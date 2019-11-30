Утро перемен для «Арсенала». Как «канониры» поменяли тренера

Утро пятницы. Тренировочная база «Арсенала» в Лондон Колни. На тренировочных полях еще никого. В главном здании базы Фредди Юнгберг впервые встречается со своими подопечными. Еще час назад он был одним из помощников Унаи Эмери.

Теперь после увольнения Эмери Юнгберг отвечает за первую команду «канониров». Он только что принял ее и пока не знает, как долго будет в этой роли. Но Юнгберг понимает, что для него это серьезный шаг вперед, и чувствует себя готовым.

Это его первая речь перед командой. Он знает, насколько это важно. Его слова должны оказать влияние. Юнгберг должен вдохновить игроков. Он говорит своим подопечным, что хочет, чтобы они снова были счастливы, чтобы снова могли наслаждаться своим футболом. Он настаивает на том, что команда должна вернуться к стилю игры «Арсенала» — энергичному и активному. Он хочет видеть движение, дух и веру в себя. Юнгберг также упоминает болельщиков и важность получения их поддержки, он хочет вновь видеть улыбки на их лицах.

Это сильная речь. Игроки сосредоточены и воспринимают слова тренера. Они приветствуют то, что говорит Юнгберг, тренер находит популярность. Игрокам нравится его энергия, его идеи и его полная жизни личность. Юнгберг во многих отношениях полная противоположность Эмери. Плюс швед тренировал команду U-23, поэтому отлично знаком со многими игроками.

Фредди Юнгберг и Унаи Эмери globallookpress.com

Это первый день новой жизни Юнгберга — жизни менеджера «Арсенала».

У него есть лицензия UEFA Pro, это означает, что он имеет право руководить командой на матчах АПЛ и еврокубков.

На данный момент клуб не контактирует с кем-либо еще из тренеров. В руководстве надеются, что Юнгберг добьется успеха и сможет возглавлять команду до конца сезона. Летом «Арсеналу» будет проще определиться с тренером для долгосрочной перспективы. Посреди сезона не очень просто найти тренера, особенно если уже работает где-то в другом клубе.

Первая тренировка Юнгберга — легкая. Только в четверг вечером «Арсенал» играл против «Айнтрахта» в Лиге Европы. Те, кто выходил на поле с первых минут, разминаются, остальные проводят полноценную тренировку. Но уже в субботу все игроки будут тактически готовиться к матчу с «Норвичем».

Фредди Юнгберг на тренировке «Арсенала» twitter.com/arsenal

После обеда для Юнгберга пришла пора задуматься о своем тренерском штабе. Кто в него войдет? Вернется ли Стив Болд в первую команду после работы с U-23. Кто будет тренером вратарей? Предстоит много всего сделать, а также проанализировать выступления «Норвича» и провести работу с видео, чтобы провести тактическое занятие с игроками в субботу. Это было безумное утро. Все произошло так быстро.

Увольнение Эмери

Эмери покинул клуб совсем недавно. Он уже очистил свой стол и свой кабинет. Его сотрудники сделали то же самое.

Он прибыл на тренировочную базу утром, как обычно рано, чтобы начать тренировку в 11 утра. Его встретили технический директор Эду и спортивный директор Рауль Санллехи. Они сообщили Эмери о решении прекратить сотрудничество. На встрече не было какой-то напряженности. Обстановка была дружелюбной, и Эмери вместе со своими ассистентами с пониманием отнеслись к решению. Возможно, даже было некое чувство облегчения. Сезон был трудным, и Эмери, возможно, чувствовал, что у него закончились идеи и варианты.

Теперь для «Арсенала» он лишь воспоминание. Его 18 месяцев в клубе — четвертый самый непродолжительный промежуток для тренеров за 133-летнюю историю «Арсенала».

Принятие решения

Увольнение Эмери было лишь вопросом времени. И он понимал это, когда в пятницу покидал свой дом в престижном пригороде Северного Лондона Хэдли-Вуд, чтобы проехать 15 минут до тренировочной базы. В четверг вечером «канониры» проиграли «Айнтрахту» со счетом 1:2 на полупустом «Эмирейтс».

Унаи Эмери globallookpress.com

Испанец знал, что давление усилилось. Он слышал недовольство трибун, уклонялся от вопросов СМИ о своем будущем. Но он знал, что отставка приближается. Клуб и так поддерживал его так долго, как только мог. С начала сезона руководство давало ему возможность все изменить.

«Арсенал» обычно не увольняет тренеров. Клуб верит в стабильность и позитив. Эду, Санллехи, управляющий директор Винай Венкатешам и владельцы семья Кренке были готовы оставить Эмери.

На прошлой неделе Санллехи и Венкатешам отправились в Лос-Анджелес, чтобы встретиться с Джошем и Стэном Кренке. Они регулярно общаются о делах клуба как при встречах, так и по телефону и в группе в WhatsApp. Но на этот раз целью было исключительно обсудить будущее Эмери. При встрече они решили не увольнять его, решив дать немного больше времени.

Перед игрой против «Саутгемптона» 23 ноября тренеру сообщили, что клуб все еще верит в него. Но за последние четыре дня ситуация ухудшилась. Ничья со «святыми» стала еще одним плохим результатом, а поражение в матче против «Айнтрахта» решило судьбу Эмери.

Решение об увольнении Эмери было принято поздно вечером в четверг, когда над Северным Лондоном шел дождь. Дела у «Арсенала» шли слишком плохо, а ситуация становилась все более ядовитой. Обратного пути не было.

Напряженные отношения Эмери с игроками

В пятницу игроки должны были приехать на базу в 10 утра. Еще в четверг вечером они думали, что в матче против «Норвича» командой по-прежнему будет руководить Эмери, а отставка тренера, возможно, произойдет, если будет еще одна плохая игра. Но как только они прибыли на базу, то поняли, что что-то случилось.

В этом сезоне у Эмери были непростые отношения со многими игроками. Некоторые футболисты не понимали определенные решения тренера. Например, когда «Арсенал» уступал в матче с «Айнтрахтом», за 15 минут до конца Эмери вызвал для замены полузащитника оборонительного плана Лукаса Торрейру. В то же время на скамейке запасных сидели три игрока атаки — Александр Ляказетт, Николя Пепе и Рис Нельсон.

Выбор Эмери сбивал футболистов с толку на протяжении всего сезона. Он «потерял» игроков из-за постоянных перестановок и нечетких инструкций. У футболистов возникло ощущение, что Эмери сбился с пути.

Унаи Эмери globallookpress.com

Менеджмент Эмери был плохим на протяжении всего сезона не только в случаях с Месутом Озилом и Гранитом Джакой. Между игроками и главным тренером не было особых отношений, и эта пропасть становилась все больше. Игроки с уважением относились к тренеру, но с них было достаточно. Тренер должен был уйти.

В «Арсенале» начинается новая глава. Они отчаянно нуждались в изменениях, чтобы стать лучше. 0