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    Случайный гол и вялая игра. «Пушка» Влашича спасла ЦСКА от потери очков

    Реакция спортивных СМИ на домашнюю победу ЦСКА над «Крыльями Советов»

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    Влашич забил единственный гол
    Влашич забил единственный гол
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    Московский ЦСКА в домашнем матче 17-го тура чемпионата России обыграл «Крылья Советов» (1:0). Победу армейцам принес сумасшедший удар Николы Влашича. Главный тренер красно-синих Виктор Гончаренко был дисквалифицирован на эту игру из-за разговора с судьями в перерыве игры в Сочи, командой руководил Сергей Овчинников.

    Картонный Гончаренко

    Корреспондент Sport24 Данила Игнатов рассказывает, как остроумно фанаты ЦСКА отреагировали на дисквалификацию своего главного тренера.

    «Перед первым из трех подряд домашних матчей ЦСКА лишился главного — главного тренера. После мощнейшего монолога в Сочи Виктора Гончаренко дисквалифицировали на два матча (один — условно), поэтому на "ВЭБ Арене" в матче с "Крыльями" он не мог находиться в спортивной зоне — ни в раздевалке, ни на скамейке. Только на центральной трибуне.

    Хотя и подняться на фанатку сегодня тренеру никто запретить не мог. Пока у поля командой руководил старший тренер Сергей Овчинников, картонная версия Гончаренко появилась у стойки заводящего. Через несколько минут после стартового свистка фигуру обмотали красно-синим шарфом — все-таки в Москве -6.

    А в середине первого тайма картонный Гончаренко заговорил баннерами на фанатке. "Федя, решай!", "Дивей, повнимательнее!", "Дзага, жги!" и ставшее мемом "Товарищ судья, лицо попроще сделай" (ЦСКА, когда уже будет мерч?) — это все реальные фразы белорусского коуча. Кажется, один из лучших армейских перфомансов за последние годы.

    При этом подсказа и от исполняющего обязанности хватало. Овчинников почти не садился на скамейку, все время подсказывая ближним и активно жестикулируя. В первом тайме больше всех доставалось Кучаеву, во втором — Карпову».

    ЦСКА без сюрпризов

    Обозреватель «Советского Спорта» Захар Мощенко изучает стартовые составы команд, отмечая, что «Крыльям Советов» пришлось сделать ряд вынужденных изменений.

    «Волжане же приехали в гости к одному из лидеров чемпионата без двух игроков, удаленных в поединке с другим столичным клубом — "Спартаком". Максима Карпова в оборонительной линии гостей заменил бывший армеец Никита Чернов. А в опорной зоне вместо Срджана Мияйловича появился экс-спартаковец Артем Тимофеев.

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    • Кроме того, вернувшийся к полноценному руководству командой после своей дисквалификации Миодраг Божович вообще поменял тактическую схему, отказавшись от варианта с тремя центральными защитниками. Появление в стартовом составе Деяна Радоньича и Раду Гынсаря позволило самарцам использовать расстановку 4-4-2, где сербский атакующий игрок составил дуэт форвардов с Александром Соболевым, а молдавский хавбек расположился на левом фланге.

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    У армейцев схема была вполне привычной для последних матчей — с тремя защитниками, двумя опорниками, тройкой атакующих полузащитников и тандемом Арнор Сигурдссон — Федор Чалов в передней линии».

    ЦСКА атаковал, а лучший момент создали «Крылья»

    Автор Rusfootbal.info Роман Гуськов, подводя итоги первого тайма, отмечает преимущество армейской команды, но отсутствие опасных моментов у ЦСКА.

    «Самарцы на старте матча могли воспользоваться "стандартной" болезнью команды Гончаренко, когда Соболев после подачи углового скинул на Радонича. Но сербский резервист в первом тайме скорее вредил своей команде: запорол единственный момент, терял мячи, а ближе к перерыву ещё и принялся обрезать.

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    • После того момента самарцы ни разу даже не подобрались к чужой штрафной. ЦСКА владел мячом, завершал атаку и тут же начинал новую. "Крылья" не пытались работать с мячом под прессингом, не для того они выпускали двух фактурных форвардов. Но длинные передачи на них завершались подборами "армейцев" — приходилось снова бегать за комбинирующим соперником.

