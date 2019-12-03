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    Судьбоносное поражение ЦСКА. «Зениту» освободили дорогу к титулу

    Реакция спортивных СМИ на поражение ЦСКА в матче с «Арсеналом»

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    ЦСКА — «Арсенал»
    ЦСКА — «Арсенал»
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    ЦСКА с минимальным счетом уступил «Арсеналу» в матче 18-го тура премьер-лиги (0:1). Единственный гол забил нападающий Даниил Лесовой с передачи форварда Евгения Луценко.

    Дзагоев вернулся в состав

    Обозреватель «Советского Спорта» Захар Мощенко оценивает стартовые составы команды, не обойдя вниманием возвращение в стартовый состав полузащитника ЦСКА.

    «Тренерский штаб красно-синих выставил вполне привычный состав. Изменение по сравнению с поединком против "Ференцвароша" было лишь одно: вместо Арнора Сигурдссона в группе атаки появился постепенно приближающийся к оптимальной форме Алан Дзагоев.

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    • Наставник туляков Игорь Черевченко тоже минимальным образом скорректировал стартовый состав. Вернувшийся в число 11 основных Кирилл Комбаров привычно забрал себе капитанскую повязку и позицию на правом фланге обороны. А Роберт Бауэр сместился ближе к центру защитной линии гостей.

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    Так что обе команды использовали схему с тремя центральными защитниками. Другое дело, что у "Арсенала" и на флангах расположились номинальные игроки оборонительного плана, тогда как ЦСКА давно приучил к тому, что оба его вингера фактически являются полунападающими».

    Вынужденная замена

    Тулякам пришлось корректировать планы на ходу из-за травмы игрока, отмечает автор Sport24 Данила Игнатов.

    «Тульскому "Арсеналу" пришлось уже в первом тайме делать замену. После игровой борьбы с Бистровичем у центрального круга подвернул голеностоп Ткачев — официально ЦСКА он покинул только этим летом. Сергей рухнул на газон и смог уйти только с помощью двух врачей, а вместо него на поле вышел арендованный у "Зенита" Даниил Лесовой. Кстати, в Туле он забил Акинфееву уже на 10-й минуте.

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    • На "ВЭБ-Арене" намного ближе к голу были хозяева. У "Арсенала" за весь первый тайм было только два удара мимо и девять фолов. У ЦСКА — несколько классных подходов, которые возникали благодаря проникающим передачам Дзагоева, пяткам Чалова и диагоналям Магнуссона. Лучший момент упустил Влашич: Дзага прострелил вдоль ворот, а хорват ударил в упор в штангу».

    ЦСКА доминировал в первом тайме

    Корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов отмечает серьезное преимущество армейского клуба в первом тайме.

    «Первый тайм прошёл с большим преимуществом "армейцев", которые добились семикратного преимущества по ударам — 14:2 (в створ — 3:0). Несколько моментов, созданных командой Виктора Гончаренко, были по-настоящему голевыми. Хотя схемы команд оказались похожими, туляки, как правило, не разбирали оппонентов один в один, а садились глубоко на свою половину поля.

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    • Защитники ЦСКА получали возможность свободно распоряжаться мячом. Иногда это неплохо удавалось. Курьёзный гол мог состояться на 25-й минуте, когда Игорь Дивеев решил пробить метров с семидесяти и совсем чуть-чуть не попал, а вместо мяча в сетку влетел голкипер "Арсенала", воспитанник красно-синих Егор Шамов.

    ЦСКА доминировал, но не забил

    Четыре из 14 ударов хозяев нанёс Дзагоев. За игрой набирающего форму кандидата в сборную России было особенно интересно следить. Алан активно открывался в правом полуфланге или по центру, стремился разыгрывать с партнёрами быстрые комбинации. Мог сам забить после тонкой передачи Фёдора Чалова пяткой. Однажды у Дзагоева вместо удара получился пас на Николу Влашича — хорват пробил в штангу».

