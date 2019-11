Вдохновляющий Месси. Аргентинец привел «Барселону» к победе над «Боруссией»

В потрясающем футбольном матче Лиги чемпионов «Барселона» на своем поле обыграла дортмундскую «Боруссию» со счетом 3:1.

Немцы начали встречу достаточно ярко, но затем свое превосходство проявил Лионель Месси, в результате чего «сине-гранатовые» выглядели попросту мощнее. Благодаря этой победе «Барселона» обеспечила себе первое место в группе.

Мы увидели четыре прекрасных гола, но что еще мы узнали? В этом вопросе разбирается обозреватель Squawka Мухаммад Батт.

1. Лионель Месси — вечный

Минувшим вечером, когда Лионель Месси провел 700-й матч за «Барселону», он также забил свой 613-й гол за клуб. Откровенно говоря, это абсолютно феноменальное достижение. Один только этот факт оправдал бы океаны похвалы в его адрес, но фактически его точный удар был наименее впечатляющим итогом игры аргентинца.

Most opponents scored against in Champions League history:

🇦🇷 Lionel Messi (34)

🇵🇹 Cristiano Ronaldo (33)

🇪🇸 Raul (33)

Another record broken by Lionel Messi. 🤯 pic.twitter.com/RsScOKUPME — Squawka Football (@Squawka) November 27, 2019

Конечно, было приятно наблюдать за тем, как форвард хладнокровно отправил мяч в сетку и удвоил преимущество «Барселоны», но в этом виднелся лишь оттенок его гения. Дело в том, что передачи с его стороны были просто феноменальными. Он создал больше моментов, чем кто-либо другой на поле (4), выполнив сразу две результативные передачи (его 236-я и 237-я в составе «Барсы»). Дриблинг тоже был на запредельном уровне, ведь он успешно совершил 10 из 15 обводок один в один — больше, чем вся команда из Дортмунда!

Восхищаться им можно бесконечно. Месси возвышался над всеми остальными. Простые смертные не могут с ним сравниться. Казалось, он знал все, что произойдет в определенный момент на том или ином участке «Камп Ноу», потому что здесь он играет вечно. Наслаждайтесь им, пока он здесь, потому что в будущем мы вряд ли увидим что-то подобное.

Lionel Messi’s senior Barcelona career by numbers:

• 700 games

• 613 goals

• 237 assists

• 34 trophies

We have truly been blessed to watch him. pic.twitter.com/lNUWEClU2t — Squawka Football (@Squawka) November 27, 2019

2. Прогресс Хуниора

Когда Хуниор Фирпо дебютировал за «Барселону», то уже через три минуты допустил потерю, приведшую к пропущенному голу. Всякий раз, когда он выходил на поле, то выглядел как чистый талант, который просто не справлялся с давлением. Но в матче против дортмундской «Боруссии» испанец все-таки смог отыграть уверенно и спокойно.

Хуниор в духе Жорди Альбы часто открывался, предлагая свои услуги в атаке. Но еще более впечатлило то упорство, с которым он оборонялся. Никто из игроков не сделал больше отборов (3), чем он. Кроме того, он добавил на свой счет пару перехватов.

После перерыва было хорошо заметно, как он выдерживает дисциплину, не продвигаясь вперед, несмотря на то, что он был самым скоростным игроком на поле. Эта дисциплина помешала дортмундцам застать оборону «Барселоны» врасплох, как это делали многие соперники каталонцев в последние годы. Хуниор доказал, что он достаточно силен для игры за топ-клуб.

3. Санчо утвердил свой статус

Когда дортмундская «Боруссия» вышла на «Камп Ноу» на самую важную игру сезона, оказалось, что в составе нет ее самого динамичного таланта — молодого Джейдона Санчо. Молодой англичанин в последний момент оказался вне старта, поскольку Люсьен Фавр поставил под сомнение его важность.

Jadon Sancho’s Borussia Dortmund career by numbers so far:

• 72 games

• 54 starts

• 28 assists

• 20 goals

San-senational. pic.twitter.com/8LPaWqsLfF — Squawka Football (@Squawka) November 27, 2019

В его отсутствие дортмундцы распушили свои линии. Они начали игру в хорошем ритме, но как только «Барселона» адаптировалась, немецкая команда практически ничего не предложила, отдав всю инициативу «сине-гранатовым». Затем Санчо все же вышел на замену и тут же добавил игре немного больше драйва.

И когда каталонцы вошли в энергосберегающий режим, мысленно переключившись на предстоящий матч с «Атлетико», Санчо усилил давление. Он забил потрясающий гол практически из ниоткуда, вернув «Боруссию» в игру, а на последних минутах вынудил Марка-Андре тер Штегена сделать великолепный сейв.

Конечно, «Боруссия» в итоге проиграла, но Джейдон Санчо определенно доказал, что в подобных матчах он очень важен.

4. Дембеле не доиграл до перерыва

Усман Дембеле вышел в старте этой игры вместе с Лионелем Месси и Луисом Суаресом. Тренер проявил ему большое доверие, учитывая тот факт, что в запасе остался Антуан Гризманн — один из пяти сильнейших футболистов планеты. И Дембеле начал встречу ярко: ему удавалось находить свободные зоны и совершать опасные рывки.

К несчастью для него, его старые проблемы со здоровьем обострились, и после 20 игровых минут он понял, что что-то не так. Уныло сидящий на газоне Дембеле — душераздирающее зрелище. У него есть проблемы с дисциплиной, но, в конечном счете, главное, что мешает ему развить свой талант до конца — неспособность оставаться в форме.

5. Герои родного города и ветераны большой игры

В этом сезоне у «Барселоны» довольно много проблем в выездных матчах, да и в домашних не всегда все проходит гладко. Вспомнить хотя бы встречу с пражской «Славией» на «Камп Ноу», завершившуюся со счетом 0:0. Эти неудачи привели к тому, что на «Барсу» повесили ярлык изнеможенной, и это логично, особенно после таких безвкусных матчей, как против «Леганеса» на выходных.

Barcelona have reached the knockout stages of the Champions League for the 16th consecutive season.

They top the group. pic.twitter.com/XzOgvhRVp9 — Squawka Football (@Squawka) November 27, 2019

Но минувшим вечером на поле мы увидели ветеранов большой игры, то есть тех игроков, которые в самый ответственный момент способны воскреснуть. Кроме того, «Барселона» еще раз доказала, что домашнее поле — большое преимущество в Лиге чемпионов. Напомним, что «сине-гранатовые» непобедимы на «Камп Ноу» в 35 последних матчах, в 31 из которых одержали победы.

Их гостевые проблемы стоили им вылетов из Лиги чемпионов в двух последних розыгрышах турнира. Впрочем, любая команда, играющая так же хорошо, как «Барселона» на «Камп Ноу», всегда будет иметь шанс в любом соревновании.

