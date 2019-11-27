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    Моуринью начал в ЛЧ с волевой победы. Пять выводов после матча «Тоттенхэм» — «Олимпиакос»

    В пятом туре группового этапа Лиги чемпионов «Тоттенхэм» обыграл «Олимпиакос»

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    Жозе Моуринью
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    «Тоттенхэм» Жозе Моуринью после 20 минут проигрывал «Олимпиакосу» со счетом 0:2, но сумел прийти в себя и одержать волевую победу (4:2), которая позволила команде выйти в плей-офф Лиги чемпионов. Squawka.com делает пять выводов после этого матча.
    Юссеф Эль-Араби и Рубен Семеду забили два гола в ворота «Тоттенхэма» в первые 19 минут. Но незадолго до перерыва Деле Алли сократил отставание, воспользовавшись ошибкой обороны «Олимпиакоса», а уже после перерыва Гарри Кейн сравнял счет, а Серж Орье после подачи Алли вывел «Тоттенхэм» вперед. После навеса со стандарта Кейн ударом головой поставил точку в этой игре.

    «Тоттенхэм» со второго места в группе досрочно вышел в плей-офф Лиги чемпионов. Вот пять главных выводов после этой игры.

    Игроки «Тоттенхэма»
    globallookpress.com

    1. У Дайера и Уинкса большие проблемы

    Определяющей чертой крушения Маурисио Почеттино в «Тоттенхэме» стал его постепенный отказ от прессинга. Долгое время «шпоры» были олицетворением лучших качеств их тренера — упорство, трудолюбие и агрессия в хорошем смысле слова. Первые 25 минут матча против «Олимпиакоса» продемонстрировали, как сильно «Тоттенхэм» сдал.

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    • Полузащита «шпор» была такой же пассивной, как и на протяжении этого сезона ранее. Даниэль Поденсе и Юссеф Эль-Араби получили свободу и сполна извлекали выгоду из этого, продвигаясь вперед без сопротивления. Чемпион Греции ошеломил хозяев поля своей энергией и воодушевлением.

    Эрик Дайер был призван стать ключевой фигурой в центре поля «Тоттенхэма» Жозе Моуринью — крепким, физически сильным и выносливым игроком. Однако его замена через 29 минут после начала встречи сказала обо всем. Первый гол «Олимпиакоса» стал следствием провальных действий сдвоенного центра полузащиты в лице Дайера и Уинкса. Сперва они оставили свободное пространство, а затем Дайер совершил посредственную попытку заблокировать удар Эль-Араби.

    «Тоттенхэм» — «Олимпиакос»
    globallookpress.com

    Тем временем Мусса Сиссоко и Танги Ндомбеле наблюдали за происходящим со скамейки запасных. Оба игрока обладают теми качествами, которых «шпорам» не хватало в матче против «Олимпиакоса».

    Если Моуринью хочет вернуть полузащите «Тоттенхэма» энергию и надежность, то один из французов определенно должен быть в стартовом составе.

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    • 2. Моуринью нужно использовать ширину поля

    Каждый раз, когда Моуринью приходит в новый клуб, большой загадкой является то, как его прагматичный подход отразится на игроках атаки. Кто-то, как Эден Азар в «Челси», преуспевает. Другие выглядят так, как будто вся их доблесть покинула их за один вечер.

    Деле Алли в субботу, а также в матче против «Олимпиакоса» продемонстрировал, что при новом тренере может вернуться к своей лучшей форме. Однако фланговые футболисты атаки в матче ЛЧ выглядели ограниченными и расстроенными.

    Поразительным аспектом игры «Тоттенхэма» в первом тайме было отсутствие ширины. Владея мячом, Сон Хын Мин и Лукас Моура выглядели растерянными. Бразилец провел большую часть игры, не имея возможности использовать свой темп.

