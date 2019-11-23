Огненная концовка в Москве. «Динамо» вырвало победу у «Ростова»

Московское «Динамо» в домашнем матче 17-го тура российской Премьер-лиги обыграло «Ростов» со счетом 2:1. На гол Ивелина Попова «бело-голубые» ответили дублем Максимилиана Филиппа, при этом у гостей пенальти на последних секундах встречи не реализовал Алексей Ионов. Мы решили узнать, что об этом написали СМИ.

Третий «результативный фол» Чернова

Автор «Советского спорта» Захар Мощенко, подводя итоги первого тайма, заметил, что Евгений Чернов вновь стал виновником назначения пенальти в ворота «Ростова».

«Игра развивалась ни шатко ни валко, но первую серьезную ошибку допустили именно хозяева. Себастьян Шиманьски, решив выйти из обороны в атаку через центральную зону, попал под жесткий, но абсолютно чистый подкат Глебова, затем мяч подхватил Хорен Байрамян, быстро отдал пас на левый фланг Алексею Ионову, который нацеленно прострелил на набегавшего Ивелина Попова. Капитан ростовчан без помех точно пробил под не успевавшим перекрыть мячу путь в ворота Шуниным.

Забитый мяч игру определенно освежил, но коренным образом на ее ход не повлиял. Ни одна из команд преимуществом по-прежнему не владела, но в атаках соперники использовали разные варианты. Динамовцы больше времени проводили в позиционном нападении, ростовчане бежали в контрвыпады. Однажды после углового у своих ворот Ионов вырвался на оперативный простор опять же по левому флангу и сделал передачу на поддержавшего быстрый прорыв Шомуродова. Элдор отличным маневром опередил Владимира Рыкова и успел ударом с левой ноги довести атаку до завершения, но попал точно в Шунина.

Отыграться бело-голубым помог случай. После очередного "стандарта" в штрафной площади желто-синих возникла толчея и суета, в которой Евгений Чернов неосторожно заехал по ахиллу своему коллеге из стана соперника Заурбеку Плиеву. Удар был настолько сильным и болезненным, что вскоре Плиева пришлось заменить. Но главное, что "Динамо" получило право пробить пенальти — и этим шансом сравнять счет Максимилиан Филипп распорядился хладнокровно и на все сто процентов.

Сергей Паршивлюк Защитник «Динамо» Слава Богу, что в нашей команде есть такой игрок, как Антон Шунин, который выручает команду в такой важный момент. Спасибо ему за это. Игра равная была до второго гола. Второй мяч забили, потом были моменты забить третий мяч — убить игру. Мы третий мяч не забиваем, в итоге получаем такую концовку. Нужно больше быть сконцентрированными на своих моментах, чтобы не было нервотрепки. Мы не смотрим в таблицу, потому что это бессмысленно. Два тура назад мы были в зоне вылета, а сейчас получается, что мы претендуем на еврокубки. Осталось два матча, если будем играть также, то шансы у нас есть.

В перерыве подоспела любопытная статистическая информация: в нынешнем чемпионате Чернов допустил уже третий фол, приведший к 11-метровому в ворота "Ростова". Может быть, по этой причине левого защитника дончан перестал вызывать в сборную Станислав Черчесов?», — задается вопросом Мощенко.

Решающим стал пенальти

Журналист rusfootball.info Григорий Каленов заметил, что второй тайм «Ростов» начал активнее, но забить не сумел, в отличие от «Динамо», которое вновь заработало 11-метровый удар.

«Задержала начало второго тайма команда Новикова, который, видимо, не выпускал своих из раздевалки, но явно накачанным вышел на второй тайм "Ростов". К сожалению для гостей, эмоциональный запал ушёл впустую — атакам дончан по-прежнему не хватало решающего движения.

"Ростов" набил больше подходов, но более явна возможность забить возникла у бело-голубых — Рауш прикладывался из штрафной, но взял сильно выше.

Снова получил травму Глебов, начавший голевую атаку гостей. До этого полузащитник не мог закончить игру против "Краснодара", в результате чего Карпину пришлось делать перестановки — и команда пропустила два в компенсированное время.

А "Динамо" ещё и осталось без молодого и талантливого Евгеньева. Шомуродов попал мячом ему в голову, и тренерский штаб решил не рисковать.

Решающим эпизодом встречи стала борьба в штрафной Филиппа и Норманна на последних минутах. Полузащитник "Ростова" слишком высоко задрал ногу в борьбе с немцем и дал повод арбитру Казарцеву обратиться к VAR.

