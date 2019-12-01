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    В режиме «гринда». «Ливерпуль» оторвался от преследователей на 11 очков

    «Красные» на своем поле обыграли «Брайтон»

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    В субботний день сюрпризов «Ливерпуль» одолел «Брайтон», одержав победу со счетом 2:1 на «Энфилде».
    «Красные» забили свои голы после розыгрышей стандартных положений, тогда как «чайки» в целом были острее при открытой игре.

    При этом результат и выступление «Ливерпуля» можно разделить на три компонента — от хорошего до ужасного. Это сделал обозреватель Squawka Мухаммад Батт.

    Хороший: особый режим «Ливерпуля»

    В видеоиграх есть термин «гринд», который в целом означает многократное выполнение низкоинтенсивных заданий, направленных на получение максимальной выгоды. «Гринд» требует времени, но он работает. В реальном футболе «гринд» подразумевает борьбу и перелом для достижения победы, даже в том случае, когда почти ничего не получается. Это как раз случай «Ливерпуля» в сезоне 2019/20.

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    • «Ливерпуль» регулярно смотрится слабее на фоне менее квалифицированных команд. Если слабость против «Манчестер Сити» вполне объяснима, то как быть с неуверенностью на фоне «Брайтона», «Норвича», «Шеффилд Юнайтед»? Да, у «Ливерпуля» хватает недостатков, но провалы случаются настолько часто, что их сложно назвать совпадением.

    Если подопечные Юргена Клоппа выходят вперед, то они не стесняются переходить в режим «гринда», чтобы одержать победу. Они садятся глубоко и рассчитывают только на скоростных нападающих или на стандартные положения, зная, что они несут угрозу для любого соперника.

    Обычно так играют скромные команды, из-за чего страдают некоторые гранды. Именно поэтому такие мощные с оборонительной точки зрения коллективы, как мадридский «Атлетико», способны бросать вызов основным претендентам на титул. В то же время на фоне более слабых соперников они смотрятся не так убедительно, потому что не знают, что делать с мячом.

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    Тем временем «Ливерпуль» может включить режим «гринда» против кого угодно. И «Брайтон» может это подтвердить. Команда Грэма Поттера доминировала в контроле мяча, но именно «красные» набрали три очка благодаря двум голам головой Вирджила ван Дейка после навесов Трента Александра-Арнольда. Мерсисайдцы понимали, что, имея в составе лучшего центрального защитника в мире, они смогут удерживать «чаек» в страхе, что бы ни случилось.

    Плохой: пропущенные мячи на «Энфилде»

    Ван Дейк на «Энфилде» выступил в роли абсолютного титана. Он дважды забил и сделал сразу пять выносов мяча из своей штрафной, принеся «Ливерпулю» три очка в матче против впечатляющего соперника. «Брайтон» играл с большим воодушевлением и отвагой, но ван Дейк был настолько хорош, что гости долгое время не могли найти возможность для взятия ворот.

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    • Но и этого оказалось недостаточно, так как после прямого удара со штрафного Льюис Данк застал хозяев врасплох, вернув «Брайтону» надежду. Гол был забит на инстинкте, и очень странно, что «красные» не ожидали подобного удара, учитывая то, как они победили «Барселону» весной. Однако этот сценарий соответствует шаблону: «красным» не удалось отыграть ни одного матча на ноль на «Энфилде» в этом сезоне.

    Всего в нынешнем сезоне мерсисайдцы отыграли три матча на ноль, один из которых — в Кубке лиги против «МК Донса», так что его можно не считать. Однако в любом случае это случалось исключительно на выезде, так что верные домашние болельщики «Ливерпуля» еще не видели, как их команда, ориентированная на оборону, сохраняла ворота в неприкосновенности. Это странная статистика, и будет интересно узнать, когда эта серия все же прервется.

    Ужасный: удаление Алиссона

    «Брайтон» забил гол со штрафного, который был назначен после того, как Леандро Троссард оторвался от Деяна Ловрена. Алиссон осознал опасность и быстро среагировал, побежав на перехват, вот только Троссард тоже все просчитал и успел направить мяч над головой Алиссона. Реакция бразильца состояла в том, что он выставил руку, но Алиссон, возможно, не осознавал, что в тот момент он находился за пределами штрафной площади.

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    • Это была грубая ошибка, и одна из нетипичных для вратаря, чья блестящая форма в прошлом сезоне позволила ему собрать много индивидуальных наград. Конечно, он все еще прогрессирует после длительного восстановления от травмы, но теперь, когда надвигается дисквалификация, прогресс замедлится еще на несколько недель. А ведь декабрь обещает стать очень насыщенным для «Ливерпуля», которому предстоит провести четыре-пять матчей. Красная карточка — настоящий ужас, последствия которого могут быть действительно плохими. 0

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