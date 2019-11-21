Знал бы прикуп. Точилин оказался не готов к Премьер-лиге

В среду, 20 ноября, футбольный клуб «Сочи», находящийся на последнем, 16-м месте в чемпионате России, объявил об отставке с поста главного тренера Александра Точилина. В оставшихся трех матчах до зимнего перерыва командой будет руководить его помощник Роман Березовский, а затем южан возглавит новый наставник.

Точилин в «Сочи»

Автор «Чемпионата» Андрей Панков вспоминает бесславный путь бывшего тренера сочинцев в РПЛ.

«Точилин стал главным тренером клуба ещё в 2015-м. В ту пору клуб назывался "Динамо" и базировался в Санкт-Петербурге. Тренер застал появление нового руководства, а после и переезд. Потом был успех в сезоне-2018/19. Его "Сочи" занял второе место в ФНЛ, на пять очков оторвавшись от "Томи". А вместе с тем получил путёвку в высшую лигу России.

Разговоры о том, что Точилин уйдёт, ходили ещё на старте сезона. Владельцем "Сочи" стал Борис Ротенберг, ранее уже работавший в "Динамо" и (наверняка) имевший своих кандидатов на руководящие должности. И всё же Точилину дали шанс довести начатое до конца. Команда серьёзно усилилась игроками "Зенита", но упорно не могла начать побеждать. И если поражения на старте сезона можно объяснить силой соперников (»Спартак«, "Зенит", "Краснодар"), потери очков в матчах с "Уфой" и "Уралом" всерьёз настораживали.

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Первые три очка в РПЛ "Сочи" взял 31 августа, лишь в восьмом туре. Потом были победы над "Динамо" и "Ахматом". А между ними вылет из Кубка России от "Шинника". Опять начались поражения в чемпионате. Чем ближе было к зиме, тем меньше была вероятность, что Точилин доработает тренером до Нового года. Пару недель назад у нас появилась информация о том, что ему дали на исправление ситуации две игры — с "Тамбовом" и ЦСКА. Обе он проиграл».

Александр Точилин Экс-наставник «Сочи» Мы обсудили с руководством клуба текущее положение в турнирной таблице Чемпионата и приняли совместное решение, что в данной ситуации подобные изменения неизбежны. Я благодарю руководство и футболистов клуба за годы совместной работы и желаю удачи в оставшихся матчах российской Премьер-лиги. Отдельно хочу поблагодарить болельщиков «Сочи» за поддержку, которую мы все чувствуем каждый день. Удачи.

Чужие тренерские отставки опустили «Сочи» на дно

Автор Rusfootball.info Григорий Каленов считает, что на провал сочинцев оказали влияние тренерские перестановки в других клубах.

«В этом году нормальных команд в премьер-лигу не поставляли. "Тамбов" подъехал с любимым Григоряном, но без арены: это всегда угнетает, потому что провинциальные клубы спонсирует край (то есть его жители), а на "Зенит" и "Локомотив" ходят смотреть почему-то в других городах.

"Сочи" привлекал ещё в меньшей степени. Клуб с искусственной историей (был петербургским, стал южным), без традиций и своего названия (надо будет — переименуют в ФК "Ротенберг" завтра же) не может вызвать симпатий нейтральных болельщиков. А уж когда туда пачками начали завозить третьесортных игроков "Зенита" (прости, великий Зе), стало совсем грустно.

Зато с таким составом, казалось, они точно не вылетят (на фоне того же "Тамбова" подбор игроков выглядел мощно). Сперва всё было тяжело (6 матчей без голов, игроки подъезжали постепенно), но затем у Точилина всё пошло неплохо — команда цепляла очки с ЦСКА, побеждала "Динамо" и "Ахмат". Да и против того же "Спартака" команда достойно держалась ещё до питерской футбольной экспансии.

Но тренерские перестановки у прямых конкурентов дали результат. Шалимов взбодрил "Ахмат", при Новикове начало набирать очки "Динамо", а "Тамбов" взлетел на багаже Григоряна. Ряд поражений в ключевых играх — и "Сочи" опустилось на дно».

