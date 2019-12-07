Трансферы «Челси»: кого первым подпишет Фрэнк Лэмпард?

Первое летнее окно пришлось на то критическое для клуба время, когда Фрэнк Лэмпард заменил Маурицио Сарри на посту главного тренера. Матео Ковачич был единственным новичком «Челси», так как в арендном договоре хорватского полузащитника была возможность выкупа.
Трансферный запрет означал, что «Челси» вынужден был полагаться на своих возвращающихся из аренд игроков, таких, как Тэмми Абрахам, Мейсон Маунт, Рис Джеймс и Фикайо Томори, которые в итоге превзошли все ожидания. Но в команде «синих» все еще есть слабые места, что периодически аукается «Челси».
«Челси» всегда четко заявлял о своих намерениях обжаловать запрет, направив апелляцию в ФИФА. И даже при том, что она была отклонена, еще одно обращение к CAS изменило январские планы «Челси».
Теперь, когда трансферный запрет был сокращен, и в январе «Челси» сможет свободно покупать игроков, мы увидим, как Лэмпард впервые подписывает новых игроков, поскольку надеется удержать команду в первой четверке.
Итак, кого они должны подписать? Автор Squawka Гарри Эдвардс выбрал игрока-мечту, реалистичный вариант, «темную лошадку», а также предложил собственный вариант.
Мечта: Джейдон Санчо
В то время как у «Челси» были проблемы в защите, на другом конце поля все еще остается гигантская задача заменить Эдена Азара.
Бельгиец был просто незаменим для «Челси» в прошлом сезоне, приняв участие в 49,2% голов «синих» в Премьер-лиге — он забил 16 мячей и записал на свой счет рекордные для АПЛ 15 передач.
И хотя Кристиан Пулишич делает все возможное, чтобы попытаться повторить достижения Азара, «Челси» по-прежнему связан трансферными слухами с различными вингерами. Одним из них является Джейдон Санчо.
Англичанину становится все менее уютно в дортмундской «Боруссии» и поговаривают о его возвращении в Англии, откуда он перебрался в Германию в 2017 году.
Санчо только 19 лет, у него впереди светлое будущее, но хавбек уже сейчас показывает хорошую игру.
С начала сезона 2018/19 года ни один игрок не записал на свой счет больше передач в Бундеслиге, чем Санчо, у которого их 20. Шесть из них он сделал в этом сезоне, причем англичанин в среднем набирал 0,64 передачи за 90 минут.
Не стоит забывать и то, что Санчо был фанатом «Челси» с детства и уже дружил с Каллумом Хадсон-Одоем, с которым он играл вместе в юношеских и молодежных сборных Англии.
Мечта: Бен Чилвелл
Одной из проблемных позиций «Челси» в этом сезоне остается левый защитник. Маркос Алонсо по-прежнему не может эффективно выступать в качестве центрального защитника, гораздо более комфортно себя чувствуя на фланге, а Эмерсон сильно сдал после яркого старта.
За последние несколько месяцев «Челси» был тесно связан слухами с переходом левого защитника «Лестера» Бена Чилвелла.
22-летний футболист показывает превосходную игру в составе команды Брендана Роджерса, которая в настоящее время занимает второе место в Премьер-лиге.
Чилвелл хорош как в защите, так и в атаке, выиграв 62 дуэли, которые добавил к своим 17 подкатам и 24 выносам. Он сделал три голевые передачи в Премьер-лиге, но прославился, когда повторил этот результат всего за 25 минут в составе сборной Англии.
Когда Англия обыграла Черногорию со счетом 7:0 на «Уэмбли», Чилвелл записал на свой счет хет-трик ассистов, включая два замечательных кросса и подачу с углового. «Челси» не хватает такого качественного игрока на левом фланге.
Squawka предлагает: Бен Чилвелл
Хотя Санчо был бы отличным подписанием, «Челси» остро нуждается в левом защитнике самого высшего качества. Сезар Аспиликуэта довольно неплохо играл в последних играх, но в 30 лет испанец становится медленным.
Уже имея значительный опыт игры в Премьер-лиге, Чилвелл кажется идеальной заменой. Если «Челси» сможет подписать его, в пару к правому защитнику Рису Джеймсу, «синие» могут получить пару защитников, позволяющую соперничать с «Ливерпулем» в ближайшие годы.
Реалистичный вариант: Уилфрид Заа
Если переход Санчо окажется слишком малореальным для январского трансферного окна, «Челси» может поискать игроков поближе к дому, например нападающего «Кристал Пэлас» Уилфрида Заа.
Широко известно, что ивуариец готов покинуть «Кристал Пэлас» и снова попытать счастья в топ-клубе, после неудачной попытки в «Манчестер Юнайтед» в 2013 году.
Летом Заа был связан с «Арсеналом» и «Эвертоном», вплоть до запроса на трансфер. 27-летний игрок остался в «Кристал Пэлас» после того, как переход сорвался, но, как сообщается, «Челси» связался с агентом Заа.
