речь идет о 76 победах и 13 ничьих.

    Все началось еще в январе 2014 года. Ударная семиминутка от «Юнайтед» могла все испортить, но сила команды Уайлдера как раз в том, что футболисты сражаются до последнего.

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    • На этот раз команда сравняла счет и спасла ничью в самой концовке. Проверка с помощью VAR заставила понервничать, но не более того. Гол Макберни был засчитан. Это — яркая демонстрация единства «Шеффилда» и нежелания сдаваться. Именно такой менталитет поможет команде в этом сезоне. 0

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