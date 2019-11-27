Евровесны не будет. Нелепый автогол надломил «Локо» в матче с «Байером»

«Локомотив» на своем поле уступил «Байеру» (0:2) в матче 5-го тура групповой стадии Лиги чемпионов. Гости открыли счет на 11-й минуте встречи автоголом Рифата Жемалетдинова. Во второй половине встречи Свен Бендер удвоил счет. По итогам встречи железнодорожники идут на последнем четвертом месте в группе Д. «Локомотив» потерял шансы на выход не только в плей-офф Лиги чемпионов, но и Лиги Европы.

Неудачная схема Семина

Автор Sport24 Леонид Волотко критикует выбор наставником «Локомотива» плана на игру.

«В Леверкузене Семин придумал, как заменить Миранчуков, разработав схему с Мурило над центральными защитниками, но под Бариновым с Крыховяком. В итоге команда прибавила в отборах и зацементировала центр поля, а благодаря прессингу еще и заставила "Байер" ошибаться.

В Черкизово ничего из этого не было, а Мурило вообще всю игру просидел в запасе. Семин объяснил, что не жалеет: Мурило провалил матч с "Тамбовом", а состав определял исходя из формы игроков в последней игре, а не первой — с "Байером".

Если не Мурило, то схему, возможно, все-таки стоило вернуть. Без нее Баринову и Крыховяку пришлось тратить много сил на подстраховку сзади.

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Из-за этого провисала игра впереди, рос процент брака, проигранных единоборств и недопонимания: после перерыва Эдер и Крыховяк в открытую ругались прямо во время чужих атак. А когда срываются даже такие монстры, как Гжегож, неудивительно, что плывут все остальные».

Дебют Антона

Автор «Спорта День за Днем» Сергей Летов приветствует возвращение в стартовый состав «Локомотива» Антона Миранчука, и отмечает бодрое начало матча хозяевами.

«Антону Миранчуку выпал отличный шанс перехватить немного внимания, которое уделяют в последние недели брату. Пишут про Алексея. В России пишут. В Италии пишут. Якобы большие клубы Италии вот-вот купят Алексея. Но есть же еще и Антон! Вот у Антона появилась классная возможность. Первая игра в этой Лиге чемпионов.

Да еще и оппонент удачный — против него на фланге вышел 21-летний грек Панайотис Рецос, сыгравший 68 минут во всех турнирах этого сезона. "Локомотиву" повезло — у "Байера" травмированы защитники Митчелл Вайзер и Дэйли Синкгравен, и главная звезда, полузащитник Кай Хаверц.

Юрий Семин на шестой минуте натянул перчатки. Можно, ведь не варежки. Через минуту забил Алексей Миранчук. Из офсайда, который не позволил добавить к цене еще несколько миллионов.

Алексей Миранчук забил, но из офсайда «Локомотив»

"Локо" мощно начал — прессинг на чужой половине, игра в касание, быстрые атаки, растягивающие фланги. "Байер" выглядел замерзшим, растерянным, инертным. Еврокубковая весна не казалась утопией».

Миранчуки забили — из офсайда

Корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов хвалит «Локомотив» за агрессивное и бодрое начало матча.

«В отличие от игры в Леверкузене Сёмин не стал выставлять трёх "опорников". Группу атаки "Локомотива" составили братья Миранчуки, Рифат Жемалетдинов и Эдер. Смог сыграть заменённый в перерыва матча с "Тамбовом" Ведран Чорлука.

Команда Сёмина, почувствовав энергию трибун, действительно начала матч с атак и агрессивного коллективного отбора. В прессинге сложная роль была у Алексея Миранчука: он разрывался между центральным защитником и центрхавом Чарлесом Арангисом. Несколько раз просил Дмитрия Баринова подняться повыше, но "опорник" опасался оставлять зону, в которую "нырял" Мусса Диаби.

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В любом случае "Локомотив" на первых минутах заслужил гол и даже забил его. К сожалению, из офсайда. Антон Миранчук чуть-чуть задержался с передачей на брата. То ли не был уверен в скорости Алексея, то ли в собственной точности».

Нелепый автогол

Корреспондент «Спорт-Экспресса» Дмитрий Гирин сетует на быстрый гол, пропущенный «Локомотивом» и на то, каким он получился нелепым.

«Но предчувствия все равно были не очень хорошие. Сколько уже раз такие вот на первый взгляд средние и ничем не примечательные команды типа "Байера" приезжали в Россию в конце ноября, когда холодно, морозно и вроде бы наша погода, и обыгрывали наши клубы в самый ответственный момент.

Предчувствия оправдались быстро. Не прошло и четверти часа, как "Байер" повел в счете — после подачи углового Эдер в суматохе пытался выбить мяч, но попал в Жемалетдинова.

После пропущенного мяча "Локо" минут десять был в состоянии грогги. Но постепенно пришел в себя — и мяч начал держаться, и быстрые атаки получались. В них главным действующим лицом был Эдер, который неплохо цеплялся за передачи из глубины и делал скидки Миранчукам.

«Локо» пропустил нелепый автогол «Локомотив»

Правда, лучший шанс возник как раз после позиционной атаки. После комбинации Эдера и Алексея Миранчука мяч отскочил к брату Антону, который оказался один перед воротами, но Храдецки спас, хотя время прицелиться и подумать было».

Гильерме снова ошибается

Обозреватель «Советского Спорта» Захар Мощенко признает, что в конце первого тайма леверкузенцы заметно прибавили и могли удвоить счет.

