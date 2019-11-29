ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Главные интриги после 5 тура Лиги Европы: кто прошел, кто пролетел, кто еще имеет шансы

    Досрочную путевку в плей-офф турнира получили 14 команд

    Футбол Лига Европы Севилья АПОЭЛ Дюделанж Карабах Копенгаген Динамо Киев Мальмё Лугано Базель Хетафе Краснодар Трабзонспор Спортинг Лиссабон ЛАСК ПСВ Русенборг Селтик Клуж Лацио Ренн Арсенал Айнтрахт Франкфурт Стандард Витория Гимарайнш Рейнджерс Порту Янг Бойз Фейеноорд Эспаньол Лудогорец Ференцварош ЦСКА Гент Вольфсбург Сент-Этьен Александрия Боруссия М Рома Истанбул Башакшехир Вольфсберг Брага Вулверхэмптон Слован Братислава Бешикташ Манчестер Юнайтед АЗ Алкмар Астана Партизан Календарь Лиги Европы Прогнозы на Лигу Европы
    Вся лентаСамое главное
    Официальный мяч Лиги Европы УЕФАГлавные интриги после 5 тура Лиги Европы: кто прошел, кто пролетел, кто еще имеет шансы Федор Чалов забил гол, но этого не хватилоВ Барселону — туристами. ЦСКА не справился с «Лудогорцем» Ари«Краснодар» обыграл «Базель». Ари стал героем и злодеем в одном лице
  • 18:27
    • Антон Миранчук готов уехать в Германию
  • 18:01
    • Десять игроков «Сочи» заболели вирусной инфекцией
  • 17:49
    • Малком начал тренировки в Бразилии
  • 17:24
    • Левандовски — лучший игрок недели в Лиге чемпионов
  • 17:09
    • Клебо победил в спринте на первом этапе КМ, Устюгов дисквалифицирован
  • 14:54
    • Семак: Примерно понимаем, как сейчас играет «Спартак»
  • 14:47
    • Тедеско о словах Дзюбы: Хорошо, что соперники настроены так горячо
    Все новости спорта
    Официальный мяч Лиги Европы УЕФА
    Официальный мяч Лиги Европы УЕФА
  • LIVE
    • ТВ-трансляции спортаИграть!
    Вчера состоялся пятый тур группового этапа Лиги Европы, по результатам которого уже можно подвести кое-какие итоги. LiveSport.Ru предлагает ознакомиться с командами, получившими путевку в плей-офф, а также с теми, кто еще ведет за нее борьбу.

    Группа A

    Положение команд: «Севилья» — 15 очков, АПОЭЛ — 7 очков, «Карабах» — 4 очка, «Дюделанж» — 3 очка.

    Вышли в плей-офф: «Севилья», АПОЭЛ.

    В этой группе уже все ясно. «Карабах» и «Дюделанж» остаются без еврокубков. Азербайджанский клуб не сможет обойти АПОЭЛ, даже сравнявшись по очкам.

    «Севилья» никак не может потерять первое место, так что «андалусийцы» выйдут с первой позиции.

    Группа B

    Положение команд: «Копенгаген» — 9 очков, «Мальме» — 8 очков, «Динамо» К — 6 очков, «Лугано» — 2 очка.

    Вышли в плей-офф: «Копенгаген».

    «Датчане» в этой группе единственные, кто может рассчитывать на плей-офф. Разрыв между ними и «Динамо» 3 пункта и даже в случае равенства баллов, «Копенгаген» лучше по некоторым показателям.

    Все прогнозы на Лигу Европы

    «Мальме» может побороться за первое место. К тому же команде еще нужно отстоять вторую строчку. «Динамо» необходима победа в любом случае. А вот «Лугано» в этом розыгрыше ЛЕ уже ничего не светит.

    Группа C

    Положение команд: «Базель» — 10 очков, «Хетафе» — 9 очков, «Краснодар» — 9 очков, «Трабзонспор» — 1 очко.

    Вышли в плей-офф: «Базель».

    «Краснодару» и «Хетафе» нужно решить между собой, кто из них будет очередным участником. 1/16 финала Лиги Европы. Именно эти команды встретятся в очном противостоянии 6 тура.

    Календарь и таблица Лиги Европы

    Швейцарцы уже обеспечили себе плей-офф, а «Трабзонспор» ни на что не рассчитывает этом году. Последний матч он сыграет в Швейцарии. К слову, первая встреча этих двух коллективов завершилась вничью 2:2.

    Группа D

    Положение команд: «Спортинг» — 12 очков, ЛАСК — 10 очков, ПСВ — 7 очков, «Русенборг» — 0 очков.

    Вышли в плей-офф: «Спортинг», ЛАСК.

    Единственное, за что стоит «Спортингу» побороться, так это за первую строчку. Португальцы вместе с ЛАСКом в очном противостоянии будут решать, кому достанется первое место в группе D.

