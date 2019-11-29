Главные интриги после 5 тура Лиги Европы: кто прошел, кто пролетел, кто еще имеет шансы

Вчера состоялся пятый тур группового этапа Лиги Европы, по результатам которого уже можно подвести кое-какие итоги. LiveSport.Ru предлагает ознакомиться с командами, получившими путевку в плей-офф, а также с теми, кто еще ведет за нее борьбу.

Группа A

Положение команд: «Севилья» — 15 очков, АПОЭЛ — 7 очков, «Карабах» — 4 очка, «Дюделанж» — 3 очка.

Вышли в плей-офф: «Севилья», АПОЭЛ.

В этой группе уже все ясно. «Карабах» и «Дюделанж» остаются без еврокубков. Азербайджанский клуб не сможет обойти АПОЭЛ, даже сравнявшись по очкам.

«Севилья» никак не может потерять первое место, так что «андалусийцы» выйдут с первой позиции.

Группа B

Положение команд: «Копенгаген» — 9 очков, «Мальме» — 8 очков, «Динамо» К — 6 очков, «Лугано» — 2 очка.

Вышли в плей-офф: «Копенгаген».

«Датчане» в этой группе единственные, кто может рассчитывать на плей-офф. Разрыв между ними и «Динамо» 3 пункта и даже в случае равенства баллов, «Копенгаген» лучше по некоторым показателям.

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«Мальме» может побороться за первое место. К тому же команде еще нужно отстоять вторую строчку. «Динамо» необходима победа в любом случае. А вот «Лугано» в этом розыгрыше ЛЕ уже ничего не светит.

Группа C

Положение команд: «Базель» — 10 очков, «Хетафе» — 9 очков, «Краснодар» — 9 очков, «Трабзонспор» — 1 очко.

Вышли в плей-офф: «Базель».

«Краснодару» и «Хетафе» нужно решить между собой, кто из них будет очередным участником. 1/16 финала Лиги Европы. Именно эти команды встретятся в очном противостоянии 6 тура.

Календарь и таблица Лиги Европы

Швейцарцы уже обеспечили себе плей-офф, а «Трабзонспор» ни на что не рассчитывает этом году. Последний матч он сыграет в Швейцарии. К слову, первая встреча этих двух коллективов завершилась вничью 2:2.

Группа D

Положение команд: «Спортинг» — 12 очков, ЛАСК — 10 очков, ПСВ — 7 очков, «Русенборг» — 0 очков.

Вышли в плей-офф: «Спортинг», ЛАСК.

Единственное, за что стоит «Спортингу» побороться, так это за первую строчку. Португальцы вместе с ЛАСКом в очном противостоянии будут решать, кому достанется первое место в группе D.

ПСВ растерял все шансы на успех, потерпев два поражения кряду. Так что голландцам плей-офф уже точно не светит. Для приличия, конечно же, «полосатые» постараются обыграть «Русенборг», которому вряд ли захочется покинуть Лигу Европы, не набрав ни одного очка.

Группу E

Положение команд: «Селтик» — 13 очков, «ЧФР Клуж» — 9 очков, «Лацио» — 6 очков, «Ренн» — 1 очко.

Вышли в плей-офф: «Селтик».

Шотландцы очень уверенно выступили, одержав 4 победы кряду и не потерпев ни одного поражения. Так что для них в этом отборе уже все решено.

«Лацио» и «Клуж» будут бороться за вторую путевку в 1/16 финала. Однако итальянцам придется нелегко. Сейчас они уступают по количеству побед и поражений, а также по разнице мячей. Если им удастся выиграть у «Ренна», при этом «Клуж» уступит «Селтику», то судьбу обеих команд решит статистика.

К справке, «Лацио» и «Клуж» по разу обыграли друг друга в рамках группового этапа.

Группа F

Положение команд: «Арсенал» — 10 очков, «Айнтрахт» — 9 очков, «Стандард» — 7 очков, «Гимарайнш» — 2 очка.

В этой группе еще все может поменяться. Хотя с большой долей вероятности «Арсенал» одной ногой в плей-офф. Правда команда может лишиться первой строчки в случае ничьи или поражения.