«Ближе к перерыву постепенно освоился на московском морозце и "Байер". Если немцам удавалось преодолеть тот самый заградительный барьер в центральной зоне, то пространства для забегов с мячом по обоим флангам у них было достаточно. Слева шустрил Леон Бэйли, справа Карим Беллараби норовил прокрасться за спину Мачею Рыбусу. В центре штрафной прострелы поджидал капитан гостей Кевин Фолланд.

Кстати, именно у него под занавес тайма был самый реальный шанс удвоить преимущество. После дальнего удара Муссы Диаби Гилерме дотянулся до мяча, но отбил его не очень далеко. Фолланд был первым на добивании, однако голкипер российской сборной успел восстановить позицию и загнал нападающего "Байера" к лицевой линии, откуда попасть в створ было почти нереально».

Игра Бендера

Автор Rusfootbal.info Антон Мозговой считает, что второй тайм железнодорожники провели куда хуже, чем стартовый отрезок.

«Впрочем, второй гол "Байер" все равно соорудил. На 53-й минуте Свен Бендер, оказавшийся в чужой штрафной, сыграл в стиле топ-форварда. Бендер откликнулся на передачу-закидушку в штрафную и в касание пробил так, что у Гилерме не было шансов на спасение.

После 0:2 ситуация стала критической. Поражение с таким счётом не оставляло "Локо" даже математических шансов на выход в Лигу Европы, не говоря уже о плей-офф Лиги чемпионов.

Этот гол фактически добил "Локомотив". У москвичей совершенно разладилась игра, а "Байер" владел колоссальным преимуществом. Удивительно, но Юрий Сёмин не спешил проводить замены. А первая замена наставника "Локо" и вовсе стала сюрпризом. Так, на 65-й минуте на поле вышел юный Даниил Куликов, который заменил Жемалетдинова, ставшего невольным антигероем.

Гол Бендера похоронил «Локо» «Локомотив»

При этом в запасе "Локомотива" оставался Фёдор Смолов, оправившийся после травмы. Но нападающий появился на поле лишь на 75-й минуте. И то Сёмин не стал придумывать ничего революционного, выпустив его вместо Эдера».

Два Миранчука — слишком много

Глава редакционного совета «Спорта День за Днем» Сергей Бавли считает, что Юрий Семин ошибся с тактикой на матч.

«Куда показательнее второй гол гостей. Хозяева вроде бы отбились после подачи Керема Демирбая, но гости выиграли подбор, Чарлес Арангис классно забросил в штрафную, где Владиславу Игнатьеву (между прочим, кандидату в сборную России) не хватило все той же скорости: и мысли, и исполнения. Свен Бендер от него играючи отлепился и исполнил потрясающе. Все в этом матче стало ясно.

Тем более, что в перерыве Бош выпустил еще одного центрального полузащитника Юлиана Баумгартлингера, и контроль мяча немцами приобрел еще более четкий характер.

Выбери Палыч иную тактику, едва ли бы это что-то изменило. По тем причинам, речь о которых шла выше. Пожалуй, в который уж раз можно обратить внимание на то, что два Миранчука на поле, это, бесспорно, усиление атаки, но и нарушение игрового баланса. А теперь еще и Крыховяк все чаще идет вперед, отчего Баринову уже нужно быть одновременно везде, чтобы успевать страховать такое количество "творцов".

"Локомотиву", конечно, со жребием не повезло. Мы же все это время были честны сами с собой и даже сегодня продолжаем гордиться тем, как здорово команда Семина выглядела в обоих матчах с "Ювентусом" (проигранных). Все верно. Объективно. Трезвая самооценка — начало пути к выправлению ситуации. А наш футбол, и не только "Локомотив", именно в этом и нуждается».

Разгрузили календарь

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Дмитрий Зеленов считает, что вылет из еврокубков поможет «Локомотиву» в борьбе за чемпионство.

«Жаль, что сентябрьский успех в Леверкузене оказался единичным. Ведь такие победы всегда внушают надежды. Первый тур, эффективная тактика, красивые голы, да еще и на выезде! Мы вели подсчеты — вот тут можем зацепить еще три очка, а тут — одно. Почему бы не побороться за выход в плей-офф?

Но "Локо" в этой ЛЧ лучшую свою встречу провел в самом начале. Далее пошел по наклонной. Логичное домашнее поражение от "Атлетико". Попытка совершить подвиг в Турине, которая, кажется, отняла последние силы. Затем еще одно достойное поражение от "Юве". А теперь — контрольный в голову от немцев.

И ведь в каждой из этих неудач были светлые моменты. Даже сейчас "Локо" шел вперед, проводил атаки, до последнего угрожал воротам Храдецки. Но какой смысл в такой активности, если на табло все равно 0:2? Этим и отличается крепкая европейская команда от крепкой российской. В решающем выездном матче "Байер", имевший в своем активе те же три очка, взял себя в руки и выиграл.

«Локо» закончил выступление в еврокубках «Локомотив»

Семин недавно говорил: у команды слишком плотный график, это, мол, мешает. Что ж, очень скоро календарь у железнодорожников станет проще. Из Кубка России уже вылетели, из Европы — по сути, тоже. А там и пауза подоспеет, можно отдохнуть и заново накопить силы на сборах. В национальном чемпионате "Локомотив" все еще главный преследователь "Зенита". На эту гонку сил должно хватить». 0