«Краснодар» обыграл «Базель». Ари стал героем и злодеем в одном лице

В матче пятого тура групповой стадии Лиги Европы «Краснодар» принимал «Базель». Подопечные Сергея Матвеева одержали очень важную победу с минимальным счетом 1:0. Решающий гол с пенальти забил Ари. Команда продолжает борьбу за плей-офф.

Долгожданное возвращение Газинского в старт

Обозреватель «Чемпионата» Богдан Горбунов отметил возвращение Юрия Газинского, который после длительного перерыва впервые в этом сезоне вышел в основном составе «Краснодара».

«После победного матча с "Трабзонспором" тренерский штаб "Краснодара" сделал две перестановки в составе команды, одна из которых была особенно интересной. Заменив Фернандеша, Юрий Газинский впервые в нынешнем сезоне вышел на поле в старте "быков" после травмы. Кроме того, место Стоцкого занял Вандерсон…»

«За несколько минут до перерыва краснодарских болельщиков напугал Юрий Газинский. В стыке с соперником российский полузащитник получил неприятный удар по колену и упал на газон. Покинуть поле Юрий смог только в компании врачей "Краснодара". Тем не менее спустя минуту хавбек всё же нашёл в себе силы вернуться в игру».

Хороший первый тайм и провал на старте второго

Также на «Чемпионате» рассказали о том, как «Краснодар» выступал в первом и втором таймах этого поединка.

«Начало матча в "Краснодаре" прошло с серьёзным преимуществом хозяев. "Быки" больше владели мячом и практически не позволяли сопернику добираться до собственной штрафной. Тем не менее опасность у чужих ворот они создать не могли. Лишь один из пяти ударов "Краснодара" в первые полчаса игры был нанесен из пределов штрафной площади — Вандерсон отлично обыграл защитника, но не попал в ближний угол…

Фрагмент матча Twitter «Базеля»

В начале второй половины встречи игра у "Краснодара" расстроилась. Хозяева так же владели инициативой, но интереснее атаковали швейцарцы. На 47-й минуте гости даже затеяли неплохой подход к воротам Крицюка. Окафор сделал скидку на радиус штрафной, а Фрай пробил с лёта. Но удар, к счастью, у форварда не получился».

Агрессивная тактика «Краснодара»

Артем Зибрак, представитель «Советского Спорта», выделил схему игры, которая была предложена тренерским штабом «Краснодара» в этом матче.

«Мусаев выбрал очень агрессивную модель игры. Крайние защитники Петров и Кристиан Рамирес поднимались очень высоко, встречая соперников на чужой половине поля и поддерживая атаки на краях, а фланговые нападающие Магомед-Шапи Сулейманов при владении смещались в полуфланги, что максимально насыщая переднюю линию. При этом Шапи в начале атак регулярно опускался глубже под розыгрыш мяча, а Вандерсон оставался впереди искать свободные зоны между линиями обороны и полузащиты швейцарцев.

Без мяча хозяева большой группой игроков вступали в отбор, чему способствовала тройка в центре поля Газинский — Тони Вильена — Кристофер Олссон. Подбор футболистов "Базеля" предполагает игру с мячом, поэтому встретив такое плотное противодействие, им приходилось сложно. В первой половине первого тайма "быки" владели мячом 62% времени.

Тем не менее, до голевых моментов у ворот Йонаса Омлина дело доходило редко. Центральной фигурой нападения у "Краснодара" был Ари. Многие комбинации в финальной стадии строились через него, но техничному форварду не удавался последний пас. То неточно отдаст Олссону, то загонит в лицевую Вильену, то дождется офсайда Вандерсона. Лишь раз в первом тайме ему удалось задуманное, и был создан единственный 100-процентный момент — Вандерсон под углом вывалился один на один с Омлином, но оказавшийся на линии ворот защитник Сильван Видмер сумел выручить партнеров».

Персона Ари — одна из ключевых в этой встрече

Представители Sport24 отметили вклад Ари в результат, несмотря на то, что в конце игры он подвел команду и получил красную карточку.

«Ари же стал центральной фигурой первого тайма. Бразилец роскошно дирижировал атаками с позиции ложной девятки и выводил партнеров на ударные позиции. Особенно щедрым Ари был в отношении Вандерсона. Уже на 7-й минуте он зарядил в ближний угол, но попал в сетку с внешней стороны. На 31-й минуте бразилец получил пас от Ари на выход один на один, перебросил вратаря, но защитник "Базеля" вынес мяч уже из пустых ворот. А спустя минуту Вандерсон (опять с паса Ари) бил с лета в дальний угол, но немного не попал…»

«В начале второго тайма "Базель" прижал хозяев, опасно бил по воротам Фабиан Фрай, а у "Краснодара" появилось очень много брака в передачах. Ари уже не так блистал, но продолжал цепляться за мячи в центре поля. В одном из эпизодов он отмахнулся от полузащитника "Базеля" Альдерете после того, как он жестко его встретил. А на 70-й минуте тот же Альдерете сбил Ари в штрафной. Русский бразилец с пенальти был хладнокровен…»

«Уже на 4-й добавленной минуте у Ари был шанс оформить дубль, но Омлин потащил после его удара при выходе один на один. Ари пошел в сторону углового флага, параллельно заводя трибуны, и напоролся на еще одну провокацию Альдерете: снова отмахнулся от него и получил вторую желтую карточку (первую схлопотал после снятия футболки при отмечании гола). Глупейшее удаление, которое точно скажется на последней игре группового этапа».

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