«Айнтрахту» нужно обязательно побеждать. «Орлы» уже выигрывали у португальцев. Это было во втором туре. Счет составил 0:1.

Однако не стоит забывать, что «Гимарайнш» создал большие проблемы «канонирам» в обоих матчах. На выезде команда проиграла 3:2, а у себя дома она смогла добыть один пункт.

Группа G

Положение команд: «Рейнджерс» — 8 очков, «Порту» — 7 очков, «Янг Бойз» — 7 очков, «Фейеноорд» — 5 очков.

Здесь тоже сохраняется интрига. Всем четырем командам нужно набрать по три очка, чтобы повысить шансы на выход из группы. «Рейнджерс» сыграет с «Янг Бойз», которому он проиграл 2:1 в первом матче.

«Фейеноорду» предстоит встреча с «Порту». Голландцы во втором туре сумели обыграть «драконов» со счетом 2:0.

Так что группа G — одна из немногих групп в ЛЕ, где шансы на плей-офф имеет даже последняя команда квартета.

Группа H

Положение команд: «Эспаньол» — 11 очков, «Лудогорец» — 7 очков, «Ференцварош» — 6 очков, ЦСКА — 2 очка.

Вышли в плей-офф: «Эспаньол».

Только «попугаи» пока что могут рассчитывать на выход из группы. Они вне зоны досягаемости для соперников.

«Лудогорец» и «Ференцварош» в очном противостоянии разыграют путевку в плей-офф. К слову, во втором туре «орлы» выиграли на выезде со счетом 0:3. Так что они являются фаворитами.

ЦСКА, к сожалению, пролетает мимо. Скромная реализация и ни одной победы — главные проблемы команды Виктора Гончаренко в этом розыгрыше.

Группа I

Положение команд: «Гент» — 9 очков, «Вольфсбург» — 8 очков, «Сент-Этьен» — 4 очка, «Александрия» — 3 очка.

Вышли в плей-офф: «Гент», «Вольфсбург».

«Гент» и «Вольфсбург» обеспечили себе 1/16 финала. Правда, в заочной битве команды могут побороться за лидерство в группе.

«Гент» сыграет дома с «Александрией», с которой ранее сыграл вничью 1:1. «Вольфсбург» примет «Сент-Этьен». Во втором утре между этими командами тоже фиксировалась ничья с аналогичным счетом.

Группа J

Положение команд: «Боруссия» М — 8 очков, «Рома» — 8 очков, «Башакшехир» — 7 очков, «Вольфсбергер» — 4 очка.

«Башакшехир» еще имеет шансы пройти дальше. Но для этого нужно обыграть на выезде «Боруссию», с которой была ничья во втором туре (1:1).

«Рома» сыграет с аутсайдером. Соперник не очень удобный. Ничья со счетом 1:1 в первом матче тому подтверждение.

Так что оба матча 6 тура в этом квартете имеют большое значение.

Группа K

Положение команд: «Брага» — 11 очков, «Вулверхэмптон» — 10 очков, «Слован» — 4 очка, «Бешикташ» — 3 очка.

Вышли в плей-офф: «Брага», «Вулверхэмптон».

В принципе здесь уже нет никакой интриги. Но все же «волки» еще могут попасть наверх турнирной таблицы. «Брага» ни разу не проиграла, поэтому высока вероятность, что команда сохранит за собой лидерство.

«Вулверхэмптон» навяжет португальцам борьбу за первое место, если повторно обыграет «Бешикташ». Прошлый матч завершился с результатом 0:1.

Группа L

Положение команд: «Манчестер Юнайтед» — 10 очков, «АЗ Алкмар» — 9 очков, «Партизан» — 5 очков, «Астана» — 3 очка.

Вышли в плей-офф: «Манчестер Юнайтед», «АЗ Алкмар».

МЮ и «Алкмар» досрочно получили путевку в плей-офф. Но эта группа остается интересной тем, что в шестом туре лидеры квартета проведут очную дуэль за право выхода в плей-офф в качестве лидера. Первый матч между ними завершился нулевой ничьей.

В отличие от «Юнайтед», голландцы не потерпели ни одного поражения. К тому же они имеют лучшую разницу голов. 0