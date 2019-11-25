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    Символичный Шунин, полуподвиг «Аталанты» и магические 7 минут

    Самые сливки с чемпионатов европейской топ-пятерки и, конечно же, родной РПЛ в прошедшие выходные

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    Антон Шунин
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    Пять hot-событий уик-энда — в обзоре LiveSport.Ru.

    Полуподвиг «Аталанты»

    Парни из Бергамо имели все шансы сотворить сенсацию. А таковой в Италии считается отъем очков у закоренелого чемпиона «Ювентуса».

    На сей раз бергамаски были как никогда близки к успеху. Сначала не реализовали пенальти, затем забили в начале второго тайма. Казалось бы, вот она синица в руках. На деле же вышел журавль в облаках. Начиная с 74-й минуты дважды Игуаин и Дибала перевернули сценарий в другую сторону. Класс есть класс.

    «Спартак» снова не выиграл. И это уже никого не удивляет…

    Не помогает пока что красно-белым смена наставника. Вроде бы на переправе Кононова на Тедеско разменяли — а воз и ныне там. Там, за пределами первой пятерки.

    Календарь и таблица РПЛ

    Даже с закоренелыми середняками вроде «Урала» «Спартак» испытывает очевидные трудности. Вот и на сей раз москвичи привезли в качестве сувенира из Екатеринбурга лишь унылую нулевку.

    Подождем долгожданных чудес от Тедеско…

    Разборки конкурентов «Ливерпуля»?

    …А все как всегда. Традиционный «Манчестер Сити» и всегда амбициозный «Челси».

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    • Очную встречу преследователи «Ливерпуля» провели увлекательно. На гол лондонцы Канте хозяева оперативно ответили точными выстрелами Де Брюйне и Мареза.

    Сил чтобы отыграться у молодой поросли Фрэнка Лэмпарда не хватило. А команда Пепа Гвардиола продолжает погоню за мерсисайдцами.

    Правда, между ними еще «Лестер», да и «Челси» отстает ненамного. Вобщем, все самое аппетитное только начинается!

    Мы вам песенку споем про 7 минут

    С 72-й по 79-ю минуту поединка с «Шеффилд Юнайтед» команда Оле-Гуннара Сульшера выдала впечатляющий голепад. За эти семь минут сразу три мяча влетело в сетку ворот хозяев.

    «Манчестер Юнайтед»
    globallookpress.com

    Правда, даже этого подвига не хватило «Манчестер Юнайтед» до победы. Манкунианцы включились в игру только при счете 2:0, быстро перевернули все с ног на голову, но все завершилось пропущенным голом на последней минуте встречи. Итог — 3:3. Веселье — ничего не скажешь!

    Символичный Шунин

    Вроде бы рядовой поединок РПЛ между «Динамо» и «Ростовом» (2:1) поначалу проходил как-то буднично. На гол ростовчанина Попова хозяева «ВТБ-Арены» ответили двумя реализованными Филиппом пенальти.

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    • Но все самое интересное пришлось на компенсированное время. На 7-й добавленной минуте гости получили право на пенальти. К точке подошел Ионов, но голкипер «Динамо» Шунин в лучших традициях Льва Яшина намертво зафиксировал мяч.

    Трибуны были в экстазе.

    Все ведь получилось очень к месту. Легендарная динамовская арена, носящая имя Яшина плюс совсем близкий выход на экраны фильма «Лев Яшин. Вратарь моей мечты», да и юбилей прославленного вратаря был отпразднован еще совсем недавно.

    Лучше и не придумаешь! 0

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