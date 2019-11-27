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    Навас остановил лучший «Реал» после ухода Роналду

    Реакция прессы на матч «Реал» — ПСЖ

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    В четвертом туре группового этапе Лиги чемпионов «Реал» и ПСЖ сыграли вничью 2:2. Приводим самые интересные комментарии медиа об этой игре.

    «Реал» сумел навязать ПСЖ свою игру

    «Блестящее выступление, которое не оправдалось. Великолепная команда Мадрида — лучшая после ухода Криштиану Роналду, погасила все устремления ПСЖ благодаря атакующей игре», — убеждена испанская Marca.

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    • «Она снова напугала Европу, даже если всего две ошибки стоилм двух очков. Хозяевам поля удалось избежать необходимости подстраиваться под игру соперника. "Реал", словно кошка с мышами, игрался с парижанами. Особенно впечатлили Кроос, Бензема и Марсело».

    «Реал» впору жалеть об уходе Наваса

    «Грандиозная ничья. Счет не отражает превосходство мадридцев против французского чемпиона: атомный "Реал", который мы еще недавно видели в Лиге чемпионов, снова улучшил свои выступления. Первые полчаса в его исполнении выдались фантастическими, они были мечтой для его фанатов, но это была незаконченная симфония», — считает испанская AS.

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    «Подопечные Зинедина Зидана нанесли 28 ударов по воротам, заставив Кейлора Наваса стать героем матча и показав, что потерял королевский клуб с его уходом».

    «СуперМадрид и СуперНавас. Он вернулся и ушел — через парадную дверь», — озаглавило свой материал еще одно испанское издание El Pais.

    ПСЖ прибавляет в характере

    «Париж, первое чудо», — так называет итог матча французский Евроспорт.

    «Чудесная ничья ПСЖ против "Реала" подтвердила первое место в группе», — констатируют их соотечественники из RMC Sport.

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    • «ПСЖ вырывает счастливую ничью в Мадриде», — вторит им французская Le Figaro.

    «После продолжительных разочарований парижане обрели хотя бы немного стойкости», — считают их соотечественники из Maxifoot.

    Навас помог ПСЖ выстоять в логове «Реала»

    «Дом Наваса», — с таким заголовком вышла французская L'Équipe, подразумевая то, что экс-вратарь «Реала» Кейлор Навас, вернувшись на бывшую арену, предстал в роли ее хозяина. ПСЖ во многом обязан костариканцу за то, что пропустил только два мяча.

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    • «Этот положительный результат гарантировал ПСЖ первое место в группе, что выглядело далеко не очевидным на момент жеребьевки в августе, когда это было бы признано настоящим достижением», — пишет медиа.

    Камбэк против «Реала» психологически важен для ПСЖ

    «Остается надеяться, что этот камбэк вылечит привычные неврозы парижской команды в больших играх», - отмечает Le Parisien, намекая тем самым на то, как ПСЖ часто проваливается в поединках против топ-соперников.

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    • «Самым заметным в атаке гостей был Килиан Мбаппе. Помимо своих непосредственных обязанностей, он также вносил важный вклад в оборонительные действия. По крайней мере, до перерыва». 0

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