Дзюба отвечает хейтерам и тащит «Зенит» в плей-офф Лиги чемпионов

Питерский «Зенит» дома одержал победу над «Лионом» (2:0) в матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов. На 42-й минуте встречи гол забил нападающий Артем Дзюба. Спустя 42 минуты хавбек сине-бело-голубых Магомед Оздоев установил окончательный счет в матче.

«Зенит» без Жиркова, «Лион» без Депая

Корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов изучает стартовые составы команд, не досчитавшихся важных футболистов накануне матча.

«В заявку "Зенита" не попал Олег Шатов. Полузащитник всё-таки не смог восстановиться от травмы, из-за которой пропустил и предыдущий матч РПЛ с "Рубином". Участие во встрече с "Лионом" Юрия Жиркова тоже было под вопросом, но он в заявке оказался — начал игру на скамейке.

"Лион" сыграл без трёх ключевых футболистов. За последние несколько дней команда Руди Гарсии потеряла из-за травм лучшего бомбардира Мемфиса Депая (11 голов в разных турнирах), а также обоих лучших ассистентов Уссема Ауа и Тьяго Мендеса (по четыре голевые передачи).

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Несмотря на то, что ситуация вынуждала рисковать сине-бело-голубых, команды играли так, как привыкли. "Лион" при Руди Гарсии стремится атаковать, действовать очень интенсивно, включать контрпрессинг. Французы не изменили себе и в Петербурге. "Зенит" при Семаке, как правило, осторожен в Лиге чемпионов. Вот и во встрече с "ткачами" чемпионы России, прежде всего. помнили о балансе, а не попытались задавить соперника с первых минут».

«Лион» начал агрессивно

Обозреватель «Советского Спорта» Захар Мощенко хвалит французский клуб за атакующую игру в начале матча.

«Несмотря на то, что наставник гостей Руди Гарсия не смог рассчитывать в этой встрече на свою главную звезду — голландца Мемфиса Депая, "Лион" и не думал закрываться в глухой обороне, разыграв вполне симпатичный атакующий дебют. Гости уверенно забрали мяч и принялись разыгрывать его в позиционном нападении, быстро перемещая с фланга на фланг и выискивая бреши в питерской обороне.

"Зенит", впрочем, довольно быстро вспомнил, что именно он — хозяин на этой арене, что именно ему жизненно необходима победа. У сине-бело-голубых на восьмой минуте прошла хорошая атака правым флангом, и после прострела в центр на линию штрафной Сердар Азмун нанес первый удар в створ ворот. Пусть Антони Лопеш без труда забрал этот мяч, но сигнал сопернику был подан: "Зенит" готов перехватить инициативу.

Начало матча вышло полным борьбы globallookpress.com

Вообще-то игра действительно смотрелась: две примерно равных команды стремились быстро доставить мяч к чужим воротам, не мучая публику тягучей "жвачкой" поперечных пасов в ожидании ошибки соперника. В середине тайма "Лион" создал по-настоящему голевой момент: Бертран Траоре остро прострелил справа, Михаил Кержаков явно не успевал на перехват, а Кузяев в подкате едва не срезал мяч в свои ворота. В результате брат Александра Кержакова, который в день своего 37-летия переживал за "Зенит" на трибунах "Газпром Арены", настиг мяч у дальней штанги и успел накрыть его почти на линии ворот».

Гол с порванной футболкой

Корреспондент «Спорт-Экспресса» Гоша Чернов отмечает гол нападающего «Зенита» Артема Дзюбы, вокруг отношений которого с болельщиками в последнее время было много шуму.

«А "Зенит" чувствовал себя вольготно у чужих ворот. В первом тайме один лишь Азмун получил три хороших момента. Но в одном случае вратарь Антони Лопеш поймал мяч, в другом иранец сфолил на нем же, а в третьем случае гостей спасла штанга. Но на 42-й минуте уже никто не выручил французов — Марселу решил, что плотно опекать Дзюбу на угловом не надо, и форвард "Зенита" открыл счет, причем с порванной футболкой.

