Семину устроили разнос. «Арсенал» разбомбил «Локомотив»

«Локо» завершил первую часть чемпионата России унизительным поражением в Туле, пропустив четыре безответных мяча.

Ротации от Семина

«Бронепоезд Юрия Семина прибыл на последнюю перед зимним ремонтом станцию изрядно потрепанным. Экипаж измотан жестким графиком и отсутствием полноценной ротации в связи с обилием травм, и за полтора месяца железнодорожникам удалось преодолеть без потерь только один отрезок длинного пути. В позапрошлые выходные "Локомотив" выиграл в Саранске у "Тамбова" (3:2), однако тот успех оказался локальным, а прошлая неделя — провальной. С интервалом в несколько дней команда осталась без еврокубковой весны и, проиграв дерби "Динамо" (1:2), отстала от "Зенита" уже на восемь очков.

Состав "Локомотива" образца недельной давности изменился на четырех позициях. Справа в обороне вместо дисквалифицированного Игнатьева ожидаемо появился Живоглядов. Привычную позицию в опорной зоне занял выздоровевший Баринов, Смолов снова уступил место на острие атаки Эдеру, а сумевший проявить себя против "Динамо" Тугарев заслужил возможность дебютировать в стартовом составе. И довольно быстро живо смотревшийся воспитанник "Локо" едва не оправдал доверие Семина, вырезав передачу с левого фланга. Однако Эдер, перед которым были уже пустые ворота, не дотянулся до мяча», — отметил небольшую ротацию в составе «Локо» корреспондент «Спорт-Экспресса» Андрей Кузичев.

Фиаско «Локомотива» в Туле

«Московский "Локомотив" чудовищно провел последний матч в чемпионате перед зимней паузой. "Железнодорожники" по всем статьям проиграли в Туле местному "Арсеналу". В первом тайме команда Сёмина ещё хоть как-то старалась вести игру с позиции силы, пусть и по-настоящему опасных моментов возле ворот Левашова она создала мало. Но во второй сорокапятиминутке столичный клуб был вчистую переигран "оружейниками".

После пропущенного гола от Горбатенко в самом начале второй половин встречи у гостей были хорошие возможности сравнять счёт, которыми они не воспользовались. А вот после гола Луценко команда Сёмина развалилась. Окончательно её добило удаление Рыбуса, после чего игроки "Арсенала" дважды воспользовались численным преимуществом и довели итоговую разницу в счёте до неприличной отметки. Сначала Луценко оформил дубль, а итоговый результат установил Чаушич.

Команда Игоря Черевченко победила дома впервые с 25 августа. Она достойно прошла отрезок из пяти матчей кряду против коллективов из так называемой "большой пятёрки", заработав на данном участке девять очков. А вот "Локомотив" сейчас в глубочайшем спаде. Последний месяц "железнодорожники" выступают крайне неубедительно. Самое печальное для поклонников столичного клуба, что не только результаты резко ухудшились, но и целостность в игре потерялась. Безусловно, на это повлияли серьёзные кадровые проблемы. Особенно в группе атаки.

Быстрый гол во втором тайме повлиял на дальнейшее направление игры. Хотели сравнять счёт, пошли вперёд большими силами, пропустили контратаку. Ну а после удаления игра закончилась. Хотя первый тайм не предвещал такого положения дел. Но это футбол. Нужно держать удар и сделать выводы — попозже, не на горячую голову. Учиться и принять это поражение. Сегодня Тула нас научила — научила быстро контратаковать, больше выигрывать единоборств. Вот это учёба. Возможно, перед отпуском поражение пойдёт на пользу. Наверное, психологический момент существует, но есть и другие факторы — много перемен в составе. У нас не такая большая группа футболистов, чтобы они произошли незаметно. Даём много времени молодым футболистам. Пока у нас ничего не получается. Юрий Семин, главный тренер «Локомотива»

В итоге, мы пришли к тому, что "железнодорожникам" не хватает качественной глубины состава. Можно смело говорить, что "Локомотив" закончил с борьбой за чемпионство в нынешнем сезоне. Не верится, что команда Сёмина за одиннадцать весенних туров сумеет ликвидировать отставание в одиннадцать очков от Зенита», — резюмировал провал позапрошлого чемпиона автор ФНК Андрей Жаркой.

Самый кошмарный тайм «Локо» в сезоне

«После перерыва случился быстрый первый гол. Этот первый гол повлиял на многие ситуации: "Локо" стал пропускать контратаки и допустили две ошибки, а дальше уже не играло роли никакой 0:2 или 0:3. При счете 0:1 хотели отыграться, были моменты, но очень хорошо играл "Арсенал", хорошо организовывал контратаки. Герой второго гола — Горбатенко. Игорь отобрал мяч в подкате в центре поля, а потом подобрал мяч и пяткой отдал его на ход Комбарову. Кирилл навесил — Луценко забил — 2:0.

Фрагмент матча twitter.com/fclokomotiv

В перерыве между вторым и третьим голом "Арсенала" Рыбус успел собрать 2 желтых карточки и отправился отдыхать. "Локомотив" остался без левого фланга обороны — чем тут же воспользовались хозяева. Смолов завозился на том самом левом краю, на него налетел Бауэр, отобрал мяч и отдал его Луценко. Тот не стал сближаться и бахнул с левой в дальний — без шансов. 3:0!

Четвертый гол — просто итог этого хаотичного матча. Игрок "Арсенала" навесил во вратарскую, где находились только защитники "Локомотива". И все равно они выбили мяч точно на ногу Чаушичу. 4:0!» — передал ход матча Sports.