    «Тоттенхэм» — «Олимпиакос»
    globallookpress.com

    По иронии первый гол «Тоттенхэма» пришел как раз с фланга, когда Орье нашел своим пасом Алли, но не самый удачный кросс дошел до адресата лишь благодаря промаху Яссина Мерья. Если бы защита «Олимпиакоса» сыграла надежней, «Тоттенхэм» ушел бы в раздевалку с отставанием в два мяча.

    Ассист Моуры? Впервые в игре Лукас оказался на свободном пространстве справа, и результат получился предсказуемым. Его голевой пас на Кейна стал доказательством того, что в первом тайме атака Моуринью была слишком ограниченной.

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    • 3. Моуринью использует сильные стороны Алли

    Есть еще одна причина, по которой Моуринью следует больше использовать ширину поля. Алли убийственен в штрафной соперника. При первом голе «Тоттенхэма» англичанин оказался в нужном месте в нужное время. Хотя в справедливом мире ассист, конечно, был бы записан на Мерья.

    Если вспомнить лучшие времена Алли в «Тоттенхэме», то его рывки в штрафную были его хлебом с маслом. Стоит только посмотреть, как «шпоры» обыграли «Челси» со счетом 2:0 в январе 2017 года. Два навеса, два удара головой и два гола.

    Моуринью помогает Алли вернуться на его уровень. Португальский тренер — не из тех, кто будет пренебрегать полузащитниками, которые способны забивать голы. Фрэнк Лэмпард был забивающим футболистом немного другого плана, но все же тем игроком, на которого Алли может равняться в свой период карьеры после ухода Почеттино.

    Деле Алли и Жозе Моуринью
    globallookpress.com

    Еще один пример — верьте или нет — Маруан Феллаини. Бельгиец, играя под руководством Моуринью, часто забегал в штрафную, чтобы представлять там угрозу. Алли обладает этим умением и многим другим, так что для нового тренера он должен быть неоценимым игроком.

    4. Мощный Поденсе

    Немногие за пределами Португалии или Греции слишком хорошо знакомы с Даниэлем Поденсе. В первом тайме 24-летний вингер отдал больше передач, чем кто-либо еще на поле. Он был главной атакующей угрозой «Оли».

    «Шпоры» явно не усвоили урок, который получили в матче первого круга. Именно комбинация с участием Поденсе и его гол вернули «Олимпиакос» в игру в той встрече.

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    Во вторник, когда хозяева поля в начале игры были пассивны, Поденсе вместе с Эль-Араби и Гиоргосом Масурасом нужно было лишь использовать всю свою динамику, чтобы наказать «шпор». На заметку будущим соперникам «Олимпиакоса» — не предоставляйте пространство Поденсе.

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    • 5. «Олимпиакос» упустил возможность выйти в плей-офф

    «Олимпиакос» не выходил в плей-офф ЛЧ с сезона 2013-2014, когда они сумели пройти группу с ПСЖ, «Бенфикой» и «Андерлехтом». И на текущую кампанию в ЛЧ «Олимпиакос» будет смотреть как на упущенную возможность.

    Поражение от «Црвены Звезды» в Белграде во втором туре обошлось «Олимпиакосу» слишком дорого. Этот результат разочаровывает еще больше с учетом того, что греческий клуб вел в счете в той игре, но красная карточка все изменила.

    Потерю очков в матчах против «Баварии», очевидно, можно простить. Но «Олимпиакос» лидировал в первом матче против мюнхенцев и мог рассчитывать на то, чтобы взять хотя бы одно важнейшее очко.

    «Олимпиакос»
    globallookpress.com

    «Шпоры» в этом сезоне представляли реальную возможность обойти себя. Если бы «Олимпиакос» не начал столь слабо первый матч против «Тоттенхэма», то слабость шпор в обороне привела бы к идеальному старту для чемпиона Греции.

    Нервы? Наивность? Как бы там ни было, но «Олимпиакос» продолжает ждать своего выхода в плей-офф ЛЧ. 0

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