Гол нападающего встретили сильнейшим ревом — будто бы всем стадионом хотели показать, что голос поддержки сильнее чьих-то беспочвенных оскорблений. Дзюба все еще хранит молчание из-за ситуации в Сан-Марино, зато звучен на поле — вслед за победным голом "Рубину" он и "Лиону" забил».

У команды нашей села батарейка…

Автор Rusfootball.info Роман Гуськов признается, что начало второго тайма выдалось тревожным для питерского клуба.

«Владимир Быстров иногда всё-таки изрекает дельные мысли: в конце перерыва он сказал, что "Зениту" нужно постараться активно начать второй тайм, забить, а потом уже держаться.

Но всё сразу пошло не так. Зенитовцы в перерыве будто не отдыхали, а сдавали тест Купера: хозяева никак не могли задержать у себя мяч, теряли его в простых и не очень ситуациях. Хорошо, что "Лион" приехал в Петербург без Депая, которая при таком территориальном преимуществе обязательно придумал бы что-нибудь со смещением в центр под удар.

После перерыва «Зенит» выдохся globallookpress.com

На 60-й минуте "Зенит" был близок к агонии: футболисты не видели и не понимали друг друга, спотыкались о мяч, не могли сделать ускорение. Хорошо, что проигранная Ивановичем верховая борьба закончилась ударом мимо, а Кержакова не наказали за опрометчивый выход.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Команда плыла, но тренер терпеливо выжидал и не освежал игру заменами. Хотя, казалось бы, даже не вошедший в игру футболист вряд ли бы действовал с таким уровнем брака, как у Кузяева и Дриусси на том отрезке матча».

Замены Семака сработали

Специальный корреспондент «Спорта День за Днем» Александр Макаров считает, что начало второго тайма «Зениту» откровенно не удалось, но удачные замены исправили ситуацию.

«С трибуны "Газпром Арены" за игрой наблюдал президент УЕФА Александр Чеферин. На фоне допингового скандала и слухов об отстранении всех российских спортсменов визит чиновника такого уровня позволяет рассчитывать на хеппи-энд. По крайней мере в отношении участия сборной России на Евро-2020. Кстати, был забавный эпизод. Когда Дзюба забил гол и председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер протянул руку Чеферину, тот ее даже не заметил и не подумал улыбнуться.

То ли глава УЕФА был мыслями где-то за пределами Петербурга, то ли прекрасно понимал, что счет всего 1:0 и бурная радость преждевременна. "Зенит" во втором тайме допускал слишком много ошибок. К счастью, большинство из них были в отдалении от собственной штрафной. Не покидало ощущение, что команда Сергея Семака не может переключиться на следующую передачу. Что-то ей мешало. Или страх контратаки, или отсутствие сил.

Руди Гарсия пошел ва-банк, бросив в бой вместо центрального защитника Андерсена нападающего Гуири. Но сработал не его ход, а Семака. Александр Ерохин и Юрий Жирков помогли отличиться Оздоеву. Больше, конечно, рикошет, но возможность выпустить на поле футболистов уровня сборной — это хорошая помощь.

Оздоев отличился в Лиге чемпионов globallookpress.com

Итоговая победа, что примечательно, нулевая, заметно повысила шансы сине-бело-голубых на плей-офф Лиги чемпионов. Теперь надо просто обыгрывать "Бенфику" в последнем туре. Или просто сыграть не хуже, чем "Лион". Задача по плечам "Зениту". Пусть и делать это придется без Ярослава Ракицкого, перебравшего желтых карточек. К "Спартаку" петербуржцы будут готовиться в приподнятом настроении».

«Лион» был непохож на себя

Автор Soccer.ru Синклейр считает поражение французского клуба в первую очередь тренерским.

«Если "Зенит" сыграл по ситуации и от тех сильных сторон, на которые мог рассчитывать, то "Лион" в меньшей степени был похож на себя. Во многом из-за отсутствия в составе Депая и Уссема Ауара. Первый создает всю остроту, второй — организовывает игру. Руди Гарсия перед игрой пытался бравировать тем, что Джефф Рейн-Аделаид способен быть лидером и организатором.

