Шансы «Манчестер Сити» защитить титул низки, как зимнее солнце

В поединке 14-го тура АПЛ «Ньюкасл» отобрал очки у «Манчестер Сити». Приводим самые интересные комментарии медиа об этой игре.

Шансы «Манчестер Сити» на сохранение титула низки

«Бескрайнее кобальтово-голубое небо сигнализировало об идеально свежем зимнем дне, но для Пепа Гвардиолы дождевые облака могли скрываться на каждом шагу. Пока ликующий прямо перед техзоной соперника и посрамивший критиков экс-хавбек "Ливерпуля" Джонджо Шелви отмечал свой поздний гол, который принес "Ньюкаслу" ничью, надежды менеджера гостей на защиту чемпионства казались такими же низкими, как позднее солнце в конце ноября», — пишет на страницах The Guardian Луиз Тэйлор.

«Хотя Пеп Гвардиола утверждал, что "наше выступление было хорошим", его игрокам не хватало той интенсивности, что отличала их в прошлом сезоне, в то время как энергичность и темп атак "Сорок" лишил гостей ценности владения мячом. Сразу несколько исполнителей манкунианцы провели индивидуально слабый матч: Рияд Марез и Габриэл Жезус растворились в нападении, тогда как Кайл Уокер и Бенжамен Менди, особенно последний, испытывали проблемы на краях обороны».

«Ньюкасл» не перестает удивлять в этом сезоне

«Способность "Ньюкасла" удивлять стала характерной чертой этого сезона. В понедельник они были жалки против "Астон Виллы", позволив Джеку Грилишу стать хозяином шоу. Но против "Сити" они выдали дисциплинированное оборонительное выступление, где при этом максимально использовали несколько возможностей в атаке, которые у них были», — отмечает в отчете BBC о матче Садж Чаудхери.

«Альмирон, который не забивал и не отдал ни одной голевой передачи после своего перехода в начале года, снова неустанно работал на поле и снабдил остроумной передачей Виллемса. Когда гол Шелви в конце матча привел к самым громким аплодисментам в матче, полузащитник подбежал к тренерской скамейке, чтобы их стало еще больше. Это был идеальный ответ и его, и его команды на поражение от бирмингемцев».

Тактика «Сити» лишь помогла «Ньюкаслу»

«Хозяева начали игру начали с четкого тактического подхода — пробраться сквозь оборонительную четверку гостей. Принцип был понятен с самого начала: Жоэлинтон попытается опередить Фернандиньо и Джона Стоунза и позволить Аллану Сен-Максимену оббежать Кайла Уокера. И тактика "Горожан", казалось, только провоцировала такой подход», — пишет Джим Уайт на страницах The Telegraph.

«Уокер, например, играл в качестве дополнительного центрального полузащитника, которому было поручено смещаться в середину поля, чтобы поддержать Давида Сильву и Илкая Гюндогана. В такой ситуации Сен-Максимен мог лишь облизывать губы, видя сколько свободного места он получает в отсутствие защитника на своей позиции. И он так и делал, постоянно двигаясь по левому флангу».

«Сити» поплатился за желание закрыть игру

«В "Манчестер Сити" прекрасно знают, как хорошо владеть мячом, особенно в центре поля, и в результате им удалось диктовать темп игры. Их терпеливая высокая линия позволила им заставить "Ньюкасл" вернуться в неудобные позиции, и они всегда, казалось, противодействовали так, что находили свободные зоны в чужой обороне. Но угроза на верхнем этаже продолжает оставаться большой проблемой для Сити, поскольку они просто не способны достаточно хорошо справляться с такими мячами и атакующими угрозами, которые вытекают из этого», — отмечает в материале ESPN Харри Кеттл.

«В течение всей игры время от времени возникало определенное колебание действовать настойчивее, и они как будто проявляли к хозяевам слишком большое уважение, когда держали мяч. Гвардиола сделал свою команду слишком узкой тактически, что, похоже, сыграло на руку "Ньюкаслу" больше, чем он, вероятно, понимал это. Его высокомерие в попытках закрыть игру в конце матча вместо того, чтобы удержать преимущество в счете стоило очков и, похоже, им только предстоит понять, есть ли у них план Б». 0