Максимилиан Филипп Нападающий «Динамо» Конечно, я счастлив. Мы выиграли матч у хорошего соперника, это важно. Решения судей — это сложно. Будь момент со вторым пенальти в Англии, пенальти бы не было. Это было не очень вежливо — так ударить меня, но судья должен решать. Он воспользовался ВАР. Решили, что пенальти будет, и мы должны принять этот факт. Для меня ВАР — это не очень хорошо, потому что система портит игру. Сегодня нам повезло, но я бы предпочел обойтись без него.

Повтор судья смотрел около пяти минут. В результате поставил второй пенальти за матч. Филипп, который вообще-то проводил достаточно серую игру, оформил дубль», — пишет Каленов.

Огненная концовка

Корреспондент «Спорт-Экспресса» Константин Алексеев подчеркнул, что у «Ростова» была возможность избежать поражения, однако Алексей Ионов не переиграл Антона Шунина.

«Самое же интересное случилось в концовке в обеих штрафных. Первый эпизод во владениях Бабурина. На 84-й минуте, когда Филипп пробросил себя мяч, а Норманн пытался его выбить сзади. Немец после контакта упал, рефери посмотрел на мониторе видеоповтор и указал на "точку". Сам пострадавший и второй пенальти реализовал без шансов для вратаря. 2:1!

Нельзя сказать, что гости заслуживали поражение. И на последней шестой добавленной минуте у них был шанс отыграться. Паршивлюк сбил Зайнутдинова в штрафной. Однако с ударом Ионова справился Шунин! Возможно, это дебют в официальных матчах за сборную России придал голкиперу уверенности.

Егор Бабурин Вратарь «Ростова» Четвертый гол в матче с «Зенитом»: мне бьет Дзюба — я ловлю. Аверьянов уверенно говорит, что я вышел. Вот Антон Шунин выходит — это что? Это не то же самое? Наверное, это то же самое, только сегодня был решающий момент. Почему я не должен был отбить тот пенальти с «Зенитом», а Шунину можно было? Мне били два пенальти сегодня, и Казарцев все время говорил, что надо стоять на линии. Зачем тогда VAR, зачем Карасев? Когда игрок бьет пенальти по вратарю, а он сокращает дистанцию с одиннадцати до девяти метров, то все правильно, если его не засчитают. Мы зашли в раздевалку, посмотрели второй пенальти. Норманн там бил головой, он не касался тела. Судья ставит «точку» — это просто смешно.

Огненная концовка подарила победу москвичам. Бело-голубые не проигрывают уже пять матчей, "Ростов" же довел безвыигрышную серию до четырех встреч. Не забил в этот день и Шомуродов. Один из лидеров среди бомбардиров "молчит" уже пять туров», — констатирует Алексеев.

Сарказм Карпина

Обозреватель «Чемпионата» Богдан Горбунов отметил тот факт, что Валерий Карпин воспринял назначение второго пенальти в ворота «Ростова» с саркастической улыбкой.

«В конце встречи хозяева прижали гостей к воротам и вновь заработали пенальти. На этот раз провинившимся у ростовчан оказался Норманн — норвежский полузащитник махнул ногой рядом с лицом Филиппа.

Главный арбитр встречи Василий Казарцев в течение нескольких минут не мог принять решения, но в итоге воспользовался помощью VAR и неожиданно указал на точку. Валерий Карпин встретил такое решение саркастической улыбкой.

Второй пенальти немецкий нападающий реализовал не менее уверенно, чем первый. Своим ударом Филипп развёл Бабурина и мяч по разным сторонам.

Уже в компенсированное время на стадионе им. Льва Яшина стало ещё интереснее. Сергей Паршивлюк в своей штрафной сбил Зайнутдинова, вынудив арбитра в третий раз поставить пенальти в матче.

Исполнить одиннадцатиметровый вызвался Ионов. К радости местных болельщиков, полузащитник "Ростова" оказался не таким хладнокровным, как немецкий форвард москвичей. Алексей слабо покатил мяч немного правее центра — Шунин с таким ударом с лёгкостью справился и принёс "Динамо" победу, которая помогла команде Новикова подняться на 7-ю строчку РПЛ.

Валерий Карпин Главный тренер «Ростова» Не хочу комментировать судейство, не вижу смысла. Мы посмотрели в раздевалке момент назначения второго пенальти «Динамо», на поле даже их игроки смеялись.

У "Ростова" дела становятся всё хуже. Жёлто-синие потерпели второе поражение подряд и теперь рискуют лишиться места в топ-4 чемпионата», — отмечает Горбунов. 0