Видимо, Сергей Семак его услышал, либо сам Джефф не так крут, как пытался его представить Гарсия, но в этой встрече у "Лиона" не было организатора. Таковым ситуативно пытался становиться Бертран Траоре, но это не в его стиле и позиции, поэтому получалось плохо.

"Лион" мог рассчитывать лишь на эмоциональные наскоки. Попытка сыграть с одним Муссой Дембеле на острие и в три защитника, когда ситуативно Джейсон Денайер становился опорником, тоже провалилась. Замены во втором тайме оживили игру "Лиона", но недостаточно — команде еще не хватает надежности и уверенности в своих силах, чтобы легко перестраивать игру и переламывать.

Поэтому парадоксальным образом с Гарсия связывают и повышение качества футбола, а заодно можно связать и это поражение, поскольку тренер просто не успел достаточно хорошо узнать возможности и опции, предлагаемые всеми его футболистами. Стоило выпасть Ауару и Депаю, как он начал поиск, который ни к чему не привел и ничего не дал — у "Лиона" не оказалось для этого ресурсов, а надежда на Рейн-Аделаида выглядела весьма странной».

Хейт на пользу «Зениту»

Корреспондент Sport24 Владимир Колос рассказывает, как «Зенит» обернул непростую психологическую обстановку вокруг команды в свою пользу.

«В плане хейта у "Зенита" был, пожалуй, рекордный месяц. В начале ноября Семака критиковали со всех сторон за домашнее поражение от "Лейпцига" и ставили в укор игру в трех центральных защитников. Затем досталось генеральному директору клуба Александру Медведеву.

Евгений Савин в интервью сказал, что функционер думает лишь о том, как потратить деньги. Такой была интерпретация слов Медведева об эффективности использования денег при составлении бюджета: "Если говорить о деньгах, думать приходится не о том, как их найти, а как их эффективно использовать".

А еще были наезды за судейство в матче с ЦСКА. И в финале — травля Артема Дзюбы. Сначала в Сан-Марино на матче сборной России, а затем в Екатеринбурге на игре "Урал" — "Спартак". Сам форвард отмалчивался. Он не говорил ни после победы национальной команды, ни в Казани после матча "Зенита" против "Рубина".

Хейт мотивирует Дзюбу globallookpress.com

Ни для кого не секрет, что единственное условие, при котором не может существовать Дзюба — это безразличие. Его должны или любить, или ненавидеть. Именно в эти минуты форвард проявляет наибольшую эффективность. И после истории с фанатами "Спартака" Артем лишний раз это доказал — два победных гола за пять дней».

Мотивация для Дзюбы

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Дмитрий Зеленов вспоминает карьеру Артема Дзюбы, который не в первый раз мотивируется за счет критики фантов.

«Вспомните его карьеру — сплошные американские горки. Но за каждым спуском следует куда более крутой взлет. Опала обязательно заканчивается, а далее — новый расцвет. Сколько у него было аренд, после которых форвард снова становился лучшим? В какой-то момент это казалось особой хитростью. Способом поддерживать тонус.

Но недавняя история — она ведь не такая. Дзюба оказался в центре скандала вопреки собственному желанию. И вся эта шумиха, как мне казалось, не нужна ни ему, ни сборной, ни "Зениту". Или нужна?..

Гол "Лиону" можно воспринять как ответ хейтерам. Логично, учитывая новостную повестку. Но в то же время рассматривать международный матч "Зенита" именно в контексте противостояния с некоторыми фанатами — не совсем правильно. И не очень-то уважительно по отношению к самому Дзюбе и ко многим его болельщикам. Ведь сторонников Артема, его искренних почитателей, тех, кто после каждого матча "Зенита" и сборной берет у него автографы и фотографируется, точно не меньше, чем недоброжелателей.

Так почему же гол Дзюбы "Лиону" — ответ ненавистникам, а не благодарность тем, кто его любит и ценит? Может, потому что вся карьера этого нападающего построена именно на преодолении? Хороший вопрос.

В любом случае этот мяч очень помог "Зениту". Перед командой Сергея Семака стояла конкретная задача — победить. И она выполнена. Главным образом благодаря тому, что Дзюба был бешено мотивирован». 0