Ученик разгромил Учителя

«Второе поражение Семина подряд, достаточно унизительное. 11 декабря игра в Мадриде, завершение лигочемпионской кампании, вряд ли стоит ждать от "Локомотива" чудес, тем более что "Атлетико" нужны очки, "Байер" дышит в затылок.

Юрий Семин twitter.com/fclokomotiv

Команде остро необходим длительный зимний перерыв. И слаженная работа по усилению состава менеджмента клуба и его тренерского штаба, чего, увы, давно не наблюдается.

Надеюсь, обойдется без горячки и Семин продолжит работу. Хотя вполне очевидно, что клуб подготовил мэтру замену. В 2016-м Игорь Черевченко, много лет выступавший за "Локомотив", ученик Палыча, став главным тренером команды, привел ее к победе в Кубке России, принеся первый трофей за несколько лет. И тут руководство решило вернуть Семина. Черевченко поступил порядочно, экс-главный отказался войти в штаб учителя, предпочтя самостоятельную работу. И как же здорово всем все доказал, в прекрасного тренера вырос! Но Семин не сказал еще своего последнего слова», — заявил об усталости москвичей глава редакционного совета «Спорта День за Днем» Сергей Бавли.

«Локомотив» закрыл год болезненным поражением в Туле

«Перед зимней паузой в РПЛ сложилась ситуация, которая всерьёз угрожала чемпионской гонке. "Зенит", лидирующий в турнирной таблице, воспользовался проблемами конкурентов. Питерцы в пяти последних матчах РПЛ потеряли лишь два очка. "Локомотив" за это же время набрал всего 5 баллов. В результате между командами образовалась настоящая пропасть в восемь баллов.

Футболисты «Локо» twitter.com/fclokomotiv

Чтобы несколько возродить интригу, москвичам нужно было сократить отставание от "Зенита" в заключительном матче года. Все шансы у "железнодорожников" были, они отправились в гости к "Арсеналу", а "Зенит" принимал разогнавшееся "Динамо". К слову, в прошлом туре "Динамо" разделалось с "Локомотивом", победив соперника со счётом 2:1. Если бы "бело-голубые" использовали хотя бы половину своих шансов, "Локо" потерпел бы разгромное поражение. После столь неудачного матча "железнодорожникам" нужно было обязательно побеждать в Туле.

В первом тайме от нас исходила невнятная игра, «Локомотив» при наличии таких хороших полузащитников, как Крыховяк и Миранчук, владел мячом и контролировал игру. Если бы они забили, у нас были бы большие проблемы. Не могу никак объяснить этот тайм, потому что не то мы хотели показать. А во втором тайме мы проводили наши классические контратаки, а после второго гола мы вообще поймали кураж, у нас получалось всё. Еврокубки? Когда я приходил в команду, мне руководство и другие люди сказали, что нам нужно повторить как минимум то, что было в прошлом году. Мы будем стремиться к этому, но вы понимаете, что сейчас другая команда, нежели та, которая была в прошлом. После прошлого сезона уже совсем другие ожидания от команды, и опускаться ниже той планки нет смысла. Если бы мне сказали перед матчем, что мы обыграем «Локомотив» со счётом 4:0, я бы поверил! Футбол — это коллективный вид спорта, 22 человека играют с единым зарядом и целью сделать праздник в заключительном матче перед большим перерывом. К тому же мы давно не выигрывали дома при своих трибунах. Перед матчем я чувствовал, что победим. Да и ребята были настроены оптимистично. Как они мне сказали, осень и зима — наше время! Евгений Луценко , форвард «Арсенала»

"Локомотив", который ещё совсем недавно казался главным конкурентом "Зенита", за последние недели сделал всё, чтобы выйти из чемпионской гонки. В 2020 году у питерцев перед "Локо" будет гандикап в 11 (!!) очков. Наверное, объективно понимая ситуацию, Семин и не рассчитывает на борьбу с "Зенитом" за золото. Но два поражения подряд, да ещё и четыре пропущенных мяча за тайм — это уж чересчур. А ведь "Локо" ещё на следующей неделе ехать в Мадрид к "Атлетико". Страшно», — считает, что «Локо» выбыл из чемпионской гонки автор «Rusfootball» Антон Мозговой.

Фанаты «Локо» и «Арсенала» тоже протестовали. Они пропустили провал москвичей

«К середине первого тайма на стадионе "Арсенал" стало заметно тише. Фанатские объединения обоих клубов выполнили своё обещание и покинули арену на 30-й минуте в знак протеста против действий правоохранительных органов.

Тем временем ситуация на поле немного изменилась. Хозяева выровняли игру, но по-прежнему не могли создать опасность у чужих ворот. У "Локомотива" тоже не особо ладилось в нападении — хромала реализация. После перерыва хозяева наказали гостей за беспечность в завершающей стадии. На 48-й минуте Лесовой прошёл к лицевой линии и подал в штрафную площадь, после чего Горбатенко практически без сопротивления головой отправил мяч в дальний угол ворот, поймав Коченкова на противоходе.

Ключевой момент матча случился на 73-й минуте. В верховой борьбе Мацей Рыбусь угодил локтем прямо в лицо Костадинову. Арбитр не пощадил поляка и продемонстрировал ему вторую жёлтую карточку — оправдания защитника на судью не подействовали.

Оставшись в меньшинстве, гости "расклеились" и пропустили третий мяч. На 78-й минуте Луценко прошёл к штрафной, а затем послал мяч точно в левый угол ворот. Чуть позже окончательно гостей приговорил Горан Чаушич. Концовка встречи осталась формальностью. Хозяева без проблем довели игру до победы», — отметил автор «Чемпионата» Богдан Горбунов, что из-за акции протеста фаны не увидели забитых мячей. 0