  • В Барселону — туристами. ЦСКА не справился с «Лудогорцем»
  • Реакция спортивных СМИ на окончательный вылет ЦСКА из Лиги Европы
  • Сегодня

    • ПСВ растерял все шансы на успех, потерпев два поражения кряду. Так что голландцам плей-офф уже точно не светит. Для приличия, конечно же, «полосатые» постараются обыграть «Русенборг», которому вряд ли захочется покинуть Лигу Европы, не набрав ни одного очка.

    Группу E

    Положение команд: «Селтик» — 13 очков, «ЧФР Клуж» — 9 очков, «Лацио» — 6 очков, «Ренн» — 1 очко.

    Вышли в плей-офф: «Селтик».

    Шотландцы очень уверенно выступили, одержав 4 победы кряду и не потерпев ни одного поражения. Так что для них в этом отборе уже все решено.

  • «Краснодар» обыграл «Базель». Ари стал героем и злодеем в одном лице
  • Пресса и комментарии о матче «Краснодар» — «Базель»
  • Вчера

    • «Лацио» и «Клуж» будут бороться за вторую путевку в 1/16 финала. Однако итальянцам придется нелегко. Сейчас они уступают по количеству побед и поражений, а также по разнице мячей. Если им удастся выиграть у «Ренна», при этом «Клуж» уступит «Селтику», то судьбу обеих команд решит статистика.

    К справке, «Лацио» и «Клуж» по разу обыграли друг друга в рамках группового этапа.

    Группа F

    Положение команд: «Арсенал» — 10 очков, «Айнтрахт» — 9 очков, «Стандард» — 7 очков, «Гимарайнш» — 2 очка.

    В этой группе еще все может поменяться. Хотя с большой долей вероятности «Арсенал» одной ногой в плей-офф. Правда команда может лишиться первой строчки в случае ничьи или поражения.

  • Расклады Лиги чемпионов: кто вышел в плей-офф, у кого есть шансы
  • В плей-офф по итогам пяти туров уже вышли восемь команд
  • Вчера

    • «Айнтрахту» нужно обязательно побеждать. «Орлы» уже выигрывали у португальцев. Это было во втором туре. Счет составил 0:1.

    Однако не стоит забывать, что «Гимарайнш» создал большие проблемы «канонирам» в обоих матчах. На выезде команда проиграла 3:2, а у себя дома она смогла добыть один пункт.

    Группа G

    Положение команд: «Рейнджерс» — 8 очков, «Порту» — 7 очков, «Янг Бойз» — 7 очков, «Фейеноорд» — 5 очков.

    Здесь тоже сохраняется интрига. Всем четырем командам нужно набрать по три очка, чтобы повысить шансы на выход из группы. «Рейнджерс» сыграет с «Янг Бойз», которому он проиграл 2:1 в первом матче.

  • Дзюба отвечает хейтерам и тащит «Зенит» в плей-офф Лиги чемпионов
  • Реакция спортивных СМИ на победу «Зенита» над «Лионом»
  • Вчера

    • «Фейеноорду» предстоит встреча с «Порту». Голландцы во втором туре сумели обыграть «драконов» со счетом 2:0.

    Так что группа G — одна из немногих групп в ЛЕ, где шансы на плей-офф имеет даже последняя команда квартета.

    Группа H

    Положение команд: «Эспаньол» — 11 очков, «Лудогорец» — 7 очков, «Ференцварош» — 6 очков, ЦСКА — 2 очка.

    Вышли в плей-офф: «Эспаньол».

    Только «попугаи» пока что могут рассчитывать на выход из группы. Они вне зоны досягаемости для соперников.

  • Евровесны не будет. Нелепый автогол надломил «Локо» в матче с «Байером»
  • Реакция спортивных СМИ на вылет «Локомотива» из еврокубков
  • 27/11/2019

    • «Лудогорец» и «Ференцварош» в очном противостоянии разыграют путевку в плей-офф. К слову, во втором туре «орлы» выиграли на выезде со счетом 0:3. Так что они являются фаворитами.

    ЦСКА, к сожалению, пролетает мимо. Скромная реализация и ни одной победы — главные проблемы команды Виктора Гончаренко в этом розыгрыше.

    Группа I

    Положение команд: «Гент» — 9 очков, «Вольфсбург» — 8 очков, «Сент-Этьен» — 4 очка, «Александрия» — 3 очка.

    Вышли в плей-офф: «Гент», «Вольфсбург».

    «Гент» и «Вольфсбург» обеспечили себе 1/16 финала. Правда, в заочной битве команды могут побороться за лидерство в группе.

  • Трансферный дайджест. 19-25 ноября
  • Переберется ли в АПЛ форвард ЦСКА, договорятся ли «Ювентус» и «Локомотив», где продолжит карьеру итальянский скандалист и другие трансферные новости последних дней
  • 25/11/2019

    • «Гент» сыграет дома с «Александрией», с которой ранее сыграл вничью 1:1. «Вольфсбург» примет «Сент-Этьен». Во втором утре между этими командами тоже фиксировалась ничья с аналогичным счетом.