Так как же заменить Азара, самого результативного дриблера Премьер-лиги? Подписание второго по результативности — один из способов добиться этого.
В том, что считалось не лучшим сезоном для Заа, вингер выполнил 113 попыток дриблинга, и только Азар (138) сделал больше в Премьер-лиге.
В новом сезоне Заа не сбавляет оборотов, выполнив 68 попыток, что на 13 больше, чем у любого другого игрока.
Заа также заработал на себе 47 фолов, в этом сезоне уступив только только Джеку Грилишу (60), при этом создав 15 моментов, записав на свой счет один ассист и два гола.
Реалистичный вариант: Мусса Дембеле
Тэмми Абрахам отлично выступил в этом сезоне, забив 12 голов во всех турниров, но за исключением него, «Челси» испытывает проблемы с атакующей линией.
Ни Оливье Жиру, ни Миши Батшуайи не впечатляли в этом сезоне, когда выходили на поле, причем первый получил всего 282 минуты игрового времени.
В прошлом сообщалось об интересе «Челси» к французскому форварду Муссе Дембеле, ранее выступавшем за «Селтик», а теперь играющего в «Лионе». И эти слухи появились снова, что привело к предположениям о январском трансфере.
В этом сезоне 23-летний футболист «Лиона» находится в феноменальной форме, несмотря на все трудности, забив 10 из 24 голов команды в чемпионате Франции.
Никто из игроков не набрал в Лиге 1 больше, чем Дембеле, делящий первое место со своим соотечественником Виссамом Бен-Йеддером из «Монако».
Это всего лишь на гол меньше, чем у Абрахама в АПЛ, и Дембеле, несомненно, послужит лучшим усилением атаки, чем Батшуайи или Жиру.
Squawka предлагает: Мусса Дембеле
«Челси» показал, насколько сильно они зависят от Абрахама, своим поражением со счетом 0:1 от «Вест Хэм Юнайтед» в конце ноября, так и не сумев пройти защиту «молотобойцев».
«Синим» нужна хорошая подстраховка для англичанина, которая также могла бы обеспечить конкуренцию, ведь ни одному игроку не гарантировано место в составе.
Это также позволило бы «Челси» расстаться с Жиру, поскольку бывший игрок «Арсенала» расстроен недостатком игрового времени.
«Темная лошадка»: Тимо Вернер
Если «Челси» хочет подписать более серьезного игрока, чем Дембеле, чтобы соперничать с Абрахамом, то они могут обратиться к Тимо Вернеру.
Будущее немецкого нападающего неясно, так как многие из лучших европейских клубов положили на него глаз, и это правильно.
Вернер забил 17 мячей в 20 играх за «Лейпциг» в этом сезоне и продолжает играть важную роль в борьбе «быков» за то, чтобы стать завсегдатаями Лиги чемпионов.
Ни один игрок не участвовал в большем количестве голов Бундеслиги в этом сезоне, чем Вернер. 23-летний форвард добавил пять передач к своим 13 голам. Только Роберт Левандовски забил больше.
Однако самый большой вопрос, связанный с этим трансфером, заключается в том, каким образом Абрахам и Вернер смогут быть в одной команде.
Вернер — чуть более авторитетный форвард, и его ждет отличная карьера, но Абрахам также показал себя надежным нападающим.
Если бы «Челси» подписал контракт с Вернером, немца нельзя было просто посадить на скамейке запасных, чтобы он ждал шанса проявить себя.
«Челси» должен будет либо выпускать его вместо Абрахама, либо изменить схему, чтобы уместить обоих в один стартовый состав, отправив в запас другого игрока.
«Темная лошадка»: Натан Аке
Другая позиция, которую «Челси» нужно укрепить — центральный защитник. «Синие» позволил Гэри Кэхиллу и Давиду Луизу покинуть команду летом, а Итан Ампаду уехал в аренду.
Это оставило первую команду «Челси» с четырьмя центральными защитниками на сезон: Антонио Рюдигер, Андреас Кристенсен, Курт Зума и Фикайо Томори, хотя последний почти не играл из-за травмы.
И хотя были и обнадеживающие признаки, «синим» все же нужно усилиться и тут они могли бы рассчитывать на бывшего игрока: Натана Аке.
Голландец усилил «Борнмут», присоединившись к нему на постоянной основе в 2017 году, и его игра заставила заговорить о возможном переходе в один из более крупных клубов Премьер-лиги.
Теперь, когда «Челси» вернулся на трансферный рынок, лондонцы входят в число тех, кого слухи связывают с трансфером 24-летнего футболиста, сделавшего 66 выносов — больше, чем любой из защитников Лэмпарда — и 19 подкатов
Squawka предлагает: Натан Аке
Это был бы смелый ход: подписать игрока, от которого они когда-то отказались, но Аке, безусловно, укрепил бы оборону «Челси».
И это реально то, что им нужно сделать приоритетом, прежде чем искать поддержку для Абрахама. В 24 года Аке омолодит оборону «Челси», став игроком на перспективу, хотя он уже набрался игрового опыта, благодаря вере внего со стороны Эдди Хоу. 0