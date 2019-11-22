«Локо» не сможет — Крыховяк поможет. Поляк вытащил команду на себе

«Локомотив» отстоял победу в выездном матче 17 тура российской Премьер-лиги с «Тамбовом». Польский легионер «Локо» Гжегож Крыховяк сделал «дубль», чем помог своей команде, да и сам сумел стать лучшим бомбардиром «железнодорожников, забив восьмой гол в РПЛ.

Крыховяк разбудил трибуны после плавного начала первого тайма

Обозреватель «Чемпионата» Богдан Горбунов описал первый тайм и рассказал о том, как забивались голы. Забегая наперед, стоит отметить, что команды ушли на перерыв при счете 1:2.

«Матч "Тамбова" и "Локомотива" в Саранске начался так, как и положено встрече фаворита с аутсайдером. Пока "железнодорожники" пытались взломать плотную оборону соперника, хозяева ждали своего шанса в контратаках. Команды задали невысокий темп игры, потому опасные моменты возникали редко.

Развеять скуку на стадионе на исходе первого получаса встречи смог главный бомбардир "Локо". Гжегож Крыховяк решил пальнуть издали и не прогадал. Шелия не смог справиться с ударом поляка, хотя мяч летел практически в центр ворот.

Вскоре благодаря Крыховяку "железнодорожники" удвоили преимущество. Алексей Миранчук со стандарта совершил навес к дальней штанге, после чего польский полузащитник в прыжке пытался внести мяч в сетку, но в итоге спровоцировал защитника на ошибку. Адесойе Ойеволе ударом головой поразил свои ворота.

Второй пропущенный гол, как ни странно, пошёл "Тамбову" на пользу. Команда Сергея Первушина, понимая, что терять больше нечего, пошла большими силами в атаку. В итоге ещё до перерыва хозяева успели отквитать один мяч — Ойеволе навесил в чужую штрафную, а Владимир Обухов внёс головой мяч в ворота».

Дубль Крыховяка и появление Кверквелии

Также автор «Чемпионата» рассказал о втором тайме, о том, какие сюрпризы он преподнес публике.

Гжегож Крыховяк — самый результативный игрок «Локомотива» globallookpress.com

«Старт второго тайма подарил сразу два сюрприза. Впервые в нынешнем сезоне на поле в составе "Локо" появился Соломон Кверквелия — грузинский защитник заменил Чорлуку, получившего небольшое повреждение. А чуть позже "Тамбов" сравнял счёт. Обухов отдал точную передачу к линии вратарской, откуда Костюков пробил практически без помех — мяч зашёл под перекладину ворот.

Главным героем матча в составе "Локо" в который раз в нынешнем сезоне было суждено стать Крыховяку. На 56-й минуте поляк подкараулил отскок в чужой штрафной, а затем с помощью рикошета отправил мяч в сетку и вывел "железнодорожников" вперёд.

В оставшееся время хозяева не раз могли испортить вечер гостям. В середине второго тайма они даже затолкнули мяч в чужие ворота, однако лайнсмен с запозданием поднял флажок и зафиксировав офсайд. Главный арбитр с ним согласился и гол не засчитал — споры футболистов "Тамбова" ни к чему не привели.

В концовке встречи команда Первушина производила приятное впечатление. Тамбовчане прижимали "железнодорожников" к воротам и были очень близки к голу. Однако "Локо" всё же выстоял и заработал трудные три очка в гостях. Победная серия "Тамбова" прервалась».

Крыховяк — любитель забивать издали

Вот, что пишет Sports.Ru по поводу первого мяча Крыховяка. Сайт провел анализ, и оказалось, что по результативности ударов издали поляк лучший в РПЛ.

«Гжегож Крыховяк — лучший бомбардир "Локо" (уже 8 мячей!) и первая звезда пятничного вечера РПЛ. Именно он начал разнос "Тамбова" в Саранске — забил сам и организовал автогол. Правда, на этом разнос закончился, "Локо" не поддержал поляка, и "Тамбов" вернулся в дело. Крыховяку пришлось забивать еще. Первый гол — особенная красота.

Гиорги Шелия не зря так грустит — перед матчем он точно осознавал, что Крыховяк очень опасен, даже когда находится за штрафной. Дальние удары — его самое опасное оружие — уже четыре гола в этом сезоне из-за штрафной.

И несколько фактов:

Больше поляка в РПЛ издали не забивает никто — следующие в списке Ионов, Филипп и Рикарду Алвеш из "Оренбурга" (у всех по два гола из-за штрафной).

При этом Крыховяк не входит даже в пятерку футболистов по количеству ударов издали (23 удара в этом сезоне — только шестое место). А лидер — Роман Еременко (39 ударов — 1 гол).

Кстати, раньше Крыховяк не был так опасен. После переезда в Россию он бьет намного чаще».

Миранчук не задрал нос, а продолжил играть в свой футбол

Дмитрий Гирин со «СпортЭкспресс» рассказал об этом матче, глядя сквозь ситуацию, которая сложилась вокруг Алексея Миранчука, которого сватают в туринский «Ювентус».

«На этом фоне матч с "Тамбовом" и, в частности, участие в нем Миранчука выглядели довольно интригующе. Хотя понятно, что нельзя сравнивать дебютанта РПЛ с командами серии А.

Игра Миранчука в Саранске оставила в принципе неплохое впечатление. "Локомотив" начал матч по схеме, которую можно обозначить как 4-3-2-1, где братья Миранчук располагались под выдвинутым вперед Эдером. Правда, еще в первом тайме железнодорожники перешли на более привычные 4-2-3-1, и Алексей стал одним из атакующих полузащитников и располагался преимущественно справа.

Алексей Миранчук globallookpress.com

Он охотно комбинировал, стараясь как можно чаще играть в одно касание. Две подачи хавбека в штрафную завершились голами, пусть как автора передач его в протокол и не впишут — сначала в свои ворота забил Ойеволе, а во втором случае мяч к Крыховяку попал после скидки кого-то из защитников "Тамбова".

Были и неудачные решения. Например, незадолго до перерыва Миранчук не сумел сделать точный пас убегавшему за спину соперникам Эдеру — игроки не поняли друг друга. А в самой концовке он не поставил жестко ногу, потерял мяч, и это закончилось опасной атакой "Тамбова" и суматохой в штрафной "Локомотива".

В плане оборонительной работы к Миранчуку особых вопросов нет. Никто не ждет от него выгрызенных с мясом мячей, но в командном прессинге участвовал, зоны и направления передач перекрывал, на месте не стоял и футбол не смотрел. А однажды даже накрыл попытку удара одного из игроков "Тамбова".

В общем, нормальный матч. Без большого блеска, но это объяснимо, учитывая и минус 11 градусов в Саранске, и фактически только одну тренировку после возвращения из сборной.

Но даже если бы Миранчук, скажем, оформил в этом матче "2+2" по системе "гол+пас", в плане оценки его перспектив в "Ювентусе" это мало бы что дало. Потому что даже если трансфер состоится, Алексею придется невероятно трудно. Группа атаки туринцев сейчас забита до предела, какую из двух применяемых Маурицио Сарри схем — 4-3-3 или 4-3-1-2 — не возьми. Не важна и позиция на поле — крайний нападающий, "десятка", второй форвард — конкуренция жесточайшая.

Криштиану Роналду, Игуаин, Дибала, Дуглас Коста, Куадрадо, Рэмси, Бентанкур, Бернардески. Даже такой заслуженный футболист, как Манджукич, не проходит в заявку и зимой уйдет из "Юве". Плюс розданные по арендам, плюс травмированный Пьяца».

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