    Группа J

    Положение команд: «Боруссия» М — 8 очков, «Рома» — 8 очков, «Башакшехир» — 7 очков, «Вольфсбергер» — 4 очка.

    «Башакшехир» еще имеет шансы пройти дальше. Но для этого нужно обыграть на выезде «Боруссию», с которой была ничья во втором туре (1:1).

  • Не время горевать. Почеттино потерял работу, но его лучшие дни — впереди
  • Почему не стоит жалеть Маурисио Почеттино после увольнения из «Тоттенхэма»
  • 22/11/2019

    • «Рома» сыграет с аутсайдером. Соперник не очень удобный. Ничья со счетом 1:1 в первом матче тому подтверждение.

    Так что оба матча 6 тура в этом квартете имеют большое значение.

    Группа K

    Положение команд: «Брага» — 11 очков, «Вулверхэмптон» — 10 очков, «Слован» — 4 очка, «Бешикташ» — 3 очка.

    Вышли в плей-офф: «Брага», «Вулверхэмптон».

    В принципе здесь уже нет никакой интриги. Но все же «волки» еще могут попасть наверх турнирной таблицы. «Брага» ни разу не проиграла, поэтому высока вероятность, что команда сохранит за собой лидерство.

  • Первые заявления Моуринью. С чего начал португалец в «Тоттенхэме»
  • Основные выводы по итогам первой пресс-конференции португальца в Лондоне
  • 23/11/2019

    • «Вулверхэмптон» навяжет португальцам борьбу за первое место, если повторно обыграет «Бешикташ». Прошлый матч завершился с результатом 0:1.

    Группа L

    Положение команд: «Манчестер Юнайтед» — 10 очков, «АЗ Алкмар» — 9 очков, «Партизан» — 5 очков, «Астана» — 3 очка.

    Вышли в плей-офф: «Манчестер Юнайтед», «АЗ Алкмар».

    МЮ и «Алкмар» досрочно получили путевку в плей-офф. Но эта группа остается интересной тем, что в шестом туре лидеры квартета проведут очную дуэль за право выхода в плей-офф в качестве лидера. Первый матч между ними завершился нулевой ничьей.

  • Жеребьёвка Евро-2020
  • Онлайн жеребьёвки финального турнира Евро-2020: когда матчи, кто с кем играет. Начало — 30 ноября в 20:00
  • Сегодня

    • В отличие от «Юнайтед», голландцы не потерпели ни одного поражения. К тому же они имеют лучшую разницу голов. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Вдохновляющий Месси. Аргентинец привел «Барселону» к победе над «Боруссией»
  • Вчера в 14:04
    •
  • Прогноз
  • «Шальке» — «Унион»
  • 1.73
  • Сегодня в 22:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Евро-2020
  • Жеребьёвка Евро-2020
    • 02:30     Артем Дзюба
  • Расклады Лиги чемпионов: кто вышел в плей-офф, у кого есть шансы
    • Вчера в 03:12     Федор Чалов
  • Трансферный дайджест. 19-25 ноября
    • 20:16 25/11/2019
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 1000ЗабратьБонус за регистрацию
    Тоже интересно
    Лионель Месси Футбол Вдохновляющий Месси. Аргентинец привел «Барселону» к победе над «Боруссией»Лионель записал на свой счет гол и две результативные передачи Вчера в 14:040
  • 14:34
    • Дэн Харди: Длинные руки Тони могут создать проблемы Хабибу
  • 13:49
    • Юнгберг — временный главный тренер «Арсенала»
  • 13:40
    • Эмери уволен с поста главного тренера «Арсенала»
    Артем Дзюба забил победный гол Футбол Дзюба отвечает хейтерам и тащит «Зенит» в плей-офф Лиги чемпионовРеакция спортивных СМИ на победу «Зенита» над «Лионом» Вчера в 03:090
  • Экспресс дня

  • Одержат ли победы лидеры АПЛ в 14 туре?
  • 2.78
    •
  • 18:17
    • Полузащитник «Спортинга» признан лучшим игроком недели в ЛЕ
  • 17:36
    • «Астон Вилла» продлила контракт с главным тренером
  • 17:14
    • Фалла выиграла спринт на первом этапе Кубка мира
    Евро-2020 Футбол Жеребьёвка Евро-2020Онлайн жеребьёвки финального турнира Евро-2020: когда матчи, кто с кем играет. Начало — 30 ноября в 20:00 02:300
  • 15:11
    • Тедеско: Считаю, что Шюррле находится в отличной форме
  • 14:07
    • Владелец «Арсенала»: Мы желаем Унаи и его помощникам только успеха в будущем
  • 13:04
    • Пеллегрини дали два матча для исправления ситуации
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие