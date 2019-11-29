Эмери — на выход. Фанатам больно смотреть за игрой «Арсенала»

В невероятном футбольном матче Лиги Европы «Арсенал» упустил преимущество над «Айнтрахтом» и потерпел поражение со счетом 1:2.

Для «канониров» это поражение стало первым домашним в сезоне. Кроме того, они провели седьмой матч подряд без побед, что является худшим результатом с 1992 года.

Обозреватель Squawka Мухаммад Батт выделил главных победителей и проигравших встречи на «Эмирейтс».

Победитель: Даити Камада

Каждому матчу нужен свой герой, и многие ожидали, что им станет игрок «Арсенала». Например, им мог бы быть Пьер-Эмерик Обамеянг, который в первом тайме вывел «канониров» вперед, забив благодаря удачному отскоку мяча от перекладины. Впрочем, самой доминирующей силой во встрече на «Эмирейтс» оказался японский полузащитник «Айнтрахта» Даити Камада.

Потрясающие удары Камады во втором тайме как раз и принесли гостям из Франкфурта победу. Конечно, гости и так доминировали, но долгое время не могли найти подходы к воротам хозяев. Так продолжалось до тех пор, пока Камада не заявил о себе, с левой ноги закрутив мяч точно в дальний угол.

Спустя десять минут он отметился победным голом, пробив точно в цель сквозь целую толпу защитников. Два потрясающих гола японца принесли его команде колоссальную победу.

Проигравший: медицинский штаб «Арсенала»

У «Арсенала» много проблем, и травмы — одна из них. Футболистов и так не хватало, а по ходу игры лондонцы успели потерять Давида Луиса из-за повреждения ребра и Шкодрана Мустафи из-за проблем с ногой. Даже Гранит Джака долго получал медицинскую помощь после удара по колену, прежде чем все же вернулся на поле. Казалось, что в перерыве его должны заменить, хотя по понятным причинам он этого не хотел.

Очевидно, Унаи Эмери допустил много ошибок, но важно понимать, что он не дождался помощи от медицинского штаба, который не смог обеспечить ему полноценный состав. Этот провал очень дорого обошелся «канонирам».

Победитель: Ади Хюттер

Матч завершался под диктовку «Айнтрахта», который полностью доминировал и мог забивать столько голов, сколько душе угодно. Второй тайм стал резким контрастом в сравнении с первым, в котором гостям удался лишь один слабый удар, да и тот не в створ ворот. Хюттер понимал, что в перерыве нужно что-то менять.

Таким образом, он снял Желсона Фернандеша и Андре Силву, выпустив вместо них Доминика Кора и Мията Гачиновича. Перемены мгновенно дали свои плоды, ведь Гачинович стал главной угрозой воротам «Арсенала». Эта новая энергия, с которой заиграли гости, позволила им господствовать после перерыва, подготовив почву для дубля Камады.

Проигравшие: Ляказетт и Пепе

Странно видеть здесь Александра Ляказетта и Николя Пепе. Эта пара атакующих футболистов неоднократно доказывала, что способна спасти «Арсенал» в самый критический момент. Тот же Ляказетт на выходных оформил дубль и вырвал для «канониров» ничью во встрече с «Саутгемптоном». Пепе был тем футболистом, который месяц назад забил два гола в ворота «Витории» и принес лондонцам победу.

И вот эта пара, зарекомендовавшая себя с наилучшей стороны, минувшим вечером просто сидела на скамейке запасных и безнадежно наблюдала за тем, как ее партнеры по команде сначала упустили преимущество в один мяч, а затем и вовсе проиграли.

Они выглядели озадаченными, сидя на скамейке, и теперь им придется принять горечь поражения, которое они не могли предотвратить. Унаи Эмери заявил, что форварды были травмированы, но ведь если это действительно так, то тренер не должен был включать их в заявку.

Победитель: «Манчестер Юнайтед»

Три гранда английской Премьер-лиги переживают ужасные времена. Один из них («Тоттенхэм») уже принял меры для исправления ситуации. Остаются еще «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал» — единственные неудачники сезона, чьи результаты не соответствуют их бюджету, составу и ожиданиям болельщиков.

«Манчестер Юнайтед» отправил в Астану молодежь, которая проиграла 1:2. Это было нехорошо, но «красные дьяволы» досрочно вышли из группы и смогли поберечь игроков основного состава, поэтому на фоне «Арсенала» могут чувствовать себя победителями.

Проигравший: Унаи Эмери

«Арсенал» абсолютно ужасен. Учитывая поражение от «Айнтрахта», серия «канониров» без побед длится более месяца и насчитывает семь матчей. Да и та последняя победа над «Виторией» была добыта на финальных секундах. Последний уверенный триумф был в начале октября, когда лондонцы разгромили «Стандард» 4:0.

В социальных сетях активно распространяется хештег #EmeryOut. И хотя не хочется желать кому-то потери работы, в данном случае, безусловно, фанаты «Арсенала» правы, что жаждут отставки главного тренера (и их распечатки, призывающие тренера подать в отставку, просто восхитительны).

Унаи Эмери принимает отчаянные решения каждые три дня, а у «Арсенала» все равно нет нормальной игры. И даже после того, как его команда вчистую проигрывала сопернику в течение матча, он выходит к журналистам и говорит, что футболисты выполнили тактический план. Но если они все выполнили, тогда на установке тренер заставляет их играть в бессмысленный футбол.

На «Эмирейтс» было немного фанатов «Арсенала», и абсолютно никто из них не был счастлив. Изменения нужны, притом прямо сейчас, чтобы этот кошмар не усугубился еще больше. На благо клуба, на благо фанатов, на благо самого тренера: Унаи Эмери должен уйти. 0