    ЦСКА за тайм пробил в створ аж 5 раз, но ни один удар не получился акцентированным — Рыжиков уверенно зафиксировал все. Большинство атак шло через Влашича, но Никола не мог вложиться в удар, а в одном эпизоде ему не хватило хитрости — надо было падать после подката Зиньковского, а не выкладывать мяч под удар партнёру.

    ЦСКА — «Крылья»

    После шикарного гола в ворота "Сочи" поверил в себя Обляков, но каждый раз издали залетать не будет. ЦСКА порой удавалось за счёт паса и индивидуальных действий выдёргивать из опорной зоны Гацкана, но самарский автобус кое-как сохранял стройность и вставал стеной (а в случае с Полуяхтовым — шлагбаумом) на пути Марио Фернандеса. Тайм гости достояли, но такая глубокая игра вряд ли могла принести результат и после перерыва».

    Соболеву забить не дали

    Корреспондент «Чемпионата» Олег Лысенко хвалит голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева, который не дал отличиться форварду «Крыльев» и одному из лучших бомбардиров РПЛ.

    «Повышенное внимание в силу ряда причин было приковано к Соболеву. Тут и летний дубль в игре с "армейцами", и несостоявшийся трансфер в ЦСКА, и дебютный вызов в сборную — всё смешалось. Тем не менее до перерыва Александр получил всего один момент для удара, причём неточного. Есть повод похвалить юного Карпова.

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    • Вадим не закрывал самого опасного противника персонально, но чаще других сослуживцев оказывался рядом с Соболевым. Неприятности Соболева продолжились после отдыха: вместо ожидаемого пенальти он получил от Безбородова жёлтую за симуляцию. На 51-й минуте форварда лишил забитого мяча Акинфеев. Игорь в своём фирменном стиле, ногой, отразил удар, осложнённый рикошетом от своего».

    Влашич сделал результат

    Автор «Спорт-Экспресса» Константин Алексеев приветствует возвращение на поле Алана Дзагоева и хвалит хорватского хавбека ЦСКА, забившего единственный гол.

    «Чтобы взломать мощные редуты требовалось что-то нетривиальное, а с этим у армейцев было тяжеловато. Для решения проблемы Гончаренко с Овчинниковым в начале второго тайма выпустили Дзагоева. В своей лучшей форме Алан, конечно, способен придумать что-то интересное. Пока, правда, до нее еще далеко. Армейский ветеран выглядел не слишком заметным, хотя и отдал пару фирменных острых передач.

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    • Зато лидерские качества проявил Влашич. Если не проходят комбинации, что делать? Бить издали. По этому показателю, к слову, ЦСКА и до матча с "Крыльями" лидировал в РПЛ. Было шесть таких голов, стало семь — хорват метров с двадцати пяти приложился от души, отправив мяч в "девятку".

    Календарь и таблица РПЛ

    Овчинников может быть доволен своим матчем в качестве врио главного тренера. ЦСКА после непродолжительного спада одержал вторую победу подряд и поднялся на третье место».

    Случайный гол и вялая игра

    Автор «Спорта День за Днем» Антон Кудинов не впечатлен игрой ЦСКА и считает победный гол Влашича довольно случайным.

    «Самарцы очень удачно выстроили оборону, а Сергей Рыжиков на опыте подчищал малейшие огрехи. Справедливости ради скажем, что и сами армейцы периодически в атаке действовали на редкость медленно и нерасторопно.

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    Так что в широком смысле от дисквалификации Виктора Гончаренко и продолжительной паузы на матчи сборных в ЦСКА ничего не поменялось. Команда все еще пребывает в определенном кризисе, продолжая при этом старательно выгрызать очки.

    Гол Николы Влашича с учетом поехавшей при ударе ноги хорвата выглядел немного случайным. Хотя в остальном хорват все больше оправдывает заплаченные за него деньги. Дриблинг, участие в построении атак, периодически и результативные действия. Последних для 15 млн евро пока маловато, но Николе явно не хватает партнеров в хорошей форме.

    Влашич стал героем матча

    Главная задача нынешнего ЦСКА — доползти до зимнего перерыва. Там и конкретика по трансферам, и возможность перевести дух. Если получится еще и сохранить подобный темп набора очков — совсем прекрасно для команды.

    Пока же даже активно кричащий у бровки Овчинников не может растрясти армейцев для активного атакующего футбола, которым в последние сезоны армейцы так славились».

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