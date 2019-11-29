В Барселону — туристами. ЦСКА не справился с «Лудогорцем»

ЦСКА сыграл вничью с «Лудогорцем» в матче группового турнира Лиги Европы (1:1). В составе гостей отличился нападающий Клаудиу Кешеру, у армейцев гол забил форвард Федор Чалов. ЦСКА с 2 очками занимает последнее место в группе H. Армейцы потеряли шансы на выход в плей-офф.

Нисимура остался в запасе

Редакция Sport24 отмечает, что наставник ЦСКА не стал выставлять на матч с болгарами резервный состав, хотя шансов на продолжение борьбы в турнире почти не было.

«ЦСКА для продолжения борьбы в Лиге Европы требовалась только победа над "Лудогорцем", желательно крупная, чтобы перекрыть разгром в Болагрии 1:5. Но больше четырех ЦСКА накидывал этой осенью только "Арарату", "Коломне" и ростовскому СКА — нужна была просто победа, первая в еврокубках с декабря прошлого года.

Победив "Крылья Советов", Виктор Гончаренко сохранил состав. Тренер уверял, что его команда по сравнению с тем, что было в Разграде, прогрессирует — по крайней мере Нисимура с Бийолом в старте не вышли.

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"Лудогорец" располагал всеми причастными к сентябрьским голам в ворота Акинфеева. А вышедший тогда бразильский вратарь Дос Сантос после ЦСКА сыграл всего раз — его вытеснил Илиев».

ЦСКА снова транжирит моменты

Автор Rusfootball.info Григорий Каленов ругает армейцев за плохую реализацию в первом тайме.

«Старт матча против "Лудогорца" идеально подчеркнул проблемы ЦСКА в домашних матчах этой Лиги Европы. Команда отлично разбегалась — во многом благодаря акцентированно выдвинутым Облякову и Влашичу, — выходила на ворота, удачно юлила перед защитниками, доводила до удара... И не забивала.

Продолжился кошмар Николы Влашича. В игре против "Ференцвароша" хорват не забил в пустой угол, загубив главный момент всего матча. С болгарами тоже сыграл скверно — запоротый штрафной с прекрасной позиции, удар на трибуну с линии штрафной в начале встречи. А потом он просто пропал.

В первом тайме ЦСКА пришлось непросто ЦСКА

Два эпизода были за Сигурдссоном, но исландец оказывался недостаточно тонок, чтобы отблагодарить прекрасного в подыгрыше Чалова. Но главный его момент остался на второй тайм.

На экваторе тайма "армейский" задор поугас и стало как-то совсем печально. ЦСКА ещё входил в чужую штрафную, но под удар вывести уже не удавалось, а перед своими воротами бывало нервно».

«Лудогорец» атаковал остро

Автор «Спорт-Экспресса» Константин Алексеев отмечает, что первый тайм не был игрой в одни ворота — гости вполне могли открыть счет.

«Глобально армейцы многое делали правильно, им особенно и предъявить нечего — мяч ходил быстро, открывались грамотно, пасовали верно. Не возникало проблем и с энергозатратным, но неэффективным прессингом, на который жаловался Гончаренко. Если красно-синие дружно шли в отбор, то чаще всего заставляли соперника терять мячи.

Но в завершающей стадии москвичи действовали как-то чересчур легковесно, по-мальчишески. Не будем забывать, что самому старшему в группе атаки — Влашичу — всего 22 года. Чалову, Сигурдссону, Кучаеву, Облякову и Бистровичу того меньше. Это не оправдание футболистам, но является хоть каким-то объяснением. Опытен лишь Фернандес, но он не завершает усилия партнеров, а действует в подыгрыше.

"Лудогорец" не уступил во владении мячом, но атаковал куда менее остро. И все же пару раз в штрафной Акинфеева было довольно жарко, а в одном случае капитану пришлось выручить после удара Кешерю.

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К перерыву стало окончательно ясно, что чуда не свершится — никаких 4:0 не будет. А в начале второго тайма уже гости простили ЦСКА. Лукоки после длинного заброса не попал в пустой угол».

Кешерю забил четыре Акинфееву

Обозреватель «Советского Спорта» Захар Мощенко констатирует, что гол гостей, назревавший в первом тайме, окончательно созрел после перерыва.