    Гол Луценко

    Автор «Спорт-Экспресса» Константин Алексеев считает, что выездная победа заметно укрепит позиции наставника «Арсенала» Игоря Черевченко.

    «А в начале второго тайма Луценко довел свою задумку уже до верного. Правда, форвард от центральной линии убегал, похоже, с маленьким офсайдом, за которым не уследил ассистент. Но дальше все Евгений сделал на высшем уровне: выиграл забег у Дивеева, выманил на себя Карпова и катнул совершенно свободному Лесовому. Акинфеев улетел в дальний угол, а полузащитник молодежной сборной России хладнокровно пробил в ближний — 0:1.

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    • Туляки в предыдущих десяти матчах чемпионата выиграли лишь один — в Москве у "Спартака". И вот в сложной турнирной ситуации, когда пошли разговоры, что стул под Игорем Черевченко закачался, вновь в столице все для "Арсенала" пошло по наилучшему сценарию.

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    Гол явно придал гостям уверенности — они отодвинули игру от своих ворот, время от времени напрягая Акинфеева. В какой-то момент статистика по ударам после перерыва была обескураживающей для ЦСКА: 9:1 в пользу оружейников».

    Еврокубковая болезнь

    Автор Rusfootball.info Григорий Каленов видит похожие проблемы у ЦСКА как в еврокубках, так и в РПЛ.

    «За пятнадцать минут до окончания основного времени "Арсенал" стал гораздо более осторожен, но прежнего доминирования ЦСКА вернуть себе не мог. В любом случае — опять был железный момент. Но Чалов с убойной позиции послал мяч мимо створа.

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    • ЦСКА неплохо выглядел в первом тайме, напрочь перестрелял соперника, но не забил — провалился после перерыва и не смог изменить ситуацию.

    Абсолютно то же самое мы видели против "Ференцвароша". Похожая история случилась с "Эспаньолом" — правда, тогда гости забили ещё один. Можно вспомнить и "Лудогорец", против которого ЦСКА очень здорово начал, но упустил свои возможности и был вынужден довольствоваться ничьей.

    ЦСКА не хватило сил

    Еврокубковые симптомы переходят на матчи внутреннего чемпионата? Тогда Гончаренко должно быть особенно тревожно. Осечкой "Локо" команда не воспользовалась, а "Краснодар" сыграл вничью против "Тамбова" и теперь выше.

    А Луценко показывает класс против второй московской команды подряд. Может, там был офсайд? В любом случае это не его проблема».

    Судьбоносное поражение

    Глава редакционного совета «Спорта День за Днем» Сергей Бавли считает, что домашнее поражение ЦСКА может серьезно сказаться на судьбе Виктора Гончаренко, а также решить вопрос чемпионства в этом сезоне.

    «В первом тайме армейцы доминировали, но забить так и не смогли. Отменно сыграл Егор Шамов. Марио Фернандес был очень активен, искал чаще Николу Влашича, чем Федора Чалова, но хорват грешил неточными ударами. С Чаловым плотно играли защитники туляков. Алан Дзагоев толком ничего не показал. И все же казалось, что во втором тайме ЦСКА дожмет "Арсенал".

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    Но в очередной раз ошиблась армейская оборона, упустившая Евгения Луценко и попросту зевнувшая рывок Даниила Лесового. А дальше — удивительное безволие армейцев, довольно быстро сдувшихся. Вместо ожидаемого яростного штурма — вялая игра, которую оживлял лишь Фернандес, да временами Иван Обляков. Замены, произведенные Виктором Гончаренко, не сработали. Это поражение в карьере белорусского тренера может оказаться судьбоносным.

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    • В результате отрыв "Зенита" от ближайших преследователей за 12 туров до конца чемпионата достиг угрожающих 8-и очков. Похоже, главная интрига турнира завершится еще в 2019-м году. "Зенит" превосходит соперников по качеству игры и на голову — по ее стабильности. Отсюда и такой отрыв. Едва ли он преодолим». 0

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