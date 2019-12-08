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    Олдскульный «Эвертон» указал на изъяны «Челси»

    Реакция прессы на матч «Эвертон» — «Челси»

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    «Челси» был неэффективен в атаке и неаккуратен в обороне
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    В рамках 16-го тура АПЛ «Эвертон» победил «Челси» со счетом 3:1. Приводим самые интересные комментарии медиа об этом матче.

    «Челси» не повезло встретиться с «Эвертоном» сейчас

    «В этом сезоне "Челси" не выиграл ни одного матча, уступая в счете, и эта серия продолжилась на "Гудисон Парк". Лэмпард должен быть особенно расстроен пропущенными голами, к которым привели три неаккуратные ошибки. Свободное пространство было на первом месте, и лондонцы часто оказывались вторыми на мяче, и этим отличался даже Н'Голо Канте», — отмечает в материале ESPN Ник Джадд.

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    • «Лэмпарду не повезло встретиться с "Эвертоном", в котором игроки хотели удовлетворить ожидания своего нового менеджера, и в результате его коллектив столкнулся с чрезвычайно мотивированным соперником. Гости подолгу держали мяч, но небрежные действия в обороне дорого им обошлись. При этом две замены от их рулевого сделаны слишком поздно, чтобы оказать влияние».

    Фергюсон завел «Эвертон»

    «Челси» был побежден эмоциями, борьбой и характером в большой день Фергюсона. Команда Лэмпарда играла хорошо, но плохо защищалась. Она столкнулась с труднопреодолимым препятствием в виде команды, где каждый отдавал всю энергию ради своего человека, который стоял в технической зоне«, — пишет на страницах The Guardian Энди Хантер.

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    "Ну, не совсем стоял, ведь временно исполняющий обязанности рулевого коллектива разыгрывал каждый мяч, бегал по боковой линии, когда забивались голы, и обнимал болбоев, тогда как сам 'Гудисон Парк' превратился в бешеную медвежью яму, которая делает это место таким особенным. Это была словно игра из прошлого, и тем лучше, что все случилось именно так".

    "Челси" нужно усиливать оборону в январе

    "Лондонцев неоднократно характеризовали как команда, которая переживает переходной период под руководством Лэмпарда, и этот матч показал, почему именно. Они уязвимы в обороне весь сезон, но здесь, на 'Гудисоне', с этим вдохновением 'Эвертона', все их недостатки были выставлены на обозрение", — рассуждает Фил Макналти в отчете BBC о поединке.

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    • "Калверт-Льюин был главным бенефициаром, воспользовавшись хаосом в штрафной площади, чтобы забить второй мяч 'Ирисок', а затем провел еще один гол в конце матча после того, как Кепа неудачно вынес мяч, позволив нападающему пробить себе между ног. 'Челси' может выйти на трансферный рынок в январе после того, как соответствующий запрет был уменьшен до одного окна, и эта игра будет основанием для Лэмпарда, чтобы потратить большую часть денег на усиление уязвимой обороны".

    "Эвертон" взял свое олдскульной энергетикой

    "Фергюсон пообещал кровь и гром на 'Гудисоне', и его команда выдала самый захватывающий и эмоциональный день на этом стадионе за многие годы. Временами это выглядело бесхитростно, но контраст между неэффективным идеализмом лондонцев и хорошо вознаграждаемой трудовой этикой мерсисайдцев — неузнаваемой за последние несколько месяцев — был совершенно убедительным", — пишет Крис Баскомб на страницах The Telegraph.

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    • "Стилистический сдвиг был очевиден. Это были 4-4-2 во всей своей красе, где Морган Шнейдерлен сыграл в роли Джо Паркинсона, Гилфи Сигурдссон отыскал в себе Барри Хорна, а Калверт-Льюин — так долго остававшийся без голов и уверенности в себе — занял позицию 'девятки', как в свои лучшие годы сам Фергюсон. Эта была такая ретроспектива, что стоило надеяться, те, кто смотрят матч по телевизору, смогут услышать голос Брайана Мура из ложи для комментаторов". 0

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