«Начало второго тайма и вовсе могло обернуться для армейцев крупным конфузом. "Лудогорец" провел незамысловатую, но очень эффективную атаку с переводом мяча от левой бровки в дальний сектор штрафной (классный заброс удался Клаудиу Кешерю, забившему в Разграде три мяча Акинфееву), куда на всех парах примчался Джоди Лукоки. 27-летний форвард сборной ДР Конго с лета технично, казалось, положил мяч в угол ворот, но промахнулся на какие-то сантиметры.

Гончаренко, понимая, что такими темпами можно получить третье домашнее поражение в нынешнем розыгрыше Лиги Европы, выпустил Дзагоева вместо Константина Кучаева. Армейцы, впрочем, и без того встрепенулись, наконец-то организовав голевой момент. Арнор Сигурдссон, сместившись вправо, прострелил на дальнюю штангу, где Чалову не хватило совсем чуть-чуть, чтобы дотянуться до мяча и переправить его в сетку.

Акинфеев не смог спасти ЦСКА ЦСКА

Но игра уже окончательно обрела качельный характер, и "Лудогорец" снова, как и во втором тайме домашнего поединка, продемонстрировал свое умение быстро и качественно атаковать. Вандерсон (интересно, сколько же бразильцев с таким именем-прозвищем бороздит футбольные просторы Европы?) слева покатил мяч вдоль линии вратарской, а Кешерю от души вогнал его под перекладину. Редкий игрок топ-клуба может похвастать тем, что за два матча забил Акинфееву четыре мяча».

📹 Гол Клаудиу Кешерю в ворота ЦСКА на 66-й минуте.

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Чалов сравнял

Корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов печально отмечает очевидное — последний матч группового этапа не имеет для ЦСКА никакого турнирного значения.

«Окончательно турнирные подсчёты утратили смысл на 66-й минуте. "Армейскую" оборону застала врасплох нехитрая комбинация "Лудогорца": диагональ из центра поля — прострел вдоль ворот — замыкание в касание. После гола Клаудио Кешерю всё, что хозяевам осталось — это борьба за престиж, ради болельщиков, мёрзших на стадионе и страдающих у телеэкранов.

От поражения ЦСКА всё-таки ушёл. Свежий Ахметов, едва выскочив на газон с лавки, организовал убойный момент Чалову. Фёдор не сплоховал — под вратарём протолкнул мяч в сетку. Могли и второй забить — желание прослеживалось, подходы совершались, удары наносились. Не сложилось.

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Таким образом, заключительный вылет года, в Барселону в декабре, утратил для ЦСКА всяческую турнирную подоплеку. Как, впрочем, и для "Локомотива" в Мадрид. Разве что себя Испании показать — желательно в выгодном свете. Ничего другого не остаётся».

💪 Гол Федора Чалова в ворота «Лудогорца».

📺 Все параллельные игры Лиги Европы смотрите в мультитрансляции #МАТЧПРЕМЬЕР

💻 https://t.co/yH9Ux8Qm1r

📱 Приложение «МАТЧ!» pic.twitter.com/Q6J9FiKVgm — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) November 28, 2019

Тренировочный матч

Корреспондент «Спорт-Экспресса» Дмитрий Гирин не переживает из-за результата матча, считая, что у ЦСКА другие приоритеты на сезон.

«Ну, победили бы сегодня болгар, и что дальше? Шансов на выход в плей-офф все равно, по сути, нет уже давно, престижа этот выигрыш тоже особенно не добавит.

По большому счету, этот же настрой присутствовал и три недели назад в Будапеште против "Ференцвароша". Стратегически важнее было обыграть "Сочи" тогда и "Арсенал" с "Краснодаром" сейчас — потому что речь идет о борьбе за первую тройку в РПЛ и попадании в Лигу чемпионов. А это жизненно важно для существования и развития клуба. Куда важнее, чем нынешние локальные успехи или неудачи в Лиге Европы. Даже с учетом премиальных за победы — в Лиге чемпионов речь идет о совсем других деньгах.

Дзагоев получил игровую практику ЦСКА

Тем не менее, ЦСКА стоит отдать должное. Армейцы не бросили играть после пропущенного гола и все же нашли возможность сравнять счет, избежав совсем уж печального результата. Виктор Гончаренко дал практику набирающему кондиции Алану Дзагоеву и тот проявил вполне неплохо, поучаствовав в голевой атаке. Попробовали новую схему — вторую половину второго тайма ЦСКА действовал, используя расстановку 4-2-3-1. Вполне может пригодиться на будущее.

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В общем, провели бодрую и полезную тренировку с повышенной ответственностью перед матчами с "Арсеналом" и "Краснодаром". Там уровень ответственности и значимость результата будут уже совсем иными».

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