Роман Березовский Исполняющий обязанности главного тренера «Сочи» К сожалению, все подталкивало к переменам в нашей команде. Прежде всего, психологического характера и встряски команды, поэтому руководством было принято такое решение. После поражения от ЦСКА каждый день говорили, что у «Сочи» скоро будет новый тренер. Даже озвучивались кандидаты на пост главного тренера, но это решение было принято во вторник вечером. Что не получилось у Точилина? В последнее время была утрачена связь с командой, общая атмосфера в связи с поражением негативно сказывалась на общекомандном состоянии. Это все нагнетало, и, наверное, определенные изменения требовались. Тренерская судьба такая, что этот момент рано или поздно настает. Главное — продолжать набираться опыта и делать свою тренерскую работу. Александр Точилин проделал большую работу в «Сочи» и дал многое клубу.

У Точилина были разногласия с руководством «Сочи»?

Автор «Спорта День за Днем» Андрей Корнетов вспоминает эпизод во время международной паузы, который мог стать последней соломинкой, повлекшей увольнение тренера.

«Руководство ФК "Сочи" во главе с олигархом Борисом Ротенбергом все-таки не выдержало позора и решило расстаться с главным тренером команды Александром Точилиным. Правда, произошло это почему-то не в начале перерыва на матчи сборные, а сейчас, перед возобновлением РПЛ.

Наверное, что-то случилось, пока играли сборные. И 45-летний Точилин окончательно дал усомниться в том, что способен "вытащить" сочинцев с последнего места в турнирной таблицы. Пока они именно там с 13 очками после 16 туров.

Кстати, во время перерыва был эпизод, когда на тренировку "Сочи" не были допущены болельщики команды, как было раньше. Александр Точилин вынужден был оправдываться. Он сказал, что если бы решение зависело от него, он никогда бы так не поступил.

Календарь и таблица РПЛ

К матчу 17 тура, который "Сочи" проведет в воскресенье против "Уфы" в гостях, команду будет готовить Роман Березовский, работавший в тренерском штабе Точилина. Он в середине девяностых выступал за "Зенит", запомнился матчем против "Спартака" в конце 1996-го, когда пропустил два странных гола и потом якобы отдал деньги, которые получил. Был шумный скандал. Потом, правда, обвинение в "сдаче" матча с Березовского сняли».

Дмитрий Рубашко Генеральный директор ФК «Сочи» Почему уволили в конце паузы на матчи сборных? Знаете, назревают определенные решения в графике команды. У нас решение созрело сейчас. Эпизод с болельщиками, которых не пустили на тренировку, вообще ни при чем. При чем тут это? Нельзя сказать, что Точилин чем-то провинился за время перерыва на матчи сборных. У нас не детский сад, профессиональный клуб, руководители принимают решения осознанно и взвешенно. Во главе всего в футболе — результат. Сейчас результата нет, и это главная причина увольнения Точилина. Созревает решение не за один день, еще раз повторю. Пока командой будет руководить Роман Березовский. Достаточно ли трех матчей, чтобы оценить его перспективы? Ну знаете, трех матчей мало. Важно, какой сейчас эмоциональный фон, другие вещи. Можно на эмоциях хорошо сыграть пару-тройку матчей с новым тренером, а потом упасть. Смотрят на другое при оценке квалификации тренера. И мы будем смотреть.

Ротенберг хотел Федотова, а теперь переключился на Бердыева

Автор «Спорт-БО» Владислав Зимагулов рассказывает о возможных сменщиках уволенного тренера «Сочи».

«Главный тренер "Оренбурга" Владимир Федотов до вчерашнего вечера был первым для Ротенберга кандидатом на освободившейся пост в "Сочи". Тренер оказался не готов к переговорам и посчитал неэтичным отвлекаться на них по ходу сезона. Федотов не хочет бросать "Оренбург" и менять 8-ю команду РПЛ на 16-ю.

После неудачи с Федотовым "Сочи" переключился на Бердыева. По нашим данным, на этой неделе Ротенберг лично позвонил тренеру и спросил, готов ли он возглавить команду. Пока Бердыев взял время на размышления. Другой нюанс, указывающий на возможный приход тренера: игроки команды уже говорят о назначении Бердыева как о свершившемся факте.

Под его руководством в "Ростове" и "Рубине" играло девять футболистов "Сочи". Некоторые из них уже сообщили в мессенджерах знакомым игрокам, что команду примет Бердыев. Также один из наших источников из Сочи сообщил, что для тренера уже подыскивают дом — видимо, в клубе ожидают, что Бердыев согласится.

