«Рубин» дал бой чемпиону. «Зениту» пришлось несладко

В 17 туре российской Премьер-лиги «Зениту» пришлось сильно постараться, чтобы добыть три очка. Команда Сергея Семака обыграла на выезде «Рубин» со счетом 1:2. Решающий мяч забил Дзюба.

Тактика Шаронова-Бердыева

Обозреватель «Чемпионата» Анатолий Романов отметил тактические изменения в системе Романа Шаронова. Команда была похожа на «Рубин» Курбана Бердыева.

Роман Шаронов globallookpress.com

«Главный тренер "Рубина" преподнёс сюрприз своему коллеге из "Зенита" Сергею Семаку, выбрав тактическую схему с тремя центральными защитниками. Так казанцы при Шаронове ещё не играли. Хозяева в основном развивали атаки за счёт забросов на нападающего Евгения Маркова, которому, прежде всего, помогали Бека Микелтадзе и Павел Могилевец. "Рубин" словно вернулся во времена Курбана Бердыева».

Уверенный первый тайм и потеря инициативы во второй половине

«Зенит» начал уверенно. Команда Семака оказывала прессинг на соперника. Именно благодаря этому был забит первый мяч. На «Чемпионате» рассказали, чем отличается первый тайм от второго в исполнении обеих команд.

«Гол "Зенита" на 8-й минуте — результат великолепных действий Вячеслава Караваева и Далера Кузяева. Правый защитник вовремя сыграл на перехвате мяча, а полузащитник быстро сориентировался в штрафной и переправил отбитый мяч в касание левой ногой на Сердара Азмуна. Иранец, впервые игравший в Казани после перехода из "Рубина" в "Зенит", забивал без помех. Это был первый удар гостей в матче. К перерыву они выигрывали по ударам — 7:2 (в створ — 5:0).

Один из самых ярких моментов второго тайма — блестящий сейв Юрия Дюпина. Голкипер "Рубина" парировал удар Себастьяна Дриусси в упор из пределов вратарской. И это не аргентинец пробил в Дюпина, а сам Юрий успел прочитать ситуацию и сделать пару шагов навстречу сопернику, сократив дистанцию.

Травма Олега Данченко, который только-только залечил повреждение, вернула "Рубину" привычную тактическую схему на исходе часа матча. После появления на поле Кварацхелии казанцы перешли на четыре защитника. Перемены диктовал ход матча, поскольку команда Шаронова не могла толком выйти из-под прессинга чемпиона. Игра открылась. "Рубин" сам включился в прессинг и тут же создал два момента, а потом воспитанник "Зенита" Евгений Марков сравнял счёт. Показалось, что он забил из офсайда.

Второй тайм складывался тяжело для лидера РПЛ. "Рубин" его выиграл по ударам — 11:6 (в створ — 5:4). Гости как будто замёрзли в "казанском холодильнике". Например, Вильмар Барриос выбежал после перерыва из раздевалки, когда все уже собрались на поле, нарвавшись на шутки и улыбки партнёров по команде. По такой игре всё решило индивидуальное мастерство Артёма Дзюбы: капитан сборной России открылся под кросс Караваева, принял мяч и точно пробил. В этом эпизоде тоже возникло подозрение на небольшой офсайд. Как бы то ни было, у Дзюбы по-прежнему больше голов в чемпионате, чем у "Рубина" ».

Дзюба ответил критикам

Мощенко Захар от «Советского Спорта» отметил яркое выступление Артема Дзюбы, который одним точным ударом подарил команде важные три очка.

«Два месяца назад петербуржцы и казанцы встречались в матче первого круга на берегах Невы, и хозяевам тогда хватило одного тайма, чтобы учинить сопернику разгром, забив пять мячей. Правда, 'Рубину' удалось продержаться всю первую половину встречи, создав иллюзию возможности завоевания хотя бы одного очка в гостях у чемпиона страны. Однако 'Зениту' не понадобилось даже присутствие на поле Сердара Азмуна, чтобы наколотить бывшему клубу иранца целую авоську мячей.

Не забил в том сентябрьском поединке и Артем Дзюба — прямо как в недавнем отборочном матче за российскую сборную в Сан-Марино, где тоже в ворота соперника влетели пять мячей. Разница в том, что против 'Рубина' Артему вполне хватило двух результативных передач, тогда как за национальную команду он очень хотел отличиться три-четыре раза, чтобы за счёт 'карликового' соперника поправить свои дела в споре бомбардиров отборочного цикла к Евро-2020.

Забить Сан-Марино у Дзюбы не получилось, но еще больший психологический удар нанесли ему псевдоболельщики российской сборной, распевавшие на трибуне стадиона в Серравалле унизительные для форварда 'Зенита' песни. Всем известно, что Артём за словом в карман не полезет, чтобы найти адекватный ответ любому оппоненту, но в данном случае было интересно понять, как скандальная ситуация в игре за сборную скажется на настроении Дзюбы в матче за клуб…

При этом Дзюба по большей части держался в тени. Артем часто смещался на фланг, старался подыгрывать партнерам, а поскольку 'Зенит' намного чаще разыгрывал комбинации низом, без верховых забросов, то и особой нужды выигрывать дуэли на втором этаже у форварда не было…

На протяжении без малого 80 минут Дзюба практически ничем не влиял на ход этого поединка — и одного-единственного момента Артему хватило, чтобы забить победный мяч. Правда, при видеоповторе было отчетливо видно, что передача Караваева нашла нападающего в положении вне игры. Но свою часть эпизода Дзюба отыграл по максимуму: принял мяч, ложным замахом убрал защитника и точно пробил в нижний угол. Пятиматчевая серия нападающего без голов осталась в прошлом, а десятый мяч в чемпионате позволил Артему догнать Элдора Шомуродова и Александра Соболева в гонке бомбардиров РПЛ».

Два офсайда в одной игре

«СпортЭкспресс» описал две спорные ситуации, в которых арбитры, как считается, не засчитали вероятные офсайды.

«Две спорные ситуации возникли в ходе матча 17-го тура чемпионата России 'Рубин' — 'Зенит' (1:2). Есть сомнения, что арбитр Сергей Иванов поступил правильно, на 66-й и 79-й минутах засчитав голы Евгения Маркова и Артема Дзюбы. Велика вероятность, в обоих случаях помощники судьи Антон Аверьянов и Антон Кобзев ошибочно не зафиксировали положение 'вне игры' у авторов забитых мячей. Убедиться, так ли это, можно только с помощью того программного обеспечения, которое есть у видеоассистентов. Но на игре в Казани ВАР не работали» — заявил Александр Бобров.

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