Впрочем, некоторые наши собеседники высказывают сомнения в достоверности этих сведений — якобы, у Бердыева и Ротенберга (чей сын играл играл в "Ростове" — и это было мостиком сотрудничества тот период) отношения стали в какой-то момент весьма прохладными».

Точилин может остаться в клубе

Автор «Коммерсанта» Александр Ильин считает, что уволенный тренер может остаться в структуре клуба, в котором успел проработать несколько лет.

«Напомним, "Сочи" был создан 6 июня 2018 года на базе санкт-петербургского "Динамо", занял его место в Футбольной национальной лиге и сразу пробился в элитный дивизион российского футбола. Точилин с 2015 года работал с "Динамо", а затем возглавил и новообразованный коллектив.

Наверное, поэтому он пользовался столь длительным кредитом доверия, и решение о расставании с ним далось так непросто. Впрочем, в пресс-релизе по поводу отставки Точилина говорится, что рассматривается вопрос о продолжении его деятельности в структуре клуба.

В ближайших матчах до зимнего перерыва исполнять обязанности главного тренера доверено помощнику Точилина Роману Березовскому, для которого это будет дебют в таком качестве. Ранее известный в прошлом голкипер тренировал вратарей в московском "Динамо" и только в "Сочи" получил должность ассистента.

В 17-м туре, который стартует в пятницу, сочинцы сыграют на выезде с "Уфой", затем встретятся на своем поле с "Оренбургом" и "Рубином". А в паузе, судя по всему, клуб попытается договориться с новым и более опытным, нежели Березовский, наставником.

В принципе, несмотря на текущее турнирное положение, для "Сочи" все поправимо. В нижней части таблицы команды располагаются очень плотно, и дистанция от 16-го до седьмого места составляет всего шесть очков».

Бердыев может спасти «Сочи»

Автор «Бизнес-Онлайн» Иван Карпов объясняет, почему в «Сочи» не получилось у Точилина и может получиться у Бердыева.

«За 20 дней до старта сезона 2019/2020 у "Сочи" не было бюджета, задач и состава под премьер-лигу. В конце июня Путин и Ротенберг снова обсудили перспективы клуба, и президент дал указание лучше развивать футбол в регионе. Как его выполнили? Владелец "Сочи" дружит с главой "Газпрома" и партнёром по бизнесу Алексеем Миллером. "Зениту" в летнее трансферное окно нужно было скинуть "балласт", а "Сочи" — укрепить состав игроками с опытом в РПЛ. Так что стороны помогли друг другу.

В целом в "Сочи" неплохой по именам состав, который точно по уровню не на своем месте. Ставка на Точилина не сработала: 45-летний тренер не потянул уровень премьер-лиги, команда набрала 13 очков за 16 туров и стоит на вылет в ФНЛ.

Бердыев для Ротенберга — менее рискованный вариант из всех, который может дать результат сразу. На рынке тренеров нет свободных специалистов такого уровня, которые выигрывали чемпионат и медали, внутренние кубки и успешно играли в еврокубках. Сам тренер в мае говорил, что хочет после "Рубина" работать в клубе, у которого есть амбиции. Кажется, это про "Сочи" Ротенберга, где большие задачи пока решать не готовы, но хотят.

Бердыев может помочь клубу спастись, а затем построить сильную команду под задачи. "Ростов" — самый яркий кейс в карьере Бердыева, как за два года из команды, стоящей на вылет, сделать претендента на чемпионство. Ротенберг видел эту работу изнутри, так как спонсировал "Ростов" в период финансовых проблем клуба, поэтому и зовет Бердыева в свой "Сочи". У южного клуба инфраструктура и ресурсы в разы серьезнее, чем у того "Ростова", но пока нет топ-тренера.

Все футбольные трансферы

В последнее время на публике Бердыева видели 1 сентября в Москве на игре чемпионата "Спартака" и "Зенита", а в конце октября — на матче "Ак Барса" с "Барысом" в Казани. Тренер на хоккее много улыбался и выглядел бодро, явно наслаждался паузой в карьере и возможностью снова поехать на стажировки к топ-тренерам.

Что ж, в случае если его уговорит "Сочи", все эти планы придется корректировать. И самое интригующее — вполне возможно, мы увидим матч за вылет в ФНЛ между "Рубином" и новой командой Бердыева». 0